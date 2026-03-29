Argélia x Uruguai – Palpites, análise e odds (31/03)

Argélia e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira, 31 de março, no Allianz Stadium, em Turim, pela segunda rodada de amistosos internacionais na última Data FIFA antes da Copa do Mundo. A partida reúne duas seleções classificadas para o Mundial e que vivem momentos distintos em suas preparações.

Os argelinos chegam embalados após golearem a Guatemala por 7 a 0 em Gênova, dias antes, mostrando um poder ofensivo impressionante sob o comando de Vladimir Petkovic. Já o Uruguai de Marcelo Bielsa vem de um empate sofrido em 1 a 1 com a Inglaterra em Wembley, resultado arrancado nos acréscimos com um pênalti convertido por Federico Valverde.

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Análise da partida

A Argélia vive uma fase de confiança elevada. Classificada para sua quinta Copa do Mundo, a seleção norte-africana terminou na liderança do Grupo G das Eliminatórias Africanas, à frente de Moçambique e Botsuana, com uma campanha sólida que combinou consistência defensiva e eficácia no ataque.

Na Copa Africana de Nações 2025, disputada em Marrocos, os Fennecs tiveram participação respeitável, avançando até as fases eliminatórias. Os gols de Mohamed Amine Amoura, artilheiro argelino nas eliminatórias para a Copa, e a liderança técnica de Riyad Mahrez deram o tom da campanha.

A goleada contra a Guatemala confirmou que o elenco de Petkovic está afiado. A Argélia dominou completamente o rival centro-americano em Gênova, com gols espalhados ao longo dos 90 minutos, e agora mira o teste de verdade contra um adversário sul-americano de alto nível.

O Uruguai, por sua vez, ocupa atualmente a quarta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, atrás de Argentina, Equador e Colômbia, mas à frente do Brasil. A Celeste garantiu presença no Mundial com autoridade, embora sua forma recente gere certa preocupação.

Nos últimos cinco amistosos, Bielsa acumulou resultados irregulares: duas vitórias, um empate e duas derrotas, incluindo o pesado 5 a 1 sofrido diante dos Estados Unidos em novembro de 2025. O empate contra a Inglaterra em Wembley trouxe sinais positivos, especialmente pela raça demonstrada nos minutos finais, mas expôs dificuldades na construção de jogadas no campo ofensivo.

No Grupo J da Copa do Mundo, a Argélia enfrentará Argentina, Áustria e Jordânia. Já o Uruguai está no Grupo H, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. Ambas as seleções usam este amistoso como laboratório final para definir nomes e ajustar engrenagens antes de maio, quando as convocações definitivas serão anunciadas.

Outros palpites para Argélia x Uruguai

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Confrontos diretos

Argélia e Uruguai se enfrentaram poucas vezes ao longo da história, com a maioria dos duelos concentrada em amistosos. No retrospecto geral, a Argélia leva vantagem com três vitórias contra duas do Uruguai, além de dois empates nos confrontos entre as seleções.

O último encontro entre as equipes aconteceu em 2014, em um amistoso disputado na Argélia, onde os donos da casa venceram por 1 a 0 com gol de Rafik Djebbour. Nesse mesmo período, a seleção argelina vivia o auge sob o comando de Vahid Halilhodzic, que a levaria às oitavas de final da Copa do Mundo daquele ano.

Embora os confrontos diretos não sejam frequentes, o equilíbrio costuma ser a marca dos duelos. Trata-se de um tipo de partida em que o favoritismo não é tão claro, o que torna a análise tática ainda mais determinante para qualquer palpite.

Notícias de Argélia x Uruguai

Argélia

Petkovic tem como desfalques confirmados Ismaël Bennacer (lesão), Ilan Kebbal (lesão), Samir Chergui (lesão) e Jaouen Hadjam (lesão). O treinador já indicou que pretende fazer rodízio entre os goleiros durante a Data FIFA. Após a goleada sobre a Guatemala, é esperada uma formação mais próxima do que seria o time titular na Copa do Mundo.

Houssem Aouar e Yacine Titraoui retornaram à convocação após períodos de ausência e podem ganhar minutos. Amine Gouiri, atacante do Benfica, também está de volta e disputa posição no setor ofensivo.

Escalação provável da Argélia (4-4-2): Mandrea (ou Guendouz); Abada, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Mahrez, Zerrouki, Aouar, Titraoui; Amoura, Gouiri.

Uruguai

A grande notícia negativa para Bielsa é a lesão de Joaquín Piquerez. O lateral-esquerdo do Palmeiras torceu o tornozelo direito em uma dividida com Madueke nos primeiros minutos contra a Inglaterra e deixou o campo de maca. Piquerez é desfalque certo para o jogo contra a Argélia e preocupa até para a Copa do Mundo.

