Neste artigo, explicamos como jogar Plinko, o famoso jogo da bolinha com multiplicadores progressivos na base da pirâmide. Descubra os melhores sites com bônus exclusivos, estratégias de aposta e como funcionam os níveis de risco.

Se você se preocupa com a segurança, saiba que o jogo Plinko é legalizado no Brasil, desde que seja jogado em cassinos regulamentados, como as opções que analisamos neste artigo. Todos possuem licença SPA/MF e atuam com a Lei 14.790/2023.

Onde jogar Plinko? Os cassinos mais confiáveis

Os principais cassinos onde você pode jogar Plinko são Superbet, KTO, Betano, Vbet e bet365. Em nossa análise, encontramos vantagens como sorteios diários de prêmios, cashback a cada rodada e jogos com até 99% de RTP. Confira a tabela completa:

Onde Jogar Plinko Principal vantagem Licença do cassino Demo do Plinko disponível 1. KTO Cashback a cada rodada SPA/MF n° 2.093/2024 ❌ Não 2. Superbet SuperSpin com sorteios diários SPA/MF n° 2.090/2024 ✅ Sim 3. Betano 22 versões de Plinko SPA/MF n° 246/2025 ✅ Sim 4. Vbet Até 18% de cashback SPA/MF n° 254/2025 ✅ Sim 5. bet365 Jackpotbet365 no Plinko SPA/MF n° 250/2025 ❌ Não 6. Estrela bet Aposta mínima de R$0,10 SPA/MF n° 320/2025 ✅ Sim 7. Novibet Plinkgoal e 18 jogos de Plinko SPA/MF n° 249/2025 ✅ Sim 8. BetMGM Plinko no aplicativo Android SPA/MF n° 2.098/2024 ❌ Não 9. Energia Bet Jogar Plinko com R$1 SPA/MF n° 1.343/2025 ✅ Sim 10. BetBoom Cashback de até 8% SPA/MF n° 2.103/2024 ✅ Sim

Como funciona o jogo Plinko?

O jogo Plinko funciona em um tabuleiro triangular cheio de pinos que desviam a bolinha durante a queda. Ao jogar, você confirma a aposta, solta a bolinha no topo e acompanha o percurso até ela parar em um multiplicador na base, que define o valor do prêmio.

Como jogar Plinko?

Para jogar Plinko, entre na sua conta em um cassino legalizado, acesse a seção de crash games e abra um dos jogos da categoria. Em seguida, é só inserir o valor da aposta e tocar no botão principal para soltar a bolinha e aguardar ela pousar nos slots multiplicadores.

Abaixo, confira o passo a passo:

1 . Faça login no cassino; 2 . Pesquise "Plinko" ou entre na seção de crash games; 3 . Selecione um dos jogos; 4 . Insira a sua aposta e escolha o número de linhas; 5 . Defina o nível de risco; 6 . Toque no botão "Jogar" para soltar a bola.

Saiba que quanto mais linhas (pinos) você inserir, maiores serão o tabuleiro e a variação dos multiplicadores da base, que concentram os múltiplos maiores nas extremidades laterais.

Existem três níveis de risco (baixo, médio e alto) e, quanto maior o risco que você assumir, maior será o multiplicador da base das laterais. No entanto, as posições centrais onde as bolinhas costumam cair passam a ter multiplicadores menores.

O jogo Plinko é confiável?

Sim, o jogo Plinko é confiável, mas apenas se o cassino em que você jogar for legalizado no Brasil. As plataformas seguras possuem licença SPA/MF no rodapé da página e estão na lista oficial do SIGAP, além de possuírem o domínio "bet.br" na URL da página.

A confiabilidade do jogo Plinko está relacionada ao sistema de Geradores de Números Aleatórios (RNG), que garante resultados aleatórios e independentes. Cada rodada possui resultado único e não sofre influência do cassino ou do usuário.

