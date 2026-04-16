Brasil x Canadá – Palpites, análise e odds (18/04)

A Arena Pantanal recebe, neste sábado, 18 de abril, a grande decisão da Fifa Series 2026. Brasil e Canadá se enfrentam em Cuiabá na terceira e última rodada do torneio amistoso organizado pela entidade máxima do futebol, em um confronto que vale bem mais do que um título simbólico.

Líderes absolutas do grupo disputado no país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, as duas seleções chegam com 100% de aproveitamento e transformaram o que seria mais uma data Fifa em uma final antecipada entre duas das dez melhores equipes do ranking feminino da Fifa.

O Brasil lidera por saldo de gols, graças a duas atuações de gala sobre Coreia do Sul e Zâmbia. O Canadá, nono do mundo, responde com duas vitórias contra os mesmos rivais.

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Análise da partida

A Seleção Brasileira Feminina chega embalada ao duelo decisivo. Na estreia, a equipe de Arthur Elias aplicou cinco a um na Coreia do Sul, com gols de Ary Borges, Ludmila, Dudinha, Kerolin e Tainá Maranhão. O primeiro tempo foi discreto, mas a etapa final trouxe uma avalanche ofensiva que reacendeu o otimismo após as turbulências do Torneio das Nações, em que o Brasil saiu com duas derrotas em três jogos.

Na segunda rodada, a Amarelinha foi ainda mais letal. Fez seis a um na Zâmbia, em nova atuação que confirmou a capacidade de finalização de um elenco com muitas opções ofensivas. Yasmim abriu o placar de falta, aproveitando a superioridade numérica após a expulsão da goleira Hazel Nali. Tainá Maranhão, Angelina, Raíssa Bahia, Kerolin e Vitória Calhau completaram a goleada. Barbra Banda descontou para as africanas, mas a história do jogo já estava escrita.

Com dois triunfos, o Brasil soma seis pontos e chega à rodada final com saldo de nove, contra seis do Canadá. Qualquer empate garante o título à equipe da casa. Uma vitória canadense, em qualquer placar, reverteria o cenário em favor das norte-americanas, que chegaram a Cuiabá para testar seu padrão de jogo em solo brasileiro com um ano de antecedência para o Mundial.

Para Arthur Elias, a Fifa Series tem servido como laboratório tático. O treinador rodou o elenco nas duas primeiras partidas e aprovou o desempenho coletivo. Em coletiva, afirmou estar satisfeito com os testes, mas avisou que o Canadá representa outro patamar e pediu abordagem de final rumo ao Mundial em casa.

Do lado canadense, a missão é se adaptar às condições do país sede do próximo Mundial. Casey Stoney, que assumiu em 2025 após a saída de Bev Priestman, vê no torneio uma rara chance de enfrentar rivais de confederações tão distintas. O Canadá iniciou com goleada por quatro a zero sobre a Zâmbia e confirmou a briga pelo título com um apertado três a um sobre a Coreia do Sul.

Esse segundo resultado veio com ingredientes dramáticos. Jogando com uma a menos desde os 27 minutos, após a expulsão de Jade Rose, o Canadá ainda levou o empate em cobrança de falta de Shinji Kim. A reação começou com Evelyne Viens e se consolidou com dois gols de cabeça de Vanessa Gilles no segundo tempo. A zagueira do Bayern de Munique se tornou decisiva e reforçou o argumento de que, mesmo desfalcado, o time sabe vencer jogos difíceis.

A temporada de 2026 tem sido de recuperação para as canadenses, com quatro vitórias, um empate e uma derrota em seis partidas. O foco maior recai sobre as eliminatórias da Concacaf no segundo semestre. Para o Brasil, o objetivo é se firmar como favorito na Copa América Feminina e consolidar a base que disputará a Copa em casa.

Outros palpites para Brasil x Canadá

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Confrontos diretos

A rivalidade entre Brasil e Canadá no futebol feminino é longa. Os dois times se cruzaram pela primeira vez em 1996 e, desde então, protagonizaram confrontos em Olimpíadas, amistosos, Copa do Mundo e SheBelieves Cup. Segundo o portal AiScore, foram 28 duelos desde 2006, com dez vitórias do Brasil, nove das canadenses e nove empates.

O último encontro entre as seleções aconteceu na semifinal da SheBelieves Cup de 2024, em Atlanta. O Brasil abriu o placar com pênalti de Tarciane, mas sofreu o empate em cabeçada de Vanessa Gilles aos 32 da etapa final. Na disputa por pênaltis, Marta e Antônia desperdiçaram, e o Canadá venceu por quatro a dois.

Antes disso, em outubro de 2023, as canadenses haviam vencido por dois a zero em amistoso em Halifax, com gols de Jordyn Huitema e Deanne Rose. Nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, o Canadá eliminou o Brasil nos pênaltis após empate sem gols, rumo à medalha de ouro. Na Rio 2016, também havia superado a Seleção na disputa pelo bronze. Os jogos em solo brasileiro, porém, costumam favorecer a Amarelinha.

Notícias de Brasil x Canadá

Brasil

Arthur Elias deve manter o bloco que mais se destacou na competição. Lelê, do Corinthians, segue como titular após o corte de Lorena por lesão no quadril. Camila, do Cruzeiro, é a reserva. Na defesa, Lauren, Isa Haas e Thaís Ferreira formaram a base na estreia, enquanto Raíssa Bahia, estreante na Fifa Series, marcou contra a Zâmbia e conquistou espaço.

No meio, Duda Sampaio, Ary Borges e Angelina se revezam, com Ana Vitória como opção. Kerolin, autora de gol e assistências decisivas nas duas partidas, foi usada com minutagem controlada a pedido do Manchester City, mas a tendência é que ganhe mais tempo em campo no duelo decisivo, como o próprio treinador antecipou.

