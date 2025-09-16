Champions League: aposte e ganhe R$10 em aposta grátis 

A KTO oferece essa semana uma promoção especial para os amantes do futebol europeu nesta temporada. Os apostadores podem garantir R$10 de aposta grátis ao realizar uma aposta múltipla na Champions League.

Ir para KTO

Para participar, basta fazer um palpite de R$10 ou mais, com pelo menos três seleções e odds mínimas de 3.0.

Esta é uma oportunidade para quem deseja aumentar suas chances durante os jogos da competição. Contudo, a promoção é válida somente para quem for cadastrado na casa de apostas. Então, use o cupom KTO para se registrar e aproveitar a promoção.

➡️Confira nosso guia de apostas na Champions League.

Como funciona a promoção da KTO para a Champions?

A promoção da KTO para a Champions é bastante direta e beneficia os apostadores que gostam de múltiplas. Ao participar, você precisa primeiro clicar no botão Aceito Participar no site ou aplicativo da operadora.

Em seguida, monte uma aposta múltipla com no mínimo três seleções, odds combinadas de 3.0 ou mais e valor mínimo de R$10, incluindo pelo menos um mercado da Champions League.

Após sua aposta ser resolvida (independentemente de ganhar ou perder), você receberá automaticamente R$10 em aposta grátis.

Esta freebet pode ser utilizada em qualquer esporte disponível na plataforma, tanto em mercados pré-jogo quanto ao vivo, o que oferece flexibilidade para os apostadores explorarem diferentes oportunidades.

Ir para KTO

Termos e Condições da Promoção

Antes de participar, é importante conhecer as regras que regem esta promoção da KTO. Existem vários critérios específicos que precisam ser seguidos para garantir a qualificação e aproveitar corretamente o bônus oferecido.

Abaixo estão os cinco pontos mais importantes dos termos e condições:

É necessário clicar em "Aceito Participar" para ativar a promoção antes de fazer a aposta qualificadora;

A aposta deve ser de R$10 ou mais, conter pelo menos 3 seleções, ter odds mínimas de 3.0 e incluir pelo menos um mercado da Champions League;

A aposta qualificadora não pode ser anulada, ter cashout realizado, ser feita como sistema ou utilizar outra aposta grátis;

Cada usuário tem direito a apenas uma aposta grátis durante o período promocional, independentemente do valor apostado;

Apenas os ganhos líquidos (excluindo o valor da aposta grátis) serão creditados na conta após o uso do bônus.

A promoção é válida até 18 de setembro, às 18h (horário de Brasília). Para informações completas, recomendamos a leitura dos termos e condições no site oficial da KTO.

Panorama atual da Champions League

A Champions League passou por uma transformação significativa em seu formato para a temporada 2025/26. Agora, em vez dos tradicionais grupos, a competição adota uma fase de liga única com 36 times, onde cada equipe enfrenta oito adversários diferentes.

Este novo sistema promete mais jogos entre grandes clubes e aumenta as possibilidades de confrontos inéditos.

Os oito primeiros colocados na tabela única avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times entre a 9ª e 24ª posição disputam playoffs para definir os outros classificados.

Este formato aumenta a importância de cada partida, pois uma sequência de resultados ruins pode complicar a classificação mesmo para os grandes times.

Nesta primeira rodada da fase de liga, times como Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona, Liverpool e o atual campeão Paris Saint-Germain seguem como favoritos.

Porém, o novo formato tende a valorizar a consistência e pode abrir espaço para surpresas, já que cada equipe enfrentará adversários de diferentes níveis técnicos ao longo da competição.

Ir para KTO

Como fazer uma aposta na Champions League? Passo a passo

Apostar na Champions League pela KTO é um processo simples que pode ser realizado em poucos minutos.

O primeiro passo é acessar sua conta na plataforma ou criar uma caso ainda não tenha cadastro.

A KTO oferece diversos mercados para as partidas da competição, desde resultados simples até apostas mais específicas.

Para aproveitar a promoção e fazer sua aposta, siga este passo a passo:

1 - Acesse a seção de futebol no menu principal do site da KTO e procure pelos jogos da Champions League.

2 - Selecione pelo menos três mercados diferentes que você deseja incluir na sua aposta múltipla.

3 - Verifique se as odds combinadas estão em 3.0 ou acima, conforme exigido pela promoção.

4 - Insira R$10 ou mais no cupom de apostas que aparece na lateral da tela.

5 - Confirme sua aposta e aguarde a resolução dos mercados para receber sua aposta grátis de R$10.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.