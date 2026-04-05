Deportivo La Guaira x Fluminense – Palpites, análise e odds (07/04)

O Fluminense inicia a sua caminhada rumo ao bicampeonato da Copa Libertadores nesta terça-feira, 7 de abril, quando enfrenta o Deportivo La Guaira pela primeira rodada do Grupo C. O palco é o Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, com capacidade para cerca de 24 mil torcedores. Será o primeiro encontro da história entre as duas equipes em qualquer competição.

O Tricolor de Laranjeiras desembarca em solo venezuelano embalado por uma campanha consistente no Brasileirão, com 20 pontos em dez rodadas e a terceira colocação na tabela. Do outro lado, o La Guaira chega invicto no Torneo Apertura da Liga FUTVE, com cinco vitórias e cinco empates em dez jogos, ocupando a liderança do campeonato local. Apesar da diferença de tamanho continental entre os clubes, o contexto sugere um duelo mais competitivo do que os números de favoritismo indicam.

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Análise da partida

A estreia na Libertadores chega em momento bastante favorável para o Fluminense. O time comandado por Luis Zubeldía venceu quatro dos últimos cinco jogos no Brasileirão antes do empate em 1 a 1 com o Coritiba, resultado que veio com um time amplamente modificado, pensando justamente na preservação de titulares para a competição continental.

A campanha tricolor tem até o momento 20 pontos em dez rodadas. O ataque já soma 17 gols no campeonato nacional, com John Kennedy vivendo grande fase como referência ofensiva e Lucho Acosta consolidado na armação.

Fora de casa, porém, o Fluminense apresenta números menos dominantes. Nas últimas cinco partidas como visitante, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas, cenário que exige atenção na estreia em Caracas.

O Deportivo La Guaira, por sua vez, construiu uma identidade clara sob o comando de Héctor Bidoglio. Fundado em 2008 como Real Esppor Club e rebatizado em 2013, o clube se tornou uma potência emergente no futebol venezuelano. O título nacional de 2020 e três conquistas da Copa Venezuela formam um currículo respeitável para um clube tão jovem.

No Torneo Apertura de 2026, a equipe não perdeu nenhuma partida em dez rodadas, apoiada em uma defesa sólida que sofreu apenas três gols nos primeiros nove jogos. Como mandante no Olímpico da UCV, o La Guaira exibe números expressivos: nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota nos últimos 15 jogos em casa em todas as competições.

A disputa será a segunda participação do La Guaira na fase de grupos da Libertadores. A primeira aconteceu em 2021, quando o clube enfrentou adversários de peso e acumulou experiência. Agora, diante de um Fluminense campeão continental em 2023, a missão é arrancar ao menos um ponto na estreia para manter viva a esperança de classificação no Grupo C, que ainda conta com Bolívar e Independiente Rivadavia.

Outros palpites para Deportivo La Guaira x Fluminense

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Confrontos diretos

Deportivo La Guaira e Fluminense nunca se enfrentaram na história. Este será o primeiro duelo entre os dois clubes em qualquer competição, o que elimina qualquer referência direta de confrontos anteriores.

O que serve como parâmetro é o retrospecto do Fluminense contra equipes venezuelanas na Libertadores. São sete vitórias em oito jogos, com triunfos sobre Zamora, Caracas e Deportivo Galicia ao longo de diferentes edições. Em solo venezuelano, o Tricolor mantém um aproveitamento elevado, embora nunca tenha jogado especificamente em Caracas contra um adversário local na competição continental.

Já o La Guaira não possui histórico contra clubes brasileiros em competições oficiais, o que torna o confronto uma incógnita total para os dois lados.

Notícias de Deportivo La Guaira x Fluminense

Deportivo La Guaira

Pelo lado do Deportivo La Guaira, Héctor Bidoglio não tem baixas significativas confirmadas. O elenco disputou a última rodada da Liga FUTVE na sexta-feira, empatando em 1 a 1 com o Carabobo, e terá intervalo de quatro dias até a estreia continental. O goleiro Cristopher Varela é o dono da posição, protegido por uma zaga que tem Carlos Rivero e Richard Peralta como titulares.

Escalação provável do Deportivo La Guaira (4-3-3): Cristopher Varela; Casimiro Peña, Carlos Rivero, Richard Peralta e Jorge Gutiérrez; Carlos Faya, Francisco Flores e Juan Carlos Castellanos; Keiber Lamadrid, Flabián Londoño e José Alí Meza. Técnico: Héctor Bidoglio.

Fluminense

O grande destaque do lado tricolor é a volta dos titulares. Zubeldía promoveu seis mudanças na equipe que empatou com o Coritiba, poupando peças como Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, René, Martinelli, Hércules, Lucho Acosta e John Kennedy. Todos devem retornar ao time titular em Caracas.

