Botafogo x Mirassol – Palpites, análise e odds (01/04)

O Botafogo recebe o Mirassol no Estádio Nilton Santos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em duelo direto na parte de baixo da tabela. O Glorioso chega ao confronto após a dolorosa goleada de 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR na Arena da Baixada, resultado que manteve a equipe carioca na 17ª colocação, com apenas seis pontos em sete partidas disputadas.

Do outro lado, o Mirassol vive uma queda livre preocupante. O Leão Caipira, que encantou o Brasil ao terminar em quarto lugar no Brasileirão de 2025, também soma seis pontos e ocupa a 18ª posição, com um jogo a menos. Duas equipes que viviam realidades bem diferentes há poucos meses se encontram agora em um cenário de urgência, onde uma derrota pode aprofundar ainda mais a crise de ambos os clubes.

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Análise da partida

O Botafogo atravessa uma turbulência que extrapola as quatro linhas. Após a demissão de Martín Anselmi no dia 22 de março, o clube ainda não definiu um treinador efetivo. Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, assumiu interinamente e estreou com a derrota pesada em Curitiba, onde o time até chegou a empatar com gol de Edenílson, mas desmoronou no segundo tempo.

A campanha do Glorioso no Brasileirão 2026 resume a crise: são apenas duas vitórias em sete jogos, com cinco derrotas. A vitória fora de casa sobre o RB Bragantino por 2 a 1, na oitava rodada, chegou a gerar otimismo, mas o revés contra o Athletico devolveu o sentimento de preocupação ao torcedor alvinegro.

Além do Brasileirão, o Botafogo terá pela frente a Copa Sul-Americana, onde integra o Grupo E ao lado de Racing, Caracas e Independiente Petrolero. A acumulação de compromissos, combinada com a instabilidade administrativa do clube sob o comando de John Textor, torna o cenário ainda mais desafiador para quem precisa reagir com urgência.

O Mirassol, por sua vez, acumula nove jogos sem vencer em todas as competições de 2026. A única vitória no Brasileirão foi na estreia, diante do Vasco. Desde então, o Leão empatou com Santos, Cruzeiro e Remo, mas vem de três derrotas consecutivas. O 1 a 0 sofrido para o Vitória em Salvador, antes da Data Fifa, empurrou a equipe para dentro do Z-4.

Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o time de Mirassol vive o ano mais difícil desde sua ascensão à elite. A reformulação do elenco, com as saídas de peças importantes como Jemmes, Lucas Ramon, Danielzinho e Gabriel, ainda não foi plenamente absorvida. O calendário de abril promete ser brutal: estreia na Copa Libertadores contra o Lanús, Copa do Brasil contra o Bragantino e ao menos cinco jogos pelo Brasileirão.

Outros palpites para Botafogo x Mirassol

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Confrontos diretos

A rivalidade entre Botafogo e Mirassol é praticamente inexistente em termos históricos. Os dois clubes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambas pelo Brasileirão de 2025, e nenhum dos dois conseguiu sair vitorioso.

No primeiro encontro, o Nilton Santos foi palco de um jogo eletrizante: o Botafogo abriu 3 a 0, mas o Mirassol buscou o empate heroico por 3 a 3 no segundo tempo, em uma demonstração da garra que marcou aquela temporada histórica. Já no returno, no Maião, as equipes ficaram no 0 a 0 em uma partida mais travada.

O dado curioso é que, nos dois confrontos, a média de gols foi de três por jogo. O Botafogo jamais venceu o Mirassol, e o Leão tampouco bateu o Glorioso. Um equilíbrio que pode se repetir nesta quarta-feira.

Notícias de Botafogo x Mirassol

Botafogo: baixa do zagueiro Barboza na defesa

O Botafogo terá um desfalque pesado na zaga. O capitão Alexander Barboza recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico-PR e cumpre suspensão automática. Para substituí-lo, Bellão conta com opções limitadas: Ferraresi, que disputou os 90 minutos em amistoso da Venezuela contra o Uzbequistão, pode não chegar a tempo devido à longa viagem. As alternativas são os jovens Justino, Ythallo e o recém-contratado Anthony.

Além de Barboza, seguem no departamento médico Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Allan, Newton e Joaquín Correa. Danilo, convocado pela Seleção Brasileira, também é dúvida para a partida. Arthur Cabral, titular contra o Athletico-PR, completou nove jogos seguidos sem marcar e pode perder a posição para Junior Santos.

Escalação provável do Botafogo (4-3-3): Raul; Vitinho, Bastos, Ythallo (Justino) e Alex Telles; Edenilson, Cristian Medina e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez, Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Rodrigo Bellão (interino).

