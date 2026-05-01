Megaways: o que são e quais pagam mais em 2026

Megaways são slots online que substituem as linhas de pagamento fixas por um sistema dinâmico. Ou seja, o número de símbolos por coluna muda a cada giro, podendo chegar a mais de 200.000 combinações.

Mas você sabe quais são os megaways que mais pagam em 2026? Neste guia completo, avaliamos os principais jogos disponíveis em cassinos licenciados e explicamos como funcionam esses slots, com base na regulamentação brasileira.

Quais slots Megaways mais pagam?

Os slots Megaways que mais pagam em maio de 2026 são White Rabbit Megaways, Buffalo King Megaways e Madame Destiny Megaways.

Eles lideram nosso ranking, que leva em consideração o RTP teórico, o número de combinações possíveis, além do prêmio máximo por rodada. Confira a lista completa dos games, que estão disponíveis nos melhores cassinos online:

Slot Linhas de pagamento RTP Prêmio máximo Provedora White Rabbit Megaways 248.832 97,24%-97,77% 17.420x Big Time Gaming Madame Destiny Megaways 200.704 96,56% 5.000x Pragmatic Play Buffalo King Megaways 200.704 96,52% 5.000x Pragmatic Play 5 Lions Megaways 117.649 96,50% 5.000x Pragmatic Play Dog House Megaways 117.649 96,55% 12.305x Pragmatic Play Extra Juicy Megaways 117.649 96,42% 5.000x Pragmatic Play Book of Tut Megaways 117.649 96% 10.000x Pragmatic Play Gonzo's Quest Megaways 117.649 96% 20.972x Red Tiger/NetEnt Big Bass Bonanza Megaways 46.656 96,72% 4.000x Pragmatic Play Age of the Gods Megaways 117.649 94,95% 5.295x Playtech

⚠️ O RTP é um cálculo teórico baseado em milhões de giros. Embora não influencie o resultado de uma sessão individual, nem garanta ganhos, ele é o único índice capaz de indicar quais jogos podem trazer mais ganhos a longo prazo.

O recurso que mais me chamou atenção é o Extending Reels, que funciona assim: durante os giros extras, os rolos podem crescer e abrir espaço para mais combinações na mesma rodada.

RTP: Entre 97,24% e 97,77%; Linhas de pagamento: 248.832; Prêmio máximo: 17.420x; Destaque: rolos que expandem até 12 símbolos por coluna nos giros grátis.

A ambientação inspirada no clássico "Alice no País das Maravilhas" e os efeitos sonoros durante os ganhos também são destaques do game. Testamos o jogo na Superbet e recomendamos a casa porque ela tem modo demo e apostas a partir de R$0,50.

Opinião do Autor Lukas Kenji "O símbolo Caterpillar Wild é outro recurso que merece nosso destaque porque ele pode surgir aleatoriamente e adicionar até 4 símbolos Wild extras aos rolos."

2. Madame Destiny Megaways

O game com ambientação mística e sombria ganha a medalha de prata do nosso ranking por conta do dinamismo da rodada de bônus, acionada ao obter de 3 a 6 cristais, além do número de combinações, que ultrapassa as 200.000 linhas de pagamento.

Durante as rodadas grátis, qualquer combinação vencedora tem seu valor multiplicado pelo número sorteado na roleta. Outro destaque é o recurso de cascata: os símbolos das vitórias somem e abrem espaço para novos, criando combinações em sequência.

RTP: 96,50%; Linhas de pagamento: 117.649 Prêmio máximo: 5.000x Destaque: roleta pré-bônus que define multiplicadores de até 25x.

Testamos o game da Pragmatic Play na Sportingbet e recomendamos a casa porque o jogo roda sem travamentos. Além disso, esse cassino com cashback oferece retorno fixo de 10% diário sobre apostas sem sucesso, que é válido para alguns slots Megaways.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Gostamos da roleta pré-bônus porque ela define multiplicadores de 5x a 25, podendo mudar completamente os rumos da rodada."

3. Buffalo King Megaways

O game com inspiração em ambientes desérticos da América do Norte fecha nosso pódio porque é um dos poucos a oferecer mais de 200.000 combinações, além de ter RTP superior a 96%.

Durante o bônus, os símbolos Wilds (búfalos) aparecem com multiplicadores aleatórios de 2x, 3x ou 5x. O diferencial é que esses multiplicadores são cumulativos quando mais de um Wild participa da mesma combinação vencedora.

RTP : 96,52%;

: 96,52%; Linhas de pagamento : 200.704

: 200.704 Prêmio máximo : 5.000x

: 5.000x Destaque: Wilds multiplicadores cumulativos (até 5x) durante as rodadas grátis.

