Brighton x Liverpool – Palpites, análise e odds (21/03)

O Liverpool chega ao Amex Stadium em um momento que mistura a euforia europeia com a pressão doméstica. Após virar uma desvantagem sobre o Galatasaray na Champions League e garantir vaga nas quartas de final, os Reds voltam suas atenções para a Premier League. O problema é que eles ainda não estão na tabela onde gostariam, e a missão neste sábado é manter o ritmo na briga pelo top cinco.

Do outro lado, o Brighton tenta deixar para trás um período sombrio. Depois de meses de irregularidade, os Seagulls conseguiram um resultado encorajador fora de casa na última rodada, vencendo o Sunderland por 1 a 0. Não foi o suficiente para apagar as cicatrizes de uma sequência que deixou o técnico Fabian Hurzeler no fio da navalha, mas é um sinal de que a equipe ainda respira.

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Análise da partida

O Liverpool ocupa a quinta colocação da Premier League com 49 pontos em 30 rodadas disputadas. A temporada não chegou nem perto do nível da conquista anterior, mas os Reds foram se reorganizando ao longo do segundo semestre. Florian Wirtz, a contratação mais cara da história do clube, vem se adaptando ao futebol inglês, e Hugo Ekitiké mostrou que pode ser um centroavante de respeito.

O grande problema de Arne Slot tem sido a consistência. A campanha é marcada por altos e baixos que já custaram caro na luta pelo título, perdida para o Arsenal. Mas o foco agora é outro: garantir vaga direta na próxima Champions League, seja terminando no top quatro ou aproveitando a possível quinta vaga conquistada pelo desempenho coletivo inglês na Europa.

Para o Brighton, a conversa é diferente. O clube chegou a acumular 12 jogos com apenas uma vitória na Premier League, o que deixou o torcedor insatisfeito. Com 40 pontos e a 12ª colocação, o risco de envolvimento na zona de rebaixamento ficou para trás, mas a equipe não recuperou o nível mostrado no início da temporada, quando chegou a figurar entre os cinco primeiros.

O Amex sempre foi uma fortaleza incômoda. O Brighton perde pouco em casa, e a rotatividade criativa de Hurzeler com jovens, como Jack Hinshelwood e Diego Gómez, ao lado de peças mais experientes, como Pascal Gross, mantém o time competitivo mesmo nos períodos de baixa.

Outros palpites para Brighton x Liverpool

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Confrontos Diretos

Liverpool e Brighton se enfrentaram 22 vezes entre a temporada 1992/93 até a atual, com vantagem clara dos Reds: 14 vitórias contra quatro do Brighton, além de quatro empates. No acumulado, o Liverpool marcou muito mais gols, com média próxima de 2,2 por partida.

Nesta temporada, os times já se cruzaram duas vezes. Em dezembro de 2025, o Liverpool venceu por 2 a 0 em Anfield pela Premier League. Em fevereiro de 2026, a FA Cup trouxe mais uma derrota para o Brighton, desta vez por 3 a 0, também em Liverpool.

O jogo deste sábado é o reencontro no Amex, onde os Seagulls têm história. Em maio de 2025, eles bateram o Liverpool por 3 a 2 neste mesmo estádio numa partida emocionante pelo encerramento da temporada passada. Antes disso, nos anos de 2023 e 2024, o Brighton também conseguiu resultados positivos em casa contra os Reds.

Notícias de Brighton e Liverpool

Brighton: desfalques para o jogo

O técnico Hurzeler não deve fazer mudanças drásticas em relação à formação que venceu em Sunderland. As ausências confirmadas são Adam Webster (joelho), Kaoru Mitoma (lesão) e Stefanos Tzimas (joelho). Solly March segue fora há bastante tempo.

Danny Welbeck continua sendo o referencial do ataque com dez gols na Premier League, apesar do ritmo ter caído nas últimas semanas. Yankuba Minteh está bem e é a grande ameaça do lado direito. James Milner, que igualou o recorde de Gareth Barry com 653 jogos na Premier League, deverá formar a dupla de volantes ao lado de Pascal Gross.

