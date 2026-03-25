Escócia x Japão – Palpites, análise e odds (28/03)

A Escócia recebe o Japão no Hampden Park, em Glasgow, neste sábado, 28 de março de 2026, às 14h (horário de Brasília), em amistoso internacional que marca a volta da seleção escocesa ao estádio desde a classificação épica para a Copa do Mundo. O jogo serve de preparação para ambas as equipes, que disputarão o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de junho.

Os escoceses, 38.ª colocados no ranking da FIFA, não jogam desde novembro de 2025, quando bateram a Dinamarca por 4 x 2 e encerraram um jejum de 28 anos sem Copa. O Japão, 19.º no ranking, foi a primeira seleção a carimbar vaga no torneio e chega com moral elevado após uma campanha arrasadora nas eliminatórias asiáticas. O duelo é raro: as duas equipes só se enfrentaram três vezes na história, e esta será a primeira visita japonesa ao Hampden Park.

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Análise da partida

Steve Clarke reuniu um elenco de 26 jogadores para a dupla de amistosos contra Japão e Costa do Marfim. A principal notícia é o retorno de Billy Gilmour, Lennon Miller, John McGinn e Scott McTominay, todos ausentes ou em recuperação durante a última data FIFA.

A Escócia chega embalada pela classificação como líder do Grupo C das eliminatórias europeias. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis jogos, com 14 gols marcados e nove sofridos. O time costuma atuar em um 4-3-3 que valoriza transições rápidas pelas pontas.

No entanto, o desempenho recente em amistosos levanta dúvidas. Em 2025, a seleção perdeu por 3 x 1 para a Islândia em casa e venceu Liechtenstein por 4 x 0 fora. A irregularidade em jogos sem pressão de tabela é um padrão que Clarke precisa corrigir antes do Mundial.

Do lado japonês, os números impressionam. A equipe de Hajime Moriyasu venceu sete das dez partidas na terceira fase das eliminatórias da AFC e marcou 30 gols. Na sequência de amistosos de 2025, o Japão bateu o Brasil por 3 x 2, Gana por 2 x 0 e Bolívia por 3 x 0. Apenas uma derrota por 2 x 0 para os Estados Unidos e um empate com o Paraguai mancharam a campanha.

Os Samurai Blue foram sorteados no Grupo F da Copa, ao lado de Holanda, Tunísia e um classificado do playoff europeu. A expectativa é que a seleção asiática supere a fase de oitavas de final, barreira que enfrenta desde a Copa de 2002.

A Escócia tem um desafio diferente. No Grupo C, enfrentará Brasil, Marrocos e Haiti. Os dados indicam que a preparação contra adversários de alto nível técnico, como o Japão, será fundamental para calibrar o time antes do torneio.

Outros palpites para Escócia x Japão

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Confrontos diretos

O histórico entre Escócia e Japão é curto e equilibrado, com apenas três jogos oficiais disputados. O primeiro encontro aconteceu em maio de 2006, na Kirin Cup, no Japão, e terminou em 0 x 0. Apesar do empate, os escoceses levaram o troféu nos pênaltis.

O segundo confronto, em outubro de 2009, também foi em solo japonês. Naquela ocasião, o Japão venceu por 2 x 0, no único resultado decisivo entre as seleções até hoje. Desde então, passaram-se mais de 16 anos sem que os dois times se cruzassem.

O panorama geral mostra que a Escócia nunca venceu o Japão no tempo regulamentar. São duas derrotas e um empate, com apenas zero gol marcado em três partidas. A média de gols nos confrontos diretos é muito baixa, com apenas dois gols em três jogos. Os dados apontam para um duelo historicamente travado, embora o contexto atual de preparação para a Copa possa incentivar ambas as seleções a jogarem de forma mais ofensiva.

Notícias da Escócia e do Japão

Escócia: desfalques e dúvidas

Steve Clarke convocou 26 jogadores, mas precisa lidar com ausências importantes. Ben Gannon-Doak, ponta do Bournemouth que foi decisivo na campanha de classificação, segue fora por lesão no tendão e não integra o grupo. Clarke afirmou que o jogador precisa continuar a reabilitação no clube.

Lawrence Shankland, artilheiro do Hearts, também está de fora com desconforto muscular na coxa. Aaron Hickey, lateral do Brentwood, sofreu nova lesão no tendão e tampouco viajou.

A boa notícia é o retorno de Gilmour, que se recuperou de uma pubalgia que o tirou do último ciclo de jogos. McGinn e McTominay, que voltaram recentemente a atuar por Aston Villa e Napoli, também foram chamados, embora o nível de condicionamento de ambos seja uma incógnita.

A novidade é Findlay Curtis, ponta de 19 anos emprestado pelo Rangers ao Kilmarnock. Clarke elogiou sua velocidade e verticalidade, comparando-o a Gannon-Doak por oferecer algo diferente ao elenco.

Escalação provável da Escócia (4-3-3): Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna, Andy Robertson; Billy Gilmour, Scott McTominay, John McGinn; Ryan Christie, Ché Adams, Findlay Curtis. Técnico: Steve Clarke.

