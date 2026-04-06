Deportivo Cuenca x Santos – Palpites, análise e odds (08/04)

O Grupo D da Copa Sul-Americana 2026 ganha vida nesta quarta-feira, 08 de abril, com um confronto inédito entre Deportivo Cuenca e Santos, no Estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, no Equador. A altitude de 2.530 metros e a presença de mais de 4 mil torcedores com ingressos antecipados transformam o estádio em um ambiente hostil para qualquer visitante.

O Santos chega desfalcado de suas duas maiores estrelas, Neymar e Gabigol, e vem de uma derrota dolorosa por 3 x 1 para o Flamengo, no Maracanã. Do outro lado, o Deportivo Cuenca vive seu melhor momento na temporada, com uma vitória convincente por 2 x 0 sobre o Emelec fora de casa e a quarta posição na LigaPro equatoriana. O cenário aponta para uma estreia continental equilibrada, em que o fator casa pode pesar mais do que a tradição do adversário.

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Análise da partida

O Deportivo Cuenca constrói uma temporada sólida sob o comando de Jorge Célico. Após uma reformulação profunda do elenco, com a saída de 12 jogadores e a chegada de dez reforços, o time morlaco encontrou identidade e regularidade. São 11 pontos em sete rodadas da LigaPro, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

A campanha do Cuenca na Sul-Americana começou com autoridade. Na fase preliminar, a equipe goleou o Libertad de Loja por 3 x 0 em casa, sem sofrer gols. A defesa, comandada pelo goleiro argentino Facundo Ferrero, é o pilar do projeto de Célico, com média de apenas 0,71 gol sofrido por partida no campeonato equatoriano.

O resultado mais recente reforça a confiança do elenco. Na última rodada da LigaPro, o Cuenca foi até Guayaquil e venceu o Emelec por 2 x 0, no Estádio George Capwell, com gols de Matías Klimowicz e Germán Rivero nos minutos finais. A eficiência nos contra-ataques e a solidez defensiva foram as marcas da equipe na vitória.

O Santos, por sua vez, atravessa um período de instabilidade. O técnico Cuca está apenas em seu terceiro jogo oficial no comando do Peixe e ainda busca encontrar a melhor formação. No Brasileirão 2026, o time ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos em dez rodadas, fruto de duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O desempenho fora de casa é o grande problema santista. Até aqui, o Peixe não venceu nenhuma partida como visitante no Brasileirão. A derrota por 3 x 1 para o Flamengo, no último domingo, evidenciou fragilidades defensivas que preocupam para o cenário continental.

Na temporada geral, o Santos soma 25 gols marcados e 22 sofridos em 18 jogos, com média de 1,39 gol por partida no ataque. É uma equipe que produz ofensivamente, mas também concede oportunidades com frequência.

O fator altitude é um ingrediente que não pode ser ignorado. Cuenca está a mais de 2.500 metros acima do nível do mar, e times brasileiros historicamente sofrem com o ar rarefeito nos Andes. A fadiga tende a aparecer mais cedo, especialmente no segundo tempo, e jogadores sem aclimatação perdem explosividade e capacidade de recuperação entre sprints.

Outros palpites para Deportivo Cuenca x Santos

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Confrontos diretos

Deportivo Cuenca e Santos nunca se enfrentaram na história. Este será o primeiro duelo oficial entre as duas equipes, o que adiciona uma camada de imprevisibilidade à partida.

A ausência de confrontos diretos obriga a análise a se apoiar em referências indiretas. Clubes equatorianos jogando em casa contra brasileiros na Sul-Americana costumam apresentar desempenho competitivo, especialmente em jogos disputados em altitude. Os dados históricos indicam que mandantes acima de 2.000 metros têm aproveitamento superior à média.

Lautaro Díaz, atacante argentino do Santos, é o elo mais próximo entre os dois times. Antes de chegar ao Peixe, o jogador se destacou no futebol equatoriano pelo Independiente del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2022 e a Recopa Sul-Americana em 2023. Ele conhece bem a altitude e o estilo de jogo das equipes locais.

