Faça suas apostas na ibet em esportes ou cassino com bônus de boas-vindas | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

Trazemos neste guia um tutorial completo sobre como fazer suas apostas na ibet. Dessa forma, veja, passo a passo, como criar sua conta e aproveitar os mercados de eventos esportivos e jogos de cassino disponíveis na plataforma. Além disso, saiba como receber o bônus de boas-vindas e mais recursos que recheiam o site de apostas.

Sendo assim, descubra todos os detalhes da ibet Brasil. E, dessa maneira, tire suas dúvidas sobre os benefícios da casa de apostas.

Por fim, conheça nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil para conhecer mais plataformas que, assim como a ibet, oferecem um espaço seguro e completo aos seus jogadores.

Como as apostas na ibet funcionam?

A ibet apostas oferece uma plataforma diversificada para usuários com contas ativas. Dessa forma, a empresa acaba possibilitando a exploração de uma variedade de opções para apostar. Isso inclui apostas esportivas, jogos ao vivo e esportes virtuais. Além disso, é possível encontrar um catálogo amplo de jogos de cassino e cassino ao vivo.

Para navegar na plataforma, os jogadores contam com um painel principal com todos os serviços de apostas disponíveis. Por exemplo, na seção de esportes, encontramos uma cobertura ampla de modalidades esportivas distintas. E, em cada modalidade, é possível escolher as principais competições, nacionais e internacionais.

O que também não faltam são mercados para dar palpites. Aliás, a operadora oferece a possibilidade de criar previsões simples, múltiplas ou em sistema. Sem contar que é possível selecionar mercados ao vivo ou de longo prazo. Na seção de apostas ao vivo, inclusive, são fornecidas ferramentas extras, como streaming e cash out.

Em termos de títulos de jogos para apostar, a seção de cassino também se destaca. Por lá, os jogadores podem selecionar seus jogos favoritos utilizando as categorias, filtros ou botão de pesquisa. Considerando os jogos mais populares, dá para escolher entre os seguintes:

Fortune Tiger;

Aviator;

Spaceman;

Gates of Olympus;

Big Bass Bonanza e muito mais.

Assim como nas apostas esportivas, no cassino também existe a opção de apostas em mesas ao vivo. Isto é, os jogadores podem escolher mesas com dealers reais, inclusive com a presença de outros jogadores brasileiros. Por lá, a gama de jogos também é diversificada, e conta com roleta, blackjack, baccarat, game shows e muito mais.

Por fim, os usuários recém-cadastrados também encontram na seção “Promoções”, diferentes ofertas. Além disso, jogadores regulares também podem contar com ofertas exclusivas, válidas tanto para esportes quanto cassino em ambos os casos.

Como apostar na ibet

Agora que você já conhece as diversas opções de ibet apostas disponíveis, vamos explicar a maneira correta de apostar. Antes, importa mencionar que para conseguir fazer previsões, é preciso ter uma conta ativa no site da ibet apostas. Dito isso, confira abaixo o passo a passo necessário para efetuar suas primeiras previsões:

1- Primeiramente, acesse o site da ibet e clique em “Registrar”;

2- Depois, preencha o formulário de cadastro com suas informações de cadastro;

3- Em seguida, confira os Termos e Condições de uso da plataforma;

4- Caso tenha um código promocional, adicione-o no espaço especificado;

5- Então, é só concluir o cadastro e efetuar um depósito inicial para começar a apostar. Para tanto, basta escolher o esporte, torneio e mercado que pretende palpitar e, então, confirmar o palpite no bilhete de apostas.

Vale lembrar que é possível se registrar utilizando um cupom promocional. Todavia, não há necessidade de utilizá-lo, no momento, para aproveitar o bônus de cadastro da operadora. Para detalhes adicionais sobre promoções e outros serviços, recomendamos que consulte o site oficial da ibet.

Visite o site da iBet para conhecer o catálogo de apostas esportivas e jogos de cassino | Crédito: Reprodução / iBet

Como apostar em futebol na ibet

Considerando as possibilidades que têm os jogadores de fazer palpites esportivos, alguns esportes se destacam. E, sem dúvidas, o futebol está entre as principais possibilidades na ibet Brasil.

Afinal, os jogadores podem contar com uma gama ainda mais diversificada para fazer suas ibet apostas. Dito isso, confira abaixo o passo a passo detalhado para ajudá-lo a registrar uma previsão em eventos de futebol:

1- O primeiro passo é fazer login em sua conta na ibet;

2- A próxima etapa consiste em selecionar a opção “Apostas Esportivas”;

3- Assim, dentre os esportes oferecidos, escolha o futebol;

4- Depois, navegue pelo menu da plataforma e selecione uma competição e evento;

5- Por fim, adicione ao cupom de apostas o mercado que deseja apostar, coloque o valor da aposta e confirme.

