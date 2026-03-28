Brasil x Croácia – Palpites, análise e odds (31/03)

O Brasil enfrenta a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, na terça-feira, 31 de março de 2026, no segundo e último amistoso desta Data FIFA. A quinta colocada do ranking da FIFA terá pela frente a décima, em um confronto que carrega o peso de um trauma recente: a eliminação brasileira nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Croácia levou a melhor após empate em 1 x 1 na prorrogação.

O amistoso funciona como último teste de Carlo Ancelotti antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo 2026, prevista para 18 de maio. A Seleção Brasileira chega abalada pela derrota de 2 x 1 para a França, em Boston, e acumula uma lista de oito desfalques de peso. Já a Croácia vem embalada pela vitória de virada sobre a Colômbia por 2 x 1 também em Orlando, resultado que aumentou para nove jogos a série de invencibilidade da equipe de Zlatko Dalic.

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Análise da partida

O trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira ainda busca identidade. Nos últimos quatro jogos, a equipe soma duas derrotas, uma vitória e um empate, oscilação preocupante a menos de três meses do início do Mundial.

Contra a França, o primeiro tempo foi especialmente frustrante. O quarteto ofensivo formado por Gabriel Martinelli, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha não acertou um único chute na meta de Maignan durante toda a primeira etapa. A reação veio no segundo tempo, com a entrada de Luiz Henrique, que criou duas chances claras em cinco minutos e participou diretamente do gol de Bremer, de cabeça, aos 33 minutos.

O Brasil é cabeça de chave do Grupo C da Copa do Mundo 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia no Mundial será contra os marroquinos em 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ancelotti trata cada minuto em campo como uma oportunidade de calibrar peças e definir os últimos nomes da lista definitiva.

Do lado croata, a seleção vive fase muito consistente. A equipe finalizou as Eliminatórias da UEFA no topo do Grupo L, com 22 pontos em 24 possíveis, incluindo sete vitórias e um empate. Os resultados mais expressivos da campanha foram o 7 x 0 sobre Gibraltar, o 5 x 1 sobre a República Tcheca e o 4 x 0 sobre Montenegro.

Contra a Colômbia, a Croácia mostrou resiliência. Sofreu um gol logo aos dois minutos, com Jhon Arias, mas igualou três minutos depois com um chute de longa distância de Luka Vuskovic e virou antes do intervalo com Igor Matanovic aproveitando escanteio de Marco Pasalic. O goleiro Dominik Livakovic fez defesas importantes no segundo tempo para garantir o resultado.

No Mundial, os croatas integram o Grupo L ao lado de Inglaterra, Gana e Panamá. A chave é competitiva, mas a experiência de uma equipe que foi vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022 pesa a favor de Dalić. A Croácia chega com confiança, entrosamento e um elenco que mescla veteranos de altíssimo nível com jovens promissores.

Para o Brasil, este amistoso carrega um peso extra. É a última chance de alguns jogadores mostrarem a Ancelotti que merecem uma vaga na Copa. Nomes como Luiz Henrique, João Pedro, Gabriel Sara e Kaiki Bruno disputam as últimas vagas na lista definitiva.

Outros palpites para Brasil x Croácia

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Confrontos diretos

Brasil e Croácia se enfrentaram cinco vezes na história, com ampla vantagem brasileira no retrospecto geral: são três vitórias do Brasil e dois empates no tempo regulamentar. A Croácia nunca venceu a Seleção no tempo normal.

O confronto mais marcante aconteceu nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neymar abriu o placar na prorrogação, mas Bruno Petkovic empatou poucos minutos depois. Nos pênaltis, a Croácia avançou por 4 x 2, eliminando o Brasil em uma das noites mais dolorosas da história recente da Seleção.

Em Copas do Mundo, as seleções também se enfrentaram em 2006, quando Kaká garantiu a vitória brasileira por 1 x 0, e em 2014, na abertura do Mundial em São Paulo, com triunfo por 3 x 1 graças a dois gols de Neymar e um de Oscar. Nos amistosos, o Brasil venceu por 2 x 0 em 2018 e empatou em 1 x 1 na Croácia em 2005.

No total, a Seleção marcou oito gols nesses cinco jogos e sofreu apenas três. O padrão dos confrontos revela um dado relevante para apostas: em três dos cinco duelos, ambas as equipes marcaram. A Croácia pode nunca ter vencido no tempo normal, mas o duelo de 2022 provou que os europeus são capazes de competir em pé de igualdade nos momentos decisivos.