Notícias de Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca

Do lado do Deportivo Cuenca, a principal dúvida é Eddie Guevara, que deixou o campo com dores contra o Emelec. O técnico Jorge Célico, no entanto, demonstrou otimismo quanto à sua presença. No mais, o elenco não tem desfalques confirmados.

Provável escalação do Deportivo Cuenca (4-2-3-1): Facundo Ferrero; Eddie Guevara, Santiago Postel, Patricio Boolsen e Carlos Arboleda; Edison Vega e Mateo Maccari; Romario Ibarra, David González e Nicolás Leguizamón; Matías Klimowicz. Técnico: Jorge Célico.

Santos

O Santos viaja ao Equador com baixas significativas. Neymar não será relacionado após realizar um procedimento de PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no joelho durante a Data FIFA. O jogador segue em recondicionamento físico visando a sequência da temporada. Cuca confirmou que o camisa 10 permanecerá no Brasil.

Gabigol também é desfalque. O atacante passará por nova sessão de PRP para tratar uma tendinite no adutor e um edema no músculo sóleo da perna esquerda, e não viajou com a delegação.

Vinícius Lira segue no departamento médico, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zé Rafael também está fora por lesão.

A boa notícia para Cuca é o retorno de Rony e Igor Vinícius, ambos suspensos na derrota para o Flamengo. Miguelito também se junta ao grupo. Sem Neymar e Gabigol, a tendência é de um time mais combativo e menos criativo.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; Christian Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rony, Lautaro Díaz e Thaciano. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Deportivo Cuenca x Santos

Jogador destaque · Deportivo Cuenca Matías Klimowicz 2 Gols na LigaPro 2026, incluindo o decisivo contra o Emelec fora de casa 3 Gols em todas as competições na temporada, com média de um gol a cada dois jogos como titular 0,71 Média de gols sofridos pelo Cuenca por jogo na LigaPro, reflexo da solidez defensiva do time 4º Posição na LigaPro com 11 pontos, melhor campanha do Cuenca em anos recentes Jogador destaque · Santos Lautaro Díaz 1 Golaço contra o Flamengo no Maracanã, chute de fora da área no canto 🏆 Campeão da Sul-Americana 2022 pelo Independiente del Valle, conhece o futebol equatoriano 27 Anos, emprestado pelo Cruzeiro até julho de 2026. Titular na ausência de Neymar e Gabigol 1,81m De altura, atacante móvel que busca espaços e joga entre linhas com velocidade

Os Técnicos

Jorge Célico comanda o Deportivo Cuenca desde dezembro de 2025 e já imprimiu sua marca no grupo. O argentino de 61 anos é um nome respeitado no futebol equatoriano, com passagens por Barcelona de Guayaquil, Emelec e Universidad Católica. Seu maior feito foi conduzir a seleção equatoriana sub-20 ao título do Sul-Americano de 2019 e ao terceiro lugar no Mundial da categoria, o melhor resultado da história do Equador na competição.

Célico prioriza organização tática e trabalho coletivo. Ele admitiu, em entrevista recente, que o elenco ainda está em construção, já que praticamente todo o plantel foi renovado. Mesmo assim, os resultados indicam evolução rápida. O treinador valoriza a responsabilidade competitiva e não aceita priorizar uma competição em detrimento de outra.

Do lado do Santos, Cuca vive seus primeiros dias de trabalho e já enfrenta pressão. Um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro, ele retornou à Vila Belmiro com a missão de organizar um elenco que oscila entre lampejos de talento individual e fragilidade coletiva. A derrota de virada no Maracanã foi o primeiro revés sob seu comando, após uma vitória magra sobre o Remo.

Cuca reconheceu que o time ainda precisa de ajustes, especialmente na saída de bola sob pressão. Também revelou o plano de poupar Neymar estrategicamente, visando tê-lo em condições ideais na reta final antes da Copa do Mundo. Trata-se de uma gestão que sacrifica o curto prazo em função de um projeto maior.

