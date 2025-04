A Fórmula 1 está chegando ao Bahrein e os jogasdores brasileiros têm uma oportunidade especial para aostar nas corridas. A Novibet lançou uma promoção exclusiva para o Grande Prêmio do Bahrein, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril de 2025.

Os fãs de automobilismo podem aproveitar o código promocional Novibet para participar desta oferta especial. Assim, ao fazer uma aposta simples no evento, os apostadores qualificados receberão uma aposta extra de R$ 30 para usar na plataforma.

Como funciona a promoção da Novibet para o GP do Bahrein

A promoção da Novibet oferece uma aposta extra de R$30 para o usuário que fizer uma aposta simples no Grande Prêmio do Bahrein. Para participar você precisa fazer uma aposta de, no mínimo, R$100 em qualquer mercado do evento, seja pré-corrida ou ao vivo, com odds mínimas de 1,5.

Esta oferta vale apenas para sua primeira aposta no GP do Bahrein. Além disso, para ser elegível, você deve pressionar o botão Participar Aqui na página da promoção. Após a resolução da sua aposta inicial, a Novibet vai creditar o valor extra em sua conta dentro de 24 horas.

Termos e condições da oferta

Os termos e condições desta promoção estabelecem regras importantes que todo apostador deve conhecer:

A oferta é válida apenas para apostadores acima de 18 anos que tenham uma conta ativa na Novibet; Somente clientes que receberam notificação por email ou SMS são elegíveis; A aposta extra tem valor fixo de R$30 e cada cliente poderá receber apenas uma. A oferta é válida para sua primeira aposta ao-vivo ou pré-corrida no GP do Bahrein. Sua aposta qualificadora deve ser de R$100, no mínimo, com odds mínimas de 1,5; A aposta extra não pode ser usada em apostas de sistema ou mercados marcados como Super Odds; O valor extra expira em 7 dias após ser creditado na conta. Os valores das apostas extras não estão incluídos em reembolsos; Apenas apostas com dinheiro real contam para a promoção; Os clientes receberão a aposta extra dentro de 24 horas após a resolução da aposta qualificadora.

Visite o site da Novibet Brasil para verificar os Termos e Condições completos da oferta.

Como abrir uma conta na Novibet

Para aproveitar esta promoção, você precisa ter uma conta na Novibet. O processo de cadastro é simples e rápido, podendo ser concluído em poucos minutos. Veja o passo a passo para criar sua conta:

1 - Acesse o site oficial da Novibet e clique no botão Registrar localizado no canto superior direito da página;

2 - Preencha o formulário com seus dados pessoais, incluindo nome completo, data de nascimento, CPF e endereço de e-mail;

3 - Crie uma senha segura para sua conta e confirme que você tem mais de 18 anos e concorda com os termos e condições;

4 - Verifique sua conta através do e-mail de confirmação que será enviado após o cadastro;

5 - Faça seu primeiro depósito utilizando um dos métodos de pagamento disponíveis para começar a apostar.

O Grande Prêmio do Bahrein na Fórmula 1

O Grande Prêmio do Bahrein é uma das etapas mais aguardadas da temporada 2025 da Fórmula 1. A corrida acontece no Circuito Internacional de Sakhir, que recebe a categoria desde 2004. Este ano, o evento ocorrerá entre os dias 11 e 13 de abril.

A programação completa inclui treinos livres na sexta-feira (8h30 e 12h), treino livre final no sábado (9h30) seguido da classificação (13h), e a corrida principal no domingo às 12h. Os fãs poderão acompanhar toda a ação pela Band, Bandsports e F1 TV.

A temporada 2025 da F1 tem mostrado um campeonato mais competitivo. Lando Norris lidera com performances consistentes, enquanto Max Verstappen demonstrou a força da Red Bull com uma vitória no Japão. Por sua vez, a McLaren tem se destacado como a equipe mais constante até o momento.

Uma atração especial para os fãs brasileiros será a participação de Felipe Drugovich, que fará sua estreia na temporada substituindo Fernando Alonso no primeiro treino livre. Esta será uma oportunidade para o piloto mostrar seu talento na principal categoria do automobilismo mundial.