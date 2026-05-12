Onde e como jogar Plinko em 2026? Guia Completo
Confira um guia definitivo para jogar Plinko com segurança em 2026.
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Neste artigo, explicamos como jogar Plinko, o famoso jogo da bolinha com multiplicadores progressivos na base da pirâmide. Descubra os melhores sites com bônus exclusivos, estratégias de aposta e como funcionam os níveis de risco.
Se você se preocupa com a segurança, saiba que o jogo Plinko é legalizado no Brasil, desde que seja jogado em cassinos regulamentados, como as opções que analisamos neste artigo. Todos possuem licença SPA/MF e atuam com a Lei 14.790/2023.
Onde jogar Plinko? Os cassinos mais confiáveis
Os principais cassinos onde você pode jogar Plinko são Superbet, KTO, Betano, Vbet e bet365. Em nossa análise, encontramos vantagens como sorteios diários de prêmios, cashback a cada rodada e jogos com até 99% de RTP. Confira a tabela completa:
|Onde Jogar Plinko
|Principal vantagem
|Licença do cassino
|Demo do Plinko disponível
1. KTO
Cashback a cada rodada
SPA/MF n° 2.093/2024
❌ Não
2. Superbet
SuperSpin com sorteios diários
SPA/MF n° 2.090/2024
✅ Sim
3. Betano
22 versões de Plinko
SPA/MF n° 246/2025
✅ Sim
4. Vbet
Até 18% de cashback
SPA/MF n° 254/2025
✅ Sim
5. bet365
Jackpotbet365 no Plinko
SPA/MF n° 250/2025
❌ Não
6. Estrela bet
Aposta mínima de R$0,10
SPA/MF n° 320/2025
✅ Sim
7. Novibet
Plinkgoal e 18 jogos de Plinko
SPA/MF n° 249/2025
✅ Sim
8. BetMGM
Plinko no aplicativo Android
SPA/MF n° 2.098/2024
❌ Não
9. Energia Bet
Jogar Plinko com R$1
SPA/MF n° 1.343/2025
✅ Sim
10. BetBoom
Cashback de até 8%
SPA/MF n° 2.103/2024
✅ Sim
Como funciona o jogo Plinko?
O jogo Plinko funciona em um tabuleiro triangular cheio de pinos que desviam a bolinha durante a queda. Ao jogar, você confirma a aposta, solta a bolinha no topo e acompanha o percurso até ela parar em um multiplicador na base, que define o valor do prêmio.
Como jogar Plinko?
Para jogar Plinko, entre na sua conta em um cassino legalizado, acesse a seção de crash games e abra um dos jogos da categoria. Em seguida, é só inserir o valor da aposta e tocar no botão principal para soltar a bolinha e aguardar ela pousar nos slots multiplicadores.
Abaixo, confira o passo a passo:
- Faça login no cassino;
- Pesquise "Plinko" ou entre na seção de crash games;
- Selecione um dos jogos;
- Insira a sua aposta e escolha o número de linhas;
- Defina o nível de risco;
- Toque no botão "Jogar" para soltar a bola.
Saiba que quanto mais linhas (pinos) você inserir, maiores serão o tabuleiro e a variação dos multiplicadores da base, que concentram os múltiplos maiores nas extremidades laterais.
Existem três níveis de risco (baixo, médio e alto) e, quanto maior o risco que você assumir, maior será o multiplicador da base das laterais. No entanto, as posições centrais onde as bolinhas costumam cair passam a ter multiplicadores menores.
O jogo Plinko é confiável?
Sim, o jogo Plinko é confiável, mas apenas se o cassino em que você jogar for legalizado no Brasil. As plataformas seguras possuem licença SPA/MF no rodapé da página e estão na lista oficial do SIGAP, além de possuírem o domínio "bet.br" na URL da página.
A confiabilidade do jogo Plinko está relacionada ao sistema de Geradores de Números Aleatórios (RNG), que garante resultados aleatórios e independentes. Cada rodada possui resultado único e não sofre influência do cassino ou do usuário.
A seguir, mostramos uma ficha técnica dos jogos de Plinko:
|Característica
|Detalhes
Principais provedores
Pragmatic Play, Hacksaw Gaming, BGaming, Gaming Corps, Spribe e Smartsoft Gaming
RTP aproximado
95% a 99%
Volatilidade
Ajustável com níveis de risco baixo, médio ou alto
Temáticas
Mineração, futebol, minimalista e outras
Aposta mínima
R$0,10 a R$2.000
Layout
Tabuleiro triangular ou pirâmide
Características especiais
Modo automático, ajustes de linhas, multiplicadores e outros
Plinko paga mesmo?
Sim, Plinko paga mesmo, mas você precisa estar jogando em um dos cassinos legalizados pelo Governo Federal e acessar uma versão que use RNG, sistema responsável por gerar resultados aleatórios e independentes.
Quais são as principais regras do jogo Plinko?
As regras do jogo Plinko são simples e você só precisa soltar a bolinha no topo da pirâmide e aguardar ela pousar nos slots da base com multiplicadores. Cada espaço atingido pela bolinha representa um prêmio e você recebe o total alcançado na rodada.
A seguir, explicamos todo o funcionamento do jogo, incluindo configurações, multiplicadores, apostas mínimas, níveis de risco e outros detalhes!
Configurações de linhas
A configuração de linhas no jogo Plinko define a quantidade de pinos que aparecem no tabuleiro. Quanto mais linhas você adicionar, maior será o caminho percorrido pela bolinha até chegar à base.
Além disso, as linhas também influenciam diretamente os multiplicadores exibidos na base. Abaixo, mostramos as mudanças a cada seleção de pinos no jogo Plinko lançado pela BGaming no nível de risco normal:
|Quantidade de linhas
|Multiplicadores centrais
|Multiplicadores intermediários
|Multiplicadores laterais
8
0,4x - 0,7x
1,3x - 3x
Até 13x
9
0,5x - 0,9x
1,7x - 4x
Até 18x
10
0,4x - 1,4x
2x - 5x
Até 22x
A tabela acima é baseada apenas no Plinko da BGaming e cada versão possui variações. Por fim, fique atento às seguintes considerações quando for alterar o número de linhas:
- Quanto mais linhas, maior será o potencial retorno, mas o risco também aumenta;
- Quanto menos linhas, menores as variações de prêmios e eles tendem a ser mais frequentes, embora potencialmente menores;
- Mais linhas aumentam o tempo de queda da bolinha e a aleatoriedade do resultado.
Multiplicadores
Os multiplicadores do Plinko ficam localizados na base do tabuleiro, divididos em pequenos espaços. Em resumo, eles definem o valor do prêmio que você receberá pela aposta.
Por exemplo, se apostar R$2 e atingir um slot com multiplicador de 2x, o retorno será de R$4. Os valores dos multiplicadores variam dependendo do jogo, nível de risco e número de linhas.
Porém, o padrão é encontrar multiplicadores baixos no centro da pirâmide do jogo Plinko e os maiores nas laterais.
Apostas mínimas e máximas
Avaliando as novas plataformas de cassino, vimos que a aposta mínima mais comum no Plinko é de R$0,10. O valor máximo por bolinha é mais variável e encontramos até R$2.000 no Plinko da Instant Gaming.
Diferentes tipos de riscos
Os diferentes tipos de risco (baixo, médio e alto) no Plinko funcionam como um controle de volatilidade do jogo. Em outras palavras, você pode ajustar a possível tendência dos resultados no jogo. Entenda:
- Risco Baixo: tendência a retornos menores, mas mais frequentes;
- Risco Médio: equilíbrio entre frequência e valor dos prêmios;
- Risco Alto: tendência a retornos com multiplicadores maiores, mas raros.
Recursos automáticos
O jogo Plinko permite ativar rodadas automáticas, lançando bolinhas sem precisar tocar manualmente a cada rodada. Encontramos botões entre 10 e 1.000 rodadas automáticas.
Ao ativar a função, vimos que o jogo realiza o lançamento em sequência, uma por vez, até completar o número definido. Por isso, é comum encontrar mais de uma bolinha no tabuleiro, sendo que cada uma representa uma aposta.
Quais são as melhores estratégias para jogar Plinko?
As melhores estratégias para jogar Plinko são: testar a versão demo, começar apostando com pouco, entender as linhas e os níveis de risco e fazer uma gestão de banca responsável.
Teste a versão demonstrativa primeiro
Antes de apostar com seu saldo, teste a versão demonstrativa para entender o jogo. A maioria dos cassinos possuem o jogo Plinko na versão gratuita e isso te permite explorar os seguintes aspectos:
- Níveis de risco: altere os níveis e veja como o jogo funciona em cada um deles;
- Linhas: mude o número de linhas e veja qual dinâmica de jogo é mais confortável para você;
- Multiplicadores: observe como os níveis de risco e número de linhas alteram a base multiplicadora.
Entenda os níveis de risco e as linhas no jogo Plinko
Saiba como as configurações de risco e de linha impactam no jogo e adeque esses elementos baseados no seu estilo de jogo. Abaixo, mostramos a tendência de cada configuração:
- Risco Baixo: retornos menores com maior frequência da bolinha no centro;
- Risco Alto: retorno potencialmente maior nas laterais e maior dispersão da bola, gerando resultados mais variáveis.
As configurações de linhas mudam diretamente no valor dos multiplicadores das extremidades e centro. Quanto mais pinos no jogo, maior o potencial retorno das laterais, mas o centro do tabuleiro passa a exibir multiplicadores como 0,3 e 0,9x.
Como estratégia, combine níveis de risco e quantidade de linhas aliada ao seu estilo de jogo e sempre pense nessas configurações com controle de volatilidade.
Faça gestão de banca responsável
Estabelecer uma banca responsável é essencial para qualquer tipo de jogo. Para isso, delimite o valor mínimo e máximo que pode gastar por sessão antes mesmo de iniciá-las.
- Defina um orçamento de apostas por mês;
- Limite o valor mínimo e máximo por aposta;
- Estabeleça um valor de limite de perda que, ao alcançar, pare de jogar;
- Tenha um valor objetivo de retornos que, ao obter, pare a sessão.
Por que jogar Plinko nos cassinos que indicamos?
Os principais motivos para jogar Plinko nos cassinos indicados estão relacionados à regularização das plataformas, apostas mínimas a partir de R$0,10, cashback de até 18% e catálogos com até 22 jogos da categoria.
1. KTO: cashback a cada rodada no jogo Plinko
Na KTO, vimos que os jogos Plinko são válidos para o cashback de 0,10% a cada rodada. A principal vantagem é que o reembolso não é para perdas, mas para cada jogada independentemente do resultado. Para receber, só precisamos ir na aba "Cashback".
Após começarmos com o código de indicação KTO, encontramos 5 jogos de Plinko, com temáticas de mineração e minimalistas apenas com bolinhas. Outro ponto positivo da casa é a facilidade para saques, pois conseguimos retiradas instantâneas a partir de R$0,01.
📃 A KTO é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.093/2024, de 30 de dezembro de 2024.
2. Superbet: concorra a prêmios todo dia para jogar Plinko
Apostando na Superbet, vimos que diariamente recebemos um giro na roda SuperSpin, que sorteia apostas grátis, giros grátis, jackpot e outros prêmios que podem ser usados no jogo Plinko. Basicamente um novo giro é concedido gratuitamente às 18 horas.
Em nossa pesquisa, encontramos 5 jogos de Plinko e 4 deles possuem a versão demo, ajudando nos testes dos jogos. Após começarmos com o código bônus da Superbet, também testamos os jogos no app para Android e funcionaram sem travamentos e conseguimos fazer login até com biometria.
📃 A Superbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.090/2024, de 30 de dezembro de 2024.
3. Betano: maior catálogo temático com 22 jogos de Plinko
A Betano possui o maior catálogo de Plinko entre todas as novas plataformas de cassino. No total, encontramos 22 jogos incluindo exclusivos, também com temáticas variadas de futebol, fazenda e mineração, o que possibilita escolher com base no gosto pela ambientação.
Para começar no site, usamos o código de indicação Betano no cadastro. Com isso, conseguimos depósitos e saques instantâneos de R$5 e diariamente girar a Roda da Sorte que sorteia rodadas grátis, apostas grátis e fichas douradas.
📃 A Betano é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 246/2024, de 07 de fevereiro de 2025.
4. Vbet: cashback de até 18% no Plinko
Encontramos 7 jogos de Plinko na Vbet e todos são elegíveis para a promoção de cashback de até 18% por dia sobre o saldo negativo. Em nosso caso, recebemos 5%, pois estamos no nível 9 do programa VIP, mas pode ir até 18% para jogadores mais frequentes.
Os jogos de Plinko da Vbet incluem o Pearl o' Plinko - Mermaid Cove, da QUICKSpin que inova com uma temática no fundo do mar com pinos que apresentam tesouros com multiplicadores. Para jogar, só precisamos nos cadastrar com o código Vbet e apostar com R$0,30 ou mais.
📃 A Vbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 254/2025, de 07 de fevereiro de 2025.
5. bet365: Jackpotbet365 para as apostas em Plinko
Vimos que a vantagem Jackpotbet365 está disponível para o Plinko, jogo exclusivo do cassino. Para concorrer, só precisamos tocar em "Participar" e adicionar uma taxa de R$0,50 por rodada para concorrer aos prêmios progressivos do tipo Platina, Ouro, Prata e Bronze.
Você pode se começar com o código de indicação bet365 e acessar todo o catálogo. Uma das facilidades que encontramos na casa é que cada jogo possui o botão "ℹ️" que informa o RTP, recursos e volatilidade, ajudando na escolha do jogo.
📃 A bet365 é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250/2025, de 07 de fevereiro de 2025.
6. Estrela bet: jogos de Plinko com apostas iniciais de R$0,10
Nos cadastramos com o código promocional Estrela bet e testamos os 16 jogos de Plinko do site. No geral, a aposta mínima é uma das menores, com apenas R$0,10 como no jogo da PopOK e SmartSoft, facilitando apostar com pouco.
Outra vantagem da Estrela bet é o depósito de R$1 e saque a partir de R$0,01. Aliás, conseguimos aderir ao Jackpot da Estrela bet com um adicional de R$0,20, R$0,30 ou R$0,50 jogando Plinko para concorrer a prêmios que estão acumulados em R$1 milhão na hora do nosso acesso.
📃 A Estrela bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025, de 17 de fevereiro de 2025.
7. Novibet: Plinkgoal e 18 jogos disponíveis
A Novibet tem o segundo maior catálogo de Plinko com 18 jogos, sendo o destaque o PlinkGoal exclusivo. Quem é fã de futebol e cassino, pode soltar a bolinha e concorrer a multiplicadores de até 3.200x em um campo de futebol com apostas de R$0,10.
Iniciamos com o código promocional Novibet e vimos a Roleta de Prêmios diária com giro gratuito para concorrer a rodada grátis. Porém, esse cassino possui valores iniciais de depósitos maiores em comparação às outras bets, com mínimo de R$10.
📃 A Novibet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, de 07 de fevereiro de 2025.
8. BetMGM: aplicativo Android para jogar Plinko
Conseguimos jogar 6 versões de Plinko na BetMGM com apostas de R$0,20 ou mais. O principal destaque é o aplicativo para Android. Em nosso aparelho o carregamento dos jogos foi rápido e encontramos a opção de acesso rápido por biometria ou Samsung Pass.
A BetMGM tem a oferta MGM do Milhão válida para o jogo Plinko e outras modalidades com sorteio de jackpot. Aliás, se você busca explorar outras modalidades, a casa se destaca entre os cassinos com giros grátis para slots na Roleta de Ouro e ao apostar em jogos selecionados.
📃 A BetMGM é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.098/2024, de 30 de dezembro de 2024.
9. Energia Bet: comece a jogar Plinko com depósitos de R$1
A Energia Bet possui o menor catálogo de Plinko em comparação com os cassinos que recomendamos, com apenas 5 jogos. No entanto, a principal vantagem é que é uma bet de 1 real para depositar e o processamento ocorre em menos de 5 segundos.
Outras vantagens de apostar na Energia Bet incluem Missões com rodadas grátis e Cashback de 10% para quem quer explorar o cassino. Ainda encontramos torneios de até R$5.000 por semana no E-Club para crash games e caça-níqueis.
📃 A Energia Bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 1.343/2024, de 18 de junho de 2025.
10. BetBoom: cashback de até 8% nos crash games
A BetBoom tem um dos maiores cashback para jogar Plinko com até 8%, dependendo do nível VIP. O diferencial é que no nível 1 o reembolso é de 3%, valor maior do que a Vbet, por exemplo, que disponibiliza somente a partir do nível 9.
Em número, a BetBoom possui 29 jogos de Plinko, maior que a Betano. Porém, a temática dos jogos são menores variáveis e cerca de 13 são jogados em um fundo monocolor com bolinhas minimalistas. É uma opção interessante para quem busca uma aventura mais clássica.
📃 A BetBoom é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.103/2024, de 30 de dezembro de 2024.
Vale a pena jogar Plinko?
Sim, vale a pena jogar Plinko. O jogo da bolinha tem um funcionamento bastante fácil e acessível para iniciantes no cassino. É só confirmar a aposta e torcer para a bolinha alcançar uma base com multiplicador elevado.
Muitas versões de Plinko possuem um dos maiores RTP nos jogos de cassino com até 99%, indicando a tendência de maior retorno para os usuários.
Você pode jogar Plinko na maioria dos cassinos legalizados e encontrar cashback de até 18%, apostas baixas de R$0,10 e concorrer a prêmios de jackpot por aposta. Jogue com responsabilidade.
Perguntas frequentes sobre o jogo Plinko
Tire todas as suas dúvidas sobre como jogar Plinko em nossa seção de perguntas e respostas!
O que é Plinko?
Plinko é um jogo de apostas da categoria crash em que o jogador solta uma bolinha do topo de um tabuleiro triangular repleto de pinos em busca de multiplicadores elevados na base da pirâmide.
Existe um horário que é melhor para jogar Plinko?
Não, não existe melhor horário para jogar Plinko. Esses jogos possuem resultados aleatórios gerados por RNG e não sofrem qualquer influência do horário.
Qual é o RTP do Plinko?
O RTP do Plinko é variável, indo de 95% a 99%, dependendo da versão do jogo que você escolheu.
O que significam os multiplicadores no Plinko?
Os multiplicadores no Plinko significam quanto você pode receber em retorno em relação ao valor apostado. Se jogar R$10 e obter um multiplicador de 2x, o potencial retorno seria de R$20.
Qual a diferença entre risco baixo, médio e alto no Plinko?
A diferença entre o risco baixo, médio e alto no Plinko está na volatilidade. O baixo, tem tendência a retornos menores; o médio, equilíbrio entre retornos pequenos e médios; e o alto tem prêmios potencialmente maiores, mas raros.
Quantas linhas o tabuleiro do Plinko tem?
A quantidade de linhas do tabuleiro de Plinko não é fixa e depende do jogo que você está jogando. No geral, é comum encontrar entre 8 a 16.
Posso jogar Plinko grátis?
Sim, você pode jogar Plinko grátis na Superbet, Betano, Vbet, Novibet e outras casas de apostas regulamentadas no Brasil.
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