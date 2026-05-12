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Onde e como jogar Plinko em 2026? Guia Completo

Confira um guia definitivo para jogar Plinko com segurança em 2026.

Emanuel Marcelino
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste artigo, explicamos como jogar Plinko, o famoso jogo da bolinha com multiplicadores progressivos na base da pirâmide. Descubra os melhores sites com bônus exclusivos, estratégias de aposta e como funcionam os níveis de risco.

Se você se preocupa com a segurança, saiba que o jogo Plinko é legalizado no Brasil, desde que seja jogado em cassinos regulamentados, como as opções que analisamos neste artigo. Todos possuem licença SPA/MF e atuam com a Lei 14.790/2023.

Onde jogar Plinko? Os cassinos mais confiáveis

Os principais cassinos onde você pode jogar Plinko são Superbet, KTO, Betano, Vbet e bet365. Em nossa análise, encontramos vantagens como sorteios diários de prêmios, cashback a cada rodada e jogos com até 99% de RTP. Confira a tabela completa:

Onde Jogar PlinkoPrincipal vantagemLicença do cassinoDemo do Plinko disponível

1. KTO

Cashback a cada rodada

SPA/MF n° 2.093/2024

❌ Não

2. Superbet

SuperSpin com sorteios diários

SPA/MF n° 2.090/2024

✅ Sim

3. Betano

22 versões de Plinko

SPA/MF n° 246/2025

✅ Sim

4. Vbet

Até 18% de cashback

SPA/MF n° 254/2025

✅ Sim

5. bet365

Jackpotbet365 no Plinko

SPA/MF n° 250/2025

❌ Não

6. Estrela bet

Aposta mínima de R$0,10

SPA/MF n° 320/2025

✅ Sim

7. Novibet

Plinkgoal e 18 jogos de Plinko

SPA/MF n° 249/2025

✅ Sim

8. BetMGM

Plinko no aplicativo Android

SPA/MF n° 2.098/2024

❌ Não

9. Energia Bet

Jogar Plinko com R$1

SPA/MF n° 1.343/2025

✅ Sim

10. BetBoom

Cashback de até 8%

SPA/MF n° 2.103/2024

✅ Sim

Como funciona o jogo Plinko?

O jogo Plinko funciona em um tabuleiro triangular cheio de pinos que desviam a bolinha durante a queda. Ao jogar, você confirma a aposta, solta a bolinha no topo e acompanha o percurso até ela parar em um multiplicador na base, que define o valor do prêmio.

Como jogar Plinko?

Para jogar Plinko, entre na sua conta em um cassino legalizado, acesse a seção de crash games e abra um dos jogos da categoria. Em seguida, é só inserir o valor da aposta e tocar no botão principal para soltar a bolinha e aguardar ela pousar nos slots multiplicadores.

Abaixo, confira o passo a passo:

    1.
  1. Faça login no cassino;
    2. 2.
  2. Pesquise "Plinko" ou entre na seção de crash games;
    3. 3.
  3. Selecione um dos jogos;
    4. 4.
  4. Insira a sua aposta e escolha o número de linhas;
    5. 5.
  5. Defina o nível de risco;
    6. 6.
  6. Toque no botão "Jogar" para soltar a bola.
Captura de tela de uma seção de apostas em Plinko na Superbet.

Saiba que quanto mais linhas (pinos) você inserir, maiores serão o tabuleiro e a variação dos multiplicadores da base, que concentram os múltiplos maiores nas extremidades laterais.

Existem três níveis de risco (baixo, médio e alto) e, quanto maior o risco que você assumir, maior será o multiplicador da base das laterais. No entanto, as posições centrais onde as bolinhas costumam cair passam a ter multiplicadores menores.

O jogo Plinko é confiável?

Sim, o jogo Plinko é confiável, mas apenas se o cassino em que você jogar for legalizado no Brasil. As plataformas seguras possuem licença SPA/MF no rodapé da página e estão na lista oficial do SIGAP, além de possuírem o domínio "bet.br" na URL da página.

A confiabilidade do jogo Plinko está relacionada ao sistema de Geradores de Números Aleatórios (RNG), que garante resultados aleatórios e independentes. Cada rodada possui resultado único e não sofre influência do cassino ou do usuário.

