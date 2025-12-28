Angola x Egito – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Angola x Egito nesta segunda-feira (29/12). O confronto será válido pela terceira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. A bola no Stade Adrar rola a partir das 13h (horário de Brasília). Os angolanos precisam vencer para ter uma última chance de classificação. Já os egípcios venceram as primeiras rodadas e estão garantidos nas oitavas.

Palpite do Lance! para Angola x Egito (29/12/2025)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Egito entra em campo sem o peso da necessidade do resultado, já que tem classificação assegurada. Essa menor pressão pode contribuir para uma boa atuação do time. O time teve desempenho burocráticos nas duas primeiras partidas, com dificuldades em alguns momentos. No ano, o elenco principal venceu nove partidas ao longo de 2025.

Comandados por Salah e Marmoush, os egípcios devem dominar as ações diante da Angola que decepciona dentro do grupo. A seleção não fez boas atuações nas primeiras partidas, com limitações técnicas. O histórico do confronto direto também é amplamente favorável aos egípcios.

O elenco principal da Angola acumula quatro derrotas em 11 partidas no ano O Egito marcou três gols nas duas primeiras rodadas da CAN

Outros palpites para Angola x Egito

Em jogos oficiais, o Egito foi o primeiro time a balançar as redes em cinco das últimas oito oportunidades. Esse começo é esperado diante de Angola, já que a seleção de Salah chega com nível técnico superior. O fator classificação pode favorecer os egípcios, que abriram o placar nesta CAN somente na segunda rodada.

A partida também tende a ter um nível de intensidade menor - principalmente dos Faraós que devem evitar suspensões para o mata-mata. Apesar de uma expulsão, a equipe tem média de 1,5 cartões amarelos recebidos. A Angola terminou suas partidas com menos de 4,5 advertências em oito das últimas dez oportunidades.

Por fim, o número de chutes totais tende a ser alta, já que são equipes que devem explorar muita finalização ao longo dos 90 minutos. O Egito chegou a ter 35 chutes na estreia contra Zimbábue e contra a África sofreu 18. A Angola, apesar da dificuldade em converter chances, criou 12,5 finalizações em média na competição.

Análise e Forma dos Times

Angola - Momento e escalação

A Angola chega para a última rodada dependendo apenas de uma vitória para avançar. Lanterna do grupo, a seleção ficou apenas no 1 a 1 com Zimbábue na última rodada. Depois da derrota para a África, viu a situação por uma classificação se complicar. Assim, Patrice Beaumelle deve apostar em força máxima para sonhar com o avanço às oitavas de final.

Provável escalação do Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Jonathan Buatu, David Carmo e Tó Carneiro; Beni Mukendi, Show e Fredy; Manuel Benson, Gelson Dala e M'Bala Nzola. Técnico: Patrice Beaumelle.

Egito- Momento e escalação

O Egito manteve os 100% na CAN após a segunda rodada disputada na sexta-feira. Mohamed Salah marcou de pênalti o único gol da vitória sobre a África do Sul. O resultado já garantiu os Faraós na oitavas de final, já que não pode ser mais alcançado por Zimbábue. Assim, o duelo contra Angola será pela confirmação da liderança. Hossam Hassan não terá à disposição o lateral-direito Mohamed Hany, que cumpre suspensão pela expulsão no último jogo.

Provável formação do Egito: Mohamed El Shenawy; Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Hossam Abdelmaguid e Mohamed Hamdi; Marwan Attia e Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Mahmoud Trezeguet e Emam Ashour; Omar Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Confronto direto e estatísticas de Angola e Egito

O histórico recente entre Angola e Egito é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Angola e Egito

12/11/2021 - Angola 2 x 2 Egito - (Eliminatórias da Copa) 01/09/2021 - Egito 1 x 0 Angola - (Eliminatórias da Copa) 04/02/2008 - Egito 2 x 1 Angola - (Copa Africana de Nações) 13/01/2008 - Angola 3 x 3 Egito - (Amistoso Internacional) 14/01/1996 - Angola 1 x 2 Egito - (Copa Africana de Nações)

Estatísticas e curiosidades de Angola x Egito

Em sete confrontos, o Egito nunca perdeu para a Angola, com quatro vitórias e três empates O Egito tem média de 1,57 gols feitos nos confrontos diretos entre as seleções Quatro dos últimos cinco jogos terminaram com ambos os lados marcando O Egito também terminou com ambos marcam quatro dos últimos cinco jogos em 2025 Angola tem média de 2,5 cartões amarelos recebidos na Copa Africana

Comparação de Odds para Angola x Egito

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de empate anula a aposta:

Casa Empate anula: Angola Empate anula: Egito Betsson 1,95 1,83 Betano 1,90 1,83 Bet365 1,90 1,80

Resumo dos palpites do Lance! para Angola x Egito

Resultado: Vitória do Egito (2,72 na Betsson) Egito marca o primeiro gol (2,10 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (1,72 na Betano) Mais de 22,5 chutes totais (1,83 na Bet365)

