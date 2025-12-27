Argélia x Burkina Faso – Palpites, análise e odds

Confira os principais palpites, análise completa e as principais odds para Argélia x Burkina Faso pela Copa Africana de Nações. O confronto do Grupo E acontece no Moulay Hassan Stadium neste domingo (28/12). A bola rola em Rabat às 14h30 (horário de Brasília). Os argelianos venceram por 3 a 0 o Sudão na estreia e lideram a chave. A seleção de Burkina também venceu seu primeiro compromisso e está na segunda posição.

Palpite do Lance! para Argélia x Burkina Faso (27/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A Argélia desempenhou uma das melhores atuações da primeira rodada da Copa Africana de Nações. O 3 a 0 sobre Sudão provou a força do setor ofensivo argeliano para a competição. 2025 vem sendo um ano goleador do time principal da equipe, com quatro dos últimos cinco jogos terminando acima de 2,5 gols combinados.

Burkina Faso também carrega uma alta média de gols marcados na temporada. Nos dez compromissos recentes, o ataque da seleção balançou as redes 2,1 vezes por jogo. A nossa análise prever um confronto de mais subidas ofensivas, com chances para os dois lados. A qualidade do elenco argelino deve favorecer a aposta no 2,5 tentos combinados.

Quatro dos últimos cinco jogos do Burkina Faso terminaram com mais de 2,5 gols Argélia tem média de 2,1 gols marcados nos últimos dez jogos

Outros palpites para Argélia x Burkina Faso

O ano dos argelianos é de excelentes resultados e atuações consistentes. Entre Amistosos, CAN e Eliminatórias, foram nove vitórias até o momento. Todos esses triunfos tiveram mais de 1,5 gols marcados pela equipe, o que mostra o tamanho da efetividade. Após a boa estreia, o palpite sugere para um novo bom resultado da seleção dentro do Grupo E.

Somadas, as médias de escanteios das seleções nos últimos dez jogos foram de 11,3. A seleção da Argélia cobrou 6,5 no recorte contra 4,8 de Burkina Faso. A postura na primeira partida do grupo forçou um alto número de tiros de canto dos argelianos. Foram 11 batidas contra Sudão na estreia. Os times devem adotar posturas de muita bola longa, aumentando as cobranças no encontro.

Ryad Mahrez é o principal nome do elenco argeliano na campanha da CAN. O atacante teve 11 participações em gols nos últimos seis jogos pela seleção. Foram quatro gols - sendo dois na primeira rodada - e sete assistências. Diante de Burkina Faso, com a Argélia propondo novamente as ações, o atacante pode ter nova participação em tento.

Análise e Forma dos Times

Argélia- Momento e escalação

A Argélia aposta no embalo da boa estreia para encaminhar sua classificação às quartas de final. Isso porque a seleção campeã em 2019 venceu por 3 a 0 Sudão na primeira rodada. O placar foi construído com dois gols de Riyad Mahrez e um de Ibrahim Maza. Com o resultado, pode se isolar na ponta da tabela e deixar para trás os vexames das últimas duas edições. Tanto em 2021 e 2023, as Raposas do Deserto caíram na fase de grupos, sem nenhuma vitória.

Provável formação do Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghani, Aïssa Mandi, Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Ismaël Bennacer e Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Farès Chaïbi e Mohamed Amoura; Bagda Bounedjah. Técnico: Vladimir Petkovic.

Burkina Faso - Momento e escalação

Vice-campeão em 2013, Burkina Faso iniciou com vitória sua jornada nesta edição da CAN. A seleção bateu por 2 a 1 Guiné Equatorial e se posicionou na vice-liderança do grupo. Tapsoba, do Bayer Leverkusen, e Minoungou marcaram os gols da vitória. A equipe se colocou como candidata à uma classificação assim como nas últimas três edições, quando passou da primeira fase na segunda posição.

Provável escalação do Burkina Faso: Hervé Koffi; Steeve Yago, Issoufu Dayo, Edmond Tapsoba e Arséne Kouassi; Ismahila Ouédraogo, Gustavo Sangaré e Ibrahim Toure; Bertrand Traoré, Dango Ouattara e Pierre Kaboré. Técnico: Brama Traoré.

Confronto direto e estatísticas de Argélia e Burkina Faso

O histórico recente entre Argélia e Burkina Faso é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Argélia e Burkina Faso

20/01/2024 - Argélia 2 x 2 Burkina Faso - (Copa Africana de Nações)

16/11/2021 - Argélia 2 x 2 Burkina Faso - (Eliminatórias da Copa)

07/09/2021 - Burkina Faso 1 x 1 Argélia - (Eliminatórias da Copa)

19/11/2013 - Argélia 1 x 0 Burkina Faso - (Eliminatórias da Copa)

12/10/2013 - Burkina Faso 3 x 2 Argélia - (Eliminatórias da Copa)

Estatísticas e curiosidades de Argélia x Burkina Faso

Esse será o 11º confronto entre as seleções nos últimos 11 anos A Argélia está há quatro confrontos diretos sem perder para a Burkina Faso Quatro dos últimos cinco encontros terminaram com ambos os lados marcando Os argelianos foram o primeiro time a marcar em seis das últimas sete partidas Burkina Faso tem média de 0,95 gols sofridos no ano

Comparação de Odds para Argélia x Burkina Faso

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,02 1,70 Betano 1,98 1,78 Bet365 2,10 1,66

Resumo dos palpites do Lance! para Argélia x Burkina Faso

Mais de 2,5 gols (2,45 na Betsson) Resultado: Vitória da Argélia (1,95 na Betsson) Mais de oito escanteios na partida (1,75 na Betano) Riyad Mahrez para marcar ou dar assistência (1,80 na Bet365)

