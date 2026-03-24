Colômbia x Croácia – Palpites, análise e odds (26/03)

O Camping World Stadium, em Orlando, recebe, na quinta-feira, 26 de março de 2026, um duelo de preparação que promete ser um grande evento. Colômbia e Croácia se enfrentam pela primeira vez na história em um amistoso que integra a série "Road to 26", iniciativa criada para levar seleções de elite aos Estados Unidos nos meses que antecedem a Copa do Mundo.

As duas equipes chegam já classificadas para o Mundial e usarão o confronto para ajustar sistemas, testar variações táticas e entender como chegam ao torneio de junho.

Para a Colômbia, o jogo representa uma oportunidade de medir o nível do grupo no território que vai receber parte do Mundial. Los Cafeteros terminaram em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, com 28 pontos, ficando atrás apenas de Argentina e Equador. Com Luis Díaz em forma explosiva no Bayern de Munique e James Rodríguez de volta à seleção após quase três meses sem jogar por clube, Néstor Lorenzo busca respostas sobre o estado do grupo.

A Croácia, por sua vez, chega ao duelo com ausências pesadas, mas com a tranquilidade de quem encerrou a fase classificatória europeia de forma impecável. O técnico Zlatko Dalic quer usar Orlando para preparar os Vatreni para o que promete ser a despedida de uma geração histórica.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A Colômbia encerrou 2025 com moral alta. Los Cafeteros venceram os últimos quatro amistosos, incluindo uma goleada por 3 a 0 sobre a Austrália, em novembro de 2025, resultado que consolidou a confiança do grupo após uma campanha classificatória que chegou a oscilar nos meses finais. A seleção de Lorenzo soma uma série de resultados que revelam um time maduro: até a final da Copa América de 2024, perdida para a Argentina na prorrogação, a Colômbia ficou 28 partidas invicta sob o comando do treinador argentino.

O grupo colombiano chega a Orlando com a maioria dos jogadores em boa forma em seus clubes europeus. Luis Díaz, destaque absoluto do ciclo, vive uma temporada histórica no Bayern de Munique. Na Bundesliga 2025/26, o atacante acumula 15 gols e 11 assistências em 25 partidas, com nota média de 7,96 no FotMob — números que o colocam entre os melhores atacantes do futebol europeu neste momento. Richard Ríos, que fez a transição do futebol sul-americano para o Benfica no ciclo anterior, consolidou-se como uma das peças mais sólidas do meio-campo colombiano. Jorge Carrascal segue como referência no Flamengo. Luis Suárez, do Sporting de Lisboa, é outra opção de peso no ataque.

A grande incógnita é James Rodríguez. O camisa 10, de 34 anos, assinou com o Minnesota United para a temporada 2026 da MLS, mas a estreia do clube na liga foi marcada por uma derrota por 6 a 0 para o Vancouver Whitecaps. Rodríguez entrou no segundo tempo naquela partida e teve participação limitada. Apesar das dúvidas sobre o seu ritmo de jogo, Lorenzo optou por incluí-lo na convocação para os amistosos contra Croácia e França, sinal de que o capitão ainda é considerado peça central para a identidade tática da equipe, ainda que sua condição física seja um ponto real de atenção.

Do outro lado, a Croácia chega à sua primeira experiência desta Data Fifa de 2026 como a seleção europeia com uma das campanhas mais dominantes da classificatória. Os Vatreni terminaram em primeiro lugar no Grupo L das eliminatórias europeias, com 22 pontos em oito jogos. A margem foi tão ampla que a classificação direta ficou assegurada antes da última rodada, o que deu ao técnico Dalic tempo e tranquilidade para pensar na preparação para o Mundial.

A Croácia foi sorteada no Grupo L do Mundial ao lado de Inglaterra, Panamá e Gana — grupo competitivo, com a Inglaterra como favorita, mas que não exclui os croatas de uma campanha sólida. Para Dalic, esses dois amistosos nos Estados Unidos têm um objetivo claro: conhecer o ambiente americano antes do torneio e testar o elenco contra equipes com perfis diferentes dos europeus.

A Colômbia, por sua vez, foi sorteada no Grupo K, junto com Portugal e Uzbequistão, além do vencedor de um playoff intercontinental. A expectativa é de que Los Cafeteros avancem da fase de grupos com relativo conforto, mas o confronto com Portugal — caso ambos avancem às fases eliminatórias — promete ser um dos duelos mais aguardados da competição.

Outros palpites para Colômbia x Croácia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Colômbia e Croácia nunca se enfrentaram na história do futebol internacional. O duelo de Orlando será o primeiro confronto entre as duas seleções em qualquer competição, amistoso ou torneio oficial. Para o contexto de ambas as equipes, trata-se de um tipo de experiência rara: enfrentar um adversário que não se conhece em campo, sem histórico anterior que sirva de referência para os treinadores montarem seus planos de jogo.

A ausência de confronto direto é, por si só, uma informação relevante para quem aposta. Nenhum dos dois lados pode se apoiar em padrões ou tendências consolidadas. Lorenzo e Dalic precisarão trabalhar com análise de jogo pura, sem a âncora de resultados passados. O fator psicológico favorece ligeiramente a Croácia, que tem mais experiência acumulada em partidas de alto nível contra sul-americanos — incluindo o duelo contra o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, quando os Vatreni eliminaram os brasileiros nos pênaltis.

Para a Colômbia, a novidade do adversário pode ser transformada em vantagem caso o time consiga impor seu ritmo de jogo antes que os croatas se adaptem. O perfil físico e a velocidade em transição de Los Cafeteros representam um tipo de desafio que as seleções europeias raramente enfrentam no ciclo classificatório, que é disputado quase inteiramente entre equipes do próprio continente.

Notícias de Colômbia x Croácia

Colômbia

Néstor Lorenzo conta com um grupo qualificado, mas com pontos de interrogação individuais. O maior deles é a situação de James Rodríguez. O meia voltou ao futebol em março após três meses sem atuar por nenhum clube, período que coincidiu com sua saída do Club León e a assinatura com o Minnesota United. A falta de ritmo de competição é um fator concreto, e Lorenzo terá de avaliar se o capitão começa como titular ou surge como opção no banco.

Luis Díaz chega em sua melhor forma como jogador profissional e é o principal nome do ataque colombiano. Josip Stanisic, seu companheiro no Bayern de Munique, estará no lado oposto — o que promete um duelo particular dentro do jogo. Luis Suárez, do Sporting de Lisboa, é outra alternativa ofensiva em excelente momento. O atacante foi citado por relatório da imprensa como um dos jogadores em melhor forma do ciclo classificatório colombiano, com presença constante nas convocações de Lorenzo.

No meio-campo, o trio formado por Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace) e Jhon Arias (Palmeiras) representa experiência europeia e ritmo de competição elevado. Na defesa, Daniel Muñoz (Crystal Palace) e Jhon Lucumí são os pilares da linha de quatro. O goleiro Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) vive sequência de atuações sólidas.

O grande destaque na convocação é a presença de cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro sendo chamados para esta reta final de preparação. Jhon Arias (Palmeiras), Rafael Santos Borré (Internacional), Johan Carbonero (Internacional), Jorge Carrascal (Flamengo) e Andrés Gómez (Vasco da Gama) foram os convocados.

Provável escalação do Colômbia (4-2-3-1): Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Croácia

A Croácia enfrenta as ausências de dois pilares fundamentais do esquema de Dalic: o zagueiro Josko Gvardiol, que não viajou a Orlando por lesão, e o meia Mateo Kovacic, também fora por problemas físicos. O goleiro titular Dominik Kotarski também não estará disponível por razões pessoais — seu lugar foi ocupado por Karlo Letica, do Lausanne-Sport.

A perda de Gvardiol é muito sensível. O zagueiro do Manchester City é considerado um dos melhores da posição no futebol mundial, e sua ausência enfraquece diretamente a saída de bola e a estrutura defensiva croata. Kovacic, por sua vez, era o principal mecanismo de controle do meio-campo — sua ausência aumenta a responsabilidade de Modric em um momento de alta carga de jogos.

Luka Modric, de 40 anos, assinou com o Milan em julho de 2025 como agente livre após deixar o Real Madrid, onde conquistou 28 títulos. Na Série A 2025/26, o meia disputou 29 partidas e tem sido o principal criador de jogadas da equipe italiana. Modric caminha para um quinto Mundial e mantém presença garantida no esquema de Dalic. Nikola Vlasic, Ivan Perisic e Andrej Kramaric completam o quarteto ofensivo. Josip Stanisic, lateral-direito do Bayern de Munique, é uma das peças mais versáteis do sistema croata.

Provável escalação do Croácia (4-3-3): Karlo Letica; Josip Stanisic, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo e Borna Barisic; Luka Modric, Kristijan Jakic e Lovro Majer; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Destaques individuais de Colômbia x Croácia

Jogador destaque · Colômbia Luis Díaz 15 Gols na Bundesliga 2025/26 11 Assistências na Bundesliga — líder do time em criação 7,96 Nota média FotMob na temporada — entre os melhores da Europa 25 Partidas disputadas — titular absoluto no clube líder da Bundesliga Jogador destaque · Croácia Luka Modrić 29 Partidas na Série A 2025/26 — titular regular no Milan aos 40 anos 194 Jogos pela Croácia — o jogador com mais jogos da história do país 4 Copas do Mundo na carreira — indo para o seu quinto mundial em 2026 28 Gols pela seleção — capitão e líder técnico da equipe de Dalić

Os Técnicos

O argentino Néstor Lorenzo assumiu a Colômbia em 2022 e rapidamente se tornou um dos nomes mais respeitados do futebol sul-americano. Com trajetória construída em grande parte como assistente técnico durante sete anos na própria seleção colombiana, Lorenzo traz conhecimento profundo do ambiente e da cultura de jogo do país. Sob seu comando, a equipe conquistou vitórias sobre Alemanha, Brasil, Espanha e Uruguai, resultados que demonstram sua capacidade de competir com as principais seleções do mundo.

