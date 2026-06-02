Estrela Bet depósito mínimo: quanto é e como usar o Pix

A Estrela Bet tem depósito mínimo de R$1, sendo um dos mais baixos entre as casas de apostas regulamentadas no Brasil. Em nossos testes, constatamos que a transação ocorre de maneira imediata por meio do Pix.

Mas será que a plataforma aceita outros métodos de pagamento? Neste artigo, você confere o passo a passo para fazer depósitos e saques e quanto tempo leva o processo completo com base em nossa análise com o código Estrela Bet ativado.

Qual é o depósito mínimo na Estrela Bet?

O depósito mínimo na Estrela Bet é de R$1 e pode ser feito somente via Pix, um método de pagamento que se tornou padrão no setor de apostas brasileiro por oferecer agilidade e segurança, sem taxas extras.

Outro fator que justifica a oferta exclusiva do Pix é a proibição de operações por meio de boleto e cartão de crédito, que foi estabelecida pela Lei 14.790/2023, conhecida como Lei das Bets.

A norma determina ainda que o você só pode fazer depósitos com contas vinculadas ao seu CPF. A Estrela Bet é legalizada, o que garante que ela segue integralmente as leis brasileiras. Confira na tabela abaixo os limites de depósito da casa:

Depósito mínimo Estrela Bet Depósito máximo Estrela Bet R$1 R$500.000

Como apostar com Pix na Estrela Bet?

Você pode apostar com Pix após realizar seu cadastro na Estrela Bet. Basta confirmar dados pessoais e criar sua senha, em um processo que leva menos de 5 minutos, conforme nossos testes.

Com a conta criada, você tem acesso a mais de 20 modalidades esportivas com mercados pré-jogo, ao vivo e de longo prazo. É possível fazer apostas esportivas a partir de R$0,50 com o Pix.

Confira abaixo os requisitos poder apostar na Estrela Bet:

CPF válido;

Ser maior de 18 anos;

Residência no Brasil;

Conta bancária vinculada ao seu CPF;

Não receber benefícios sociais;

Não ter vínculos com entidades ou pessoas ligadas a competições esportivas.

Como fazer um depósito com Pix na Estrela Bet?

Para fazer um depósito na Estrela Bet você precisa estar logado na plataforma, informar o valor desejado e confirmar a operação no seu banco, em um processo que leva menos de 3 minutos.

Confira o passo a passo completo para adicionar saldo na sua conta da Estrela Bet, lembrando que ela é uma plataforma de 1 real de depósito.

1 . Acesse a Estrela Bet e faça o login; 2 . Clique ou toque no botão de adicionar saldo, no topo da tela; 3 . Insira o valor desejado e selecione o botão "Depositar"; 4 . Copie o código Pix. É possível exibir também o QR Code da operação; 5 . Cole o código no app ou site do seu banco e faça o Pix; 6 . Retorne para a Estrela Bet e veja seu saldo atualizado.

Verificamos que o tutorial acima é válido tanto para o site, quanto para o aplicativo da Estrela Bet.

Quanto tempo demora para cair o depósito Pix na Estrela Bet?

O dinheiro depositado via Pix cai na conta da Estrela Bet imediatamente após completar a transação no seu banco. Fizemos 5 operações em períodos diferentes do dia, e as operações sempre foram instantâneas.

Visitamos a página oficial da plataforma, e verificamos que, caso o valor depositado não apareça na sua conta em até duas horas, a indicação é contatar a Estrela Bet por meio do chat ao vivo.

Como fazer um saque via Pix na Estrela Bet?

Você pode fazer saques a partir de R$0,01, em um processo que dura menos de 5 minutos. Checamos que as retiradas só podem ser feitas mediante verificação de identidade, por meio de selfie. Veja abaixo o tutorial completo:

1 . Acesse o site ou app e faça o login; 2 . Toque ou clique no ícone de perfil, que tem as iniciais do seu nome; 3 . Selecione o botão "Sacar"; 4 . Insira o valor desejado e selecione "Sacar"; 5 . Tire uma selfie para confirmar sua identidade; 6 . Pronto, agora é só aguardar o valor cair na sua conta cadastrada.

Quanto tempo demora para cair o saque Pix na Estrela Bet?

Fizemos 3 retiradas em dias diferentes e os valores foram compensados sempre em menos de 1 minuto. Testamos, inclusive, o saque de 1 centavo e verificamos que o valor mínimo é realmente pago.

Consideramos que esse valor acessível é um dos principais diferenciais da Estrela Bet, uma marca que também é reconhecida por frequentar nossa lista de plataformas com giros grátis.

Outros métodos de pagamento na Estrela Bet

O Pix é o único método de pagamento aceito pela Estrela Bet. A Lei das Bets permite que as casas de apostas ofereçam transferências bancárias via TED, mas averiguamos que essa modalidade raramente é disponibilizada.

Conclusão: vale a pena usar o depósito mínimo na Estrela Bet?

Sim, porque o depósito mínimo de R$1 é um dos mais baixos do mercado, e permite conhecer promoções e recursos da plataforma mesmo se você tiver um orçamento limitado para apostas.

Conhecida como uma das melhores plataformas de cassino online do Brasil, a Estrela Bet permite apostas a partir de R$0,10 em slots selecionados. Caso prefira apostas esportivas, você pode fazer palpites com R$0,50.

Por outro lado, recomendamos que tenha uma gestão de banca regrada, uma vez que você pode se perder na quantidade de depósitos caso sempre utilize o valor mínimo. Controle sua banca, sempre jogando com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre Pix na Estrela Bet

Se ainda tem dúvidas, confira nossa seleção de perguntas mais pesquisadas sobre o assunto, com respostas rápidas que podem ser úteis para você:

Qual o depósito mínimo na Estrela Bet?

O depósito mínimo na Estrela Bet é de R$1, e pode ser feito somente com Pix.

Quanto tempo demora para cair o Pix na Estrela Bet?

O Pix cai imediatamente na conta da Estrela Bet, conforme testes feitos pelo time do Lance!.

É seguro apostar com Pix na Estrela Bet?

Sim, sendo que o Pix é um método conhecido pela segurança e agilidade, enquanto a Estrela Bet é uma marca confiável e devidamente regularizada no Brasil.

A Estrela Bet cobra taxa para Pix?

Não, você não paga nenhuma taxa extra para fazer depósitos e saques com Pix na Estrela Bet. Essa cobrança é considerada ilegal pela Lei 14.790/2023, que regula o setor de apostas.