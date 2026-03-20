Bologna x Lazio – Palpites, análise e odds (22/03)

Bologna e Lazio se enfrentam no Estádio Renato Dall'Ara pela 28ª rodada da Serie A 2025/26, no domingo, 22 de março. A partida coloca frente a frente duas equipes separadas por três pontos na tabela e com objetivos convergentes: uma vaga em competições europeias para a próxima temporada.

O Bologna ocupa a oitava posição, com 30 pontos, e vem de uma semana intensa, com o duelo das oitavas de final da Europa League contra a Roma na quinta-feira. Vincenzo Italiano administra o desgaste de um calendário com duas competições e tenta manter a regularidade no campeonato doméstico.

A Lazio aparece na nona colocação, com 33 pontos, mas chega ao jogo com problemas. Maurizio Sarri foi expulso na vitória sobre o Milan na rodada anterior e cumprirá suspensão neste domingo. O treinador também não poderá contar com Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, Ivan Provedel (operado no ombro, fora da temporada) e Alessio Romagnoli, todos lesionados.

O confronto direto recente é marcado pelo equilíbrio. Os três últimos encontros entre as equipes terminaram empatados, incluindo o 1 x 1 do primeiro turno, em dezembro, e o 1 x 1 na ida das oitavas de final da Copa Itália, em fevereiro.

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Análise da partida

O Bologna soma oito vitórias, seis empates e 10 derrotas na liga, com 32 gols marcados e 31 sofridos. Santiago Castro e Riccardo Orsolini dividem a artilharia do time no campeonato, com sete gols cada.

A equipe de Italiano reagiu nas últimas semanas e venceu três dos cinco jogos mais recentes em todas as competições. Em casa, o Bologna é mais forte. O percentual de jogos como mandante com mais de 1.5 gols chega a 69%, indicando que o Dall'Ara costuma ter partidas com pelo menos dois gols.

Italiano utiliza um 4-2-3-1 com rotações verticais e laterais agressivos, modelo que depende da intensidade de Remo Freuler como organizador e de Orsolini nas arrancadas pela direita.

A campanha na Europa League deu novo fôlego ao grupo. O Bologna está invicto há 10 jogos no continente e avançou às oitavas de final após eliminar o Brann (Noruega) com vitória por 1 x 0 fora de casa. O confronto contra a Roma, porém, exigiu esforço máximo e pode ter consequências no rendimento de domingo.

A Lazio vive uma temporada de altos e baixos sob o comando de Sarri. Com oito vitórias, nove empates e sete derrotas, o time marcou apenas 26 gols em 24 jogos da Serie A.

Fora de casa, os números são ainda mais modestos: apenas 17% dos jogos como visitante tiveram mais de 2.5 gols. O maior problema da Lazio é o setor ofensivo.

Daniel Maldini, utilizado como falso nove por Sarri, ainda não marcou na liga e acumula média de 6.77 no WhoScored. Petar Ratkov, contratado do Salzburg em janeiro por 13 milhões de euros, soma zero gols e zero assistências em 154 minutos de Serie A.

A vitória por 1 x 0 sobre o Milan na rodada anterior trouxe alívio. Gustav Isaksen marcou o gol solitário em uma partida na qual a Lazio apostou nas alas e na pressão alta, explorou bem os duelos individuais de Nuno Tavares e mostrou sinais de evolução na construção de jogo.

Outros palpites para Bologna x Lazio

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Confrontos diretos

Em 47 confrontos na história, a Lazio lidera com 23 vitórias, contra 11 do Bologna e 13 empates. A média de gols por jogo no confronto direto é de 2.72.

Nos últimos três encontros entre as equipes, porém, todos terminaram empatados. O jogo do primeiro turno na Serie A, em dezembro, ficou em 1 x 1, assim como a ida das oitavas de final da Copa Itália, em fevereiro.

O Bologna venceu três dos últimos seis confrontos na liga, o que mostra uma mudança de tendência no retrospecto recente. Em casa, o mandante perdeu apenas um dos últimos 14 jogos contra a Lazio em todas as competições, dado que reforça a força do fator Dall'Ara.

Notícias de Bologna x Lazio

Bologna

Lukasz Skorupski segue fora por lesão no tendão da coxa. Federico Ravaglia assume a meta. Lorenzo De Silvestri também é desfalque.

Juan Miranda cumpriu suspensão por cartões amarelos na rodada anterior e deve retornar. Jhon Lucumí sofreu uma lesão no bíceps femoral contra o Como e está fora por três a quatro semanas. Martin Vitík e Nicolò Casale disputam a vaga na zaga.

A principal dúvida é quem Italiano vai escalar no ataque após o jogo da Europa League. Orsolini, Cambiaghi, Bernardeschi, Jonathan Rowe e Benjamín Domínguez competem por vagas nos flancos. Santiago Castro ou Thijs Dallinga serão o centroavante.

Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Helland, Vitík, Casale e Miranda; Sohm e Freuler; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.

Lazio

A lista de desfalques é extensa. Ivan Provedel operou o ombro e está fora da temporada. O jovem Edoardo Motta, de 21 anos, segue como titular no gol.

Alessio Romagnoli (panturrilha), Samuel Gigot, Toma Bašić (coxa), Danilo Cataldi (muscular) e Nicolò Rovella estão no departamento médico. Maurizio Sarri foi expulso no final da vitória sobre o Milan e cumprirá suspensão automática. A equipe será dirigida pelo seu auxiliar.

