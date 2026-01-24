Arsenal x Manchester United – Palpites, análise e odds
Confira os palpites do Lance para Arsenal x Manchester United pela Premier League. O duelo acontece neste domingo, 25 de janeiro, às 13h30 (horário de Brasília). A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela 23ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Arsenal x Manchester United (25/01/2026)
O Arsenal chega ao clássico em um estágio mais consolidado de desempenho coletivo e controle de jogo. A equipe de Mikel Arteta tem sido dominante no Emirates, com alto volume ofensivo, intensidade sem bola e capacidade de sustentar pressão por longos períodos. Além disso, o Arsenal apresenta maturidade competitiva: sabe administrar vantagem no placar, reduz riscos defensivos e impõe ritmo mesmo contra adversários de grande porte.
Do outro lado, o Manchester United ainda convive com oscilações claras, especialmente na fase defensiva. O time tem dificuldades para proteger a própria área quando é pressionado de forma contínua e cede espaços entre linhas, algo que costuma ser fatal contra equipes organizadas e agressivas como o Arsenal. No contexto atual da Premier League, o confronto coloca frente a frente um time estável, líder e regular contra outro que ainda busca identidade e consistência fora de casa.
- O Arsenal está há 12 jogos sem derrota na temporada
- O Manchester United sofreu gol em seus últimos seis jogos contra o Arsenal
- O Arsenal é o líder da Premier League, com o melhor aproveitamento geral e status de equipe a ser batida no campeonato
Outros palpites para Arsenal x Manchester United
Os mercados escolhidos refletem um jogo com tendência a gols dos dois lados, mas sem excesso de faltas ou indisciplina. Arsenal e Manchester United chegam com números consistentes para ambas as equipes marcarem, seja pela capacidade ofensiva dos londrinos, seja pela recorrência do United em balançar as redes mesmo quando sofre defensivamente. O contexto aponta para um confronto aberto, com chances criadas dos dois lados ao longo dos 90 minutos.
Ao mesmo tempo, o duelo não indica um cenário de jogo excessivamente truncado. Os dados sustentam a linha de menos de 3,5 cartões, com ambos os times mantendo médias disciplinarmente controladas. Já o mercado de escanteios aparece como consequência natural do estilo do Arsenal, que força o jogo pelos lados, pressiona alto e acumula finalizações e bolas desviadas, elevando o volume de tiros de canto na partida.
Análise e Forma dos Times
Arsenal - Momento e escalação
O Arsenal lidera a Premier League, mas chega para a rodada buscando retomar o caminho das vitórias após dois empates sem gols, contra Nottingham Forest e Liverpool. Apesar disso, o momento geral da equipe é positivo.
No meio de semana, os Gunners deram uma resposta clara ao vencerem a Internazionael por 3 a 1 fora de casa, pela Champions League, em atuação consistente e com destaque para Gabriel Jesus, autor de dois gols. O time de Mikel Arteta mantém alto nível competitivo em diferentes frentes e segue como referência de desempenho no campeonato inglês.
Provável escalação do Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Odegaard, Zubimendi e Declan Rice; Madueke, Gabriel Martinelli e Viktor Gyokeres (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.
Manchester United - Momento e escalação
O Manchester United vive um momento de transição sob o comando de Michael Carrick, mas chega animado após a vitória por 2 a 0 sobre o Manchester City na última rodada. Apesar do placar enxuto, o desempenho foi convincente: o time criou volume, acertou a trave duas vezes e teve três gols anulados, mostrando evolução ofensiva e maior agressividade sem a bola.
Sem compromissos em copas ou competições continentais, o United concentra todas as atenções na Premier League e tem a vantagem de trabalhar com semanas cheias, o que favorece recuperação física e ajustes táticos.
Provável escalação do Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.
Confronto direto e estatísticas de Arsenal x Manchester United
O histórico recente entre Arsenal e Manchester United fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Arsenal x Manchester United
- 17/08/2025 – Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League)
- 09/03/2025 – Manchester United 1 x 1 Arsenal (Premier League)
- 12/01/2025 – Arsenal 1 (3) x (5) 1 Manchester United (FA Cup)
- 04/12/2024 – Arsenal 2 x 0 Manchester United (Premier League)
- 12/05/2024 – Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League)
Estatísticas e curiosidades de Arsenal x Manchester United
- O Arsenal atravessa uma sequência de 12 jogos sem derrota
- Em seis dos últimos oito jogos do Arsenal, a partida terminou com mais de 2,5 gols
- O mercado de ambas as equipes marcam se confirmou em sete dos últimos nove jogos do Arsenal
- Pelo lado do Manchester United, oito dos últimos dez jogos também tiveram gols dos dois times
- A linha disciplinar é sustentada pelo fato de Arsenal e United ficarem abaixo de 4,5 cartões na maioria recente de seus jogos (cinco de seis e cinco de sete, respectivamente).
Comparação de Odds para Arsenal x Manchester United
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Arsenal x Manchester United