A seguir, mostramos uma ficha técnica dos jogos de Plinko:

Característica Detalhes Principais provedores Pragmatic Play, Hacksaw Gaming, BGaming, Gaming Corps, Spribe e Smartsoft Gaming RTP aproximado 95% a 99% Volatilidade Ajustável com níveis de risco baixo, médio ou alto Temáticas Mineração, futebol, minimalista e outras Aposta mínima R$0,10 a R$2.000 Layout Tabuleiro triangular ou pirâmide Características especiais Modo automático, ajustes de linhas, multiplicadores e outros

Plinko paga mesmo?

Sim, Plinko paga mesmo, mas você precisa estar jogando em um dos cassinos legalizados pelo Governo Federal e acessar uma versão que use RNG, sistema responsável por gerar resultados aleatórios e independentes.

Quais são as principais regras do jogo Plinko?

As regras do jogo Plinko são simples e você só precisa soltar a bolinha no topo da pirâmide e aguardar ela pousar nos slots da base com multiplicadores. Cada espaço atingido pela bolinha representa um prêmio e você recebe o total alcançado na rodada.

A seguir, explicamos todo o funcionamento do jogo, incluindo configurações, multiplicadores, apostas mínimas, níveis de risco e outros detalhes!

Configurações de linhas

A configuração de linhas no jogo Plinko define a quantidade de pinos que aparecem no tabuleiro. Quanto mais linhas você adicionar, maior será o caminho percorrido pela bolinha até chegar à base.

Além disso, as linhas também influenciam diretamente os multiplicadores exibidos na base. Abaixo, mostramos as mudanças a cada seleção de pinos no jogo Plinko lançado pela BGaming no nível de risco normal:

Quantidade de linhas Multiplicadores centrais Multiplicadores intermediários Multiplicadores laterais 8 0,4x - 0,7x 1,3x - 3x Até 13x 9 0,5x - 0,9x 1,7x - 4x Até 18x 10 0,4x - 1,4x 2x - 5x Até 22x

A tabela acima é baseada apenas no Plinko da BGaming e cada versão possui variações. Por fim, fique atento às seguintes considerações quando for alterar o número de linhas:

Quanto mais linhas, maior será o potencial retorno, mas o risco também aumenta; Quanto menos linhas, menores as variações de prêmios e eles tendem a ser mais frequentes, embora potencialmente menores; Mais linhas aumentam o tempo de queda da bolinha e a aleatoriedade do resultado.

Multiplicadores

Os multiplicadores do Plinko ficam localizados na base do tabuleiro, divididos em pequenos espaços. Em resumo, eles definem o valor do prêmio que você receberá pela aposta.

Por exemplo, se apostar R$2 e atingir um slot com multiplicador de 2x, o retorno será de R$4. Os valores dos multiplicadores variam dependendo do jogo, nível de risco e número de linhas.

Porém, o padrão é encontrar multiplicadores baixos no centro da pirâmide do jogo Plinko e os maiores nas laterais.

Apostas mínimas e máximas

Avaliando as novas plataformas de cassino, vimos que a aposta mínima mais comum no Plinko é de R$0,10. O valor máximo por bolinha é mais variável e encontramos até R$2.000 no Plinko da Instant Gaming.

Diferentes tipos de riscos

Os diferentes tipos de risco (baixo, médio e alto) no Plinko funcionam como um controle de volatilidade do jogo. Em outras palavras, você pode ajustar a possível tendência dos resultados no jogo. Entenda:

Risco Baixo : tendência a retornos menores, mas mais frequentes;

: tendência a retornos menores, mas mais frequentes; Risco Médio : equilíbrio entre frequência e valor dos prêmios;

: equilíbrio entre frequência e valor dos prêmios; Risco Alto: tendência a retornos com multiplicadores maiores, mas raros.

Recursos automáticos

O jogo Plinko permite ativar rodadas automáticas, lançando bolinhas sem precisar tocar manualmente a cada rodada. Encontramos botões entre 10 e 1.000 rodadas automáticas.