Mattia Zaccagni sofreu uma distensão no tendão da coxa e é dúvida para o jogo. Se não tiver condições, Pedro ou Tijjani Noslin podem assumir a ponta esquerda. Daniel Maldini deve seguir como falso nove, com Isaksen na direita.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric e Taylor; Isaksen, Maldini e Zaccagni (Pedro). Técnico: Maurizio Sarri.

Destaques individuais de Bologna x Lazio

Jogador destaque · Bologna Riccardo Orsolini 7 Gols na Serie A 2025/26 — artilheiro do time na liga 7,01 Nota média na temporada — terceiro melhor do elenco 7 de 9 Gols marcados antes dos 50 minutos — forte nos inícios 4 Gols em todas as competições nos últimos cinco jogos Jogador destaque · Lazio Gustav Isaksen 3 Gols na Serie A — autor do gol decisivo contra o Milan 7,20 Nota média na temporada — melhor entre os atacantes 1,03 Média de gols da Lazio por jogo fora de casa na Serie A 17% Jogos fora com mais de 2,5 gols — Lazio raramente cede muitos gols

Os Técnicos

Vincenzo Italiano comanda o Bologna desde o início da temporada e realiza um trabalho que resgata a identidade ofensiva do clube após a saída de Thiago Motta para a Juventus. O treinador utiliza um 4-2-3-1 com foco em rotações verticais, laterais que avançam com frequência e um meio-campo sustentado pelo suíço Remo Freuler.

A campanha na Europa League é o destaque: dez jogos invictos no continente demonstram a capacidade de adaptação do time a diferentes contextos.

Maurizio Sarri está na Lazio desde 2021 e enfrenta sua temporada mais turbulenta no cargo. Além das lesões que impactaram o elenco, o relacionamento com o presidente Claudio Lotito se deteriorou publicamente.

Sarri mantém o 4-3-3 como formação preferencial, com ênfase na posse de bola, movimentação do trio ofensivo e pressão alta na saída de bola adversária. O problema é que, sem Rovella e Cataldi, o meio-campo perde qualidade na construção, e Patric, improvisado como volante, nem sempre oferece a mesma precisão nos passes.

Análise Tática

O Bologna de Italiano deve atuar em um 4-2-3-1, com Freuler e Sohm como dupla de contenção. Odgaard opera entre as linhas e conecta o meio-campo ao ataque, enquanto Orsolini explora o flanco direito com velocidade e capacidade de finalização. Cambiaghi, pela esquerda, completa um trio ofensivo que favorece o jogo direto e as transições rápidas.

A Lazio, sem Sarri no banco, deve manter o 4-3-3, com Dele-Bashiru, Patric e Kenneth Taylor no meio-campo. Isaksen e Zaccagni (ou Pedro) abrem o campo, enquanto Maldini ocupa a função de falso nove, recuando para criar e abrindo espaços para a chegada dos meias.

O ponto fraco da Lazio está na ausência de um centroavante de ofício. Maldini tem qualidade técnica, mas não oferece referência na área, o que dificulta cruzamentos e jogadas aéreas.

O Bologna pode explorar essa fragilidade com bolas longas e segundas bolas, setor em que Casale e Vitík levam vantagem.

Por outro lado, Nuno Tavares, na lateral esquerda da Lazio, é uma ameaça constante. O português se recuperou de um início irregular na temporada e foi elogiado por Sarri nas últimas semanas. Suas incursões podem pressionar o lado direito do Bologna, sobretudo se Helland não tiver suporte.

O desgaste do Bologna pela Europa League é o fator invisível mais relevante. O jogo contra a Roma na quinta-feira, possivelmente com prorrogação, deve cobrar preço físico, especialmente de titulares como Freuler e Castro.

Prognóstico de placar exato para Bologna x Lazio

🎯 Previsão de Placar Bologna 1 x 1 Lazio Os três últimos confrontos diretos terminaram com o mesmo placar: 1 x 1. O padrão é claro e possui razões estruturais. O Bologna tende a começar forte, mas perde intensidade ao longo do jogo, sobretudo quando há desgaste acumulado. A Lazio, por sua vez, defende bem fora de casa e encontra espaços para reagir nos contra-ataques. A ausência de Sarri no banco pode afetar a capacidade de ajustes táticos ao longo da partida. O desgaste do Bologna pela Europa League, com o jogo contra a Roma na quinta-feira, surge como um fator adicional relevante. Os dados indicam um confronto equilibrado, com poucas chances e tendência de placar controlado. Os três últimos confrontos diretos entre Bologna e Lazio terminaram em 1 x 1

últimos confrontos diretos entre Bologna e Lazio terminaram em 1 x 1 A Lazio marca apenas 1.03 gol por jogo fora de casa na Serie A, a menor média entre os dez primeiros da tabela

gol por jogo fora de casa na Serie A, a menor média entre os dez primeiros da tabela Apenas 17% dos jogos da Lazio como visitante tiveram mais de 2,5 gols na temporada

dos jogos da Lazio como visitante tiveram mais de 2,5 gols na temporada O Bologna jogou a Europa League na quinta-feira, com possível tempo extra contra a Roma, o que limita a recuperação física A análise sugere empate em 1 x 1, repetindo o padrão dos últimos três confrontos. O Bologna deve abrir o placar cedo, aproveitando a energia do Dall'Ara e a tendência de Orsolini de marcar na primeira metade. A Lazio, organizada e eficiente nas transições, deve encontrar o empate na segunda etapa, quando o desgaste físico do mandante se fizer mais evidente. A ausência de Sarri e o volume de lesões no elenco visitante reduzem a capacidade da Lazio de buscar os três pontos, enquanto o cansaço do Bologna impede a equipe de Italiano de sustentar o domínio ao longo dos 90 minutos.

Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Lazio