Benfica x Sporting – Palpites, análise e odds
Confira os prognósticos para o duelo da 13ª rodada do Campeonato Português
Confira os palpites do Lance para Benfica x Sporting pelo Campeonato Português. O clássico acontece nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Benfica x Sporting (05/12)
Benfica x Sporting - Ambas as equipes marcam: sim (1,72) - Betsson
A tendência para ambas marcarem se apoia no momento ofensivo das duas equipes. O Benfica recuperou estabilidade nas últimas rodadas, voltou a ser agressivo com a bola e mostrou capacidade de criar chances em volume, sobretudo em jogos grandes, quando a equipe encontra mais espaços no terço final. A sequência recente de vitórias reforça a evolução do time, que tem conseguido transformar posse em finalizações qualificadas, especialmente como mandante.
Do outro lado, o Sporting atravessa uma fase ainda mais consistente. O time de Rui Borges mantém padrão alto de pressão, ritmo ofensivo e circulação rápida, o que costuma gerar gols mesmo contra defesas fortes. A série invicta e o encaixe do ataque, com movimentos coordenados de profundidade e finalização, aumentam a probabilidade de o Sporting também balançar as redes. Em um cenário de disputa direta pela liderança, a tendência é de um jogo aberto, com intensidade e chances dos dois lados.
- Benfica marcou gols em todas as últimas quatro partidas
- Sporting balançou as redes em 20 das 21 partidas disputadas na temporada
- O Sporting tem média de 2,52 gols marcados por partida
Outros palpites para Benfica x Sporting
- Resultado: Sporting vence (2,72 na Betsson)
- Acima de 2,5 gols (2,02 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios: sim (2,88 na Betsson)
O cenário favorece um resultado positivo para o Sporting porque a equipe chega ao clássico em fase mais estável e com padrões ofensivos mais consistentes. O modelo de jogo de Rui Borges, pressão coordenada, amplitude bem definida e chegada constante dos meias, sustenta o melhor ataque da liga e tem funcionado mesmo em contextos de maior dificuldade. A longa sequência de invencibilidade indica controle emocional e capacidade de responder a diferentes tipos de adversário, atributos fundamentais em confronto direto pela liderança.
A expectativa de mais de 2,5 gols e de alta geração de escanteios se apoia no comportamento ofensivo dos dois times. Benfica e Sporting são, hoje, as equipes com maior volume de ataques organizados no campeonato, somando intensidade, finalizações e ocupação agressiva da área. Em jogos grandes, ambos aumentam o ritmo e criam ambientes de muita aceleração pelos lados, fator que costuma elevar a produção de cruzamentos, desarmes no terço final e, naturalmente, escanteios. O perfil das duas equipes empurra o clássico para um duelo vertical e de placar alto.
Análise e Forma dos Times
Benfica - Momento e escalação
O Benfica chega ao clássico vivendo um momento de ambição e pressão de resultados. Com 28 pontos e ocupando o terceiro lugar na tabela, a equipe vem de três vitórias seguidas em todas as competições, o que reacende a esperança de se inserir de vez na briga pelo título.
A reação mostra a força ofensiva de um elenco que busca consistência, especialmente importante para enfrentar rivais diretos como o Sporting.
Provável escalação do Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Sporting - Momento e escalação
O Sporting sustenta uma campanha sólida e compatível com a vice-liderança. O time de Rui Borges combina intensidade com regularidade e mostra um ataque muito produtivo, sustentando padrão elevado de criação mesmo fora de casa.
A sequência de 11 jogos sem derrota reforça a consistência coletiva: o modelo está encaixado, a equipe controla bem os ritmos das partidas e raramente perde competitividade nos jogos grandes. O clássico, portanto, aparece como oportunidade direta para se manter na perseguição ao líder e alimentar o objetivo do tricampeonato.
Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.
Confronto direto e estatísticas de Benfica x Sporting
O histórico recente entre Benfica e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
- 31/07/2025 – Sporting 0 x 1 Benfica (Supertaça de Portugal)
- 25/05/2025 – Benfica 1 x 3 Sporting (Taça de Portugal)
- 10/05/2025 – Benfica 1 x 1 Sporting (Campeonato Português)
- 11/01/2025 – Sporting 1 (6) x (7) 1 Benfica (Taça da Liga de Portugal)
- 29/12/2024 – Sporting 1 x 0 Benfica (Campeonato Português)
Estatísticas e curiosidades de Benfica x Sporting
- O Sporting sofreu gol em quatro jogos seguidos contra o Benfica
- Os últimos cinco clássicos tiveram menos de 2,5 gols
- Em oito dos últimos dez duelos, ambas as equipes marcaram
- Houve mais de 4,5 cartões em oito dos últimos nove clássicos
- Foram registrados mais de 10,5 escanteios em cinco dos últimos sete jogos
Comparação de Odds para Benfica x Sporting
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:
|Casa
|Mais de 2,5 gols
|Menos de 2,5 gols
Betsson
2,02
1,72
Betano
2,05
1,78
Br4
2,00
1,75
Superbet
2,05
1,78
Bet365
2,00
1,80
Resumo dos palpites do Lance para Benfica x Sporting
- Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson)
- Resultado: Sporting vence (2,72 na Betsson)
- Acima de 2,5 gols (2,02 na Betsson)
- Mais de 10,5 escanteios: sim (2,88 na Betsson)
