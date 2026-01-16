Boavista x Fluminense – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Boavista x Fluminense pelo Campeonato Carioca. O duelo acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 18h30 (horário de Brasília). A bola rola no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, em jogo válido pela segunda rodada do campeonato. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Boavista x Fluminense (17/01/2026)

O palpite de empate se sustenta pelo equilíbrio técnico e pelo contexto da rodada inicial do Campeonato Carioca. O Fluminense estreou com vitória sobre o Madureira, mas tende a fazer uma gestão mais cautelosa do elenco neste começo de Estadual, alternando peças e controlando intensidade, especialmente fora de casa. Isso costuma reduzir o domínio ao longo dos 90 minutos, mesmo contra adversários teoricamente inferiores.

Do outro lado, o Boavista tenta reagir após a derrota para o Volta Redonda na estreia, mas costuma crescer atuando em Bacaxá, com postura mais competitiva e jogo físico. O cenário aponta para uma partida truncada, com poucos espaços e dificuldade para qualquer um dos lados se impor plenamente, o que historicamente favorece um placar igualado.

Os últimos quatro jogos entre Boavista e Fluminense terminaram empatados O Fluminense venceu a estreia no Carioca, mas com vantagem mínima e sem grande domínio territorial O Boavista perdeu na primeira rodada para o Volta Redonda

Outros palpites para Boavista x Fluminense

Os palpites apontam para um jogo equilibrado, intenso e com momentos para os dois lados. A tendência de ambas as equipes marcarem se sustenta pelo momento recente: o Boavista está há quatro jogos sem perder, o Fluminense há cinco, e ambos sofreram gols em três partidas recentes, o que reforça a leitura de defesas pouco sólidas, mesmo em sequências positivas.

Já o recorte de Fluminense para marcar o primeiro gol se apoia em um padrão claro de início forte: o time foi o primeiro a balançar as redes em seis de seis jogos, enquanto o Boavista costuma sair atrás no placar, sendo a primeira equipe a sofrer gol em oito de dez partidas. Por fim, o mercado de mais de 4,5 cartões combina com o contexto de jogo físico e disputado, algo que aconteceu em quatro dos últimos cinco jogos envolvendo Boavista e Fluminense, cenário comum no início do Campeonato Carioca.

Análise e Forma dos Times

Boavista - Momento e escalação

O Boavista iniciou o Campeonato Carioca sob pressão após a derrota por 1 a 0 para o Volta Redonda, com gol sofrido ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos. O resultado expôs dificuldades ofensivas e pouco poder de reação, especialmente quando a equipe precisa propor o jogo.

Para a sequência do Estadual, o Verdão de Saquarema tenta encontrar maior equilíbrio entre defesa e ataque, apostando em um modelo mais pragmático para competir rodada a rodada. Comandado por Gilson Kleina, o Boavista passou por uma reformulação significativa no elenco, trazendo atletas experientes para dar sustentação ao projeto.

Provável escalação do Boavista: Lucas Matioli, Igor França, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Tito, Felipinho, Isael, Kadu, Emanuel Jesus, Berê, Pedro Cantarin. Técnico: Gilson Kleina.

Fluminense - Momento e escalação

O Fluminense começou a temporada com vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, mostrando eficiência ofensiva mesmo sem domínio absoluto da partida. Os gols de Lezcano e John Kennedy confirmaram a boa resposta do setor de ataque, que tem compensado, ao menos neste início, a ausência de peças importantes.

À beira do campo, o técnico Luis Zubeldía segue afastado após passar por um procedimento no coração, e o comando deve ficar novamente com o auxiliar Maxi Cuberas. No elenco, os principais desfalques estão no ataque: Germán Cano, que se recupera de uma artroscopia no joelho direito, e João Lourenço, com fratura no pé esquerdo, seguem fora.

Provável escalação do Fluminense: Vitor Eudes; Júlio Fidelis, Igor Rabello, Jemmes, Guilherme Arana; Otávio, Wallace Davi, Lezcano; Santi Moreno, Riquelme Felipe, John Kennedy. Técnico: Maxi Cuberas.

Confronto direto e estatísticas de Boavista x Fluminense

O histórico recente entre Boavista e Fluminense fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Boavista x Fluminense

02/02/2025 – Fluminense 1 x 1 Boavista (Campeonato Carioca)

04/02/2024 – Boavista 2 x 2 Fluminense (Campeonato Carioca)

26/01/2023 – Fluminense 1 x 1 Boavista (Campeonato Carioca)

12/03/2022 – Boavista 0 x 0 Fluminense (Campeonato Carioca)

23/03/2021 – Boavista 0 x 2 Fluminense (Campeonato Carioca)

Estatísticas e curiosidades de Boavista x Fluminense

O Boavista está invicto há quatro jogos no confronto direto O Fluminense não perde para o Boavista há cinco partidas As duas equipes sofreram gols em três jogos recentes do duelo Em cinco de seis confrontos houve menos de 2,5 gols O duelo teve mais de 4,5 cartões em quatro de cinco jogos recentes

Comparação de Odds para Boavista x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,89 1,89 Betano 1,87 1,87 Bet365 1,85 1,90

Resumo dos palpites do Lance! para Boavista x Fluminense

Resultado: Empate (3,50 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,90 na Betsson) Marcar 1º gol: Fluminense (1,50 na Superbet) Mais de 4,5 cartões (1,87 na Betano)