Só para reforçar, a ibet oferece cobertura abrangente das principais ligas do esporte mundo. Assim, para encontrar o evento que deseja palpitar, verifique as abas “Ao Vivo & Em Breve”, “Competições e Ligas” ou “A Longo Prazo”. Se preferir, é só usar a ferramenta de pesquisa e inserir o nome do evento ou torneio para localizar partidas específicas.

O que posso apostar em futebol na ibet

Como já mencionamos, a ibet oferece uma ampla cobertura de apostas esportivas em futebol. Para começar, há uma disponibilidade variada de eventos, incluindo torneios populares no Brasil e no mundo. Para exemplificar, encontramos as seguintes possibilidades para dar palpites:

Brasil: Torneios regionais/estaduais e Brasileirão Série A;

Inglaterra: Premier League, FA Cup, League One, Premier League 2;

Itália: Série A, Copa da Itália, Série B e Série C;

Espanha: La Liga, Segunda División, Primera RFEF;

Alemanha: Bundesliga, Bundesliga 2, Alemanha 3 Liga;

França: Ligue 1, Copa da França, Ligue 2, National 1 e 2.

Lembrando que essas são apenas algumas das possibilidades que podem ter os jogadores para fazer suas apostas. Isso, pois há inúmeros outros torneios no catálogo de jogos da empresa.

Além disso, os usuários podem efetuar suas ibet apostas em diferentes aspectos de uma partida de futebol. Por exemplo, além do resultado final, tem como palpitar sobre o número de gols, cartões ou mesmo escanteios.

Abaixo, iremos detalhar alguns dos mercados de apostas mais comuns.

Resultado da partida

Apostar no resultado final de uma partida é um dos mercados mais tradicionais disponíveis no mercado. Basicamente, isso se deve a sua simples mecânica, uma vez que basta ao apostador selecionar aquele que acredita ser o resultado final da partida analisada.

As opções incluem vitória do time da casa, empate ou vitória do visitante. Destacamos que as odds refletem a probabilidade de cada resultado e, por meio dela, os potenciais ganhos são definidos.

Número de gols

Ao fazer palpites neste mercado, a ideia básica é que o apostador possa prever o total de gols do jogo. Ou seja, neste caso, o resultado final da partida não importa. Também não entra em análise quais times irão marcar.

Assim, o único fator é o total de gols marcados, somando as duas equipes. Outro detalhe é que a casa define linhas específicas. Então, a partir delas, o usuário escolherá se o número de vezes em que a rede irá balançar está acima ou abaixo delas.

Handicap europeu

No Handicap Europeu, antes do início do evento, atribui-se uma vantagem ou desvantagem fictícia a um time. O objetivo é equilibrar as chances entre equipes de diferentes forças. Ou seja, trata-se de uma estratégia popular, especialmente quando há um claro favorito na disputa.

A vantagem é que, com isso, as odds são estabelecidas tendo em vista o resultado ajustado. Portanto, as probabilidades são mais elevadas neste caso. Outra característica do Handicap Europeu, ou de três vias, como também é conhecido, é que os jogadores podem apostar no empate.

Além do futebol, a ibet traz mercados para diferentes tipos de esportes | Crédito: Arte / Parceiros Lance

Outros esportes na ibet

Apesar do futebol ser a estrela principal da ibet apostas, há inúmeras outras modalidades esportivas disponíveis para apostar. Aliás, essa diversidade traz aos usuários uma ampla gama de possibilidades para explorar suas estratégias de apostas. Isso, em diferentes áreas do esporte. Considerando as modalidades mais populares, vale citar opções como:

Basquete;

Futebol Americano;

Golfe;

Vôlei;

Tênis;

Esports e muito mais.

Um detalhe importante em relação à variedade de esportes é que, as ibet apostas podem ter uma maior variedade em modalidades mais populares. Assim, notamos que quanto mais popular é o esporte, mais mercados e opções de eventos é possível encontrar.

ibet apostas ao vivo

As ibet apostas ao vivo fazem parte de uma categoria distinta. Em geral, isso se deve ao fato de que esse tipo de palpite conta com diferenciais importantes. O principal deles é a dinâmica das odds. Isso, pois as cotações variam de acordo com o que ocorre em campo, em tempo real.

Também vale citar os recursos de streaming, que podem estar disponíveis em alguns eventos. Ou seja, além de apostar, eventualmente os jogadores podem acompanhar alguns esportes ao vivo pela plataforma. Existe ainda a possibilidade de utilizar o cash out em jogos específicos.

