A Novibet surpreende apostadores brasileiros com promoções exclusivas para as quartas de final da Libertadores 2025. As ofertas incluem odds especiais que podem multiplicar seus ganhos de forma impressionante:

Odds 100 para apostas no LDU Quito X São Paulo;

Odds 30 para apostas no Flamengo x Estudiantes.

Essas promoções são válidas exclusivamente para novos usuários que se cadastrarem na plataforma Novibet utilizando os códigos promocionais específicos para cada oferta.

Ir para a Novibet

➡️ Não saber como aplicar um código na plataforma? Saiba como funciona o código promocional Novibet.

Odds 100: LDU Quito x São Paulo - Desafio na Altitude

O São Paulo enfrenta um dos seus maiores desafios na competição ao visitar a LDU em Quito, a quase 2.800 metros de altitude. O time paulista nunca venceu a equipe equatoriana jogando na capital do Equador, o que torna esta aposta ainda mais interessante.

Com o código SAO100, novos usuários podem apostar R$1 na vitória do Tricolor e, caso o time vença, receber R$100 em retorno.

A promoção é válida até 18 de setembro às 18:59 (horário de Brasília).

Ir para a Novibet

Odds 30: Flamengo x Estudiantes - Rubro-Negro Favorito no Maracanã

O Flamengo, atual líder do Brasileirão, recebe o tradicional Estudiantes no Maracanã em um confronto que promete fortes emoções. Jogando em casa e com um excelente momento na temporada, o time carioca é favorito para este duelo.

Utilizando o código FLAME30, novos apostadores podem multiplicar por 30 um investimento de R$1 caso o Mengão vença.

A oferta já está disponível na plataforma.

Ir para a Novibet

➡️Veja nosso guia de apostas na Libertadores e confira mais detalhes para suas bets na competição.

O que são Odds Especiais?

As odds especiais, também conhecidas como "enhanced odds" ou "odds turbinadas", são promoções temporárias em que as casas de apostas aumentam significativamente os multiplicadores para determinados eventos esportivos.

Em condições normais, uma vitória do São Paulo ou do Flamengo pagaria odds entre 1.5 e 2.5, dependendo do confronto.

Com as odds especiais da Novibet, ao invés de receber o valor padrão pela sua aposta, você pode multiplicar seu investimento por 30 ou até 100 vezes caso sua previsão esteja correta.

É importante notar que estas promoções geralmente têm um valor máximo de aposta (neste caso, R$1,00) e são direcionadas a novos usuários.

Como apostar em jogos do Brasileirão na Novibet?

Fazer sua primeira aposta na Novibet é simples e rápido. Siga este passo a passo:

1 - Acesse o site da Novibet e clique em Registrar para criar sua conta;

2 - Preencha seus dados pessoais e insira o código promocional desejado;

3 - Faça seu primeiro depósito (valor mínimo de R$20);

4 - Navegue até a seção Esportes e selecione Futebol e depois Brasileirão;

5 - Escolha o jogo, selecione o mercado desejado e informe o valor da sua aposta.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.