Escalação provável do Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Ferdi Kadioglu; James Milner e Pascal Gross; Diego Gómez, Jack Hinshelwood e Yankuba Minteh; Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Liverpool: dúvida quanto a presença de Salah

A grande dúvida é Mohamed Salah, que saiu lesionado ainda durante a vitória sobre o Galatasaray e foi direto para o vestiário. Slot afirmou que a situação precisava ser avaliada. A ausência do egípcio seria uma perda considerável, mas o Liverpool tem peças de qualidade para compensar.

Confirmados fora: Alexander Isak (cirurgia na perna, previsão de retorno apenas em abril), Conor Bradley (joelho, fora pelo resto da temporada), Wataru Endo (tornozelo, fora por prazo indeterminado) e Giovanni Leoni (ligamento cruzado, previsão de retorno na próxima temporada). Stefan Bajcetic também não está disponível.

Escalação provável do Liverpool (4-3-3): Alisson; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Van Dijk e Milos Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Destaque individuais de Brighton x Liverpool

Jogador destaque · Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh 2 Gols na Premier League 4 Assistências na Premier League 2.1 Dribles com sucesso por jogo 2º Toques na área rival na liga Jogador destaque · Liverpool FC Dominik Szoboszlai 5 Gols na Premier League 3 Assistências na Premier League 2.0 Passes decisivos por 90 min Top 5 Chances criadas na liga

Os técnicos

Fabian Hurzeler carrega o peso de uma temporada abaixo do esperado. O técnico alemão de 33 anos chegou ao Amex com o crédito de uma oitava colocação e um futebol atraente, mas não conseguiu manter a consistência. A desvantagem de saber administrar adversidades ainda aparece como seu principal ponto fraco.

Arne Slot vive um momento inverso: acabou de torcer e reorganizar o Liverpool para uma vitória enorme na Europa, deu entrevista coletiva exaltado e agora precisa manter os pés no chão. O holandês tem um elenco repleto de personalidade, mas as ausências forçadas de peças como Isak e Endo revelam uma fragilidade logística que ele não consegue disfarçar. A Champions League continua sendo a esperança maior desta temporada.

Análise tática

Brighton opera em um 4-2-3-1 com pressão no campo adversário e saída de bola pelo chão. Hurzeler gosta que a equipe domine territórios, mas o sistema fica vulnerável quando o adversário explora as costas dos laterais em transição rápida. É exatamente o tipo de situação que Wirtz e Szoboszlai adoram explorar.

O Liverpool provavelmente utilizará um 4-3-3. Gravenberch deve fazer o papel de pivô defensivo, enquanto Mac Allister dá mais mobilidade ao meio-campo. O ponto de atenção para os Reds é o cruzamento agressivo de Kadioglu pela esquerda do Brighton, que pode ser um incômodo para Gomez no lado direito da defesa de Liverpool.

O Brighton vai tentar fechar os espaços centrais e apostar nas saídas de Minteh e Gómez pelos flancos para criar perigo. O problema é que o Liverpool faz uma pressão alta consistente, e a dupla de volantes Milner/Gross pode ter dificuldades para sustentar a bola sob pressão intensa. Quem conseguir ditar o ritmo nos primeiros 20 minutos terá vantagem clara.

Prognóstico de placar exato para Brighton x Liverpool

🎯 Previsão de Placar Brighton 1 x 3 Liverpool O Brighton vai criar dificuldades no Amex e deve marcar, como tem feito contra o Liverpool nos últimos anos. Mas a diferença de qualidade entre os dois elencos é grande demais para ser ignorada. O Liverpool venceu os dois encontros mais recentes com o Brighton nesta temporada, por 2 a 0 na Premier League e 3 a 0 na FA Cup, e chega embalado pela goleada sobre o Galatasaray na Champions League.

Brighton soma seis dos últimos dez jogos na Premier League sem vitória e ainda não convenceu que virou a página desse período ruim.

Wirtz soma quatro gols e duas assistências na liga e tem condições de ser decisivo contra uma dupla de volantes experiente, mas com limitações físicas, como Milner e Gross.

Minteh é a maior ameaça do Brighton e pode explorar os espaços nas costas de Gomez. O Brighton cria oportunidades mesmo contra times superiores e tende a marcar pelo menos uma vez. Previsão final: O Liverpool vence por 3 a 1 e mantém a pressão na briga pelo top cinco antes da pausa internacional.

Resumo do palpites do Lance para Brighton x Liverpool