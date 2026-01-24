Arsenal x Manchester United – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Arsenal x Manchester United pela Premier League. O duelo acontece neste domingo, 25 de janeiro, às 13h30 (horário de Brasília). A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela 23ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Arsenal x Manchester United (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Arsenal chega ao clássico em um estágio mais consolidado de desempenho coletivo e controle de jogo. A equipe de Mikel Arteta tem sido dominante no Emirates, com alto volume ofensivo, intensidade sem bola e capacidade de sustentar pressão por longos períodos. Além disso, o Arsenal apresenta maturidade competitiva: sabe administrar vantagem no placar, reduz riscos defensivos e impõe ritmo mesmo contra adversários de grande porte.

Do outro lado, o Manchester United ainda convive com oscilações claras, especialmente na fase defensiva. O time tem dificuldades para proteger a própria área quando é pressionado de forma contínua e cede espaços entre linhas, algo que costuma ser fatal contra equipes organizadas e agressivas como o Arsenal. No contexto atual da Premier League, o confronto coloca frente a frente um time estável, líder e regular contra outro que ainda busca identidade e consistência fora de casa.

O Arsenal está há 12 jogos sem derrota na temporada O Manchester United sofreu gol em seus últimos seis jogos contra o Arsenal O Arsenal é o líder da Premier League, com o melhor aproveitamento geral e status de equipe a ser batida no campeonato

Outros palpites para Arsenal x Manchester United

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os mercados escolhidos refletem um jogo com tendência a gols dos dois lados, mas sem excesso de faltas ou indisciplina. Arsenal e Manchester United chegam com números consistentes para ambas as equipes marcarem, seja pela capacidade ofensiva dos londrinos, seja pela recorrência do United em balançar as redes mesmo quando sofre defensivamente. O contexto aponta para um confronto aberto, com chances criadas dos dois lados ao longo dos 90 minutos.

Ao mesmo tempo, o duelo não indica um cenário de jogo excessivamente truncado. Os dados sustentam a linha de menos de 3,5 cartões, com ambos os times mantendo médias disciplinarmente controladas. Já o mercado de escanteios aparece como consequência natural do estilo do Arsenal, que força o jogo pelos lados, pressiona alto e acumula finalizações e bolas desviadas, elevando o volume de tiros de canto na partida.

Análise e Forma dos Times

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal lidera a Premier League, mas chega para a rodada buscando retomar o caminho das vitórias após dois empates sem gols, contra Nottingham Forest e Liverpool. Apesar disso, o momento geral da equipe é positivo.

No meio de semana, os Gunners deram uma resposta clara ao vencerem a Internazionael por 3 a 1 fora de casa, pela Champions League, em atuação consistente e com destaque para Gabriel Jesus, autor de dois gols. O time de Mikel Arteta mantém alto nível competitivo em diferentes frentes e segue como referência de desempenho no campeonato inglês.

Provável escalação do Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United vive um momento de transição sob o comando de Michael Carrick, mas chega animado após a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City na última rodada. Apesar do placar enxuto, o desempenho foi convincente: o time criou volume, acertou a trave duas vezes e teve três gols anulados, mostrando evolução ofensiva e maior agressividade sem a bola.

Sem compromissos em copas ou competições continentais, o United concentra todas as atenções na Premier League e tem a vantagem de trabalhar com semanas cheias, o que favorece recuperação física e ajustes táticos.

Provável escalação do Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Manchester United

O histórico recente entre Arsenal e Manchester United fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Arsenal x Manchester United

17/08/2025 – Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League)

09/03/2025 – Manchester United 1 x 1 Arsenal (Premier League)

12/01/2025 – Arsenal 1 (3) x (5) 1 Manchester United (FA Cup)

04/12/2024 – Arsenal 2 x 0 Manchester United (Premier League)

12/05/2024 – Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Manchester United

O Arsenal atravessa uma sequência de 12 jogos sem derrota Em seis dos últimos oito jogos do Arsenal, a partida terminou com mais de 2,5 gols O mercado de ambas as equipes marcam se confirmou em sete dos últimos nove jogos do Arsenal Pelo lado do Manchester United, oito dos últimos dez jogos também tiveram gols dos dois times A linha disciplinar é sustentada pelo fato de Arsenal e United ficarem abaixo de 4,5 cartões na maioria recente de seus jogos (cinco de seis e cinco de sete, respectivamente).

Comparação de Odds para Arsenal x Manchester United

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,80 1,98 Betano 1,82 2,00 Bet365 1,80 1,98

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Manchester United

Resultado: Arsenal vence ( 1,58 na Betsson)

na Betsson) Ambas as equipes marcam ( 1,72 na Betsson)

na Betsson) Menos de 3,5 cartões ( 1,88 na Superbet)

na Superbet) Mais de 9,5 escanteios (1,70 na Betano)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.