Benfica x Sporting – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Benfica x Sporting pelo Campeonato Português. O clássico acontece nesta sexta-feira, 5 de dezembro, às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 13ª rodada. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Benfica x Sporting (05/12)

Benfica x Sporting - Ambas as equipes marcam: sim (1,72) - Betsson

A tendência para ambas marcarem se apoia no momento ofensivo das duas equipes. O Benfica recuperou estabilidade nas últimas rodadas, voltou a ser agressivo com a bola e mostrou capacidade de criar chances em volume, sobretudo em jogos grandes, quando a equipe encontra mais espaços no terço final. A sequência recente de vitórias reforça a evolução do time, que tem conseguido transformar posse em finalizações qualificadas, especialmente como mandante.

Do outro lado, o Sporting atravessa uma fase ainda mais consistente. O time de Rui Borges mantém padrão alto de pressão, ritmo ofensivo e circulação rápida, o que costuma gerar gols mesmo contra defesas fortes. A série invicta e o encaixe do ataque, com movimentos coordenados de profundidade e finalização, aumentam a probabilidade de o Sporting também balançar as redes. Em um cenário de disputa direta pela liderança, a tendência é de um jogo aberto, com intensidade e chances dos dois lados.

Benfica marcou gols em todas as últimas quatro partidas Sporting balançou as redes em 20 das 21 partidas disputadas na temporada O Sporting tem média de 2,52 gols marcados por partida

Outros palpites para Benfica x Sporting

Resultado: Sporting vence (2,72 na Betsson) Acima de 2,5 gols (2,02 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios: sim (2,88 na Betsson)

O cenário favorece um resultado positivo para o Sporting porque a equipe chega ao clássico em fase mais estável e com padrões ofensivos mais consistentes. O modelo de jogo de Rui Borges, pressão coordenada, amplitude bem definida e chegada constante dos meias, sustenta o melhor ataque da liga e tem funcionado mesmo em contextos de maior dificuldade. A longa sequência de invencibilidade indica controle emocional e capacidade de responder a diferentes tipos de adversário, atributos fundamentais em confronto direto pela liderança.

A expectativa de mais de 2,5 gols e de alta geração de escanteios se apoia no comportamento ofensivo dos dois times. Benfica e Sporting são, hoje, as equipes com maior volume de ataques organizados no campeonato, somando intensidade, finalizações e ocupação agressiva da área. Em jogos grandes, ambos aumentam o ritmo e criam ambientes de muita aceleração pelos lados, fator que costuma elevar a produção de cruzamentos, desarmes no terço final e, naturalmente, escanteios. O perfil das duas equipes empurra o clássico para um duelo vertical e de placar alto.

Análise e Forma dos Times

Benfica - Momento e escalação

O Benfica chega ao clássico vivendo um momento de ambição e pressão de resultados. Com 28 pontos e ocupando o terceiro lugar na tabela, a equipe vem de três vitórias seguidas em todas as competições, o que reacende a esperança de se inserir de vez na briga pelo título.

A reação mostra a força ofensiva de um elenco que busca consistência, especialmente importante para enfrentar rivais diretos como o Sporting.

Provável escalação do Benfica: Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro e Georgiy Sudakov; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Sporting - Momento e escalação

O Sporting sustenta uma campanha sólida e compatível com a vice-liderança. O time de Rui Borges combina intensidade com regularidade e mostra um ataque muito produtivo, sustentando padrão elevado de criação mesmo fora de casa.

A sequência de 11 jogos sem derrota reforça a consistência coletiva: o modelo está encaixado, a equipe controla bem os ritmos das partidas e raramente perde competitividade nos jogos grandes. O clássico, portanto, aparece como oportunidade direta para se manter na perseguição ao líder e alimentar o objetivo do tricampeonato.

Provável escalação do Sporting: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; João Simões, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Confronto direto e estatísticas de Benfica x Sporting

O histórico recente entre Benfica e Sporting é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

31/07/2025 – Sporting 0 x 1 Benfica (Supertaça de Portugal)

25/05/2025 – Benfica 1 x 3 Sporting (Taça de Portugal)

10/05/2025 – Benfica 1 x 1 Sporting (Campeonato Português)

11/01/2025 – Sporting 1 (6) x (7) 1 Benfica (Taça da Liga de Portugal)

29/12/2024 – Sporting 1 x 0 Benfica (Campeonato Português)

Estatísticas e curiosidades de Benfica x Sporting

O Sporting sofreu gol em quatro jogos seguidos contra o Benfica Os últimos cinco clássicos tiveram menos de 2,5 gols Em oito dos últimos dez duelos, ambas as equipes marcaram Houve mais de 4,5 cartões em oito dos últimos nove clássicos Foram registrados mais de 10,5 escanteios em cinco dos últimos sete jogos

Comparação de Odds para Benfica x Sporting

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,02 1,72 Betano 2,05 1,78 Br4 2,00 1,75 Superbet 2,05 1,78 Bet365 2,00 1,80

Resumo dos palpites do Lance para Benfica x Sporting

Ambas as equipes marcam: sim (1,72 na Betsson) Resultado: Sporting vence (2,72 na Betsson) Acima de 2,5 gols (2,02 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios: sim (2,88 na Betsson)

