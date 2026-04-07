Barcelona x Atlético de Madrid – Palpites, análise e odds (08/04)

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid no Camp Nou nesta quarta-feira, 8 de abril, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. O duelo marca o terceiro confronto entre as duas equipes em um intervalo de dez dias, após a vitória catalã por 2 x 1 no Metropolitano pela La Liga e antes de um retorno que promete ser eletrizante em Madri, no dia 14 de abril.

Líder isolado da La Liga com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, o Barça chega a este confronto com confiança máxima. Do outro lado, o Atlético, atualmente na quarta colocação, acumula três derrotas consecutivas em todas as competições e se encontra pressionado antes desta viagem. Mas um dado promete aquecer o pré-jogo: o Atlético de Madrid nunca foi eliminado pelo Barcelona na Liga dos Campeões.

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Análise da partida

O Barcelona vive um momento impressionante. Com seis vitórias consecutivas na La Liga e 76 pontos em 30 rodadas, os comandados de Hansi Flick dominam o campeonato com autoridade. O desempenho na Liga dos Campeões confirma essa ascensão, com destaque para o avassalador 8 x 3 sobre o Newcastle na fase anterior (no agregado dos dois jogos), incluindo um espetacular 7 x 2 no Camp Nou.

Em casa, os catalães exibem uma eficiência impressionante, com 19 gols marcados nas últimas quatro partidas europeias como mandantes.

No último fim de semana, demonstraram mais uma vez sua solidez mental ao vencer por 2 x 1 no campo do Atlético. Depois de saírem atrás com um gol de Giuliano Simeone, reagiram rapidamente com Marcus Rashford e Robert Lewandowski para definir o placar no fim da partida.

Do outro lado, o Atlético de Madrid atravessa uma fase delicada. Derrotados pelo Real Madrid e em seguida duas vezes pelo Barcelona, os comandados de Diego Simeone carecem de confiança.

No entanto, o retrospecto europeu da equipe segue sólido. A classificação diante do Tottenham (5 x 2 na ida, 3 x 2 para o Spurs na volta) lembra que este time sabe corresponder nos grandes compromissos. Com uma desvantagem considerável na La Liga, a Liga dos Campeões se tornou a prioridade absoluta do Atlético.

Outros palpites para Barcelona x Atlético de Madrid

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Confrontos diretos

O histórico europeu entre os dois clubes é eloquente. Sempre que se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid avançou. Em 2014 e em 2016, os Colchoneros eliminaram o Barça, construindo uma verdadeira superioridade psicológica nesta competição.

De maneira mais ampla, o Barcelona apresenta um retrospecto apenas razoável contra clubes espanhóis em confrontos eliminatórios europeus — algo que contrasta com sua supremacia doméstica.

Em casa, porém, os catalães continuam sendo referência. O Camp Nou é uma fortaleza, com apenas duas derrotas nos últimos 18 jogos europeus.

Nesta temporada, os duelos entre as duas equipes foram particularmente intensos e espetaculares, entre La Liga e Copa del Rey. Uma rivalidade exacerbada que adiciona ainda mais imprevisibilidade a estas quartas de final.

Notícias de Barcelona x Atlético de Madrid

Lado do Barcelona

O principal desfalque para Hansi Flick é a ausência de Raphinha. Lesionado na região posterior da coxa durante o amistoso entre Brasil e França em 26 de março, o atacante brasileiro está fora da eliminatória. Uma grande perca, considerando sua explosividade e seus números na temporada (19 gols em 31 partidas), fundamentais para a dinâmica ofensiva da equipe.

O jogo do último fim de semana também deixou marcas. Ronald Araújo, pilar defensivo, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de um problema muscular. Seu substituto, Marc Bernal, também não conseguiu terminar a partida. Os dois jogadores seguem como dúvida para esta quartas de final.

No meio-campo, Frenkie de Jong segue em processo de recuperação após uma lesão muscular na coxa. Uma presença no grupo é possível, mas a titularidade parece prematura. O mesmo vale para Gavi, que retornou aos treinos após longa ausência.

Escalação provável do Barça (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Alejandro Balde; Pedri e Marc Casadó; Lamine Yamal, Fermín López e Rashford; Lewandowski. Técnico: Hansi Flcik.

