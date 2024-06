.







Publicada em 25/06/2024

Quem procura informações sobre como apostar na Copa América na Novibet vai perceber que a marca está entre os melhores sites de apostas Copa América.

Saiba quais são os principais mercados, dicas, estratégias, promoções e aprenda a se cadastrar nessa que é uma das melhores casas de apostas para apostadores brasileiros.

Promoções da Novibet para a Copa América

As odds turbinadas e melhoradas são apenas uma das vantagens que a Novibet tem. Dentro do menu de promoções esportivas é possível encontrar todos os bônus. No caso dos novos clientes, a promoção é de até R$ 500 com o código promocional Novibet.

Golden Sub

Nesta oferta da Novibet para a Copa América e Euro, cada substituição traz novas chances para que sua aposta seja bem-sucedida. É possível aproveitar o recurso em apostas realizadas antes e durante os jogos.

Early Over

Nesta oferta, se você apostar no mercado "Mais de 2,5 Gols" e já tiverem sido marcados dois gols aos 15 minutos de jogo, o jogador ganha a aposta antecipadamente. A oferta também é válida para a Novibet EuroCopa.

Principais mercados de aposta na Copa América

Vamos começar o nosso guia para apostar na Copa América na Novibet do começo. Escolhemos 5 mercados que, na nossa opinião, são excelentes para quem deseja realizar palpites esportivos nessa competição.

Apostas a longo prazo são destaque na cobertura Copa América Novibet | Crédito: Parceiros Lance

Cada mercado de apostas Copa América tem sua peculiaridade. Por isso, vamos explicar um a um. A ideia da explicação é permitir que você compreenda as possibilidades para utilizá-las da melhor maneira possível. Sem mais delongas, vamos aos mercados.

Resultado final

Um dos mercados mais populares de quem vai apostar na Copa América na Novibet é o de resultado final. O apostador que escolhe essa opção tenta adivinhar como o jogo acabará. Ou seja, se a partida acabará empatada, ou se haverá vitória da equipe 1 ou 2.

Esse mercado não tem muito segredo. Sua facilidade atrai muitos apostadores, principalmente os iniciantes.

Total de gols

O mercado de total de gols na Novibet permite que você aposte se haverá mais ou menos gols que determinado valor. Existem opções como, por exemplo:

Mais de 0,5;

Mais de 1,5;

Menos de 0,5; e

Menos de 1,5.

Além de várias outras possibilidades. A variedade é bem grande, podendo chegar a até mais de 7,5. Afinal, o Brasil já goleou a Bolívia por 10 a 1 na Copa América de 1949. Vai que isso acontece novamente?

Mercados asiáticos

É clicando em Mercados asiáticos na Novibet que você encontra o famoso handicap. Esse mercado é muito procurado por ter odds maiores que o resultado final. A proposta dele é oferecer mais competitividade ao jogo.

Essa competitividade é realizada via vantagem ou desvantagem para as equipes. Por exemplo, no jogo do Brasil e Costa Rica existe o handicap asiático Brasil -1,75. Para que a sua aposta seja vencedora, os brasileiros precisam vencer seus adversários por 2 ou mais gols. A lógica é similar para outras opções de handicap na Novibet.

Mercados especiais

Existe uma seção apenas com apostas especiais na Copa América Novibet. Você precisa entrar no jogo de sua preferência e selecionar essa categoria. Lá estão opções de aposta como, por exemplo:

Gol contra;

Equipe ganhar em ambos os tempos; e

Margem de vitória.

Os mercados são bem intuitivos. Caso queira ir além dos mercados tradicionais, essa é a seção indicada para você explorar ao apostar na Copa América na Novibet.

Combo de apostas

A Novibet combina alguns dos mercados de um mesmo jogo na opção combo de apostas. Lá estão opções combinadas e com odds relativamente interessantes. Mas tenha em mente que será necessário que todos os mercados da mesma aposta sejam vencedores.

As apostas combinadas podem ser feitas também combinando mercados de diferentes jogos. Pois a Novibet oferece múltiplas. Aliás, essa é uma das dicas para quem quer maximizar as odds ao apostar nesse site.

Copa América Novibet: dicas para fazer apostas

Algumas dicas de apostas Copa América são ótimas aliadas para a sua experiência ao apostar na Novibet. Separamos três ideias que verificamos o funcionamento e acreditamos que podem ser úteis para você.

As 3 principais dicas para apostar na Copa América na Novibet são estas:

Explore as múltiplas: a Novibet aceita apostas múltiplas. Elas são boas opções para quem quer aumentar as odds de alguns mercados. Caso queira explorá-las, comece combinando mercados de resultado final de vários jogos para ver como isso funciona.

Utilize estatísticas: clicando no gráfico de barras no jogo que você quer apostar aparecem as estatísticas da partida. Utilize essas informações, pois elas serão de grande ajuda ao definir a sua aposta.

Aposte em odds turbinadas: a Novibet tem odds melhoradas e turbinadas. Esse recurso pode ser encontrado no menu esquerdo da tela. Acompanhe as cotações aumentadas para apostar com maior probabilidade de encontrar uma odd de valor.

Anote essas dicas de apostas na Copa América. Elas são úteis nessa competição, e também podem ser interessantes para quem quer apostar em outros campeonatos ou torneios nacionais, assim como internacionais.

Como se cadastrar na Novibet

O cadastro na Novibet pode ser realizado pelo computador ou celular. O passo a passo para abrir a sua conta e apostar na Copa América nesse site é este:

1- Clique nos links para acessar o site da Novibet.

2- Selecione o botão de cadastro para abrir o local do registro.

3- Complete todas as informações para se registrar.

4- Informe o código promocional Novibet.

5- Clique em Criar uma conta.

Agora é só depositar para apostar na Copa América na Novibet. Você já tem tudo que precisa para fazer a sua aposta. Agora basta dar o próximo passo é realizar o seu palpite hoje mesmo.