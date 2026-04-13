Atlético-MG x Juventud – Palpites, análise e odds (16/04)

O Atlético-MG precisa reagir na Copa Sul-Americana. Após a derrota por 2 x 1 para o Puerto Cabello na estreia do Grupo B, o Galo recebe o Juventud de Las Piedras, do Uruguai, na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos. O tropeço na Venezuela, com um time alternativo, ligou o alerta em Belo Horizonte.

A equipe mineira vive um momento de oscilação na temporada. Duas vitórias consecutivas no Brasileirão antecederam a derrota continental e, na sequência, mais um revés: 1 x 0 para o Santos na Vila Belmiro, em partida pela 11ª rodada da Série A. A pressão para que Eduardo Domínguez escale força máxima nesta quinta-feira cresceu de forma considerável.

Do lado uruguaio, o Juventud arrancou um empate por 1 x 1 contra o Cienciano, do Peru, na primeira rodada, em jogo disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu. Um ponto conquistado que mantém o time na briga dentro do grupo, mas que não disfarça a fase difícil vivida no Campeonato Uruguaio, onde a equipe de Las Piedras ocupa as últimas posições do Torneo Apertura.

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Análise da partida

O Atlético-MG é o oitavo colocado do Brasileirão 2026, com 14 pontos em 11 rodadas. Em casa, na Arena MRV, o desempenho é consistente: a equipe tem invencibilidade prolongada em seus domínios e registra a maioria dos triunfos na temporada jogando diante de sua torcida. Fora de casa, o cenário é o oposto: cinco derrotas em seis partidas como visitante na Série A.

Na Sul-Americana, o Galo optou por poupar jogadores-chave na estreia contra o Puerto Cabello. Hulk, Ruan Tressoldi, Renan Lodi, Alan Franco e Victor Hugo sequer viajaram à Venezuela. O resultado foi uma atuação apática, com dois gols sofridos no primeiro tempo e uma reação que não foi suficiente para buscar o empate.

Vice-campeão da edição de 2025, quando caiu nos pênaltis para o Lanús na final, o Atlético entra nesta Sul-Americana com a ambição de conquistar o título inédito. A derrota na estreia, contudo, deixou o time na lanterna do Grupo B, atrás do Puerto Cabello, com três pontos, e de Cienciano e Juventud, ambos com um. Ou seja, vencer em casa se tornou obrigação.

O Juventud de Las Piedras atravessa uma temporada turbulenta no Campeonato Uruguaio. Até a décima rodada do Torneo Apertura, a equipe somava apenas quatro pontos, com uma vitória e oito derrotas, ocupando a lanterna da competição. Uma recuperação aconteceu no sábado, 12 de abril, quando os pedrenses bateram o Progreso por 1 x 0 no Parque Artigas, encerrando uma sequência de cinco derrotas consecutivas.

No plano internacional, o Juventud foi eliminado pelo Independiente Medellín na pré-Libertadores antes de ser realocado à Sul-Americana. A estreia contra o Cienciano mostrou uma equipe competitiva, que abriu o placar com Leonel Roldán aos 35 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate nos acréscimos, com gol de cabeça de Carlos Garcés.

O elenco do Juventud conta com nomes de experiência relevante. Martín Cáceres, ex-Juventus, Lazio e Barcelona, lidera a defesa. Gastón Pereiro, que passou por PSV e Bari, é a principal referência criativa do meio-campo. Emanuel Cecchini, emprestado pelo San Lorenzo, organiza o setor de marcação. São jogadores de currículo pesado para um clube do porte do Juventud, mas que ainda não conseguiram traduzir essa qualidade em resultados consistentes.

Palpites para Atlético-MG x Juventud

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Confrontos diretos

Atlético-MG e Juventud de Las Piedras nunca se enfrentaram na história. Este será o primeiro confronto entre os dois clubes em qualquer competição. Não há, portanto, histórico de confrontos diretos para analisar.

O que se pode observar é o retrospecto do Galo contra equipes uruguaias em competições internacionais, que tende a ser favorável aos mineiros. De maneira geral, times brasileiros costumam ter vantagem diante de clubes do Uruguai que não sejam Nacional ou Peñarol, especialmente quando jogam em casa.

O Juventud, por sua vez, tem poucas referências contra equipes brasileiras. A participação do clube em torneios continentais é recente e limitada, o que torna o confronto inédito em múltiplos sentidos.

Notícias de Atlético-MG e Juventud

Atlético-MG: desfalques e dúvidas

Eduardo Domínguez sinalizou publicamente que pode rever a estratégia de poupar titulares na Sul-Americana. Após as derrotas consecutivas para o Puerto Cabello e o Santos, o treinador afirmou que o time precisa vencer em casa para recuperar a confiança. A frase do técnico foi direta: «Se temos que repetir o mesmo time, vamos repetir, porque são partidas que têm que nos dar confiança».

Alan Minda segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda e não deve estar à disposição. Junior Alonso trata de uma tendinite na coxa e é dúvida para o confronto. Não há suspensões pendentes de cartões para o Galo nesta partida.

Hulk, preservado da viagem à Venezuela, foi titular contra o Santos e está disponível. Ruan Tressoldi, Renan Lodi e Alan Franco, também poupados na estreia da Sul-Americana, voltaram ao time no Brasileirão e devem ser opções para quinta-feira.

Provável escalação do Atlético-MG (4-2-3-1): Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco e Tomás Pérez; Reinier, Victor Hugo e Cuello; Hulk. Técnico: Eduardo Domínguez.

