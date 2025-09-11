Cadastro na Meridianbet: como abrir conta, apostar e ativar bônus 

Você tem interesse em fazer seu cadastro na Meridianbet de forma rápida e segura? Neste texto, nós vamos explicar como funciona esse processo e se vale a pena abrir uma conta na plataforma usando o código promocional Meridianbet.

Além disso, também vamos explicar como fazer login, depósitos e saques; quais são os canais de atendimento ao cliente; e mais.

Já antecipamos que a casa é legalizada e segue todas as normas necessárias impostas pela regulamentação do governo federal.

➡️Análise completa: conheça as melhores casas de apostas do Brasil.

Passo a passo: como abrir uma conta na Meridianbet?

Abrir uma conta na Meridianbet é simples e rápido. O processo pode ser feito em poucos minutos e permite que você comece a apostar logo após a confirmação. Siga este passo a passo:

1 - Entre no site para fazer o cadastro no site da Meridianbet;

2 - Aperte o botão Registrar no topo da página na versão desktop e de celular;

3 - Preencha o formulário com seus dados pessoais e crie uma senha forte;

4 - Aceite os termos e condições e finalize o cadastro.

Esse processo não dura mais do que poucos minutos. Vale destacar que é importante fazer a verificação da conta logo de cara, já que ela desbloqueia a conta e permite, por exemplo, fazer saques.

A verificação inclui enviar um documento oficial com foto e tirar uma selfie. Essa verificação é feita em algumas horas e você será notificado sobre a aprovação ou não da conta.

Você não precisa se preocupar com a segurança de suas informações e da plataforma. A Meridianbet é uma plataforma segura e confiável para apostas online. Ela opera com licença nacional e segue os padrões exigidos pela autoridade reguladora, garantindo transparência e responsabilidade.

Os dados dos usuários são protegidos por tecnologia de criptografia SSL, o mesmo sistema usado por bancos e instituições financeiras.

Além disso, a empresa exige verificação de identidade para saques, evitando fraudes e garantindo que apenas o titular da conta tenha acesso ao saldo.

A política de jogo responsável também está presente, oferecendo ferramentas de controle e suporte ao usuário, inclusive fazendo sua parte com o jogo responsável. Tudo isso torna a experiência na Meridianbet segura e tranquila.

Termos e Condições para abrir uma conta na Meridianbet

A Meridianbet segue as regulamentações exigidas no Brasil para casas de apostas online. Para abrir uma conta, o usuário precisa atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima de 18 anos: É expressamente proibido o cadastro de menores de idade.

Informações verdadeiras: Os dados fornecidos no momento do registro devem ser reais e verificáveis.

Verificação de identidade: Antes de realizar o primeiro saque, será necessário confirmar sua identidade.

Bônus de boas-vindas da Meridianbet

As promoções sempre foram um ponto importante em guias a materiais educativos deste tipo, já que são uma forma de chamar a atenção, conseguir novos clientes e segurar os antigos. Porém, a regulamentação do jogo alterou as regras e quem abrir uma conta na Meridianbet ou qualquer casa de apostas precisa saber isso.

Não há mais um bônus de boas-vindas para novos clientes e isso é observado em todas as casas. Além disso, códigos servem como referência, não podendo mais estar ligados a bonificações.

Entretanto, isso não quer dizer que não existam outros bônus. Explicaremos mais detalhes a seguir.

Bônus para esportes

A quantidade de opções de ofertas na seção de promoções da casa chama a atenção. São várias e de variados tipos.

Entre elas, estão cashbacks em dias específicos (no caso, domingo), freebets (dadas semanalmente para clientes que perderam pelo menos R$100) e odds turbinadas. Há, ainda, outras opções de cashback, um bônus de até 150% em múltiplas – começa em 3% com cinco eventos selecionados – e mais coisas.

Ou seja, é uma boa oferta de promoções em um contexto em que as casas ainda estão navegando nas novas regras e definindo o que funciona e o que não funciona. É de se esperar que essa oferta aumente com o passar do tempo, já que a concorrência pelos apostadores é enorme no país. Caso isso aconteça, iremos atualizar este conteúdo.

Termos e Condições da oferta

Cada oferta tem termos e condições específicas e eles são facilmente acessados ao clicar nas promoções. Fique atento às datas escolhidas pela casa, às informações selecionadas – o bônus de 150% nas múltiplas só é válido para odds acima de 1,35, por exemplo – e tudo que está ali escrito. Veja os termos de cada bônus pelo site oficial.

Bônus para cassino

É comum que as casas de apostas e cassinos online deem mais foco para promoções do último. Quem fizer seu cadastro na Meridianbet verá uma grande gama de opções nas duas seções.

Para quem joga nos cassinos, há rodadas grátis semanais nas slots, promoção no Meridianbet Bonanza, a slot criada especificamente para casa de apostas, e prêmios diários em torneios de caça-níqueis diferentes.