Ao ativar a função, vimos que o jogo realiza o lançamento em sequência, uma por vez, até completar o número definido. Por isso, é comum encontrar mais de uma bolinha no tabuleiro, sendo que cada uma representa uma aposta.

Quais são as melhores estratégias para jogar Plinko?

As melhores estratégias para jogar Plinko são: testar a versão demo, começar apostando com pouco, entender as linhas e os níveis de risco e fazer uma gestão de banca responsável.

Teste a versão demonstrativa primeiro

Antes de apostar com seu saldo, teste a versão demonstrativa para entender o jogo. A maioria dos cassinos possuem o jogo Plinko na versão gratuita e isso te permite explorar os seguintes aspectos:

Níveis de risco : altere os níveis e veja como o jogo funciona em cada um deles;

: altere os níveis e veja como o jogo funciona em cada um deles; Linhas : mude o número de linhas e veja qual dinâmica de jogo é mais confortável para você;

: mude o número de linhas e veja qual dinâmica de jogo é mais confortável para você; Multiplicadores: observe como os níveis de risco e número de linhas alteram a base multiplicadora.

Entenda os níveis de risco e as linhas no jogo Plinko

Saiba como as configurações de risco e de linha impactam no jogo e adeque esses elementos baseados no seu estilo de jogo. Abaixo, mostramos a tendência de cada configuração:

Risco Baixo: retornos menores com maior frequência da bolinha no centro; Risco Alto: retorno potencialmente maior nas laterais e maior dispersão da bola, gerando resultados mais variáveis.

As configurações de linhas mudam diretamente no valor dos multiplicadores das extremidades e centro. Quanto mais pinos no jogo, maior o potencial retorno das laterais, mas o centro do tabuleiro passa a exibir multiplicadores como 0,3 e 0,9x.

Como estratégia, combine níveis de risco e quantidade de linhas aliada ao seu estilo de jogo e sempre pense nessas configurações com controle de volatilidade.

Faça gestão de banca responsável

Estabelecer uma banca responsável é essencial para qualquer tipo de jogo. Para isso, delimite o valor mínimo e máximo que pode gastar por sessão antes mesmo de iniciá-las.

Defina um orçamento de apostas por mês;

Limite o valor mínimo e máximo por aposta;

Estabeleça um valor de limite de perda que, ao alcançar, pare de jogar;

Tenha um valor objetivo de retornos que, ao obter, pare a sessão.

Por que jogar Plinko nos cassinos que indicamos?

Os principais motivos para jogar Plinko nos cassinos indicados estão relacionados à regularização das plataformas, apostas mínimas a partir de R$0,10, cashback de até 18% e catálogos com até 22 jogos da categoria.

1. KTO: cashback a cada rodada no jogo Plinko

Na KTO, vimos que os jogos Plinko são válidos para o cashback de 0,10% a cada rodada. A principal vantagem é que o reembolso não é para perdas, mas para cada jogada independentemente do resultado. Para receber, só precisamos ir na aba "Cashback".

Após começarmos com o código de indicação KTO, encontramos 5 jogos de Plinko, com temáticas de mineração e minimalistas apenas com bolinhas. Outro ponto positivo da casa é a facilidade para saques, pois conseguimos retiradas instantâneas a partir de R$0,01.

📃 A KTO é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.093/2024, de 30 de dezembro de 2024.

2. Superbet: concorra a prêmios todo dia para jogar Plinko

Apostando na Superbet, vimos que diariamente recebemos um giro na roda SuperSpin, que sorteia apostas grátis, giros grátis, jackpot e outros prêmios que podem ser usados no jogo Plinko. Basicamente um novo giro é concedido gratuitamente às 18 horas.

Em nossa pesquisa, encontramos 5 jogos de Plinko e 4 deles possuem a versão demo, ajudando nos testes dos jogos. Após começarmos com o código bônus da Superbet, também testamos os jogos no app para Android e funcionaram sem travamentos e conseguimos fazer login até com biometria.