Notícias de Brasil x Croácia

Brasil

A lista de desfalques de Ancelotti para esta Data FIFA é extensa e preocupante. Alguns jogadores sequer puderam ser convocados por lesão, casos de Éder Militão (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Bruno Guimarães (Newcastle), Estêvão (Chelsea) e Caio Henrique (Monaco).

Cortados já durante a concentração nos Estados Unidos: Alisson (Liverpool), Alex Sandro (Flamengo) e Gabriel Magalhães (Arsenal) saíram antes do primeiro jogo. Raphinha (Barcelona) e Wesley (Roma) foram cortados após a derrota para a França, ambos com lesões musculares na região posterior da coxa direita. Ancelotti convocou Victor Reis, do Girona, para enfrentar a Croácia, na vaga de Gabriel Magalhães.

Marquinhos (PSG) sentiu dores no quadril no primeiro treino da concentração e foi preservado contra a França. Voltou a treinar com bola no sábado (28), mas a tendência é que seja novamente poupado. Vinícius Júnior sentiu fadiga muscular e não participou do treino tático; porém, não está lesionado e deve ser titular normalmente.

A boa notícia ficou por conta de Luiz Henrique, do Zenit, que foi o melhor jogador brasileiro no segundo tempo contra a França. O atacante deve ganhar a vaga de Raphinha entre os titulares. No treino tático de sábado, Ancelotti indicou Danilo (Flamengo) como substituto de Wesley na lateral direita, ao lado de Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos na linha defensiva.

Escalação provável do Brasil (4-2-4): Ederson; Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.

Croácia

Na Croácia, a situação de Dalic é bem mais confortável. A seleção não registrou lesões significativas após a vitória sobre a Colômbia e deve promover rotação natural no elenco. Luka Modric, aos 40 anos, entrou apenas aos 34 minutos do segundo tempo contra os colombianos. A expectativa é que o meia do Milan ganhe mais tempo de jogo contra o Brasil, possivelmente como titular.

Igor Matanovic, autor do gol da vitória contra a Colômbia, vive grande fase e deve manter a posição no ataque. Andrej Kramaric entrou no segundo tempo e pode ganhar vaga, enquanto Petar Musa, do FC Dallas, acertou a trave duas vezes e vem buscando uma oportunidade.

Escalação provável da Croácia (3-5-2): Dominik Livakovic; Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic; Marco Pasalic, Mario Pasalic, Luka Modric, Petar Sucic e Ivan Perisic; Nikola Vlasic e Igor Matanovic. Técnico: Zlatko Dalic.

Destaques individuais de Brasil x Croácia

Jogador destaque · Brasil Vinícius Júnior 17 Gols em todas as competições pelo Real Madrid na temporada 2025/26 10 Camisa que carrega como protagonista da Seleção nesta nova era 0 Gols nos últimos quatro jogos pela Seleção Brasileira 4,3 Dribles por jogo na temporada, líder da La Liga Jogador destaque · Croácia Luka Modric 40 Anos de idade, o jogador mais velho em atividade por uma seleção europeia 178 Jogos pela Croácia, recorde absoluto da seleção 88% Precisão de passes na temporada pelo Milan na Serie A italiana 22 Gols marcados ao longo da carreira pela seleção croata

Os Técnicos

Carlo Ancelotti chegou à Seleção Brasileira com a missão de levar o Brasil ao hexa, mas os primeiros meses de trabalho têm sido marcados por resultados irregulares e uma avalanche de lesões. O italiano optou por um sistema com quatro atacantes (4-2-4), buscando fluidez e presença ofensiva, mas a falta de entrosamento entre os convocados tem sido um obstáculo. Contra a França, admitiu que o modelo ainda precisa de ajustes. Sua experiência em grandes decisões por clubes é inquestionável, com títulos de Champions League por Real Madrid e Milan, mas o futebol de seleções tem imposto desafios distintos.

O grande desafio de Ancelotti nesta Data FIFA é lidar com a extensa lista de lesionados. Sem Raphinha, Wesley, Alisson, Gabriel Magalhães e Marquinhos (dúvida), o treinador precisa encontrar soluções em praticamente todas as posições. O amistoso contra a Croácia é, para ele, uma chance de testar combinações alternativas antes de entregar a lista final para o Mundial.

