Argentina x Zâmbia – Palpites, análise e odds (31/03)

A Argentina se despede de sua torcida antes da Copa do Mundo nesta terça-feira, 31 de março de 2026, às 20h15 (horário de Brasília, quando recebe a Zâmbia na La Bombonera, em Buenos Aires, em amistoso internacional. O duelo é o segundo e último compromisso da Data Fifa de março para a Albiceleste, que venceu a Mauritânia por 2 x 1 na sexta-feira, no mesmo estádio, em atuação abaixo do esperado.

Será a primeira vez na história que Argentina e Zâmbia se enfrentam em campo. Para os sul-americanos, a partida representa a última chance de ajustar peças antes de defender o título mundial no Grupo J, contra Argélia, Áustria e Jordânia. Para os zambianos, o jogo na La Bombonera é uma experiência histórica e uma vitrine para seus jogadores diante de uma plateia global.

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Análise da partida

A Argentina de Lionel Scaloni encerrou as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança isolada, com 38 pontos em 18 jogos, nove a mais que o segundo colocado. Os números confirmam a hegemonia de uma geração que conquistou a Copa América de 2024, a Copa do Mundo de 2022 e a Finalíssima de 2022.

A sequência recente, porém, gerou algum sinal de alerta. Na vitória por 2 x 1 sobre a Mauritânia, a equipe abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com Enzo Fernández e Nico Paz, mas sofreu na etapa final. A Mauritânia, 115ª colocada no ranking da FIFA, finalizou mais vezes, com 11 conclusões contra sete, e chegou ao gol nos acréscimos, com Lefort. O próprio Dibu Martínez admitiu que faltaram intensidade e comprometimento.

Messi entrou no intervalo contra a Mauritânia, substituindo Nico Paz, mas não conseguiu marcar. Aos 38 anos, o capitão está a quatro jogos de completar 200 partidas pela seleção e ultrapassou recentemente a marca de 900 gols na carreira. Scaloni já confirmou que Messi será titular diante da Zâmbia.

A atuação abaixo do esperado contra a Mauritânia aumentou a cobrança. A própria imprensa argentina destacou que, se a equipe repetisse aquele desempenho contra a Espanha na Finalíssima, que acabou cancelada por conta dos conflitos no Oriente Médio, o desfecho provavelmente teria sido outro. O amistoso contra a Zâmbia surge, portanto, como a última oportunidade para Scaloni recuperar a confiança do elenco antes da Copa do Mundo.

A Zâmbia, por sua vez, atravessa um momento de reconstrução. A seleção terminou na última posição do Grupo A da Copa Africana de Nações de 2025, disputada no Marrocos, com apenas dois pontos em três jogos. Perdeu para o próprio Marrocos por 3 x 0 e empatou com Mali e Comores, por 0 x 0 e 1 x 1, respectivamente.

Nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, os Chipolopolo encerraram a campanha na quarta posição do grupo, com nove pontos, bem distantes dos 24 somados por Marrocos para avançar. A Zâmbia não se classificou para o Mundial e segue sem participações em Copas do Mundo em sua história.

O técnico interino George Lwandamina convocou 23 jogadores para a viagem a Buenos Aires. A maioria atua na liga local da Zâmbia, com poucos nomes baseados na Europa. Lwandamina não esconde que o principal objetivo é dar experiência internacional ao grupo e medir forças contra a melhor seleção do mundo.

O presidente da Federação Zambiana, Keith Mweemba, foi direto ao afirmar que ninguém espera uma vitória. A orientação é competir com dignidade, aprender com o confronto e usar essa experiência como combustível para as Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, que começam em setembro.

Outros palpites para Argentina x Zâmbia

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Confrontos diretos

Argentina e Zâmbia jamais se enfrentaram. O duelo na La Bombonera será o primeiro da história entre as duas seleções em qualquer competição, amistosa ou oficial.

A falta de referência direta torna a análise dependente do momento de cada equipe. A Argentina é a primeira colocada no ranking da FIFA, enquanto a Zâmbia ocupa a 91ª posição. A diferença de 90 posições é uma das maiores já registradas em amistosos recentes da Albiceleste.

O único ponto de conexão indireto entre as seleções passa por adversários em comum. Nas eliminatórias africanas, a Zâmbia perdeu para Marrocos em duas oportunidades. Marrocos, por sua vez, é adversário do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo e será o adversário de estreia da seleção brasileira no Mundial.

Notícias de Argentina e Zâmbia

Argentina: desfalques e dúvidas

Scaloni convocou 30 jogadores para esta Data Fifa, com a intenção de observar o máximo de opções antes de definir a lista final para a Copa do Mundo. Joaquín Panichelli, atacante do Strasbourg, foi desconvocado por lesão grave.

A presença de Messi é confirmada como titular. Após entrar no intervalo contra a Mauritânia e atuar 45 minutos sem brilho, o capitão terá a oportunidade de se despedir da torcida argentina em campo com uma atuação mais consistente.

Enzo Fernández, autor do primeiro gol contra a Mauritânia, e Nico Paz, que marcou de falta, devem ser mantidos. Julián Álvarez é a referência no ataque. Mac Allister, De Paul e Almada disputam vagas no meio-campo. Franco Mastantuono, joia do Real Madrid de apenas 17 anos, pode ganhar minutos.

Flaco López e Agustín Giay, ambos do Palmeiras, entraram no segundo tempo contra a Mauritânia e são opções para rotação. Scaloni deve promover mudanças em relação ao time titular da sexta-feira, buscando dar minutagem a jogadores que ainda lutam por vaga no elenco final.

Provável escalação da Argentina (4-3-3): Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul; Messi, Julián Álvarez e Nicolás González. Técnico: Lionel Scaloni.