📃 A Superbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.090/2024, de 30 de dezembro de 2024.

3. Betano: maior catálogo temático com 22 jogos de Plinko

A Betano possui o maior catálogo de Plinko entre todas as novas plataformas de cassino. No total, encontramos 22 jogos incluindo exclusivos, também com temáticas variadas de futebol, fazenda e mineração, o que possibilita escolher com base no gosto pela ambientação.

Para começar no site, usamos o código de indicação Betano no cadastro. Com isso, conseguimos depósitos e saques instantâneos de R$5 e diariamente girar a Roda da Sorte que sorteia rodadas grátis, apostas grátis e fichas douradas.

📃 A Betano é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 246/2024, de 07 de fevereiro de 2025.

4. Vbet: cashback de até 18% no Plinko

Encontramos 7 jogos de Plinko na Vbet e todos são elegíveis para a promoção de cashback de até 18% por dia sobre o saldo negativo. Em nosso caso, recebemos 5%, pois estamos no nível 9 do programa VIP, mas pode ir até 18% para jogadores mais frequentes.

Os jogos de Plinko da Vbet incluem o Pearl o' Plinko - Mermaid Cove, da QUICKSpin que inova com uma temática no fundo do mar com pinos que apresentam tesouros com multiplicadores. Para jogar, só precisamos nos cadastrar com o código Vbet e apostar com R$0,30 ou mais.

📃 A Vbet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 254/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

5. bet365: Jackpotbet365 para as apostas em Plinko

Vimos que a vantagem Jackpotbet365 está disponível para o Plinko, jogo exclusivo do cassino. Para concorrer, só precisamos tocar em "Participar" e adicionar uma taxa de R$0,50 por rodada para concorrer aos prêmios progressivos do tipo Platina, Ouro, Prata e Bronze.

Captura de tela realizada em 05/05/2026 às 14:31.

Você pode se começar com o código de indicação bet365 e acessar todo o catálogo. Uma das facilidades que encontramos na casa é que cada jogo possui o botão "ℹ️" que informa o RTP, recursos e volatilidade, ajudando na escolha do jogo.

📃 A bet365 é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 250/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

6. Estrela bet: jogos de Plinko com apostas iniciais de R$0,10

Nos cadastramos com o código promocional Estrela bet e testamos os 16 jogos de Plinko do site. No geral, a aposta mínima é uma das menores, com apenas R$0,10 como no jogo da PopOK e SmartSoft, facilitando apostar com pouco.

Outra vantagem da Estrela bet é o depósito de R$1 e saque a partir de R$0,01. Aliás, conseguimos aderir ao Jackpot da Estrela bet com um adicional de R$0,20, R$0,30 ou R$0,50 jogando Plinko para concorrer a prêmios que estão acumulados em R$1 milhão na hora do nosso acesso.

📃 A Estrela bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 320/2025, de 17 de fevereiro de 2025.

7. Novibet: Plinkgoal e 18 jogos disponíveis

A Novibet tem o segundo maior catálogo de Plinko com 18 jogos, sendo o destaque o PlinkGoal exclusivo. Quem é fã de futebol e cassino, pode soltar a bolinha e concorrer a multiplicadores de até 3.200x em um campo de futebol com apostas de R$0,10.

Iniciamos com o código promocional Novibet e vimos a Roleta de Prêmios diária com giro gratuito para concorrer a rodada grátis. Porém, esse cassino possui valores iniciais de depósitos maiores em comparação às outras bets, com mínimo de R$10.

📃 A Novibet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 249/2025, de 07 de fevereiro de 2025.

8. BetMGM: aplicativo Android para jogar Plinko

Conseguimos jogar 6 versões de Plinko na BetMGM com apostas de R$0,20 ou mais. O principal destaque é o aplicativo para Android. Em nosso aparelho o carregamento dos jogos foi rápido e encontramos a opção de acesso rápido por biometria ou Samsung Pass.