Mirassol: Reinaldo será desfalque no jogo

No Mirassol, o retorno mais importante é o do volante Aldo Filho, que cumpriu suspensão na rodada passada e fica à disposição de Rafael Guanaes. Em contrapartida, o lateral Reinaldo, referência do elenco e artilheiro de 2025, está fora por acúmulo de cartões. Eduardo segue em reabilitação após cirurgia no punho, e Igor Cariús também é baixa confirmada por lesão muscular.

Escalação provável do Mirassol (4-3-3): Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Victor Luís; Neto Moura, Josée Gabriel Pires; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de Botafogo x Mirassol

Jogador destaque · Botafogo Raúl 4 Jogos como titular no Brasileirão 2026 6 Defesas decisivas nas últimas partidas 0 Clean sheet no Brasileirão 360 Minutos jogados no Brasileirão Jogador destaque · Mirassol Negueba 3 Gols na temporada 2026 150+ Jogos com a camisa do Mirassol 2.0 Finalizações por jogo 9 Gols em 2025 (44 jogos)

Os técnicos

No banco do Botafogo estará Rodrigo Bellão, técnico interino de 39 anos promovido do sub-20 após a demissão de Anselmi. Curitibano de nascimento, Bellão trabalhou cinco anos nas categorias de base do Athletico-PR antes de chegar ao Glorioso. Em sua estreia no comando, tentou priorizar equilíbrio defensivo, mas o placar elástico em Curitiba mostrou que o desafio é enorme.

Rafael Guanaes, de 44 anos, segue firme no comando do Mirassol apesar da fase ruim. Vencedor do prêmio Bola de Prata como melhor treinador de 2025, o paulista levou o Leão à Libertadores em sua primeira temporada na Série A. Formado em Educação Física e com passagens por Novorizontino, Tombense e Operário, Guanaes é reconhecido pelo estilo ofensivo e pela capacidade de desenvolver jogadores. A diferença de experiência entre os dois comandantes pode ser um fator decisivo.

Análise tática

O Botafogo de Bellão deve manter o 4-3-3, mesmo esquema utilizado em Curitiba. A tendência é que a equipe tente controlar a posse de bola em casa, com Medina e Montoro alimentando as jogadas pelo meio. A ausência de Barboza fragiliza a saída de bola pela defesa, especialmente se Ythallo ou Justino forem os escolhidos para formar dupla com Bastos.

O Mirassol de Guanaes também opera no 4-3-3, priorizando a posse de bola e a marcação alta. Negueba tem liberdade para cortar da ponta para o meio, enquanto Alesson se projeta pelo lado oposto. A volta de Aldo Filho ao meio-campo devolve força na recuperação e na transição ofensiva, algo que fez falta na derrota para o Vitória.

O confronto tático tende a ser equilibrado, mas o Botafogo pode explorar a fragilidade defensiva do Mirassol, que já sofreu oito gols no campeonato. A falta de Reinaldo enfraquece o corredor esquerdo visitante, abrindo espaço para Villalba atacar pelo lado direito do Botafogo. Pelo lado do Mirassol, a pressão alta pode incomodar a saída de bola do Glorioso, ainda mais sem Barboza, que é o principal referência da defesa na construção desde trás.

Outro ponto a observar é o comportamento emocional das duas equipes. Ambas carregam uma fragilidade psicológica evidente: o Botafogo vem de uma goleada humilhante, e o Mirassol perdeu a identidade que o tornou tão forte em 2025. O time que conseguir se impor nos primeiros minutos terá vantagem significativa num jogo em que a confiança pode ser decisiva.

Prognóstico de placar exato para Botafogo x Mirassol

🎯 Previsão de Placar Botafogo 1 x 1 Mirassol Dois times em crise, fragilizados por desfalques e carentes de confiança, tendem a se anular no Nilton Santos. O Botafogo joga em casa, mas vem de uma goleada de 4 a 1 e está sem técnico efetivo. O Mirassol não vence há nove jogos e perdeu peças importantes para esta rodada. Cinco das últimas sete partidas do Glorioso terminaram com ambas as equipes marcando.

O Mirassol acumula nove jogos sem vitória em 2026 e soma apenas seis pontos no Brasileirão, com uma única vitória na estreia contra o Vasco.

O Mirassol está há dez partidas seguidas sofrendo pelo menos um gol.

A média de gols nos confrontos diretos é de três por jogo, mas ambas as equipes chegam mais cautelosas e com menos poder ofensivo do que em 2025. Previsão final: Placar previsto: 1 a 1 entre Botafogo e Mirassol, visto o início irregular dos dois times na competição.

Resumo do palpites do Lance para Botafogo x Mirassol