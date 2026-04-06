Deportivo Cuenca x Santos – Palpites, análise e odds (08/04)
Confira os palpites e informações de Deportivo Cuenca x Santos pela Copa Sul-Americana
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O Grupo D da Copa Sul-Americana 2026 ganha vida nesta quarta-feira, 08 de abril, com um confronto inédito entre Deportivo Cuenca e Santos, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, no Equador. A altitude de 2.530 metros e a presença de mais de 4 mil torcedores com ingressos antecipados transformam o estádio em um ambiente hostil para qualquer visitante.
O Santos chega desfalcado de suas duas maiores estrelas, Neymar e Gabigol, e vem de uma derrota dolorosa por 3 x 1 para o Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Deportivo Cuenca vive seu melhor momento na temporada, com uma vitória convincente por 2 x 0 sobre o Emelec fora de casa e a quarta posição na LigaPro equatoriana. O cenário aponta para uma estreia continental equilibrada, em que o fator casa pode pesar mais do que a tradição do adversário.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Deportivo Cuenca constrói uma temporada sólida sob o comando de Jorge Célico. Após uma reformulação profunda do elenco, com a saída de 12 jogadores e a chegada de dez reforços, o time morlaco encontrou identidade e regularidade. São 11 pontos em sete rodadas da LigaPro, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.
A campanha do Cuenca na Sul-Americana começou com autoridade. Na fase preliminar, a equipe goleou o Libertad de Loja por 3 x 0 em casa, sem sofrer gols. A defesa, comandada pelo goleiro argentino Facundo Ferrero, é o pilar do projeto de Célico, com média de apenas 0,71 gol sofrido por partida no campeonato equatoriano.
O resultado mais recente reforça a confiança do elenco. Na última rodada da LigaPro, o Cuenca foi até Guayaquil e venceu o Emelec por 2 x 0, no Estádio George Capwell, com gols de Matías Klimowicz e Germán Rivero nos minutos finais. A eficiência nos contra-ataques e a solidez defensiva foram as marcas da equipe na vitória.
O Santos, por sua vez, atravessa um período de instabilidade. O técnico Cuca está apenas em seu terceiro jogo oficial no comando do Peixe e ainda busca encontrar a melhor formação. No Brasileirão 2026, o time ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos em dez rodadas, fruto de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
O desempenho fora de casa é o grande problema santista. Até aqui, o Peixe não venceu nenhuma partida como visitante no Brasileirão. A derrota por 3 x 1 para o Flamengo, no último domingo, evidenciou fragilidades defensivas que preocupam para o cenário continental.
Na temporada geral, o Santos soma 25 gols marcados e 22 sofridos em 18 jogos, com média de 1,39 gol por partida no ataque. É uma equipe que produz ofensivamente, mas também concede oportunidades com frequência.
O fator altitude é um ingrediente que não pode ser ignorado. Cuenca está a mais de 2.500 metros acima do nível do mar, e times brasileiros historicamente sofrem com o ar rarefeito nos Andes. A fadiga tende a aparecer mais cedo, especialmente no segundo tempo, e jogadores sem aclimatação perdem explosividade e capacidade de recuperação entre sprints.
Outros palpites para Deportivo Cuenca x Santos
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Confrontos diretos
Deportivo Cuenca e Santos nunca se enfrentaram na história. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes, o que adiciona uma camada de imprevisibilidade à partida.
A ausência de confrontos diretos obriga a análise a se apoiar em referências indiretas. Clubes equatorianos jogando em casa contra brasileiros na Sul-Americana costumam apresentar desempenho competitivo, especialmente em jogos disputados em altitude. Os dados históricos indicam que mandantes acima de 2.000 metros têm aproveitamento superior à média.
Lautaro Díaz, atacante argentino do Santos, é o elo mais próximo entre os dois times. Antes de chegar ao Peixe, o jogador se destacou no futebol equatoriano pelo Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2022 e a Recopa Sul-Americana em 2023. Ele conhece bem a altitude e o estilo de jogo das equipes locais.
Notícias de Deportivo Cuenca x Santos
Deportivo Cuenca
Do lado do Deportivo Cuenca, a principal dúvida é Eddie Guevara, que deixou o campo com dores contra o Emelec. O técnico Jorge Célico, no entanto, demonstrou otimismo quanto à sua presença. No mais, o elenco não tem desfalques confirmados.
Provável escalação do Deportivo Cuenca (4-2-3-1): Facundo Ferrero; Eddie Guevara, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Carlos Arboleda; Edison Vega e Mateo Maccari; Romario Ibarra, David González e Nicolás Leguizamón; Matías Klimowicz. Técnico: Jorge Célico.
Santos
O Santos viaja ao Equador com baixas significativas. Neymar não será relacionado após realizar um procedimento de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no joelho durante a Data FIFA. O jogador segue em recondicionamento físico visando a sequência da temporada. Cuca confirmou que o camisa 10 permanecerá no Brasil.