A BetMGM tem a oferta MGM do Milhão válida para o jogo Plinko e outras modalidades com sorteio de jackpot. Aliás, se você busca explorar outras modalidades, a casa se destaca entre os cassinos com giros grátis para slots na Roleta de Ouro e ao apostar em jogos selecionados.

📃 A BetMGM é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.098/2024, de 30 de dezembro de 2024.

9. Energia Bet: comece a jogar Plinko com depósitos de R$1

A Energia Bet possui o menor catálogo de Plinko em comparação com os cassinos que recomendamos, com apenas 5 jogos. No entanto, a principal vantagem é que é uma bet de 1 real para depositar e o processamento ocorre em menos de 5 segundos.

Outras vantagens de apostar na Energia Bet incluem Missões com rodadas grátis e Cashback de 10% para quem quer explorar o cassino. Ainda encontramos torneios de até R$5.000 por semana no E-Club para crash games e caça-níqueis.

📃 A Energia Bet é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 1.343/2024, de 18 de junho de 2025.

10. BetBoom: cashback de até 8% nos crash games

A BetBoom tem um dos maiores cashback para jogar Plinko com até 8%, dependendo do nível VIP. O diferencial é que no nível 1 o reembolso é de 3%, valor maior do que a Vbet, por exemplo, que disponibiliza somente a partir do nível 9.

Em número, a BetBoom possui 29 jogos de Plinko, maior que a Betano. Porém, a temática dos jogos são menores variáveis e cerca de 13 são jogados em um fundo monocolor com bolinhas minimalistas. É uma opção interessante para quem busca uma aventura mais clássica.

📃 A BetBoom é autorizada pela Portaria SPA/MF n° 2.103/2024, de 30 de dezembro de 2024.

Vale a pena jogar Plinko?

Sim, vale a pena jogar Plinko. O jogo da bolinha tem um funcionamento bastante fácil e acessível para iniciantes no cassino. É só confirmar a aposta e torcer para a bolinha alcançar uma base com multiplicador elevado.

Muitas versões de Plinko possuem um dos maiores RTP nos jogos de cassino com até 99%, indicando a tendência de maior retorno para os usuários.

Você pode jogar Plinko na maioria dos cassinos legalizados e encontrar cashback de até 18%, apostas baixas de R$0,10 e concorrer a prêmios de jackpot por aposta. Jogue com responsabilidade.

Perguntas frequentes sobre o jogo Plinko

Tire todas as suas dúvidas sobre como jogar Plinko em nossa seção de perguntas e respostas!

O que é Plinko?

Plinko é um jogo de apostas da categoria crash em que o jogador solta uma bolinha do topo de um tabuleiro triangular repleto de pinos em busca de multiplicadores elevados na base da pirâmide.

Existe um horário que é melhor para jogar Plinko?

Não, não existe melhor horário para jogar Plinko. Esses jogos possuem resultados aleatórios gerados por RNG e não sofrem qualquer influência do horário.

Qual é o RTP do Plinko?

O RTP do Plinko é variável, indo de 95% a 99%, dependendo da versão do jogo que você escolheu.

O que significam os multiplicadores no Plinko?

Os multiplicadores no Plinko significam quanto você pode receber em retorno em relação ao valor apostado. Se jogar R$10 e obter um multiplicador de 2x, o potencial retorno seria de R$20.

Qual a diferença entre risco baixo, médio e alto no Plinko?

A diferença entre o risco baixo, médio e alto no Plinko está na volatilidade. O baixo, tem tendência a retornos menores; o médio, equilíbrio entre retornos pequenos e médios; e o alto tem prêmios potencialmente maiores, mas raros.

Quantas linhas o tabuleiro do Plinko tem?

A quantidade de linhas do tabuleiro de Plinko não é fixa e depende do jogo que você está jogando. No geral, é comum encontrar entre 8 a 16.

Posso jogar Plinko grátis?

Sim, você pode jogar Plinko grátis na Superbet, Betano, Vbet, Novibet e outras casas de apostas regulamentadas no Brasil.