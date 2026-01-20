O Lance! apresenta os melhores palpites para Botafogo x Volta Redonda, pela terceira rodada da Campeonato Carioca. O confronto acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos (Engenhão) no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Botafogo x Volta Redonda (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As partidas mais recentes do Botafogo têm se destacado pelo alto volume de gols marcados. Do fim da temporada passada para este início de ano, a equipe demonstrou grande poder ofensivo, o que resultou, inclusive, na classificação para a Libertadores desta temporada. No entanto, o sistema defensivo também se mostrou um ponto de atenção, apresentando certa fragilidade e sofrendo muitos gols.

Como enfrenta um adversário que se mostrou muito qualificado, vencendo suas duas primeiras partidas, o cenário aponta para um confronto bastante movimentado. Diante disso, o palpite para termos muitos gols neste próximo duelo se mostra uma ótima opção.

Nas últimas dez partidas, o Botafogo registra 20 gols marcados e 12 sofridos Em seis dos últimos sete jogos do Fogão tivemos mais de 2,5 gols marcados Em todos os últimos cinco confrontos entre as equipes a marca foi superada

Outros palpites para Botafogo x Volta Redonda

Diante do excelente início de temporada do Volta Redonda, liderando seu grupo no Campeonato Carioca com duas vitórias, o mercado de ambas as equipes marcam surge como uma ótima opção. Em seis dos últimos sete jogos, o Botafogo marcou e também sofreu gols, o que reforça ainda mais essa escolha para o confronto.

O bom momento do Volta Redonda passa pela organização da equipe, que consegue controlar o início de suas partidas e impor seu estilo de jogo. Isso resultou em a equipe abrir o placar em quatro dos últimos cinco jogos disputados. Como o Botafogo vem demonstrando dificuldades em conter seus adversários, o palpite para sofrer o primeiro gol aparece como uma opção bastante interessante.

As partidas mais recentes do Botafogo também têm sido marcadas por um alto volume de faltas e cartões. Neste início de competição, por exemplo, a equipe já recebeu dez cartões em apenas dois jogos. Além disso, em sete das últimas partidas do Fogão, a linha de mais de 4,5 cartões foi ultrapassada. Nos últimos cinco confrontos, essa marca também foi superada, reforçando o cenário de um jogo com grande probabilidade de muitas advertências.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Botafogo iniciou a era Martín Anselmi utilizando majoritariamente jogadores da base nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, e os resultados foram positivos. Com uma vitória e uma derrota, a equipe ocupa a segunda colocação do Grupo B da competição. O treinador segue preparando o elenco principal para a estreia, e tudo indica que isso pode acontecer já na próxima partida, contra o Volta Redonda.

Provável escalação do Botafogo: Raul; Danillo Oliveira, Gabriel Justino e Marquinhos; Rogerinho, Bernardo Valim, Caio Valle e Gabriel Abdias; Felipe Januário, Kauan Toledo e Arthur Izaque. Técnico: Martin Anselmi.

Volta Redonda - Momento e escalação

O Volta Redonda vive um ótimo início de Campeonato Carioca. Com duas vitórias, lidera o Grupo A com seis pontos. Na última rodada, conquistou um triunfo expressivo sobre o Flamengo por 3 a 0, confirmando o bom momento. Agora, enfrenta o Botafogo com o objetivo de manter a sequência positiva na competição.

Provável escalação do Volta Redonda: Avelino; Rafael Castro, Alan, Bruno Barra e Lucas Adell; Wagninho, Wellington Silva e Dener; Patrick, Ygor Catatau e MV. Técnico: Rodrigo Santana.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Volta Redonda

O histórico recente entre Botafogo e Volta Redonda é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Botafogo x Volta Redonda

22/01/2025 - Botafogo 1 x 2 Volta Redonda - Campeonato Carioca 14/02/2024 - Volta Redonda 0 x 3 Botafogo - Campeonato Carioca 19/01/2023 - Volta Redonda 1 x 2 Botafogo - Campeonato Carioca 07/03/2022 - Botafogo 5 x 0 Volta Redonda - Campeonato Carioca 10/04/2021 - Volta Redonda 2 x 2 Botafogo - Campeonato Carioca

Estatísticas e curiosidades de Botafogo x Volta Redonda

Em todas as competições foram disputados 65 jogos entre as duas equipes, com 38 vitórias do Botafogo, 18 empates e nove triunfos do Volta Redonda Em seis dos últimos sete jogos do Botafogo tivemos mais de 2,5 gols marcados Nas últimas dez partidas a equipe registra 20 gols marcados e 12 sofridos O Volta Redonda abriu o placar em quatro dos seus cinco últimos jogos Em todas as últimas sete partidas do Botafogo tivemos mais de 4,5 cartões



Comparação de Odds para Botafogo x Volta Redonda

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Botafogo Empate Volta Redonda Betsson 1,55 3,75 5,90 Betano 1,55 3,70 6,00 Br4bet 1,53 3,75 6,33

Resumo dos palpites do Lance! para Botafogo x Volta Redonda

