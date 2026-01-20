Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloisse. O confronto pela sétima rodada da Champions League acontece nesta quarta-feira (20), na Allianz Arena, na Alemanha. A bola rola às 17h (horário de Brasília). Além dos mercados, veja as principais informações dos times para este encontro.

Palpite do Lance! para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A nossa principal aposta é para Harry Kane marcar duas ou mais vezes na partida. A temporada artilheira do atacante inglês liga o alerta para as defesas dos seus adversários. São 37 gols em 33 jogos, com média de 1,12 por partida Ele balançou as redes em 70% das vezes que entrou em campo - ou seja, 23 partidas.

Essas estatísticas reforçam o poder finalizador do camisa nove em um estilo de jogo que lhe favorece. Na Champions, Kane tem cinco gols marcados, sendo que em duas partidas balançou as redes duas vezes. O Bayern é amplamente favorito para criar muito volume de chances ofensivas, com o centroavante sendo uma opção parar marcar no encontro.

O atacante inglês marcou mais de 1,5 vezes no mesmo jogo em 11 dos 33 jogos na temporada São oito gols feitos nos últimos dez jogos do Bayern de Munique O USG sofreu 15 gols em seis rodadas, com média próxima de três tentos por partida

Outros palpites para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Nos jogos contra Pafos e Club Brugge, equipes que adotaram estilo próximo do que deve ter o USG, o Bayern terminou com o duelo com mais de 5,5 escanteios. Esse número tende a aumentar contra defesas mais recuadas. O time bávaro teve média de seis cobranças nas últimas dez partidas. O Union Saint-Gilloise viu três das seis rodadas terminarem com mais de 9,5 tiros de canto combinados.

A temporada do clube alemão já é marcada pela alta autoridade ofensiva nos seus duelos, pela intensidade de chances criadas. Dos 28 jogos no ano, 27 teve a equipe marcando duas ou mais vezes. Venceu por três ou mais gols de diferença quatro dos últimos sete compromissos. O time belga sofreu defensivamente quando encarou adversários mais fortes - duas derrotas por 4 a 0 para Internazionale e Newcastle. Em casa, o Bayern tem uma tendência a golear neste encontro.

Por fim, o primeiro tempo já apresenta credenciais para ser um período marcado pelo domínio alemão. 12 dos 18 gols feitos na competição foram nos 45 minutos iniciais. São três vitórias por handicap -1 no período - incluindo uma sobre os atuais campeões PSG.

Análise e Forma dos Times

Bayern de Munique - Momento e escalação

O Bayern de Munique quer seguir com a boa campanha na Champions League, e uma vitória contra o USG pode garantir a vaga direta nas oitavas. A equipe está no momento na vice-liderança com 15 pontos. A última partida no torneio foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Sporting. A virada de ano seguiu sendo positiva para os Bávaros, que são líderes isolados na Bundesliga.

A goleada por 5 a 1 sobre o RB Leipzig manteve a diferença de pontos para o Dortmund em 11. Vincent Kompany poupou alguns dos titulares na partida, mantendo a filosofia de rotação do elenco. Diante dos belgas, a tendência é que Kimmich atue na lateral direita, já que Laimer está suspenso. Nicolas Jackson, campeão da CAN, e Stanisic, em recuperação médico, são outras baixas.

Provável escalação do Bayern de Munique: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Goretzka e Pavlovic; Michael Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Union Saint-Gilloise - Momento e escalação

Com seis pontos somados, o Union Saint-Gilloise segue de olho em uma das vagas nos playoffs das oitavas. O time está a um ponto de diferença do Copenhagen, atual 24ª colocado. A equipe sofreu seu quarto revés na competição na última rodada. Os belgas foram derrotados pelo Olympique de Marselha por 3 a 2, dentro de casa.

O time chega com a difícil missão de parar o Bayern com uma sequência de cinco partidas sem perder. A última foi pelo placar mínimo de 1 a 0 contra o Mechelen, pelo Campeonato Belga.

Provável escalação do Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess e Fedde Leysen; Anan Khalaily, Van De Perre, Adem Zorgane e Ousseynou Niang; Anouar Hadj, Raul Florucz e Promise David. Técnico: David Hubert.

Confronto direto e estatísticas de Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise

O histórico recente entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise

Não há confrontos diretos na história dos clubes

Estatísticas e curiosidades de Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

O Bayern de Munique não perde um jogo da fase de grupos ou de liga na Allianz Arena desde 2013 As quatro derrotas do Union Saint-Gilloise na Champions foram sofrendo mais de 2,5 gols Todos os jogos do Bayern na temporada terminaram com mais de 2,5 gols O time belga teve média de 4,2 escanteios cobrados nos compromissos da Champions League A equipe da Baviera tem aproveitamento de 65% contra adversários da Bélgica (11 vitórias em 17 jogos)

Comparação de Odds para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 3,5 gols Menos de 3,5 gols Betsson 1,65 2,25 Betano 1,65 2,27 Bet365 1,61 2,30

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise

Harry Kane marca dois ou mais gols (2,75 na Betsson) Mais de 9,5 escanteios (1,82 na Betsson) Bayern de Munique ganha por três ou mais gols de diferença (1,83 na Betano) Handicap -1 Bayern de Munique no 1º tempo (2,30 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.