Zâmbia: desfalques e dúvidas

Lwandamina definiu uma lista de 23 jogadores, liderada por Patson Daka, centroavante do Leicester City e principal nome do futebol zambiano na atualidade. Daka tem 27 gols em 150 jogos pelo clube inglês e é a grande esperança ofensiva da equipe em Buenos Aires.

Fashion Sakala, atacante que atua no Al Fayha, da Arábia Saudita, com passagens por Rangers e Spartak Moscou, é outro nome de destaque. Miguel Chaiwa, meio-campista do Hibernian, da Escócia, completa o trio de jogadores com experiência no futebol europeu.

Lameck Banda, extremo do Lecce, ficou de fora da convocação após um incidente preocupante: o jogador desmaiou durante uma partida da Serie A contra o Napoli, acusando dores no peito. A Federação Zambiana optou por não convocá-lo por precaução. Joseph Liteta, promessa do Cagliari, também ficou fora da lista final.

A maioria do elenco é composta por jogadores da liga zambiana, incluindo atletas de clubes como Power Dynamos, Zanaco, Red Arrows e Kabwe Warriors. A diferença de nível em relação ao elenco argentino é abissal.

Provável escalação da Zâmbia (4-4-2): Mwanza; Mwamba, Dominic Chanda, Sinkala e Chilimina; Chaiwa, Kalusa, Mulambia e Simukonda; Daka e Sakala. Técnico: George Lwandamina.

Destaques individuais de Argentina x Zâmbia

Jogador destaque · Argentina Lionel Messi 900+ Gols na carreira profissional 196 Jogos pela seleção argentina 8 Bolas de Ouro conquistadas Lenda A quatro jogos de 200 partidas pela Argentina Jogador destaque · Zâmbia Patson Daka 27 Gols em 150 jogos pelo Leicester City 68 Gols pelo Red Bull Salzburg Líder Principal referência ofensiva da Zâmbia Estreia Primeiro jogo contra a Argentina

Os técnicos

Lionel Scaloni é o técnico mais vitorioso da história recente da Argentina. Sob seu comando, a seleção conquistou a Copa América de 2021, a Finalíssima de 2022, a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2024. O treinador de 48 anos construiu um grupo coeso e competitivo, com identidade tática clara e profundidade de elenco. A principal questão para Scaloni antes da Copa é definir os últimos nomes da lista e encontrar o equilíbrio entre dar descanso a veteranos como Messi e manter o ritmo competitivo.

George Lwandamina é o técnico interino da Zâmbia, tendo substituído Moses Sichone recentemente. Lwandamina já comandou os Chipolopolo no passado e também levou a Zâmbia à Copa do Mundo Sub-20 de 2007. Seu trabalho agora é reconstruir a seleção após as decepções na AFCON e nas eliminatórias. O jogo contra a Argentina é uma oportunidade de avaliar o material disponível e começar a preparar o grupo para as Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Análise tática

A Argentina deve se organizar em 4-3-3, com Messi livre pela direita, Julián Álvarez como centroavante e Nicolás González ou Almada pela esquerda. O meio-campo com Enzo Fernández, Mac Allister e De Paul é um dos mais completos do futebol mundial, com capacidade de controlar o jogo e acelerar as transições.

Scaloni vai querer corrigir os problemas do jogo contra a Mauritânia. A equipe precisa manter a intensidade nos dois tempos, pressionar a saída de bola adversária e não relaxar quando abrir vantagem. A tendência é que a Argentina monopolize a posse e empurre a Zâmbia para dentro de sua própria área.

A Zâmbia tende a se posicionar em 4-4-2 compacto, com duas linhas de quatro fechando os espaços centrais. Lwandamina sabe que não pode jogar de igual para igual. A estratégia será defensiva, com Daka e Sakala esperando por algum contra-ataque ou bola longa que possa gerar uma oportunidade isolada.

A principal vulnerabilidade zambiana está na qualidade técnica dos defensores. Contra jogadores como Messi, Álvarez, Enzo Fernández e Mac Allister, a margem de erro é mínima. Qualquer passe errado na saída de bola pode resultar em gol. A Argentina também é forte nas jogadas de bola parada, área em que a diferença de estatura e posicionamento favorece os sul-americanos.

Para a Zâmbia, a melhor chance de sucesso está em manter o zero no primeiro tempo e tentar surpreender em lances de velocidade. Daka tem qualidade para aproveitar espaços nas costas da defesa, especialmente se a Argentina adiantar suas linhas. Mas a probabilidade de isso se converter em gols é pequena diante da superioridade coletiva dos donos da casa.

Prognóstico de placar exato para Argentina x Zâmbia

🎯 Palpite do Lance! Argentina 3 x 0 Zâmbia A Argentina quer se despedir da torcida em Buenos Aires com uma apresentação convincente antes da Copa do Mundo. Scaloni deve escalar Messi como titular e o elenco tem qualidade muito superior para construir um placar confortável contra a Zâmbia, que chega sem ritmo competitivo e com elenco formado majoritariamente por jogadores da liga local. A Argentina tem média de 3,27 gols por jogo nos últimos 15 amistosos

gols por jogo nos últimos amistosos A Zâmbia ficou em último no grupo da AFCON 2025, com apenas dois pontos em três jogos

no grupo da AFCON 2025, com apenas pontos em três jogos A diferença no ranking da FIFA é de 90 posições (1o contra 91o)

posições (1o contra 91o) Scaloni confirmou Messi como titular e quer corrigir a atuação apagada contra a Mauritânia Previsão final: vitória tranquila da Argentina, com domínio territorial absoluto e gols distribuídos entre primeiro e segundo tempo. Zâmbia tenta se organizar, mas a diferença técnica é grande demais.

Resumo dos palpites do Lance para Argentina x Zâmbia