No entanto, além das apostas esportivas, a empresa oferta opções de apostas ao vivo em jogos de cassino. Disponíveis na seção de cassino ao vivo, essas opções abrangem uma variedade de jogos, atendendo às preferências de diversos apostadores.

ibet ferramentas e recursos para apostas

A plataforma ibet apostas disponibiliza uma variedade de recursos e ferramentas para seus usuários. Para começar, dá para citar os bônus de boas-vindas para novos clientes. Entre outras funcionalidades disponíveis, a ibet oferece recursos adicionais, como a visualização da quantidade de eventos disponíveis em cada tipo de apostas esportivas.

ibet cash out

A funcionalidade de cash out está presente na ibet apostas. Como já antecipamos, ela oferece aos usuários a opção de retirar suas apostas antes da conclusão dos eventos esportivos. Com isso, os jogadores têm a possibilidade de aproveitar das circunstâncias atuais do evento, assegurando assim um resultado mais favorável.

O valor resgatado é calculado multiplicando-se o montante inicial da aposta pelas odds no momento da retirada. Dessa maneira, o cash out serve como uma estratégia adaptável para gerir riscos e garantir ganhos sob condições variáveis. Contudo, a disponibilidade dessa opção depende da operadora e pode não estar acessível para todos os tipos de apostas.

ibet transmissões ao vivo

Na ibet, os jogadores também encontram o serviço de streaming ao vivo. Basicamente, ele oferece a possibilidade de assistir a eventos esportivos em tempo real. Por sua vez, isso se dá direto pelo site da operadora.

Como já antecipamos, os jogadores têm, dessa forma, a chance de acompanhar as partidas ao vivo. Também dá para obter informações e insights valiosos para auxiliar os apostadores em suas ibet apostas.

Contudo, é importante notar que, assim como o recurso de cash out, o acesso às transmissões ao vivo é limitado. Além disso, a plataforma pode impor certos requisitos ou restrições antes de permitir o acesso ao streaming. Consulte os T&Cs de uso da operadora.

ibet dicas para apostas

Especialmente se você é iniciante, adotar alguns cuidados é indispensável para iniciar no mundo das apostas esportivas. Então, agora que você já sabe quais são as diferentes formas de utilizar a ibet apostas, confira dicas práticas para apostar de modo mais eficiente.

Mantenha-se informado

Antes de começar a dar os seus palpites, é muito importante se atualizar sobre o evento que pretende apostar. Isso inclui estudar os times, acompanhar mudanças de última hora, lesões, suspensões, entre outros aspectos que podem alterar o resultado de uma partida. Dessa forma, torna-se mais fácil adaptar suas estratégias de apostas.

Gerencie o seu orçamento

Outro cuidado importante é fazer uma gestão eficiente do seu orçamento. Ou seja, busque estabelecer um limite sobre o valor dos depósitos feitos, a fim de evitar comportamentos impulsivos. Para evitar perdas significativas, somente aposte aquilo que pode arriscar. Ademais, lembre-se sempre de realizar previsões com responsabilidade.

Analise as odds disponíveis

Para quem não sabe, as odds representam o potencial de retorno de um determinado palpite. Além disso, elas também podem indicar a probabilidade de um evento ocorrer. Sendo assim, é importante analisá-las, a fim de garantir as melhores oportunidades para apostar. Lembrando que as cotações são variáveis, sobretudo em apostas ao vivo.

Perguntas frequentes sobre ibet apostas

Caso não tenha esclarecido todas as suas dúvidas sobre o ibet apostas, veja abaixo as respostas que trouxemos para ajudá-lo.

Como fazer um depósito em sua conta?

Primeiramente, acesse o site da ibet Brasil e faça login em sua conta. Na tela inicial, clique sobre a opção “Depositar” e verifique sua conta, caso este processo ainda esteja pendente. Em seguida, selecione o método de pagamento, informe o valor e confirme. Após isso, basta efetuar o pagamento do depósito, seguindo os passos indicados na tela.

Como fazer um saque?

Caso tenha sucesso em suas ibet apostas, os apostadores podem efetuar retiradas da sua conta. Neste caso, porém, é imprescindível que a verificação da conta já tenha sido concluída. Tendo feito isso, acesse sua conta e toque sobre o saldo disponível.

Na tela seguinte, clique no botão “Sacar” e verifique o valor que têm disponível para retirada. Então, escolha o método de pagamento que preferir, adicione o valor a ser sacado, suas informações bancárias e confirme a transferência.

Qual é o valor mínimo para apostar na ibet?

Via de regra, o mínimo para apostar pode variar de acordo com a modalidade escolhida para apostar. No caso das apostas esportivas, o palpite mínimo é de R$0,50 na ibet apostas.

Qual é o bônus de boas-vindas da ibet apostas?

O bônus de boas-vindas oferece ao jogador recém-cadastrado uma bonificação de 100% sobre o valor depositado inicialmente. Neste caso, a promoção está condicionada a um crédito de apostas de até R$500.

Todavia, os jogadores podem ganhar ainda, como parte do bônus de boas-vindas, 25 rodadas extras para jogos selecionados de cassino. Todavia, é importante lembrar que as ofertas estão sujeitas aos T&Cs da operadora. Sendo assim, recomendamos que consulte as regras na íntegra, acessando o site da empresa.