A seguir, mostramos uma ficha técnica dos jogos de Plinko:

CaracterísticaDetalhes

Principais provedores

Pragmatic Play, Hacksaw Gaming, BGaming, Gaming Corps, Spribe e Smartsoft Gaming

RTP aproximado

95% a 99%

Volatilidade

Ajustável com níveis de risco baixo, médio ou alto

Temáticas

Mineração, futebol, minimalista e outras

Aposta mínima

R$0,10 a R$2.000

Layout

Tabuleiro triangular ou pirâmide

Características especiais

Modo automático, ajustes de linhas, multiplicadores e outros

Plinko paga mesmo?

Sim, Plinko paga mesmo, mas você precisa estar jogando em um dos cassinos legalizados pelo Governo Federal e acessar uma versão que use RNG, sistema responsável por gerar resultados aleatórios e independentes.

Quais são as principais regras do jogo Plinko?

As regras do jogo Plinko são simples e você só precisa soltar a bolinha no topo da pirâmide e aguardar ela pousar nos slots da base com multiplicadores. Cada espaço atingido pela bolinha representa um prêmio e você recebe o total alcançado na rodada.

A seguir, explicamos todo o funcionamento do jogo, incluindo configurações, multiplicadores, apostas mínimas, níveis de risco e outros detalhes!

Configurações de linhas

A configuração de linhas no jogo Plinko define a quantidade de pinos que aparecem no tabuleiro. Quanto mais linhas você adicionar, maior será o caminho percorrido pela bolinha até chegar à base. 

Além disso, as linhas também influenciam diretamente os multiplicadores exibidos na base. Abaixo, mostramos as mudanças a cada seleção de pinos no jogo Plinko lançado pela BGaming no nível de risco normal:

Quantidade de linhasMultiplicadores centraisMultiplicadores intermediáriosMultiplicadores laterais

8

0,4x - 0,7x

1,3x - 3x

Até 13x

9

0,5x - 0,9x

1,7x - 4x

Até 18x

10

0,4x - 1,4x

2x - 5x

Até 22x

A tabela acima é baseada apenas no Plinko da BGaming e cada versão possui variações. Por fim, fique atento às seguintes considerações quando for alterar o número de linhas:

  1. Quanto mais linhas, maior será o potencial retorno, mas o risco também aumenta;
  2. Quanto menos linhas, menores as variações de prêmios e eles tendem a ser mais frequentes, embora potencialmente menores;
  3. Mais linhas aumentam o tempo de queda da bolinha e a aleatoriedade do resultado.

Multiplicadores

Os multiplicadores do Plinko ficam localizados na base do tabuleiro, divididos em pequenos espaços. Em resumo, eles definem o valor do prêmio que você receberá pela aposta.

Por exemplo, se apostar R$2 e atingir um slot com multiplicador de 2x, o retorno será de R$4. Os valores dos multiplicadores variam dependendo do jogo, nível de risco e número de linhas.

Porém, o padrão é encontrar multiplicadores baixos no centro da pirâmide do jogo Plinko e os maiores nas laterais.

Apostas mínimas e máximas

Avaliando as novas plataformas de cassino, vimos que a aposta mínima mais comum no Plinko é de R$0,10. O valor máximo por bolinha é mais variável e encontramos até R$2.000 no Plinko da Instant Gaming.

Diferentes tipos de riscos

Os diferentes tipos de risco (baixo, médio e alto) no Plinko funcionam como um controle de volatilidade do jogo. Em outras palavras, você pode ajustar a possível tendência dos resultados no jogo. Entenda:

  • Risco Baixo: tendência a retornos menores, mas mais frequentes;
  • Risco Médio: equilíbrio entre frequência e valor dos prêmios;
  • Risco Alto: tendência a retornos com multiplicadores maiores, mas raros.

Recursos automáticos

O jogo Plinko permite ativar rodadas automáticas, lançando bolinhas sem precisar tocar manualmente a cada rodada. Encontramos botões entre 10 e 1.000 rodadas automáticas.

Ao ativar a função, vimos que o jogo realiza o lançamento em sequência, uma por vez, até completar o número definido. Por isso, é comum encontrar mais de uma bolinha no tabuleiro, sendo que cada uma representa uma aposta.

Quais são as melhores estratégias para jogar Plinko?

As melhores estratégias para jogar Plinko são: testar a versão demo, começar apostando com pouco, entender as linhas e os níveis de risco e fazer uma gestão de banca responsável.

Teste a versão demonstrativa primeiro

Antes de apostar com seu saldo, teste a versão demonstrativa para entender o jogo. A maioria dos cassinos possuem o jogo Plinko na versão gratuita e isso te permite explorar os seguintes aspectos:

  • Níveis de risco: altere os níveis e veja como o jogo funciona em cada um deles;
  • Linhas: mude o número de linhas e veja qual dinâmica de jogo é mais confortável para você;
  • Multiplicadores: observe como os níveis de risco e número de linhas alteram a base multiplicadora.

Entenda os níveis de risco e as linhas no jogo Plinko

Saiba como as configurações de risco e de linha impactam no jogo e adeque esses elementos baseados no seu estilo de jogo. Abaixo, mostramos a tendência de cada configuração:

  1. Risco Baixo: retornos menores com maior frequência da bolinha no centro;
  2. Risco Alto: retorno potencialmente maior nas laterais e maior dispersão da bola, gerando resultados mais variáveis.

As configurações de linhas mudam diretamente no valor dos multiplicadores das extremidades e centro. Quanto mais pinos no jogo, maior o potencial retorno das laterais, mas o centro do tabuleiro passa a exibir multiplicadores como 0,3 e 0,9x.

Como estratégia, combine níveis de risco e quantidade de linhas aliada ao seu estilo de jogo e sempre pense nessas configurações com controle de volatilidade.

Faça gestão de banca responsável

Estabelecer uma banca responsável é essencial para qualquer tipo de jogo. Para isso, delimite o valor mínimo e máximo que pode gastar por sessão antes mesmo de iniciá-las.

  • Defina um orçamento de apostas por mês;
  • Limite o valor mínimo e máximo por aposta;
  • Estabeleça um valor de limite de perda que, ao alcançar, pare de jogar;
  • Tenha um valor objetivo de retornos que, ao obter, pare a sessão.

Por que jogar Plinko nos cassinos que indicamos?

Os principais motivos para jogar Plinko nos cassinos indicados estão relacionados à regularização das plataformas, apostas mínimas a partir de R$0,10, cashback de até 18% e catálogos com até 22 jogos da categoria.

1. KTO: cashback a cada rodada no jogo Plinko

Na KTO, vimos que os jogos Plinko são válidos para o cashback de 0,10% a cada rodada. A principal vantagem é que o reembolso não é para perdas, mas para cada jogada independentemente do resultado. Para receber, só precisamos ir na aba "Cashback".

Captura de tela do catálogo de jogos de Plinko na KTO.

Após começarmos com o código de indicação KTO, encontramos 5 jogos de Plinko, com temáticas de mineração e minimalistas apenas com bolinhas. Outro ponto positivo da casa é a facilidade para saques, pois conseguimos retiradas instantâneas a partir de R$0,01.

📃 A KTO é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.093/2024, de 30 de dezembro de 2024.

2. Superbet: concorra a prêmios todo dia para jogar Plinko

Apostando na Superbet, vimos que diariamente recebemos um giro na roda SuperSpin, que sorteia apostas grátis, giros grátis, jackpot e outros prêmios que podem ser usados no jogo Plinko. Basicamente um novo giro é concedido gratuitamente às 18 horas.

Captura de tela dos jogos de Plinko disponíveis para jogar na Superbet.

Em nossa pesquisa, encontramos 5 jogos de Plinko e 4 deles possuem a versão demo, ajudando nos testes dos jogos. Após começarmos com o código bônus da Superbet, também testamos os jogos no app para Android e funcionaram sem travamentos e conseguimos fazer login até com biometria.

📃 A Superbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.090/2024, de 30 de dezembro de 2024.

3. Betano: maior catálogo temático com 22 jogos de Plinko

A Betano possui o maior catálogo de Plinko entre todas as novas plataformas de cassino. No total, encontramos 22 jogos incluindo exclusivos, também com temáticas variadas de futebol, fazenda e mineração, o que possibilita escolher com base no gosto pela ambientação.

