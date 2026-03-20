As ofertas deste fim de semana (21/03 e 22/03) em apostas esportivas já estão disponíveis nas plataformas legalizadas. Há promoções para jogos de destaque do Brasileirão Série A, além reembolso em apostas múltiplas para marcar a estreia da Série B 2026.

Também tem atração para quem gosta de usar a ferramenta de Criar Aposta e odds melhoradas para ligas europeias. Confira detalhes sobre as ofertas e onde apostar nos melhores sites de apostas esportivas do Brasil:

Conheça as ofertas e recursos disponíveis esse fim de semana (21/03 - 22/03)

Os holofotes das ofertas para este final de semana nas plataformas com bônus estão sobre a 8ª rodada do Brasileirão, que é a última antes da pausa de quase 10 dias para a realização de jogos da data Fifa de março.

Mas também existem atrações para quem curte apostar em ligas europeias ou para aqueles que querem fazer palpites na rodada de estreia do Brasileirão Série B. Veja informações detalhadas sobre cada promoção:

KTO: combos com odds aumentadas no Brasileirão

As KTOdds são cotações melhoradas em linhas específicas ou combos com mercados populares na KTO. Para este fim de semana, o destaque vai para o Brasileirão, que tem 6 combos com odds aumentadas, sendo todas acima de 4.00.

Verificamos que a promoção é válida para todos os usuários cadastrados na plataforma, o que inclui quem ativa o código de indicação da KTO em 2026. Acesse a aba de esportes e selecione "KTOdds" para ver as ofertas.

Vbet: Odds Melhoradas para Bragantino e Botafogo

A Vbet é patrocinadora oficial do Botafogo e aplicou Odds Melhoradas para diversos mercados disponíveis para a partida contra o Bragantino, no sábado (21/03). As ofertas valem para mercados como Resultado Final (1x2), Ambos Marcam, entre outros.

No momento em que checamos as ofertas com o código promocional da Vbet ativado, notamos que a odd para a vitória do Fogão, por exemplo, saltou de 3.36 para 3.95, um aumento de 17,56%. Lembramos que as odds podem sofrer alterações constantes.

Oley Bet: mais de 10 linhas no BetBuilder no Brasileirão

O BetBuilder é um recurso que permite adicionar diversos mercados ao apostar em um único evento. Essa ferramenta já está disponível na Oley Bet para todos os jogos da 8ª rodada do Brasileirão com mais de 10 linhas.

Resultado Final (1x2), Ambos Marcam e Escanteios são algumas das opções oferecidas. Também existem alternativas mais específicas como "Quantos Gols Haverá na Partida?" ou ainda "Quantos Escanteios por Equipe?".

Bet dá Sorte: freebet na Série B com a Múltipla Protegida

O Brasileirão Série B começa neste fim de semana (21/03 e 22/03) e conta com a oferta Múltipla Protegida na Bet dá Sorte. Você ganha R$5 em freebets caso sua aposta múltipla não tenha sucesso.

Para participar da promoção é preciso fazer uma aposta de R$20 ou mais em um bilhete com ao menos duas seleções. Além disso, o bilhete deve ter odds totais a partir de 3.00. Caso tenha direito, o bônus será adicionado à sua conta em até 24h após o fim da rodada.

Estrela Bet: bilhetes prontos com odds aumentadas na SuperMúltipla

A SuperMúltipla é uma seleção de bilhetes montados pela Estrela Bet com odds aumentadas. Para este fim de semana, a casa preparou opções que incluem Brasileirão e ligas europeias de destaque, como La Liga e Bundesliga.

Durante nossa análise das ofertas com o código promocional Estrela Bet 2026 ativado, encontramos dois bilhetes prontos. Um com odds que subiram de 12.98 para 14.28 e outra que saiu de 11.50 para 12.65.

Termos e condições das ofertas deste fim de semana

Todas as promoções listadas são válidas apenas para usuários cadastrados nas respectivas plataformas, e estão de acordo com os termos e condições de uso de cada uma. Verifique este documento, disponível no rodapé do site para conferir detalhes.

Por outro lado, nenhuma das ofertas listadas precisa ser ativada. Basta acessar o evento do seu interesse e verificar se ela está elegível para recursos e ofertas como Criar Aposta, Múltipla Protegia e SuperMúltipla.

Cuidados a ter no uso de ofertas e recursos das bets

Apesar de as promoções em apostas esportivas neste fim de semana trazerem ofertas vantajosas, sua gestão de banca e sua análise sobre cada palpite devem ser soberanos antes de tomar qualquer decisão. Veja alguns cuidados para ter em mente: