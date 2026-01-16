Chelsea x Brentford – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise detalhada para Chelsea x Brentford, que acontece neste sábado (17/01). O encontro no Stamford Bridge será válido pela 22ª rodada da Premier League. A bola rola às 12h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Chelsea x Brentford (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Brentford tem condições de superar o Chelsea na partida do dia, algo que a equipe vem demonstrando ao apresentar intensidade, qualidade ofensiva e facilidade para explorar brechas na defesa adversária. O time terminou a Premier League na quinta colocação, enquanto o Chelsea ficou em oitavo. As atuações recentes do visitante foram positivas e, mesmo atuando em território adversário, a equipe não tem demonstrado receio, mantendo uma postura agressiva.

O prognóstico aponta para uma vitória do Brentford diante do Chelsea, com possibilidade de um placar elástico, combinando os dois cenários.

Jogando fora de casa, o Brentford venceu três dos últimos quatro jogos

Em outras partidas, o Brentford saiu com o triunfo em cinco das seis mais recentes

O histórico de confrontos diretos aponta 14 vitórias do Brentford, contra dez do Chelsea

Outros palpites para Chelsea x Brentford

O Brentford mantém bom desempenho mesmo atuando fora de casa, e o segundo palpite mais consistente aponta para a equipe abrindo o placar, como ocorreu em cinco dos últimos seis compromissos. Naturalmente, é esperada uma reação do Chelsea, que joga em casa e deve tentar conter o setor ofensivo do Brentford.

A expectativa também envolve o mercado de ambos marcam, já que nove dos últimos dez jogos do Chelsea terminaram com gols dos dois lados. Nos confrontos diretos entre as equipes, esse cenário se repetiu em três dos quatro encontros mais recentes.

Por fim, a projeção é de um placar elástico, com pelo menos três gols somados na partida e possibilidade de vitória do Brentford. Sete dos últimos oito jogos do Chelsea terminaram com mais de 2,5 gols, e em três dos últimos quatro duelos entre as equipes houve, no mínimo, três gols combinados.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea vive um momento de equilíbrio, mas acumulou derrotas recentes por falhas pontuais. A equipe perdeu para o Arsenal por 3 a 2, para o Fulham por 2 a 1 e, antes disso, empatou duas partidas, contra Manchester City e Bournemouth. Nas últimas cinco partidas, houve apenas uma vitória, quando goleou o Charlton Athletic por 5 a 1.

O time demonstrou maior facilidade apenas diante de adversários com nível técnico inferior, enquanto, na Premier League, ainda precisa de ajustes para buscar posições mais altas na tabela. Para o próximo jogo, a equipe chega com algumas dúvidas, como o lateral Malo Gusto, que sentiu um desconforto físico na partida anterior, além de Cole Palmer e Roméo Lavia, que seguem no departamento médico.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sanchez; Marc Cucurella, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Reece James; Moisés Caicedo e Andrey Santos; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Estevão; Liam Delap. Técnico: Liam Rosenior

Brentford - Momento e escalação

O Brentford apresentou evolução nas últimas partidas e alcançou a quinta colocação no Campeonato Inglês. A equipe venceu o Sunderland por 3 a 0, o Everton por 4 a 2 e o Bournemouth por 4 a 1, resultados que evidenciam uma eficiência ofensiva superior à demonstrada pelos Azuis recentemente.

Em todos esses confrontos, o time mostrou força no ataque ao construir vitórias com diferença mínima de dois gols. Para o próximo compromisso, o Brentford segue sem desfalques relevantes, e o técnico Keith Andrews poderá contar com todo o elenco à disposição.

Provável escalação do Brentford: Caoimhin Kelleher; Rico Henry, Nathan Collins, Kristoffer Ajer e Michael Kayode; Vitaly Janelt e Yegor Yarmolyuk; Kevin Schade, Mathias Jensen e Dango Ouattara; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews

Confronto direto e estatísticas de Chelsea e Brentford

O histórico recente entre Chelsea e Brentford é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Chelsea e Brentford

13/09/2025 – Brentford 2 x 2 Chelsea – Campeonato Inglês

06/04/2025 – Brentford 0 x 0 Chelsea – Campeonato Inglês

15/12/2024 – Chelsea 2 x 1 Brentford – Campeonato Inglês

02/03/2024 – Brentford 2 x 2 Chelsea – Campeonato Inglês

28/10/2023 – Chelsea 0 x 2 Brentford – Campeonato Inglês

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Brentford

O Chelsea sofreu o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos Os últimos nove jogos do Chelsea terminaram com ambas as equipes marcando, e o time sofreu ao menos um gol em todos eles O Chelsea marcou média de 2 gols por jogo nas últimas dez partidas A defesa do Chelsea sofreu média de 1,6 gols por jogo O Chelsea levou pelo menos um gol em 90% dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Chelsea x Brentford

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Mais de 2,5 Gols Menos de 2,5 Gols Betsson 1,63 2,27 Superbet 1,66 2,22 Bet365 1,61 2,30

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Chelsea x Brentford

Brentford vence (4,85 na Superbet) Brentford faz o 1º gol (2,72 na Betsson) Ambos marcam (1,61 na Bet365) Mais de 2,5 Gols (1,63 na Betsson)

