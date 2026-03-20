Bologna x Lazio – Palpites, análise e odds (22/03)
Confira os palpites e informações de Bologna x Lazio pela Serie A
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Bologna e Lazio se enfrentam no Estádio Renato Dall'Ara pela 28ª rodada da Serie A 2025/26, no domingo, 22 de março. A partida coloca frente a frente duas equipes separadas por três pontos na tabela e com objetivos convergentes: uma vaga em competições europeias para a próxima temporada.
O Bologna ocupa a oitava posição, com 30 pontos, e vem de uma semana intensa, com o duelo das oitavas de final da Europa League contra a Roma na quinta-feira. Vincenzo Italiano administra o desgaste de um calendário com duas competições e tenta manter a regularidade no campeonato doméstico.
A Lazio aparece na nona colocação, com 33 pontos, mas chega ao jogo com problemas. Maurizio Sarri foi expulso na vitória sobre o Milan na rodada anterior e cumprirá suspensão neste domingo. O treinador também não poderá contar com Nicolò Rovella, Danilo Cataldi, Ivan Provedel (operado no ombro, fora da temporada) e Alessio Romagnoli, todos lesionados.
O confronto direto recente é marcado pelo equilíbrio. Os três últimos encontros entre as equipes terminaram empatados, incluindo o 1 x 1 do primeiro turno, em dezembro, e o 1 x 1 na ida das oitavas de final da Copa Itália, em fevereiro.
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Análise da partida
O Bologna soma oito vitórias, seis empates e 10 derrotas na liga, com 32 gols marcados e 31 sofridos. Santiago Castro e Riccardo Orsolini dividem a artilharia do time no campeonato, com sete gols cada.
A equipe de Italiano reagiu nas últimas semanas e venceu três dos cinco jogos mais recentes em todas as competições. Em casa, o Bologna é mais forte. O percentual de jogos como mandante com mais de 1.5 gols chega a 69%, indicando que o Dall'Ara costuma ter partidas com pelo menos dois gols.
Italiano utiliza um 4-2-3-1 com rotações verticais e laterais agressivos, modelo que depende da intensidade de Remo Freuler como organizador e de Orsolini nas arrancadas pela direita.
A campanha na Europa League deu novo fôlego ao grupo. O Bologna está invicto há 10 jogos no continente e avançou às oitavas de final após eliminar o Brann (Noruega) com vitória por 1 x 0 fora de casa. O confronto contra a Roma, porém, exigiu esforço máximo e pode ter consequências no rendimento de domingo.
A Lazio vive uma temporada de altos e baixos sob o comando de Sarri. Com oito vitórias, nove empates e sete derrotas, o time marcou apenas 26 gols em 24 jogos da Serie A.
Fora de casa, os números são ainda mais modestos: apenas 17% dos jogos como visitante tiveram mais de 2.5 gols. O maior problema da Lazio é o setor ofensivo.
Daniel Maldini, utilizado como falso nove por Sarri, ainda não marcou na liga e acumula média de 6.77 no WhoScored. Petar Ratkov, contratado do Salzburg em janeiro por 13 milhões de euros, soma zero gols e zero assistências em 154 minutos de Serie A.
A vitória por 1 x 0 sobre o Milan na rodada anterior trouxe alívio. Gustav Isaksen marcou o gol solitário em uma partida na qual a Lazio apostou nas alas e na pressão alta, explorou bem os duelos individuais de Nuno Tavares e mostrou sinais de evolução na construção de jogo.
Outros palpites para Bologna x Lazio
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Confrontos diretos
Em 47 confrontos na história, a Lazio lidera com 23 vitórias, contra 11 do Bologna e 13 empates. A média de gols por jogo no confronto direto é de 2.72.
Nos últimos três encontros entre as equipes, porém, todos terminaram empatados. O jogo do primeiro turno na Serie A, em dezembro, ficou em 1 x 1, assim como a ida das oitavas de final da Copa Itália, em fevereiro.
O Bologna venceu três dos últimos seis confrontos na liga, o que mostra uma mudança de tendência no retrospecto recente. Em casa, o mandante perdeu apenas um dos últimos 14 jogos contra a Lazio em todas as competições, dado que reforça a força do fator Dall'Ara.
Notícias de Bologna x Lazio
Bologna
Lukasz Skorupski segue fora por lesão no tendão da coxa. Federico Ravaglia assume a meta. Lorenzo De Silvestri também é desfalque.
Juan Miranda cumpriu suspensão por cartões amarelos na rodada anterior e deve retornar. Jhon Lucumí sofreu uma lesão no bíceps femoral contra o Como e está fora por três a quatro semanas. Martin Vitík e Nicolò Casale disputam a vaga na zaga.