Zlatko Dalic é um dos técnicos mais longevos do atual cenário de seleções europeias, comandando os croatas desde 2017. Sob sua direção, a Croácia foi vice-campeã mundial em 2018 e terceira colocada em 2022. Dalic conhece profundamente seu elenco e utiliza um sistema flexível, alternando entre o 3-5-2 e o 4-3-3 conforme o adversário. Sua capacidade de extrair o máximo de jogadores veteranos como Modric e Perisic, ao mesmo tempo em que integra jovens como Vuskovic e Sucic, é a marca registrada deste ciclo.

Em entrevista recente, Dalic destacou que os amistosos de março servem para definir as últimas posições na lista da Copa. A vitória sobre a Colômbia reforçou a confiança do grupo, e a tendência é que o treinador use o jogo contra o Brasil para dar minutagem a peças que jogaram menos, sem abrir mão da competitividade.

Análise Tática

O confronto de estilos promete ser o ponto central da partida. Ancelotti deve manter o 4-2-4, com Casemiro e Andrey Santos protegendo a zaga e quatro jogadores de frente buscando amplitude e profundidade. O problema é que, sem Raphinha, a articulação pelo lado direito perde qualidade. Luiz Henrique tem características diferentes: é mais veloz e vertical, mas menos criativo na construção.

A Croácia deve jogar no 3-5-2, formação que dá superioridade numérica no meio-campo. Com três zagueiros, os alas Marco Pasalic e Perisic avançam para criar situações de superioridade no centro do campo. Modric, Sucic e Mario Pasalic formam um trio de meias com capacidade técnica para controlar a posse de bola e ditar o ritmo.

O confronto tático mais interessante está no meio-campo. A dupla Casemiro e Andrey Santos terá dificuldade para conter a movimentação de três meias croatas. Se a Croácia conseguir dominar a posse na faixa central, a tendência é que o Brasil recue e dependa de transições rápidas — cenário que pode favorecer Vinícius Júnior e Luiz Henrique, jogadores que tem grande vantagem em espaços abertos.

A principal vulnerabilidade do Brasil está nas laterais. Com Danilo na direita e Douglas Santos na esquerda, os corredores podem ser explorados pelos alas croatas. O espaço entre os zagueiros e os laterais, que já causou problemas contra a França, pode ser novamente alvo de ataques.

Para a Croácia, o risco está nas transições rápidas. Vinícius Júnior e Luiz Henrique têm velocidade para explorar os espaços deixados pela linha de três zagueiros quando os alas avançam. O jogo aéreo também deve ser determinante: Bremer marcou de cabeça contra a França, e a Croácia já demonstrou eficiência nesse setor, com o gol de Matanovic contra a Colômbia vindo de escanteio.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Croácia

🎯 Previsão de Placar Brasil 2 x 1 Croácia O Brasil tem desfalques, mas ainda conta com talento suficiente para superar uma Croácia que deve administrar o desgaste físico após jogo recente contra a Colômbia. A necessidade de reagir à derrota para a França aumenta a motivação da equipe de Ancelotti, já que o amistoso pode influenciar decisões para a Copa. Do outro lado, a Croácia tende a rodar o elenco, evitando desgaste dos jogadores mais experientes, o que pode impactar a intensidade da equipe, mesmo com maior participação de Modrić. O Brasil nunca perdeu para a Croácia no tempo normal em cinco confrontos, com três vitórias e dois empates

perdeu para a Croácia no tempo normal em cinco confrontos, com três vitórias e dois empates Ambas as seleções jogaram na quarta-feira (26) , com apenas cinco dias de intervalo entre as partidas, o que favorece rotação e desgaste nos elencos

, com apenas cinco dias de intervalo entre as partidas, o que favorece rotação e desgaste nos elencos Luiz Henrique foi o jogador mais incisivo do Brasil contra a França e deve ganhar titularidade, adicionando velocidade e criatividade ao ataque

foi o jogador mais incisivo do Brasil contra a França e deve ganhar titularidade, adicionando velocidade e criatividade ao ataque Em três dos cinco confrontos entre as seleções, ambas marcaram, o que reforça a tendência de jogo aberto com gols para os dois lados A análise aponta vitória do Brasil por 2 a 1, com a Croácia abrindo o placar no primeiro tempo ao explorar uma falha na saída de bola, algo já visto contra a França. O Brasil deve empatar em bola parada, aproveitando a força de Bremer e Léo Pereira, e virar na reta final com jogada individual de Vinícius Júnior ou Luiz Henrique em transição rápida. O desgaste croata e a rotação no elenco tendem a pesar no fim, enquanto o banco brasileiro, com opções como Endrick, Gabriel Martinelli e Gabriel Sara, pode ser decisivo.

Resumo dos palpites do Lance para Brasil x Croácia