O Fluminense não conta com o atacante Matheus Reis, que passou por cirurgia e está fora da temporada. No mais, o elenco está à disposição. Ganso, que atuou como titular contra o Coritiba, deve voltar ao banco de reservas, funcionando como opção de luxo para o segundo tempo.

Escalação provável do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e René; Martinelli e Hércules; Canobbio, Lucho Acosta e Kevin Serna; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Destaques individuais de Deportivo La Guaira x Fluminense

Jogador destaque · Deportivo La Guaira Flabián Londoño 4 Gols na Liga FUTVE 2026 (8 jogos) 10 Jogos na temporada 25 Anos de idade 0 Gols em Libertadores na carreira Jogador destaque · Fluminense Lucho Acosta 6 Participações em gols no Brasileirão 2026 5 Assistências na temporada 31 Anos de idade 1ª Libertadores pelo Fluminense

Os técnicos

Luis Zubeldía comanda o Fluminense desde setembro de 2025 e rapidamente imprimiu sua identidade tática ao elenco. O argentino de 44 anos trouxe um estilo de jogo propositivo, com posse de bola qualificada, pressão alta e intensidade na recuperação. Sua gestão de elenco na rodada contra o Coritiba, quando promoveu seis alterações sem perder a identidade de jogo, mostrou maturidade e profundidade no grupo.

Do lado venezuelano, Héctor Bidoglio assumiu o La Guaira em janeiro de 2026 e já acumula quatro vitórias em oito jogos. O treinador argentino, de 58 anos, é conhecido por montar equipes compactas e organizadas, priorizando o equilíbrio defensivo. Sua grande missão na Libertadores será adaptar o elenco ao nível de intensidade da competição continental, algo que exige mais do que o campeonato local costuma demandar.

Análise tática

O Fluminense deve se apresentar no seu habitual 4-2-3-1, com Martinelli e Hércules formando a dupla de volantes e Lucho Acosta atuando como meia centralizado por trás de John Kennedy. Canobbio e Kevin Serna ocupam as pontas com liberdade para cortar para dentro, criando superioridade numérica no meio.

O La Guaira, por sua vez, tende a atuar em um 4-3-3 mais cauteloso, que se transforma em 4-5-1 nos momentos sem posse. A ideia de Bidoglio deve ser compactar o bloco defensivo entre as linhas de meio-campo e defesa, tentando tirar espaços do Fluminense para trocar passes no último terço.

A principal fragilidade do La Guaira pode ser exposta pelas laterais. Os alas do Fluminense, Canobbio e Serna, possuem velocidade e capacidade de dribles que podem colocar pressão constante nos laterais adversários. Caso o time da casa se feche demais, as bolas paradas também se tornam uma arma relevante para o Tricolor, que conta com a experiência de Samuel Xavier e a altura de Jemmes e Freytes na área.

Para o La Guaira, a melhor chance de machucar o Fluminense está nos contra-ataques. Flabián Londoño tem velocidade para explorar os espaços deixados pela linha defensiva tricolor quando ela sobe, e José Alí Meza pode aparecer como elemento surpresa pelas costas dos volantes. Se o time venezuelano conseguir suportar a pressão inicial e manter o jogo equilibrado até o intervalo, as chances de arrancar um resultado positivo crescem.

Prognóstico de placar exato para Deportivo La Guaira x Fluminense

🎯 Previsão de Placar Deportivo La Guaira 0 x 1 Fluminense O Fluminense chega com superioridade técnica evidente e experiência continental, mas o La Guaira é competitivo em casa e deve dificultar a vida do Tricolor. A tendência é de um jogo travado, decidido por um lance isolado na segunda etapa. O Fluminense soma sete vitórias em oito confrontos contra times venezuelanos na história da Libertadores, dominando amplamente esse tipo de duelo.

O La Guaira terminou seus últimos oito jogos abaixo de 2,5 gols marcados, sendo seis com a defesa sem ser vazada.

O Fluminense marcou os três primeiros escanteios em nove dos últimos dez jogos feitos.

John Kennedy vive o melhor momento da carreira e é um dos artilheiros do Brasileirão 2026, com quatro gols marcados. Previsão final: Placar previsto: 0 a 1 para o Fluminense. O time carioca deve encontrar dificuldade para furar o bloqueio defensivo do La Guaira no primeiro tempo, mas a qualidade individual e o desgaste do adversário no segundo tempo devem abrir espaço para o gol da vitória tricolor.

Resumo do palpites do Lance para Deportivo La Guaira x Fluminense