Captura de tela do catálogo da Betano com mais de 22 jogos de Plinko online.

Para começar no site, usamos o código de indicação Betano no cadastro. Com isso, conseguimos depósitos e saques instantâneos de R$5 e diariamente girar a Roda da Sorte que sorteia rodadas grátis, apostas grátis e fichas douradas.

📃 A Betano é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 246/2024, de 07 de fevereiro de 2025.

4. Vbet: cashback de até 18% no Plinko

Encontramos 7 jogos de Plinko na Vbet e todos são elegíveis para a promoção de cashback de até 18% por dia sobre o saldo negativo. Em nosso caso, recebemos 5%, pois estamos no nível 9 do programa VIP, mas pode ir até 18% para jogadores mais frequentes.

Captura de tela exibindo os jogo de Plinko da Vbet com provedores da Dare2Win, Gaming Corps e outros.

Os jogos de Plinko da Vbet incluem o Pearl o' Plinko - Mermaid Cove, da QUICKSpin que inova com uma temática no fundo do mar com pinos que apresentam tesouros com multiplicadores. Para jogar, só precisamos nos cadastrar com o código Vbet e apostar com R$0,30 ou mais.

📃 A Vbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 254/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

5. bet365: Jackpotbet365 para as apostas em Plinko

Vimos que a vantagem Jackpotbet365 está disponível para o Plinko, jogo exclusivo do cassino. Para concorrer, só precisamos tocar em "Participar" e adicionar uma taxa de R$0,50 por rodada para concorrer aos prêmios progressivos do tipo Platina, Ouro, Prata e Bronze.

Captura de tela da bet365 na seção de cassino exibindo o resultado de busca para jogos de Plinko.
Captura de tela realizada em 05/05/2026 às 14:31.

Você pode se começar com o código de indicação bet365 e acessar todo o catálogo. Uma das facilidades que encontramos na casa é que cada jogo possui o botão "ℹ️" que informa o RTP, recursos e volatilidade, ajudando na escolha do jogo.

📃 A bet365 é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

6. Estrela bet: jogos de Plinko com apostas iniciais de R$0,10

Nos cadastramos com o código promocional Estrela bet e testamos os 16 jogos de Plinko do site. No geral, a aposta mínima é uma das menores, com apenas R$0,10 como no jogo da PopOK e SmartSoft, facilitando apostar com pouco.

Captura de tela do cassino da Estrela bet com os jogos de Plinko disponíveis.

Outra vantagem da Estrela bet é o depósito de R$1 e saque a partir de R$0,01. Aliás, conseguimos aderir ao Jackpot da Estrela bet com um adicional de R$0,20, R$0,30 ou R$0,50 jogando Plinko para concorrer a prêmios que estão acumulados em R$1 milhão na hora do nosso acesso.

📃 A Estrela bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025, de 17 de fevereiro de 2025.

7. Novibet: Plinkgoal e 18 jogos disponíveis

A Novibet tem o segundo maior catálogo de Plinko com 18 jogos, sendo o destaque o PlinkGoal exclusivo. Quem é fã de futebol e cassino, pode soltar a bolinha e concorrer a multiplicadores de até 3.200x em um campo de futebol com apostas de R$0,10.

Captura de tela da Novibet na página de cassino com o resultado de busca pelos jogos de Plinko.

Iniciamos com o código promocional Novibet e vimos a Roleta de Prêmios diária com giro gratuito para concorrer a rodada grátis. Porém, esse cassino possui valores iniciais de depósitos maiores em comparação às outras bets, com mínimo de R$10.

📃 A Novibet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

8. BetMGM: aplicativo Android para jogar Plinko

Conseguimos jogar 6 versões de Plinko na BetMGM com apostas de R$0,20 ou mais. O principal destaque é o aplicativo para Android. Em nosso aparelho o carregamento dos jogos foi rápido e encontramos a opção de acesso rápido por biometria ou Samsung Pass.

Captura de tela da BetMGM exibindo o jogo Neon Plinko com botões de apostas e informações técnicas.

A BetMGM tem a oferta MGM do Milhão válida para o jogo Plinko e outras modalidades com sorteio de jackpot. Aliás, se você busca explorar outras modalidades, a casa se destaca entre os cassinos com giros grátis para slots na Roleta de Ouro e ao apostar em jogos selecionados.

📃 A BetMGM é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.098/2024, de 30 de dezembro de 2024.

9. Energia Bet: comece a jogar Plinko com depósitos de R$1

A Energia Bet possui o menor catálogo de Plinko em comparação com os cassinos que recomendamos, com apenas 5 jogos. No entanto, a principal vantagem é que é uma bet de 1 real para depositar e o processamento ocorre em menos de 5 segundos.

Captura de tela da Energia Bet com jogos de Plinko da SmartSoft, TaDa, Pragmatic Play e outros provedores no catálogo.

Outras vantagens de apostar na Energia Bet incluem Missões com rodadas grátis e Cashback de 10% para quem quer explorar o cassino. Ainda encontramos torneios de até R$5.000 por semana no E-Club para crash games e caça-níqueis.

📃 A Energia Bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 1.343/2024, de 18 de junho de 2025.

10. BetBoom: cashback de até 8% nos crash games

A BetBoom tem um dos maiores cashback para jogar Plinko com até 8%, dependendo do nível VIP. O diferencial é que no nível 1 o reembolso é de 3%, valor maior do que a Vbet, por exemplo, que disponibiliza somente a partir do nível 9.

Captura de tela do jogo Plinko na BetBoom exibindo botões de apostas, multiplicadores da base e estrutura de 14 pinos.

Em número, a BetBoom possui 29 jogos de Plinko, maior que a Betano. Porém, a temática dos jogos são menores variáveis e cerca de 13 são jogados em um fundo monocolor com bolinhas minimalistas. É uma opção interessante para quem busca uma aventura mais clássica.

📃 A BetBoom é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.103/2024, de 30 de dezembro de 2024.

Vale a pena jogar Plinko?

Sim, vale a pena jogar Plinko. O jogo da bolinha tem um funcionamento bastante fácil e acessível para iniciantes no cassino. É só confirmar a aposta e torcer para a bolinha alcançar uma base com multiplicador elevado.

Muitas versões de Plinko possuem um dos maiores RTP nos jogos de cassino com até 99%, indicando a tendência de maior retorno para os usuários. 

Você pode jogar Plinko na maioria dos cassinos legalizados e encontrar cashback de até 18%, apostas baixas de R$0,10 e concorrer a prêmios de jackpot por aposta. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre o jogo Plinko

Tire todas as suas dúvidas sobre como jogar Plinko em nossa seção de perguntas e respostas!

O que é Plinko?

Plinko é um jogo de apostas da categoria crash em que o jogador solta uma bolinha do topo de um tabuleiro triangular repleto de pinos em busca de multiplicadores elevados na base da pirâmide.

Existe um horário que é melhor para jogar Plinko?

Não, não existe melhor horário para jogar Plinko. Esses jogos possuem resultados aleatórios gerados por RNG e não sofrem qualquer influência do horário.

Qual é o RTP do Plinko?

O RTP do Plinko é variável, indo de 95% a 99%, dependendo da versão do jogo que você escolheu.

O que significam os multiplicadores no Plinko?

Os multiplicadores no Plinko significam quanto você pode receber em retorno em relação ao valor apostado. Se jogar R$10 e obter um multiplicador de 2x, o potencial retorno seria de R$20.

Qual a diferença entre risco baixo, médio e alto no Plinko?

A diferença entre o risco baixo, médio e alto no Plinko está na volatilidade. O baixo, tem tendência a retornos menores; o médio, equilíbrio entre retornos pequenos e médios; e o alto tem prêmios potencialmente maiores, mas raros.

Quantas linhas o tabuleiro do Plinko tem?

A quantidade de linhas do tabuleiro de Plinko não é fixa e depende do jogo que você está jogando. No geral, é comum encontrar entre 8 a 16.

Posso jogar Plinko grátis?

Sim, você pode jogar Plinko grátis na Superbet, Betano, Vbet, Novibet e outras casas de apostas regulamentadas no Brasil.

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