Braga x Real Betis – Palpites, análise e odds (08/04)

O Estádio Municipal de Braga será o palco de um confronto inédito na história das competições europeias. Nesta quarta-feira, 8 de abril, Braga e Real Betis se enfrentam pela ida das quartas de final da Liga Europa da UEFA, em um duelo que promete equilíbrio e emoção.

Os Arsenalistas disputam as quartas de final da Liga Europa pela quarta vez na história e carregam a marca de 80 vitórias nesta competição. Do lado andaluz, o Betis vive um momento histórico: é a primeira vez que o clube alcança esta fase da Liga Europa, depois de ter sido finalista da Conference League na temporada passada.

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Análise da partida

O Braga chega a este compromisso em um momento de confiança. No Campeonato Português, os comandados de Carlos Vicens ocupam o quarto lugar, com 49 pontos, e vêm de uma vitória importante fora de casa contra o Moreirense (0 a 1) na última rodada. A forma recente da equipe é animadora, com uma sequência que inclui três resultados positivos nos últimos seis jogos disputados (V, D, V, D, E, V).

Na Liga Europa, o percurso do Braga tem sido consistente. O sexto lugar na fase de liga, com 17 pontos, garantiu acesso direto as oitavas de final. Nesta fase, a equipe mostrou a sua força em casa ao golear o Ferencváros por 4 a 0 no Municipal de Braga, revertendo uma desvantagem de dois gols sofrida na Hungria. Essa capacidade de reação no seu estádio é um fator que o Betis terá de levar muito a sério.

O ataque bracarense é o grande trunfo da equipe nesta temporada. Com mais de 50 gols marcados no campeonato e média de posse de bola superior a 63%, os Arsenalistas são uma equipe que gosta de ter a bola e pressionar alto. Ricardo Horta, com três assistências na Liga Europa, é o motor criativo do setor ofensivo.

Do outro lado, o Real Betis vive uma realidade bem diferente na sua liga doméstica. Os Verdiblancos estão na quinta posição da LaLiga com 44 pontos, mas não vencem desde 15 de fevereiro na competição nacional. O empate sem gols contra o Espanyol, na última rodada, prolongou uma sequência de seis jogos consecutivos sem vitória no campeonato espanhol.

Apesar da momento na liga, a campanha europeia do Betis tem sido notável. A equipe de Pellegrini terminou a fase de classificação em quarto lugar e eliminou o Panathinaikos nas oitavas de final com placar agregado de 4 a 1. No entanto, o rendimento fora de casa na competição europeia gera dúvidas: duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos disputados longe de Sevilha.

Antony, o brasileiro ex-Manchester United, é o destaque ofensivo do Betis na Liga Europa, com cinco gols na competição, o que o coloca entre os maiores artilheiros do torneio. Pablo Fornals e Aitor Ruibal têm sido fundamentais na construção das jogadas, enquanto Cucho Hernández atua como centroavante titular.

Outros palpites para Braga x Real Betis

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Confronto Direto

Este será o primeiro confronto oficial entre Braga e Real Betis em competições europeias. Ao longo da história, as duas equipes se enfrentaram apenas três vezes, todas em amistosos internacionais, com um retrospecto de uma vitória do Braga e dois empates.

A falta de precedentes competitivos torna esta eliminatória ainda mais imprevisível. O Betis já enfrentou equipes portuguesas em seis ocasiões na Europa, contra Vitória de Guimarães e Benfica, acumulando três vitórias, um empate e duas derrotas. O Braga, por sua vez, tem vasta experiência contra adversários espanhóis na Liga Europa ao longo da sua história europeia.

Notícias de Braga x Real Betis

Braga: elenco quase todo à disposição

O Braga terá dois desfalques confirmados e uma dúvida importante. O central bósnio Adrian Barišić segue lesionado desde fevereiro e está fora de ação até o fim da temporada. A maior preocupação, no entanto, é a ausência do meia atacante Rodrigo Zalazar, artilheiro da equipe na temporada com 15 gols no campeonato.

O uruguaio está lesionado e não estará disponível para este jogo, o que representa uma perda significativa para o potencial ofensivo dos Arsenalistas. O pivô Vítor Carvalho, que voltou aos treinos com o grupo recentemente, é dúvida e pode ser opção para o banco.

Escalação provável do Braga (3-4-3): Lukás Hornícek; Gustaf Lagerbielke, Sikou Niakaté e Bright Arrey-Mbi; Víctor Gómez, Jean-Baptiste Gorby, João Moutinho e Gabriel Martínez; Ricardo Horta, Pau Víctor e Fran Navarro. Técnico: Carlos Vicens.

Real Betis: Bakambu é dúvida, após "sumiço" do atacamte

Do lado do Betis, as ausências são numerosas. O capitão Isco Alarcón voltou a treinar parcialmente com o grupo nesta segunda-feira, mas não tem condições de jogo após ficar afastado desde novembro de 2025 por conta de uma lesão no cartílago.