Lorenzo valoriza a pressão alta, as transições rápidas e o aproveitamento dos espaços deixados pelo adversário. Seu modelo de jogo encaixa nas características de Luis Díaz e exige que os meias tenham capacidade de circulação rápida entre as linhas. A principal questão é como integrar James Rodríguez, cujo ritmo de competição ainda é incerto, sem comprometer a fluidez coletiva apresentada nos últimos meses.

Zlatko Dalic já garantiu seu lugar na história do futebol croata antes mesmo do apito final da Copa do Mundo de 2026. Comandou os Vatreni à final do Mundial de 2018, na Rússia, e ao terceiro lugar no Qatar 2022, resultados que transformaram uma nação de pouco mais de quatro milhões de habitantes em uma potência consolidada no cenário europeu.

Para o Mundial de 2026, Dalić enfrenta o desafio de conduzir uma equipe em transição. Modric, Perisic e Kramaric estão na reta final de suas carreiras, e o treinador precisa equilibrar a experiência desses nomes com a evolução de jogadores mais jovens, como Stanisic e Majer. O amistoso em Orlando serve tanto para avaliar o estado do grupo quanto para testar o ambiente norte-americano. A ausência de Gvardiol e Kovacic obriga ajustes, mas Dalic é conhecido por extrair bom rendimento mesmo com formações alternativas.

Análise Tática

A Colômbia de Lorenzo costuma operar em um 4-2-3-1 ou 4-3-3, dependendo do estado físico de James Rodríguez. Com o camisa 10 em campo, a tendência é de um sistema com Ríos e Lerma como dupla de contenção e Rodríguez atuando como articulador, conectando o meio ao trio ofensivo formado por Arias, Díaz e Suárez. Quando Rodríguez não está em sua melhor condição, o time assume uma feição mais direta, com Arias e Díaz abertos e maior protagonismo da referência de área.

O ponto forte de Los Cafeteros é a transição ofensiva. A velocidade de Díaz pela esquerda e a leitura de jogo de Arias pela direita criam pressão constante sobre as defesas adversárias. O principal ponto vulnerável é a recomposição defensiva: quando o bloco avança, a linha defensiva pode ficar exposta caso o adversário recupere a bola e acelere as ações.

A Croácia de Dalic é uma equipe que vive do controle do meio-campo. O 4-3-3 croata tem Modric como organizador central, responsável por ditar o ritmo e encontrar os corredores laterais. Sem Kovacic, a dupla de contenção terá maior carga defensiva e menor capacidade de apoio ao ataque, o que pode limitar a posse prolongada.

A maior fragilidade croata neste jogo é defensiva: a ausência de Gvardiol reduz qualidade e liderança na zaga. Sutalo e Caleta-Car, embora experientes, têm limitações quando pressionados por atacantes velozes. Díaz, que acumula 499 sprints na Bundesliga nesta temporada, representa exatamente o tipo de desafio para o qual a defesa croata estará menos preparada.

O duelo Stanisic x Díaz será um dos destaques da partida. Companheiros de clube no Bayern, o lateral croata conhece bem os movimentos do atacante, o que pode reduzir sua imprevisibilidade — mas também abre espaço para variações ofensivas do lado colombiano.

Prognóstico de placar exato para Colômbia x Croácia

🎯 Previsão de Placar Colômbia 2 x 1 Croácia A Colômbia tem os elementos para controlar o jogo: maior consistência ofensiva, adversário desfalcado e maior familiaridade com o ambiente americano. Luis Díaz, em grande fase, é o principal fator de desequilíbrio individual. A Croácia não deve se limitar à defesa. A qualidade de Vlasic, Kramaric e Perisic garante volume ofensivo e criação de oportunidades. No entanto, a ausência de Gvardiol torna a equipe vulnerável justamente em situações de velocidade — ponto forte colombiano. A Colômbia venceu quatro dos últimos cinco amistosos , com média de 2.4 gols marcados por partida nesse período

, com média de 2.4 gols marcados por partida nesse período A Croácia enfrenta o jogo sem Gvardiol e Kovacic , dois dos pilares da equipe de Dalic

, dois dos pilares da equipe de Dalic Luis Díaz acumula 15 gols e 11 assistências na Bundesliga nesta temporada

na Bundesliga nesta temporada Este é o primeiro encontro histórico entre as duas seleções — nenhum dos treinadores tem referências anteriores para ancorar sua preparação

entre as duas seleções — nenhum dos treinadores tem referências anteriores para ancorar sua preparação James Rodríguez chega com pouco ritmo de jogo, o que pode limitar a criatividade colombiana nas fases iniciais da partida A análise aponta para vitória colombiana por 2 a 1. O cenário projetado indica um gol ainda no primeiro tempo, em transição rápida com participação de Díaz. A Croácia tende a reagir na segunda etapa, aproveitando eventuais espaços, mas o gol decisivo deve surgir em bola parada ou contra-ataque nos minutos finais. A Colômbia chega ao amistoso contra a França mais ajustada, enquanto a Croácia sai com sinais claros de ajustes necessários antes do Mundial.

Resumo dos palpites do Lance para Colômbia x Croácia