Juventud: desfalques e dúvidas

Sergio Blanco, que assumiu o comando após a saída de Sebastián Méndez, estreou com o empate na Sul-Americana e conquistou sua primeira vitória no Apertura contra o Progreso. O técnico manteve a base nos dois jogos e deve repetir a formação que venceu no fim de semana.

Martín Cáceres recebeu cartão vermelho por dupla advertência em partida do Apertura contra o Danubio e cumpriu a suspensão internamente, mas está liberado para a Sul-Americana. Não há desfalques confirmados por lesão no elenco uruguaio para o confronto em Belo Horizonte.

Provável escalação do Juventud (4-3-3): Sebastián Sosa; Ignacio Mujica, Patricio Pernicone, David Morosini e Emmanuel Más; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán e Facundo Pérez; Gastón Pereiro, Fernando Mimbacas e Alejo Cruz. Técnico: Sergio Blanco.

Destaques individuais de Atlético-MG x Juventud

Jogador destaque · Atlético-MG Hulk 5 Gols na temporada 2026 Capitão Referência técnica e líder do elenco Potência Maior finalizador do Galo no Brasileirão Invicto Galo nunca perdeu em casa com Hulk titular em 2026 Jogador destaque · Juventud Gastón Pereiro Ex-PSV 126 jogos na Eredivisie com 31 gols Criativo Principal armador e referência técnica 1,88m Presença aérea e jogo de corpo Canhoto Pé esquerdo preciso nos passes decisivos

Os técnicos

Eduardo Domínguez é o homem que carrega a responsabilidade de devolver o Atlético-MG ao topo continental. O treinador argentino, com passagens por Independiente e Colón, trouxe uma escola tática baseada em organização defensiva e transições rápidas. No Galo, o início de trabalho foi irregular, mas a equipe mostrou evolução recente com vitórias no Brasileirão antes da sequência negativa dos últimos dias.

A pressão sobre Domínguez aumentou após os resultados recentes. A escolha de poupar titulares na Sul-Americana gerou questionamentos, e o próprio treinador reconheceu a necessidade de escalar os melhores jogadores para o duelo em casa. O desafio agora é encontrar o equilíbrio entre competitividade em todas as frentes e a gestão física de um calendário apertado.

Sergio Blanco assumiu o Juventud em um momento delicado, após a demissão de Sebastián Méndez. O técnico uruguaio, apelidado de "Chapita", herdou um elenco com nomes de qualidade, mas sem confiança. Em seus primeiros dias de trabalho, arrancou o empate na Sul-Americana e a primeira vitória em cinco jogos no Apertura. São resultados modestos, mas que podem representar um ponto de virada para uma equipe que vivia em queda livre.

Análise tática

O Atlético-MG deve se organizar em um 4-2-3-1 com Hulk como referência no ataque. Alan Franco e Tomás Pérez formam a dupla de volantes, responsáveis pela proteção à defesa e pela saída de bola limpa. Reinier, Victor Hugo e Cuello ocupam o trio ofensivo, com mobilidade para trocar posições e criar superioridade numérica pelos lados do campo.

O ponto forte do Galo em casa é a pressão no campo ofensivo e a utilização dos laterais como armas de ataque. Natanael pela direita e Renan Lodi pela esquerda oferecem amplitude e cruzamentos, o que pode ser decisivo contra uma defesa uruguaia que sofreu sete gols nos últimos dois jogos do Apertura antes da vitória contra o Progreso.

O Juventud deve se apresentar em um 4-3-3 mais cauteloso, buscando compactação defensiva e saídas em velocidade. Pereiro tende a flutuar entre o meio e o ataque, servindo como ligação entre defesa e ataque nas transições. Alejo Cruz pela esquerda e Mimbacas no eixo são as principais saídas em contra-ataque.

A fragilidade defensiva é o calcanhar de Aquiles do Juventud. A equipe sofreu gols em quase todas as partidas do Apertura e tem dificuldade para manter a concentração nos minutos finais, como ficou evidente no empate cedido nos acréscimos contra o Cienciano. O Atlético-MG, com Hulk e Cuello, terá espaços para explorar, sobretudo nas costas da linha defensiva quando o Juventud tentar pressionar.

Prognóstico de placar exato para Atlético-MG x Juventud

🎯 Palpite do Lance! Atlético-MG 2 x 0 Juventud O Atlético-MG deve se impor na Arena MRV com o peso do elenco e a necessidade urgente de pontuar no Grupo B. O Juventud, fragilizado defensivamente e sem experiência em confrontos fora do Uruguai contra times brasileiros, tende a sofrer com a pressão do Galo. O Atlético-MG tem invencibilidade prolongada como mandante na Arena MRV em 2026

como mandante na Arena MRV em 2026 O Juventud sofreu gols em todas as partidas do Torneo Apertura uruguaio nesta temporada

as partidas do Torneo Apertura uruguaio nesta temporada O Galo precisa de uma vitória obrigatória após a derrota na estreia para o Puerto Cabello

após a derrota na estreia para o Puerto Cabello A defesa do Juventud cedeu sete gols nos dois jogos anteriores à vitória contra o Progreso Resumo dos palpites do Lance para Atlético-MG x Juventud Melhor palpite do jogo: Atlético-MG vence e ambas as equipes não marcam – Odd 2,00 na Betsson Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 2,12 na Betsson Palpite alternativo 2: Atlético-MG vence o primeiro tempo – Odd 1,70 na Superbet Palpite alternativo 3: Hulk marca a qualquer momento – Odd 2,10 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Atlético-MG 2 x 0 Juventud – Odd 5,50 na Betsson