Gabigol também é desfalque. O atacante passará por nova sessão de PRP para tratar uma tendinite no adutor e um edema no músculo sóleo da perna esquerda, e não viajou com a delegação.
Vinícius Lira segue no departamento médico, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zé Rafael também está fora por lesão.
A boa notícia para Cuca é o retorno de Rony e Igor Vinícius, ambos suspensos na derrota para o Flamengo. Miguelito também se junta ao grupo. Sem Neymar e Gabigol, a tendência é de um time mais combativo e menos criativo.
Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Lautaro Díaz e Thaciano. Técnico: Cuca.
Destaques individuais de Deportivo Cuenca x Santos
Os Técnicos
Jorge Célico comanda o Deportivo Cuenca desde dezembro de 2025 e já imprimiu sua marca no grupo. O argentino de 61 anos é um nome respeitado no futebol equatoriano, com passagens por Barcelona de Guayaquil, Emelec e Universidad Católica. Seu maior feito foi conduzir a seleção equatoriana sub-20 ao título do Sul-Americano de 2019 e ao terceiro lugar no Mundial da categoria, o melhor resultado da história do Equador na competição.
Célico prioriza organização tática e trabalho coletivo. Ele admitiu, em entrevista recente, que o elenco ainda está em construção, já que praticamente todo o plantel foi renovado. Mesmo assim, os resultados indicam evolução rápida. O treinador valoriza a responsabilidade competitiva e não aceita priorizar uma competição em detrimento de outra.
Do lado do Santos, Cuca vive seus primeiros dias de trabalho e já enfrenta pressão. Um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro, ele retornou à Vila Belmiro com a missão de organizar um elenco que oscila entre lampejos de talento individual e fragilidade coletiva. A derrota de virada no Maracanã foi o primeiro revés sob seu comando, após uma vitória magra sobre o Remo.
Cuca reconheceu que o time ainda precisa de ajustes, especialmente na saída de bola sob pressão. Também revelou o plano de poupar Neymar estrategicamente, visando tê-lo em condições ideais na reta final antes da Copa do Mundo. Trata-se de uma gestão que sacrifica o curto prazo em função de um projeto maior.
Análise Tática
O Deportivo Cuenca deve se posicionar em um 4-2-3-1 compacto, com linhas próximas e transições rápidas. A equipe de Célico não busca dominar a posse de bola; prefere ceder o campo ao adversário e atacar os espaços nas costas dos laterais. A vitória sobre o Emelec seguiu exatamente esse roteiro: paciência defensiva até encontrar o momento certo para o golpe.
Romario Ibarra, pela direita, e David González, como meia central, são responsáveis por conectar defesa e ataque. Nicolás Leguizamón, com dois gols na temporada, atua pelo lado esquerdo com liberdade para cortar para dentro. Klimowicz é a referência ofensiva, um atacante móvel que sabe explorar rebotes e espaços entre os zagueiros.
O Santos tende a atuar em um 4-3-3 que se transforma em 4-4-2 sem a bola. Sem Neymar para ditar o ritmo, a responsabilidade criativa recai sobre Thaciano e Lautaro Díaz. Christian Oliva atua como volante de contenção, enquanto Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo dividem funções de construção e marcação.
A principal fragilidade do Santos está na transição defensiva. Na derrota para o Flamengo, a equipe sofreu gols após perdas de posse no ataque. Em altitude, esse tipo de erro se torna ainda mais custoso, já que a recuperação física é mais lenta ao longo da partida.
O Cuenca pode explorar os lados do campo, especialmente o setor de Igor Vinícius, que retorna de suspensão e pode sentir a falta de ritmo. A bola parada também é uma arma importante, com jogadores como Postel e Boolsen levando vantagem no jogo aéreo.
Para o Santos, a chave será controlar o ritmo da partida e evitar um confronto físico aberto. Se conseguir manter a posse nos primeiros minutos, poderá administrar melhor o desgaste causado pela altitude. Rony, com sua velocidade, surge como principal opção em transições rápidas pelo lado direito.
Prognóstico de placar exato para Deportivo Cuenca x Santos
- O Santos não venceu nenhum jogo fora de casa no Brasileirão 2026, com nenhuma vitória como visitante em cinco partidas
- O Deportivo Cuenca não sofreu gols na fase preliminar da Copa Sul-Americana, vencendo o Libertad por 3 x 0
- Neymar e Gabigol estão fora da partida, deixando o Santos sem seus dois principais criadores de jogadas
- Cuenca está a 2.530 metros de altitude, fator que historicamente prejudica equipes visitantes na segunda etapa
- O Santos sofreu 22 gols em 18 jogos na temporada, média de 1.22 por partida, evidenciando vulnerabilidade defensiva
Resumo dos palpites do Lance para Deportivo Cuenca x Santos
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,08
Palpite alternativo: Deportivo Cuenca marcar o primeiro gol – Odd 1,95
Palpite alternativo 2: Menos de 6,5 cartões – Odd 1,70
Palpite alternativo 3: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,80
Palpite de placar exato: Deportivo Cuenca 1 x 1 Santos – Odd 5,50
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