Termos e Condições da oferta

O mesmo vale para as promoções de cassino online: cada uma tem seus termos e condições. É comum que rodadas grátis sejam desbloqueadas em slots específicas e depois de jogar um certo valor, por exemplo.

Escolha com cuidado a oferta que deseja e entenda suas regras. Fique atento também a que dias se enquadram na promoção e entre em contato com o atendimento ao cliente para tirar qualquer dúvida.

Explore o site da Meridianbet para descobrir uma vasta seleção de apostas esportivas e jogos de cassino online | Crédito: Reprodução / Meridianbet

Cadastro na Meridianbet pelo celular

O processo de cadastro na Meridianbet pelo celular é similar à versão desktop. Mas há uma particularidade: você pode abrir uma conta na Meridianbet pelo celular usando o navegador e a página responsiva ou então o app. Nós vamos explicar o passo a passo separando as duas formas.

1 - Abra o navegador no celular e acesse o site oficial da Meridianbet;

2 - Clique no botão Registrar;

3 - Preencha o formulário com seus dados pessoais, escolha o login e senha;

4 - Insira seu número de telefone e e-mail válidos;

5 - Aceite os termos e finalize o processo.

Assim, sua conta estará criada e você poderá apostar diretamente pelo navegador. Mas também dá para baixar o aplicativo.

Desde o meio de 2025 os aplicativos de aposta e cassino online estão presentes na Play Store dos dispositivos Android, algo que antes era proibido.

Portanto, quem entrar na loja de apps pelo celular com o sistema operacional do Google pode baixar o aplicativo diretamente sem dificuldade.

A partir daí o processo de cadastro na Meridianbet é feito por ali e é igual ao do navegador.

1 - Entre no aplicativo e faça o seu cadastro no site da Meridianbet;

2 - Informe seus dados pessoais;

3 - Aceite os termos e condições;

4 - Comece a fazer suas apostas ou jogar no cassino online.

Como apostar na Meridianbet?

Apostar na Meridianbet é intuitivo, mesmo para quem nunca usou uma casa de apostas antes.

Veja como funciona:

1 - Faça login no site da Meridianbet com seu usuário e senha;

2 - No menu superior ou lateral, selecione a opção Esportes ou Cassino;

3 - Escolha o evento desejado. Pode ser uma partida de futebol, tênis, basquete ou qualquer outra nas dezenas de esportes presentes na plataforma;

4 - Clique na odd correspondente ao resultado que deseja apostar (vitória, empate, número de gols, etc);

5 - Sua seleção aparecerá no boletim de apostas, geralmente no canto direito ou inferior da tela;

6 - Insira o valor que deseja apostar e confirme clicando em Fazer Aposta.

Você também pode fazer apostas múltiplas, continuando a selecionar as odds que interessam. Veja se elas estão abrindo no cupom de aposta e se a odd da aposta múltipla está aumentando.

Além das apostas pré-jogo, também é possível apostar ao vivo, com odds que mudam em tempo real.

A plataforma ainda oferece estatísticas, gráficos e transmissões ao vivo em alguns eventos, o que ajuda muito na hora de tomar decisões.

No que posso apostar na Meridianbet?

Quem fizer o cadastro na Meridianbet logo vai notar que ela é uma casa de apostas completa. A plataforma tem uma boa cobertura de esportes, ainda um pouco abaixo de outras plataformas mais famosas.

Dá para ver grande quantidade de eventos nacionais e muitos internacionais, além de mercados para todos os tipos de apostadores, dos iniciantes aos mais experientes.

Entre os principais esportes disponíveis, o futebol é o grande destaque. A plataforma cobre desde os principais campeonatos europeus (como Champions League, Premier League, La Liga, Serie A e Bundesliga) até competições sul-americanas como Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e estaduais. Se você quiser apostar no campeonato colombiano ou de Israel também dá.

Você pode ver super odds e destaque da plataforma para todas as competições que chamam a atenção e são de maior apelo para o público. É possível apostar em jogos ao vivo, com odds atualizadas em tempo real e visualização de estatísticas detalhadas.

Além do futebol, a Meridianbet oferece apostas em tênis, basquete, vôlei, beisebol, Fórmula 1, futsal e eSports, com popularidade cada vez maior. Entre os e-Sports estão League of Legends (LoL), Dota 2 e CS2. Também dá para ver dardos, esqui alpino e lacrosse, que não são lá muito populares no Brasil.

Quanto aos mercados disponíveis, você pode ir muito além do tradicional “quem vai vencer”. A plataforma disponibiliza mercados como:

Total de gols (mais/menos); Ambas equipes marcam; Resultado exato; Handicap asiático e europeu; Intervalo/final; Primeiro a marcar; Número de escanteios, cartões e muito mais.