Lado do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid chega a este confronto com menos incertezas, embora haja algumas situações a serem monitoradas. Nicolás González, expulso no sábado após falta em Yamal, não está suspenso na Liga dos Campeões, mas sua condição física permanece incerta.

Pablo Barrios e Rodrigo Mendoza estão fora, enquanto Marcos Llorente retorna após cumprir suspensão na La Liga. Jan Oblak está em recuperação de lesão e não viajou com a delegação para a Catalunha, onde será o encontro. Além dele, Pablo Barríos e Jhonny Cardoso também não foram relacionados pela comissão.

Escalação provável do Atlético (4-4-2): Juan Musso; Molina, Le Normand, David Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, De Paul e Griezmann; Julián Álvarez e Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Destaques individuais de Barcelona x Atlético de Madrid

Jogador destaque · Barcelona Lamine Yamal 14 Gols na La Liga 25/26 9 Assistências na La Liga 25/26 5 Gols na Champions 25/26 8.31 Nota média FotMob (La Liga) Jogador destaque · Atlético de Madrid Antoine Griezmann 6 Gols na La Liga 25/26 3 Assistências na Champions 25/26 2 Gols na Champions 25/26 211 Gols pelo Atlético (recorde histórico)

Os técnicos

Hansi Flick transformou o Barcelona em uma verdadeira máquina ofensiva. Sua abordagem se baseia em pressing alto constante, transições rápidas e grande liberdade concedida aos jogadores de ataque. Os resultados falam por si: melhor ataque da La Liga e uma campanha europeia particularmente convincente.

Do outro lado, Diego Simeone é a personificação da experiência e da maestria nos grandes palcos europeus. O treinador do Atlético de Madrid já eliminou o Barcelona em duas ocasiões nas quartas de final da Liga dos Campeões (2014 e 2016). Sua equipe costuma apresentar um futebol diferente na Champions: mais compacto, mais disciplinado e letal nas transições.

Análise tática

O Barcelona deve atuar no seu habitual 4-2-3-1. Na ausência de Raphinha, Marcus Rashford ocupará o flanco esquerdo, com Lamine Yamal pela direita e Fermín López como meia de ligação atrás de Robert Lewandowski.

A principal arma catalã está na capacidade de acelerar o jogo de forma fulminante. Lamine Yamal, em especial, representa uma ameaça constante por sua criatividade e habilidade de provocar desequilíbrios. O Atlético precisará conter suas investidas sem acumular faltas perigosas.

O Atlético de Madrid deve responder com um 4-4-2 compacto, no qual Antoine Griezmann gravitará ao redor de Julián Álvarez ou Alexander Sorloth. O objetivo será claro: adensar o eixo central, fechar os espaços e empurrar o jogo do Barcelona para as laterais.

O ponto vulnerável do Barça segue sendo sua defesa. Sem referências fixas e potencialmente desfalcada de vários titulares, ela pode sofrer diante das transições rápidas e das bolas paradas. Hancko e Robin Le Normand representam ameaças aéreas consideráveis.

Outro indicador joga a favor dos Colchoneros: o Barcelona não conseguiu manter a sua baliza inviolada nos últimos 13 jogos de Liga dos Campeões. Mesmo no Camp Nou, o Atlético de Madrid parece ter as armas para encontrar o caminho do gol.

Prognóstico de placar exato para Barcelona x Atlético de Madrid

🎯 Previsão de Placar Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid O Camp Nou voltou a ser uma fortaleza na Champions League nesta temporada, e o Barça tem recursos para encaminhar a classificação já no jogo de ida. O Atlético deve marcar, mas não o suficiente para conter a máquina ofensiva catalã. O Barcelona marcou, em média, quatro gols por jogo em casa na Champions 2025/26, acumulando 20 gols em cinco partidas como mandante na competição.

Lamine Yamal marcou nos últimos três jogos de Champions League e foi eleito melhor em campo no confronto de sábado contra o Atlético pela La Liga.

Robert Lewandowski, autor do gol decisivo no último duelo (2 x 1 no Metropolitano), já colocou a defesa do Atlético em dificuldades em diversas ocasiões nesta temporada.

O Atlético quase sempre marca em grandes compromissos europeus: balançou a rede em quatro das últimas cinco partidas na Champions. Griezmann, Julián Álvarez ou uma bola parada explorada por Giménez podem limitar os danos antes da volta.

Resumo do palpites do Lance para Barcelona x Atlético de Madrid