Mathías Olivera, do Nottingham Forest, é o substituto natural na lateral esquerda. Rodrigo Bentancur, do Tottenham, segue fora por conta de uma cirurgia na coxa e não foi convocado. Nahitan Nández também é ausência. O veterano goleiro Fernando Muslera, de 39 anos, foi titular em Wembley e pode ganhar mais uma oportunidade. Maxi Araújo está fora por lesão.

Escalação provável do Uruguai (4-3-3): Rochet; Varela, Araujo, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, De La Cruz; Pellistri, Darwin Núñez, Arrascaeta.

Destaques individuais de Argélia x Uruguai

Jogador destaque · Argélia Riyad Mahrez 98+ Jogos pela seleção 30+ Gols pela seleção 8 Assistências em 2025/26 7.2 Rating médio (WhoScored) Jogador destaque · Uruguai Federico Valverde 60+ Jogos pela seleção 8 Gols pela seleção 12 Gols em 2025/26 (clube) 7.5 Rating médio (WhoScored)

Os técnicos

Vladimir Petkovic (Argélia): O bósnio-suíço, de 62 anos, assumiu a seleção argelina em fevereiro de 2024, após a demissão de Djamel Belmadi. Trouxe consigo a experiência adquirida no comando da Suíça entre 2014 e 2021, período em que disputou duas Eurocopas e uma Copa do Mundo. Petkovic reorganizou o time, apostou em uma base jovem complementada por veteranos como Mahrez e Bensebaini, e classificou a Argélia para o Mundial com uma rodada de antecedência.

Marcelo Bielsa (Uruguai): Aos 70 anos, o argentino segue fiel ao seu estilo intenso e meticuloso. Bielsa assumiu o Uruguai em 2023 e consolidou a vaga para a Copa com uma campanha forte nas Eliminatórias Sul-Americanas, superando Brasil e Paraguai na tabela. Sua obsessão por detalhes e pela pressão alta é conhecida, mas a irregularidade nos amistosos recentes levanta dúvidas sobre a capacidade física do elenco para sustentar a intensidade exigida ao longo de 90 minutos.

Análise Tática

A Argélia de Petkovic costuma atuar em um 4-4-2 compacto que se transforma em 4-2-3-1 na fase de posse. Mahrez opera aberto pela direita, com liberdade para cortar para dentro e buscar passes decisivos. Amoura, veloz e direto, funciona como o principal finalizador, enquanto Aouar tenta ditar o ritmo no meio-campo.

O Uruguai de Bielsa, por outro lado, se apoia em um 4-3-3 com pressão alta e muita intensidade na recuperação de bola. Valverde é peça-chave nesse sistema, atuando como box-to-box com capacidade de chegar à área adversária. Ugarte ancora o meio-campo com destruição, e Darwin Núñez busca profundidade constante.

O ponto fraco da Argélia pode estar nas transições defensivas. Contra a Guatemala, a diferença de nível mascarou eventuais fragilidades, mas o Uruguai, com jogadores rápidos nas pontas e o poder de arrancada de Núñez, pode explorar os espaços deixados pelas laterais argelinas.

Já a Argélia pode causar danos explorando a falta de entrosamento que o Uruguai demonstrou em Wembley. A reconstrução da defesa, com a ausência de Piquerez e possíveis improvisações, abre brechas para as infiltrações de Amoura e os cruzamentos de Aït-Nouri pela esquerda.

Prognóstico de placar exato para Argélia x Uruguai

🎯 Previsão de Placar Argélia 1 x 1 Uruguai Um empate equilibrado é o cenário mais provável para este amistoso entre duas seleções classificadas para a Copa do Mundo. A Argélia chega embalada pela goleada de 7 a 0 sobre a Guatemala, mas o Uruguai tem qualidade individual suficiente para não sair de mãos vazias, mesmo com desfalques. A Argélia venceu três dos últimos cinco confrontos diretos contra o Uruguai, mas todos os duelos recentes foram decididos por margens mínimas.

O Uruguai empatou em 1 a 1 com a Inglaterra em Wembley quatro dias antes, mostrando resiliência mesmo sob pressão e com um time misto.

Bielsa deve promover diversas alterações em relação ao jogo contra a Inglaterra, o que pode afetar o entrosamento ofensivo da Celeste.

Três dos últimos quatro duelos dos uruguaios terminaram com o mercado de ambas as equipes marcam.

A Argélia marcou o primeiro gol em oito das últimas nove partidas disputadas. Previsão final: Placar previsto: 1 a 1 entre Argélia e Uruguai. O confronto promete ser bem equilibrado, visto o que as seleções apresentaram nos seus últimos jogos.

Resumo do palpites do Lance para Argélia x Uruguai