Há também apostas em estatísticas individuais, como quem fará um gol, número de desarmes, cartão amarelo e vermelho e mais. Nos esportes como tênis e basquete, você também encontra uma variedade de opções: vencedor do set, pontuação exata, totais por equipe, etc.

A Meridianbet dispõe de um site totalmente otimizado para que você possa apostar facilmente pelo seu celular ou tablet

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques?

Algo vital para quem fizer o cadastro na Meridianbet é saber como funcionam os depósitos e saques. Afinal, sem eles não dá para fazer suas apostas. Os métodos de pagamento e saque são padronizados no Brasil: todos eles são feitos por Pix.

Ou seja, não há mais a opção de pagar um boleto, informar seu cartão de crédito ou de débito, ou até de usar carteiras eletrônicas e criptomoedas. Isso pode parecer um passo atrás, já que não há tanta variedade, mas é positivo porque o Pix é fácil e um método completamente difundido. E ele não cobra taxas.

Métodos de depósito

Para fazer um depósito na Meridianbet é preciso seguir estes passos:

1 - Faça o login no site da Meridianbet e vá até sua conta;

2 - Escolha a opção depósitos e escolha o Pix (método único);

3 - Coloque o valor e confirme a transação;

4 - Um QR Code ou código copia e cola irá abrir. Siga com o processo no seu app de banco ou internet banking.

5 - O depósito será concretizado em segundos e seu saldo será atualizado.

Por ser por Pix, a transação é imediata, sem burocracias e com muita segurança. Em caso de dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente. O depósito mínimo na operadora é de apenas R$1, um valor baixo e que ajuda mais pessoas a não ter que gastar tanto para dar seus palpites.

Processos de retirada

O processo de saque também é bastante fácil e realizado via Pix. Este é o passo a passo:

1 - Faça o login no site da Meridianbet e vá até a sua conta;

2 - Escolha a opção de sacar e o método por Pix;

3 - Insira o valor e informe o seu CPF;

4 - O saque será concretizado após algumas horas.

Em caso de dúvidas ou se o saque demorar mais a cair entre em contato com o atendimento ao cliente. É preciso completar a verificação de identidade antes de fazer o primeiro saque. Essa verificação é feita enviando um documento oficial com foto e tirando uma selfie para confirmar que sua identidade é real e está em conformidade com os termos e condições.

O saque mínimo é de R$5, um valor bem baixo e bem-vindo, já que algumas casas de apostas e cassinos online colocam um valor alto que pode nem ser alcançado por jogadores com bancas menores ou mais ocasionais.

Atendimento ao cliente da Meridianbet

O atendimento ao cliente da Meridianbet é padrão, ou seja, é o mesmo que o de outras casas de apostas.

Com a regulamentação das operadoras que têm licença no Brasil, o oferecimento de canais de comunicação é igual.

Ele é composto de:

Chat ao vivo;

Telefone 0800;

E-mail.

O chat ao vivo é a opção mais escolhida e a mais cômoda. O ícone de acesso aparece na seção final da página e logo você estará falando com um atendente.

Não há atendimento robotizado que muitas vezes mais atrapalha que ajuda. As resoluções são rápidas, não durando mais que alguns minutos.

O telefone é uma opção para quem gosta desse meio de comunicação e ele é 0800 (sem custos). Já o e-mail é uma boa opção para casos mais complexos e que exigem maiores explicações. Todos os métodos são rápidos e satisfatórios.

Perguntas frequentes (FAQs) sobre o cadastro na Meridianbet

Abaixo estão algumas perguntas frequentes e suas respostas rápidas.

A Meridianbet tem um app?

Sim, a casa tem um app para Android. Ou seja, quem tiver um dispositivo com o sistema operacional do Google pode baixar o aplicativo diretamente na Play Store oficial.

A casa tem um bônus de boas-vindas?

Não, quem fizer o cadastro na Meridianbet não terá um bônus sobre o seu primeiro depósito, algo que era comum até pouco tempo atrás. Mas o cliente terá a possibilidade de explorar outras ofertas.

A Meridianbet aceita outros métodos além de Pix?

Atualmente, não. O Pix é o método exclusivo para depósitos e saques no Brasil. O método é seguro, fácil de usar e muito rápido. Os depósitos são instantâneos e os saques demoram poucas horas.

Preciso verificar minha conta para apostar?

Não imediatamente. Mas a verificação é obrigatória antes do primeiro saque. Faça ela logo ao fazer o cadastro na Meridianbet para usar a casa sem limitações.

Qual é o depósito mínimo e saque mínimo?

Quem fizer o cadastro na Meridianbet não terá problemas para atingir o mínimo nos depósitos e saques. Os valores são respectivamente R$1 e R$5, números muito menores que alguns concorrentes, especialmente no saque.