Palpite PSG x Inter Miami – Mundial de Clubes – 29/06/2025

PSG e Inter Miami se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes neste domingo (29), às 13h (horário de Brasília). O clube francês chega ao mata-mata após liderar o Grupo B e é o principal favorito ao título, enquanto o time de Messi surpreendeu ao passar por uma chave complicada e busca um feito ainda maior. O local da partida será no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta (EUA).

Palpite PSG x Inter Miami

Com duas vitórias em três jogos, o PSG avançou na liderança da chave e segue como principal favorito ao título do Mundial ao lado do City. Do outro lado, o Inter Miami garantiu uma classificação inesperada mesmo dividindo o grupo com Palmeiras, Al Ahly e Porto, mas agora encara um adversário muito mais qualificado.

Apesar de contar com nomes experientes como Messi e Suarez, o time norte-americano está longe do nível físico e da alta estrutura tática apresentada pelo PSG. O clube francês deve dominar a posse, as ações ofensivas e não deve dar margem para zebra em Atlanta.

Nosso palpite para o jogo: PSG vence

Pelo nível técnico e superioridade física, o palpite PSG x Inter Miami vai para a vitória do clube francês nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do PSG

Por ser o atual campeão da Champions League, o PSG segue como principal candidato ao título do Mundial, ao lado do Manchester City.

Na estreia, teve um desempenho dominante diante do Atlético de Madrid, goleando o clube espanhol por 4 a 0. Porém, foi surpreendido por um sólido elenco do Botafogo na 2ª rodada e perdeu por 1 a 0, em um duelo onde teve 75% da posse de bola e finalizou quatro vezes mais.

Por fim, decidiu a vaga nas oitavas contra o Seattle Sounders. Precisando da vitória, o técnico Luis Enrique não poupou titulares e teve outro desempenho dominante, desta vez contra o clube norte-americano, vencendo por 2 a 0 com gols de Kvaratskhelia e Hakimi, e garantindo a liderança do Grupo B.

As últimas notícias do Inter Miami

Por outro lado, o Inter Miami é a maior surpresa das oitavas de final. A equipe sequer era cotada para avançar ao mata-mata, já que estava em um grupo com Porto e Palmeiras.

Na estreia, teve um desempenho fraco e pouco convincente no empate sem gols contra o Al Ahly, mas se recuperou na rodada seguinte ao vencer o Porto de virada, por 2 a 1.

Depois, ficou perto de garantir a liderança da chave e escapar do confronto com o PSG, ao abrir dois gols de vantagem sobre o Palmeiras. No entanto, o Alviverde reagiu nos minutos finais e empatou em 2 a 2, com gols de Paulinho e Maurício.



Onde assistir PSG x Inter Miami?

A partida entre PSG e Inter Miami terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.