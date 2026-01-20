Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise pela Champions League
Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloisse. O confronto pela sétima rodada da Champions League acontece nesta quarta-feira (20), na Allianz Arena, na Alemanha. A bola rola às 17h (horário de Brasília). Além dos mercados, veja as principais informações dos times para este encontro.
Palpite do Lance! para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise (21/01/2026)
A nossa principal aposta é para Harry Kane marcar duas ou mais vezes na partida. A temporada artilheira do atacante inglês liga o alerta para as defesas dos seus adversários. São 37 gols em 33 jogos, com média de 1,12 por partida Ele balançou as redes em 70% das vezes que entrou em campo - ou seja, 23 partidas.
Essas estatísticas reforçam o poder finalizador do camisa nove em um estilo de jogo que lhe favorece. Na Champions, Kane tem cinco gols marcados, sendo que em duas partidas balançou as redes duas vezes. O Bayern é amplamente favorito para criar muito volume de chances ofensivas, com o centroavante sendo uma opção parar marcar no encontro.
- O atacante inglês marcou mais de 1,5 vezes no mesmo jogo em 11 dos 33 jogos na temporada
- São oito gols feitos nos últimos dez jogos do Bayern de Munique
- O USG sofreu 15 gols em seis rodadas, com média próxima de três tentos por partida
Outros palpites para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
Nos jogos contra Pafos e Club Brugge, equipes que adotaram estilo próximo do que deve ter o USG, o Bayern terminou com o duelo com mais de 5,5 escanteios. Esse número tende a aumentar contra defesas mais recuadas. O time bávaro teve média de seis cobranças nas últimas dez partidas. O Union Saint-Gilloise viu três das seis rodadas terminarem com mais de 9,5 tiros de canto combinados.
A temporada do clube alemão já é marcada pela alta autoridade ofensiva nos seus duelos, pela intensidade de chances criadas. Dos 28 jogos no ano, 27 teve a equipe marcando duas ou mais vezes. Venceu por três ou mais gols de diferença quatro dos últimos sete compromissos. O time belga sofreu defensivamente quando encarou adversários mais fortes - duas derrotas por 4 a 0 para Internazionale e Newcastle. Em casa, o Bayern tem uma tendência a golear neste encontro.
Por fim, o primeiro tempo já apresenta credenciais para ser um período marcado pelo domínio alemão. 12 dos 18 gols feitos na competição foram nos 45 minutos iniciais. São três vitórias por handicap -1 no período - incluindo uma sobre os atuais campeões PSG.
Análise e Forma dos Times
Bayern de Munique - Momento e escalação
O Bayern de Munique quer seguir com a boa campanha na Champions League, e uma vitória contra o USG pode garantir a vaga direta nas oitavas. A equipe está no momento na vice-liderança com 15 pontos. A última partida no torneio foi o triunfo por 3 a 1 sobre o Sporting. A virada de ano seguiu sendo positiva para os Bávaros, que são líderes isolados na Bundesliga.
A goleada por 5 a 1 sobre o RB Leipzig manteve a diferença de pontos para o Dortmund em 11. Vincent Kompany poupou alguns dos titulares na partida, mantendo a filosofia de rotação do elenco. Diante dos belgas, a tendência é que Kimmich atue na lateral direita, já que Laimer está suspenso. Nicolas Jackson, campeão da CAN, e Stanisic, em recuperação médico, são outras baixas.
Provável escalação do Bayern de Munique: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Goretzka e Pavlovic; Michael Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Union Saint-Gilloise - Momento e escalação
Com seis pontos somados, o Union Saint-Gilloise segue de olho em uma das vagas nos playoffs das oitavas. O time está a um ponto de diferença do Copenhagen, atual 24ª colocado. A equipe sofreu seu quarto revés na competição na última rodada. Os belgas foram derrotados pelo Olympique de Marselha por 3 a 2, dentro de casa.
O time chega com a difícil missão de parar o Bayern com uma sequência de cinco partidas sem perder. A última foi pelo placar mínimo de 1 a 0 contra o Mechelen, pelo Campeonato Belga.
Provável escalação do Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess e Fedde Leysen; Anan Khalaily, Van De Perre, Adem Zorgane e Ousseynou Niang; Anouar Hadj, Raul Florucz e Promise David. Técnico: David Hubert.
Confronto direto e estatísticas de Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise
O histórico recente entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Bayern de Munique e Union Saint-Gilloise
- Não há confrontos diretos na história dos clubes
Estatísticas e curiosidades de Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
- O Bayern de Munique não perde um jogo da fase de grupos ou de liga na Allianz Arena desde 2013
- As quatro derrotas do Union Saint-Gilloise na Champions foram sofrendo mais de 2,5 gols
- Todos os jogos do Bayern na temporada terminaram com mais de 2,5 gols
- O time belga teve média de 4,2 escanteios cobrados nos compromissos da Champions League
- A equipe da Baviera tem aproveitamento de 65% contra adversários da Bélgica (11 vitórias em 17 jogos)
Comparação de Odds para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Mais de 3,5 gols
|Menos de 3,5 gols
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Bayern de Munique x Union Saint-Gilloise
