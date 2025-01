Palmeiras só perdeu para RB Bragantino uma vez nos últimos dez jogos; veja odds

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece nesta terça-feira, 28/01, às 19h30, no Allianz Parque.

O Palmeiras busca se recuperar após perder de virada para o Novorizontino na última rodada. Essa foi a primeira derrota do alviverde no Campeonato Paulista. O time de Abel Ferreira está em segundo lugar no Grupo D com sete pontos.

Já o RB Bragantino começou o ano com o pé esquerdo. A equipe de Bragança Paulista só conquistou uma vitória até agora no campeonato. Fora isso, foram três derrotas. Sendo assim, o Bragantino está em terceiro lugar no Grupo B com três pontos.

Palmeiras x RB Bragantino: odds para a partida

Palmeiras e RB Bragantino já se enfrentaram 57 vezes na história. Nos últimos dez confrontos, quem levou a melhor foi o alviverde. Isso porque o Palmeiras só perdeu para o RB Bragantino uma vez nas últimas dez partidas.

Exceto a vitória por 2-1 no segundo turno do Brasileirão de 2023, foram cinco vitórias do Palmeiras e quatro empates.

Sendo assim, será que o time de Abel Ferreira irá manter a hegemonia sobre o rival ou o RB Bragantino irá vencer o confronto e espantar a má fase?

De acordo com as casas de apostas, o Palmeiras é o franco favorito a vencer o jogo desta terça-feira, com 70% de probabilidade. Veja as odds abaixo:

Vitória do Palmeiras

1.43 na Betnacional

1.42 na bet365

Empate

4.34 na Betnacional

4.00 na bet365

Vitória do RB Bragantino

7.25 na Betnacional

7.00 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 27 de janeiro de 2025 às 15 horas.