Gabi Portilho, Ludmila e Dudinha brigam por vagas no ataque. Jheniffer foi cortada por fascite plantar antes do torneio, dando lugar a Evelin Bonifácio. Marta, preservada, não foi convocada dentro da estratégia de renovação pensando em 2027.

Provável escalação do Brasil (4-3-3): Lelê; Yasmim, Isa Haas, Thaís Ferreira e Raíssa Bahia; Duda Sampaio, Ary Borges e Angelina; Dudinha (Gabi Portilho), Ludmila e Gio Garbelini (Kerolin). Técnico: Arthur Elias.

Canadá

O cenário canadense é mais complicado. Casey Stoney começou a competição sem seis jogadoras por lesão: Gabrielle Carle, Jordyn Huitema, Adriana Leon, Lysianne Proulx, Holly Ward e Shelina Zadorsky. Some-se a expulsão de Jade Rose contra a Coreia do Sul, que cumpre suspensão automática. A zagueira deixa Kadeisha Buchanan, do West Ham, como provável titular ao lado de Vanessa Gilles.

No meio, Jessie Fleming segue como referência técnica. A camisa 17 deu a assistência para o primeiro gol de Gilles contra os sul-coreanos e carrega a experiência de duas Copas do Mundo. Simi Awujo e Julia Grosso brigam pela vaga ao seu lado. No ataque, Evelyne Viens, artilheira da seleção em 2026, deve ser titular, ao lado de Cloé Lacasse e Olivia Smith, do Arsenal. Kailen Sheridan é a goleira.

Provável escalação do Canadá (3-4-3): Sheridan; Buchanan, Gilles, Shelina Zadorsky; Carly Wickenheiser, Fleming e Marie-Yasmine, Riviere; Smith, Viens e Lacasse. Técnica: Casey Stoney.

Destaques individuais de Brasil x Canadá

Jogadora destaque · Brasil Kerolin 1 Gol na Fifa Series 2026 2 Assistências na goleada sobre a Coreia do Sul 26 Idade, no auge da carreira 10 Camisa que veste pela Seleção Jogadora destaque · Canadá Vanessa Gilles 2 Gols na Fifa Series 2026 30 Anos de idade, líder da defesa 14 Camisa que veste no Canadá 1 Gol contra o Brasil na SheBelieves 2024

Os técnicos

Arthur Elias é o responsável pela reconstrução da Seleção Brasileira Feminina desde 2023. Vindo do Corinthians, clube em que conquistou diversos títulos nacionais e continentais, o treinador chegou com a proposta de renovar o elenco e alinhar o time a uma ideia de jogo mais moderna. A aposta em jovens como Dudinha e Raíssa Bahia faz parte dessa estratégia.

Casey Stoney assumiu a seleção canadense em 2025 após a saída de Bev Priestman em meio ao escândalo de espionagem que marcou a campanha do país em Paris. Ex-jogadora da Inglaterra e comandante de Manchester United e San Diego Wave, destaca-se pelo estilo direto e pela organização defensiva. A vitória sobre a Coreia do Sul, com uma a menos, mostrou a força mental do grupo que ela vem moldando em meio a aposentadorias como a de Christine Sinclair.

Análise tática

Arthur Elias tem variado entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, com laterais agressivas e construção que passa pelo meio. Ary Borges funciona como elo entre meio e ataque, enquanto Kerolin ou Gio Garbelini flutua entre linhas, Ludmila fixa a zaga adversária e Gabi Portilho ou Dudinha surgem em diagonais. O sistema cria superioridade numérica no último terço, algo visível nas goleadas sobre Coreia e Zâmbia.

Casey Stoney deve armar o Canadá em um 3-4-3, com três zagueiras centrais e meio-campo compacto. A ideia é defender em bloco e apostar em transições verticais, sobretudo com Viens e Smith. A bola parada será recurso fundamental.

A fraqueza brasileira que o Canadá pode explorar está nas costas das laterais. Com atacantes rápidas como Viens e Lacasse, as canadenses podem criar oportunidades em contragolpes curtos após saídas rápidas de Fleming e Grosso. Já o Brasil pode explorar a fragilidade de um sistema defensivo canadense mais exposto sem Jade Rose.

Outra chave é a bola parada. O Canadá marcou dois dos três gols contra a Coreia em situações desse tipo. O Brasil precisará ajustar a marcação por zona para impedir que Gilles e Buchanan transformem escanteios em perigo real. Na outra ponta, Yasmim já mostrou qualidade em cobranças de falta e pode repetir a dose.

Prognóstico de placar exato para Brasil x Canadá

🎯 Previsão de Placar Brasil 3 x 1 Canadá Com apoio da torcida em Cuiabá, bom momento ofensivo e retrospecto positivo em solo brasileiro, a Amarelinha deve vencer em jogo aberto e conquistar o título simbólico da Fifa Series 2026 diante de um Canadá desfalcado. Brasil marcou onze gols em duas partidas da Fifa Series, com cinco artilheiras diferentes e ataque em alta sob o comando de Arthur Elias.

Seis dos últimos sete jogos do Brasil terminaram com mais de 2,5 gols.

Vanessa Gilles é ameaça constante na bola parada e marcou dois dos três gols canadenses contra a Coreia do Sul, podendo repetir a dose em Cuiabá.

Kerolin, Ludmila e Gabi Portilho formam um ataque em alta e devem explorar a defesa canadense remendada sem sua dupla titular.

Resumo do palpites do Lance para Brasil x Canadá