Análise Tática

O Deportivo Cuenca deve se posicionar em um 4-2-3-1 compacto, com linhas próximas e transições rápidas. A equipe de Célico não busca dominar a posse de bola; prefere ceder o campo ao adversário e atacar os espaços nas costas dos laterais. A vitória sobre o Emelec seguiu exatamente esse roteiro: paciência defensiva até encontrar o momento certo para o golpe.

Romario Ibarra, pela direita, e David González, como meia central, são responsáveis por conectar defesa e ataque. Nicolás Leguizamón, com dois gols na temporada, atua pelo lado esquerdo com liberdade para cortar para dentro. Klimowicz é a referência ofensiva, um atacante móvel que sabe explorar rebotes e espaços entre os zagueiros.

O Santos tende a atuar em um 4-3-3 que se transforma em 4-4-2 sem a bola. Sem Neymar para ditar o ritmo, a responsabilidade criativa recai sobre Thaciano e Lautaro Díaz. Christian Oliva atua como volante de contenção, enquanto Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo dividem funções de construção e marcação.

A principal fragilidade do Santos está na transição defensiva. Na derrota para o Flamengo, a equipe sofreu gols após perdas de posse no ataque. Em altitude, esse tipo de erro se torna ainda mais custoso, já que a recuperação física é mais lenta ao longo da partida.

O Cuenca pode explorar os lados do campo, especialmente o setor de Igor Vinícius, que retorna de suspensão e pode sentir a falta de ritmo. A bola parada também é uma arma importante, com jogadores como Postel e Boolsen levando vantagem no jogo aéreo.

Para o Santos, a chave será controlar o ritmo da partida e evitar um confronto físico aberto. Se conseguir manter a posse nos primeiros minutos, poderá administrar melhor o desgaste causado pela altitude. Rony, com sua velocidade, surge como principal opção em transições rápidas pelo lado direito.

Prognóstico de placar exato para Deportivo Cuenca x Santos

🎯 Previsão de Placar Deportivo Cuenca 1 x 1 Santos O Deportivo Cuenca transformou o Estádio Alejandro Serrano Aguilar em um território hostil nesta temporada. A goleada por 3 x 0 sobre o Libertad, na fase preliminar da Sul-Americana, e os bons resultados na LigaPro criaram uma atmosfera de confiança que a equipe de Jorge Célico pretende usar como combustível nesta estreia continental. O Santos, por outro lado, chega desfalcado de Neymar e Gabigol, suas duas principais referências ofensivas. A derrota de virada por 3 x 1 para o Flamengo, apenas três dias antes, representa um desgaste físico e emocional que se soma à viagem ao Equador e ao desafio de atuar na altitude de Cuenca. O histórico de equipes brasileiras jogando acima de 2.000 metros na Copa Sul-Americana reforça a tendência de partidas equilibradas, com mandantes competitivos e visitantes sofrendo principalmente na segunda etapa. O Santos não venceu nenhum jogo fora de casa no Brasileirão 2026, com nenhuma vitória como visitante em cinco partidas

no Brasileirão 2026, com nenhuma vitória como visitante em cinco partidas O Deportivo Cuenca não sofreu gols na fase preliminar da Copa Sul-Americana, vencendo o Libertad por 3 x 0

da Copa Sul-Americana, vencendo o Libertad por 3 x 0 Neymar e Gabigol estão fora da partida , deixando o Santos sem seus dois principais criadores de jogadas

, deixando o Santos sem seus dois principais criadores de jogadas Cuenca está a 2.530 metros de altitude , fator que historicamente prejudica equipes visitantes na segunda etapa

, fator que historicamente prejudica equipes visitantes na segunda etapa O Santos sofreu 22 gols em 18 jogos na temporada, média de 1.22 por partida, evidenciando vulnerabilidade defensiva

Resumo dos palpites do Lance para Deportivo Cuenca x Santos