A principal dúvida é quem Italiano vai escalar no ataque após o jogo da Europa League. Orsolini, Cambiaghi, Bernardeschi, Jonathan Rowe e Benjamín Domínguez competem por vagas nos flancos. Santiago Castro ou Thijs Dallinga serão o centroavante.
Provável escalação do Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Helland, Vitík, Casale e Miranda; Sohm e Freuler; Orsolini, Odgaard e Cambiaghi; Dallinga. Técnico: Vincenzo Italiano.
Lazio
A lista de desfalques é extensa. Ivan Provedel operou o ombro e está fora da temporada. O jovem Edoardo Motta, de 21 anos, segue como titular no gol.
Alessio Romagnoli (panturrilha), Samuel Gigot, Toma Bašić (coxa), Danilo Cataldi (muscular) e Nicolò Rovella estão no departamento médico. Maurizio Sarri foi expulso no final da vitória sobre o Milan e cumprirá suspensão automática. A equipe será dirigida pelo seu auxiliar.
Mattia Zaccagni sofreu uma distensão no tendão da coxa e é dúvida para o jogo. Se não tiver condições, Pedro ou Tijjani Noslin podem assumir a ponta esquerda. Daniel Maldini deve seguir como falso nove, com Isaksen na direita.
Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marušić, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric e Taylor; Isaksen, Maldini e Zaccagni (Pedro). Técnico: Maurizio Sarri.
Destaques individuais de Bologna x Lazio
Os Técnicos
Vincenzo Italiano comanda o Bologna desde o início da temporada e realiza um trabalho que resgata a identidade ofensiva do clube após a saída de Thiago Motta para a Juventus. O treinador utiliza um 4-2-3-1 com foco em rotações verticais, laterais que avançam com frequência e um meio-campo sustentado pelo suíço Remo Freuler.
A campanha na Europa League é o destaque: dez jogos invictos no continente demonstram a capacidade de adaptação do time a diferentes contextos.
Maurizio Sarri está na Lazio desde 2021 e enfrenta sua temporada mais turbulenta no cargo. Além das lesões que impactaram o elenco, o relacionamento com o presidente Claudio Lotito se deteriorou publicamente.
Sarri mantém o 4-3-3 como formação preferencial, com ênfase na posse de bola, movimentação do trio ofensivo e pressão alta na saída de bola adversária. O problema é que, sem Rovella e Cataldi, o meio-campo perde qualidade na construção, e Patric, improvisado como volante, nem sempre oferece a mesma precisão nos passes.
Análise Tática
O Bologna de Italiano deve atuar em um 4-2-3-1, com Freuler e Sohm como dupla de contenção. Odgaard opera entre as linhas e conecta o meio-campo ao ataque, enquanto Orsolini explora o flanco direito com velocidade e capacidade de finalização. Cambiaghi, pela esquerda, completa um trio ofensivo que favorece o jogo direto e as transições rápidas.
A Lazio, sem Sarri no banco, deve manter o 4-3-3, com Dele-Bashiru, Patric e Kenneth Taylor no meio-campo. Isaksen e Zaccagni (ou Pedro) abrem o campo, enquanto Maldini ocupa a função de falso nove, recuando para criar e abrindo espaços para a chegada dos meias.
O ponto fraco da Lazio está na ausência de um centroavante de ofício. Maldini tem qualidade técnica, mas não oferece referência na área, o que dificulta cruzamentos e jogadas aéreas.
O Bologna pode explorar essa fragilidade com bolas longas e segundas bolas, setor em que Casale e Vitík levam vantagem.
Por outro lado, Nuno Tavares, na lateral esquerda da Lazio, é uma ameaça constante. O português se recuperou de um início irregular na temporada e foi elogiado por Sarri nas últimas semanas. Suas incursões podem pressionar o lado direito do Bologna, sobretudo se Helland não tiver suporte.
O desgaste do Bologna pela Europa League é o fator invisível mais relevante. O jogo contra a Roma na quinta-feira, possivelmente com prorrogação, deve cobrar preço físico, especialmente de titulares como Freuler e Castro.
Prognóstico de placar exato para Bologna x Lazio
- Os três últimos confrontos diretos entre Bologna e Lazio terminaram em 1 x 1
- A Lazio marca apenas 1.03 gol por jogo fora de casa na Serie A, a menor média entre os dez primeiros da tabela
- Apenas 17% dos jogos da Lazio como visitante tiveram mais de 2,5 gols na temporada
- O Bologna jogou a Europa League na quinta-feira, com possível tempo extra contra a Roma, o que limita a recuperação física
Resumo dos palpites do Lance para Bologna x Lazio
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,95
Palpite alternativo: Bologna marcar o primeiro gol – Odd 1,96
Palpite alternativo 2: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,62
Palpite alternativo 3: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,95
Palpite de placar exato: Bologna 1 x 1 Lazio – Odd 6,00
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