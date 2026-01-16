Confira os palpites e a análise detalhada para Athletico-PR x Coritiba pelo Campeonato Paranaense. O Athletiba do ano acontece neste sábado (17), na Arena da Baixada, a partir das 16h (horário de Brasília). A partida da quarta rodada do estadual será o primeiro encontro de 2026 entre as equipes Assim, veja também todas as informações deste clássico.

Palpite do Lance! para Athletico-PR x Coritiba (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Athletico-PR volta diante do Coritiba com o elenco principal que encerrou 2025 em alta. O time comandado por Odair Hellmann venceu os últimos cinco jogos feitos na temporada passada. E muito dessa efetividade passou pelo segundo tempo, período que o time foi bastante efetivo. No recorte das últimas oito partidas, sete tiveram pelo menos um tento do Furacão nos 45 minutos finais.

Diante do Coxa, as principais chances devem ficar para a segunda metade do encontro. O duelo físico de um clássico deve ser visto na primeira metade. Além disso, nos últimos cinco clássicos em casa que balançou as redes, três a equipe marcou no período.

71% dos últimos 14 gols do Athletico-PR foram marcados no segundo tempo A equipe teve média de 14,7 chutes feitos por jogo nas últimas dez atuações O Coritiba sofreu gol no segundo tempo em quatro dos seis duelos recentes

Outros palpites para Athletico-PR x Coritiba

Os últimos clássicos ficaram marcados por maior intensidade física e menor primor técnico. Assim, as cinco partidas recentes entre os times terminaram com menos de 2,5 gols. O Coxa-Branca teve baixa efetividade ofensiva com seu elenco principal no último ano. Já o Furacão se destacou pela forte defesa, com média de 0,4 gols sofridos nos últimos dez jogos. Pelo contexto do encontro, nosso palpite é de dois ou menos bolas nas redes.

Em casa, o Furacão deve ditar o ritmo da partida, buscando ser protagonista ao lado do seu torcedor. O time marcou o primeiro gol em seis das últimas oito partidas. Dessa forma, a análise é a favor do time tomar as ações e balançar as redes primeiro no encontro.

Outra recomendação é para o time visitante terminar com mais de 2,5 cartões recebidos. Essa amostra reforça o aspecto físico e pegado deste clássico. A equipe do Coxa já acumula uma média de 1,7 cartões recebidos neste estadual. Fora de casa, deve apostar em uma estilo mais físico, com alto número de punições.

Análise e Forma dos Times

Athletico-PR - Momento e escalação

O Furacão prepara novidades para o primeiro clássico da temporada. Após três jogos com time de jovens, o elenco principal estreia diante do maior rival. Os aspirantes conquistaram sete pontos dos nove disputados nas três primeiras rodadas. A última vitória foi pelo placar de 2 a 0 sobre o Operário-PR na Arena da Baixada. Bruninho e Belezi marcaram os gols do resultado Rubro-Negro.

Alguns dos destaques do acesso do Athletico-PR na última temporada entraram em campo neste sábado. Uma dúvida é a presença de Kevin Viveros. O colombiano viajou para o seu país por conta de problemas pessoais e não tem presença confirmada. Caso não atue, Renan Peixoto será o titular. Um desfalque certo é Habraão, zagueiro que sofreu uma pancada contra o Fantasma e irá cumprir o protocolo de concussão.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Léo Derik (Esquivel); Felipinho, Jadson, Portilla e Bruno Zapelli; Julimar e Kevin Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

Coritiba - Momento e escalação

Pelo placar mínimo, o Coritiba bateu na última terça-feira o Maringá e conquistou sua primeira vitória na competição. O resultado foi definido com gol do estreante Pedro Rocha, que veio do Remo. O Coxa antecipou o retorno dos principais jogadores para o duelo anterior ao Athletiba. A equipe chega ao duelo com quatro pontos somados, vice-líder do Grupo B.

Fernando Seabra teceu bons comentários sobre o comportamento do time na primeira partida do elenco principal no ano. O técnico irá para o segundo jogo a frente do clube, após assumir a vaga deixado por Mozart. A tendência é que, após ficarem no banco contra o Dogão, Josué e Sebastian Gómez sejam titulares no jogo.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Sebastian Gomez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Josué e Lavega; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Confronto direto e estatísticas de Athletico-PR e Coritiba

O histórico recente entre Athletico-PR e Coritiba é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Athletico-PR e Coritiba

19/10/2025 - Coritiba 0 x 0 Athletico - (Série B)

28/06/2025 - Athletico 0 x 1 Coritiba - (Série B)

25/01/2025 - Coritiba 0 x 0 Athletico - (Campeonato Paranaense)

18/02/2024 - Coritiba 1 x 1 Athletico - (Campeonato Paranaense)

01/10/2023 - Coritiba 2 x 0 Athletico - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Athletico-PR x Coritiba

Seis dos últimos sete Athletibas terminaram com mais de 4,5 cartões O Coritiba está há cinco clássicos sem derrota Já o Furacão não foi derrotado nos últimos dez compromissos, somando o final de 2025 e 2026 O Athletico marcou cinco gols em três jogos, com média de 1,7 no Paranaense Na estreia de Seabra, o Coritiba teve cinco finalizações feitas e 18 sofridas

Comparação de Odds para Athletico-PR x Coritiba

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Resumo dos palpites do Lance! para Athletico-PR x Coritiba

Athletico-PR marca no segundo tempo (Odds em breve na Betsson) Menos de 2,5 gols (Odds em breve na Betsson) Athletico-PR marca o primeiro gol (Odds em breve na Betano) Mais de 2,5 cartões do Coritiba (Odds em breve na Bet365)