Seu retorno está apontado mais para o jogo de volta, em Sevilha. Giovani Lo Celso está com lesão na coxa e é baixa na partida. Cédric Bakambu, que estava com a seleção do Congo, segue como dúvida, após não se reapresentar desde a classificação à Copa. Ángel Ortiz recupera de lesão no ombro e Junior Firpo não treinou na segunda-feira.

Escalação provável do Real Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Valentín Gómez; Sofyan Amrabat, Sergi Altimira; Antony, Pablo Fornals, Aitor Ruibal; Cucho Hernández.

Destaques individuais de Braga x Real Betis

Jogador destaque · SC Braga Ricardo Horta 13 Gols na Liga Portugal 2025/26 3 Assistências na Liga Europa (3º do torneio) 3 Gols na Liga Europa em 10 jogos 7.65 Nota média FotMob na liga (1.749 min) Jogador destaque · Real Betis Antony 5 Gols na Liga Europa em oito jogos 3 Assistências na Liga Europa (658 min) 12 Gols na temporada (todas as competições) 7.42 Nota média FotMob na LaLiga (1.938 min)

Os técnicos

Uma curiosidade marca este confronto: ambos os treinadores passaram pelo Manchester City. Carlos Vicens, espanhol de 41 anos, trabalhou durante vários anos como assistente de Pep Guardiola nos Citizens antes de assumir o comando do Braga no início desta temporada. Na Pedreira, implementou um estilo ofensivo baseado na pressão alta, na posse de bola e nas transições rápidas. Sob a sua liderança, o Braga vem batendo recordes de jogos disputados na temporada, somando 49 partidas até aqui.

Do outro lado, Manuel Pellegrini, o engenheiro chileno de 72 anos, é uma das figuras mais respeitadas do futebol mundial. Ex-treinador do Real Madrid, Manchester City e West Ham, Pellegrini trouxe estabilidade e ambição ao Betis. Sob o seu comando, o clube alcançou a final da Conference League em 2024/25 e agora disputa as quartas de final da Liga Europa. O chileno é conhecido pela gestão inteligente do elenco e pela capacidade de manter equipes competitivas em duas frentes.

Análise tática

O Braga deve se apresentar no seu habitual 3-4-3, sistema que Carlos Vicens tem utilizado com regularidade ao longo da temporada. Com três centrais (Lagerbielke, Oliveira/Moscardo e Arrey-Mbi), a equipe constrói a partir de trás e usa os alas (Víctor Gómez pela direita e Diego Rodrigues pela esquerda) para dar amplitude. No meio-campo, Grillitsch e Moutinho garantem equilíbrio entre criação e contenção.

A ausência de Zalazar obriga Vicens a repensar o ataque. Fran Navarro ou Mario Dorgeles devem ocupar uma das vagas no trio ofensivo ao lado de Horta e Pau Víctor. Sem Zalazar, o Braga perde o jogador mais letal em termos de finalização, o que pode reduzir a eficiência nos últimos metros.

O Betis de Pellegrini tende a atuar em um 4-2-3-1 pragmático. A dupla de volantes Amrabat e Altimira oferece robustez defensiva e permite que Fornals tenha liberdade para se movimentar no corredor central. Antony, pela direita, é o principal elemento de desequilíbrio individual, enquanto Aitor Ruibal cumpre função tática pela esquerda.

O confronto tático mais interessante pode ocorrer nas laterais. O sistema com três zagueiros do Braga liberta os alas, mas também deixa espaços nas costas que Antony e Ruibal podem explorar em transições rápidas. Por outro lado, a pressão alta do Braga pode causar problemas à saída de bola do Betis, especialmente se Amrabat e Altimira não conseguirem superar o primeiro bloqueio de pressão dos anfitriões.

Prognóstico de placar exato para Braga x Real Betis

🎯 Previsão de Placar Braga 1 x 1 Real Betis O Braga joga em casa e conta com o fator Pedreira, mas perde seu artilheiro Zalazar. O Betis chega sem vencer há cinco jogos na LaLiga, porém tem mostrado outra face nas noites europeias, onde eliminou o Panathinaikos com autoridade. O Braga reverteu uma desvantagem de 2 a 0 contra o Ferencváros nos oitavos com uma goleada por 4 a 0 em casa, mostrando que o Estádio Municipal é fortaleza na Liga Europa.

Sem Rodrigo Zalazar (15 gols na liga, artilheiro da equipe), o Braga perde sua principal arma de finalização, o que deve limitar a eficiência ofensiva dos Arsenalistas.

O Real Betis tem retrospecto irregular fora de casa na Liga Europa 2025/26: duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos como visitante na competição.

Enquanto o Braga sofreu sete gols em dez partidas, com sete duelos sem ser vazado, o Real Betis sofreu oito tentos no mesmo recorte, com quatro jogos sem com a meta zerada. Previsão final: Placar previsto de 1 a 1 entre Braga e Real Betis. O mandante deve abrir o marcador com a pressão inicial no Municipal, mas o Betis possui qualidade individual suficiente para empatar e levar um resultado útil para o jogo de volta em La Cartuja, no dia 16 de abril.

Resumo do palpites do Lance para Braga x Real Betis