Japão: desfalques e dúvidas

Moriyasu convocou 28 jogadores para os amistosos contra Escócia e Inglaterra, mas enfrenta baixas significativas. Takefusa Kubo, astro do Real Sociedad e decisivo na classificação para a Copa, ficou de fora da lista. Daichi Kamada, do Crystal Palace, foi inicialmente chamado, mas aparece com lesão muscular na coxa e é dúvida.

Ayase Ueda, centroavante do Feyenoord, tem lesão não especificada. Takumi Minamino rompeu ligamentos do joelho e está fora há meses. Takehiro Tomiyasu, do Ajax, foi cortado após problemas físicos recorrentes.

Reo Hatate, meia do Celtic que seria uma atração especial no Hampden Park, não foi convocado. Moriyasu optou por manter Daizen Maeda, companheiro de Hatate no Celtic, como o representante do futebol escocês na seleção japonesa.

Kaoru Mitoma, ponta do Brighton, é o grande nome da convocação. Ao Tanaka, do Leeds, e Ritsu Doan, do Eintracht Frankfurt, completam o trio de meio-campistas criativos.

Escalação provável do Japão (3-4-3): Zion Suzuki; Ko Itakura, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Ao Tanaka, Joel Chima Fujita, Junya Ito; Ritsu Doan, Shuto Machino, Kaoru Mitoma. Técnico: Hajime Moriyasu.

Destaques individuais de Escócia x Japão

Jogador destaque · Escócia Scott McTominay 4 Gols nas eliminatórias da Copa Decisivo Gol no 4 x 2 sobre a Dinamarca 52 Jogos pela Escócia na carreira Box-to-box Líder em duelos e passes progressivos Jogador destaque · Japão Kaoru Mitoma 8 Gols na temporada pelo Brighton 5 Assistências na Premier League 3,2 Dribles certos por jogo na PL Veloz Top 5 em sprints entre pontas da PL

Os técnicos

Steve Clarke, 62 anos, é o técnico mais longevo da história recente da Escócia. No comando desde 2019, levou a seleção à Eurocopa 2020 e agora à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. O treinador é pragmático, organizado e conhecido por montar equipes difíceis de bater. Sua taxa de aproveitamento como selecionador é de 1.51 ponto por jogo.

Hajime Moriyasu, 57 anos, está no cargo desde 2018 e também comandará sua segunda Copa do Mundo. Na primeira, em 2022, surpreendeu o planeta ao classificar o Japão em primeiro lugar de um grupo com Espanha e Alemanha. Seu aproveitamento é superior: 1.81 ponto por partida. Moriyasu é adepto de um futebol ofensivo com marcação alta e transições velozes, valorizando a qualidade técnica individual dos jogadores que atualmente atuam na Europa.

Análise tática

A Escócia deve manter o 4-3-3 que funcionou nas eliminatórias. Robertson avança pelo corredor esquerdo enquanto o trio de meio-campo, com McTominay, Gilmour e McGinn, tenta controlar a posse e alimentar os pontas em transição. O ponto forte é a solidez defensiva e a capacidade de pressionar alto.

O Japão opera em um 3-4-3 que oferece largura com os alas e profundidade com os pontas invertidos. Mitoma pelo lado esquerdo e Doan pelo direito são peças letais em um contra um. A linha de três zagueiros permite que os laterais funcionem quase como pontas, sobrecarregando os flancos adversários.

O confronto tático mais interessante está nas laterais. O 3-4-3 japonês pode criar superioridade numérica nas alas contra o 4-3-3 escocês, especialmente se Robertson subir e deixar espaço nas costas. Por outro lado, a Escócia pode explorar os espaços entre os zagueiros japoneses com bolas diagonais longas para Adams ou Curtis.

A análise sugere que o time que controlar a transição defesa-ataque terá vantagem. O Japão é mais forte tecnicamente, mas a Escócia pode compensar com intensidade física e agressividade no duelo aéreo. Em amistosos, Moriyasu costuma fazer muitas substituições, o que pode fragmentar o ritmo do jogo na segunda metade.

Prognóstico de placar exato para Escócia x Japão

🎯 Palpite do Lance! Escócia 1 x 2 Japão O Japão tem qualidade técnica superior e chega com ritmo de jogo mais afinado. A Escócia não atua desde novembro e terá vários jogadores voltando de lesão. Em amistoso, Moriyasu deve testar peças, mas ainda assim o nível individual dos japoneses tende a prevalecer. O Japão marcou 30 gols em dez jogos nas eliminatórias asiáticas e tem média de 3,06 gols por partida em 2025/26

em dez jogos nas eliminatórias asiáticas e tem média de gols por partida em 2025/26 A Escócia nunca venceu o Japão nos três confrontos anteriores entre as seleções

confrontos anteriores entre as seleções Dos últimos cinco amistosos do Japão, quatro tiveram mais de 2,5 gols

amistosos do Japão, tiveram mais de 2,5 gols A Escócia não joga há mais de quatro meses, o que pode afetar ritmo e entrosamento Previsão final: Japão vence em Glasgow com gol no segundo tempo, aproveitando o maior ritmo competitivo e a qualidade técnica dos jogadores que atuam nas principais ligas europeias.

Resumo dos palpites do Lance para Escócia x Japão