Nossas sessões de teste do Buffalo King Megaways foram feitas na Novibet, uma plataforma que se destaca pelas promoções semanais com giros grátis em slots, que podem incluir Megaways.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Toda vitória no jogo ativa o sistema de cascata, que permite emendar várias vitórias consecutivas com um único giro. Consideramos que esse é um dos pontos altos do game."

4. 5 Lions Megaways

O maior diferencial do jogo está na escolha personalizada do bônus. Ao ativar os giros grátis, você pode selecionar entre 7 combinações, que variam desde um multiplicador de 40x com apenas 6 rodadas, até um perfil mais conservador de 2x com 25 rodadas.

O Leão Dourado, que atua como Wild (coringa), também pode aparecer com multiplicadores aleatórios de 2x a 40x durante as rodadas normais, aumentando as chances de ganhos antes mesmo de chegar ao bônus.

RTP : 96,52%;

: 96,52%; Linhas de pagamento : 200.704

: 200.704 Prêmio máximo : 5.000x

: 5.000x Destaque: 7 opções de bônus ajustáveis.

Recomendamos jogar o game da Pragmatic Play na Rivalo, que também tem a versão 5 Lions Megaways 2, além de um programa de recompensas que traz prêmios como giros e apostas grátis.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Os gráficos modernos e a trilha sonora inspirada em animais do sudeste asiático ajudam a fazer desse slot um dos melhores Megaways disponíveis no Brasil."

5. Dog House Megaways

Esse é mais um jogo em que as rodadas com bônus brilham. Você decide entre dois caminhos: Sticky Wilds, que concede até 20 giros em que os Wilds permanecem fixos até o fim; ou Raining Wilds, que dá de 15 a 30 giros e faz chover até 6 Wilds aleatórios.

Consideramos que os melhores momentos costumam vir na opção Sticky Wilds, cujos símbolos fixos ganham multiplicadores de 2x ou 3x. Outro destaque desse jogo é o potencial máximo de prêmio de 12.305x a sua aposta, superior à maioria dos slots.

RTP: 96,55%; Linhas de pagamento: 117.649 Prêmio máximo: 12.305x Destaque: escolha entre Wilds fixos ou chuva de até 6 Wilds por rodada.

Nossa análise do Dog House Megaways foi feita na Betsson, uma plataforma recomendada por quem gosta de jogos de cassino, especialmente por conta dos torneios de slots, que são atualizados semanalmente e incluem Megaways.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Valorizamos esse jogo pelo design alegre, com filhotes animados, além da trilha sonora envolvente."

6. Extra Juicy Megaways

Podemos dizer que essa é uma versão vitaminada dos clássicos caça-níqueis de frutas, que se destaca pelas cascatas ilimitadas: a cada vitória, os símbolos premiados desaparecem, e novos caem do topo, permitindo múltiplos ganhos consecutivos em uma única aposta.

Já o bônus de giros grátis é acionado com 4 ou mais diamantes, e concede um mínimo de 12 rodadas. Antes de começar, você ainda pode optar por um recurso de aposta (Gamble), que permite colocar em jogo suas rodadas atuais para tentar ganhar ainda mais giros grátis.

RTP : 96,42%;

: 96,42%; Linhas de pagamento : 117.649

: 117.649 Prêmio máximo : 5.000x

: 5.000x Destaque: cascatas ilimitadas, que permitem ganhos consecutivos em um só giro.

Testamos o Extra Juicy Megaways na Bet dá Sorte, e recomendamos a casa porque ela permite a compra de rodadas grátis a partir de R$20. A casa tem ainda cashback sem rollover para jogos de cassino e promoções semanais de slots com giros grátis.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Apesar de ter gráficos pouco chamativos, aprovamos a experiência com o jogo no celular, que roda sem travamentos mesmo em longas sessões."

7. Book of Tut Megaways

Consideramos que esse jogo com RTP de 96,70% tem um dos recursos de expansão mais chamativos do mercado. Durante qualquer giro no jogo base, um símbolo especial pode se expandir aleatoriamente, cobrindo todo o seu rolo.

Isso concede mais chances de formar combinações vencedoras, mesmo que esses símbolos não estejam lado a lado inicialmente. Outro destaque do game da Pragmatic Play é o prêmio máximo de até 10.000x a aposta, sendo um dos maiores do mercado.

RTP: 96,70%; Linhas de pagamento: 117.649 Prêmio máximo: 10.000x Destaque: símbolos expansivos que podem surgir a qualquer momento.

Recomendamos jogar Book of Tut Megaways na Brazino777, que aplica o RTP padrão do jogo e tem como diferencial a Missão Fortuna, que concede 50 giros grátis para quem acumula R$50 em slots selecionados.

Opinião do Autor Lukas Kenji "A ambientação no estilo caça ao tesouro nos agradou e também deve satisfazer os fãs de Indiana Jones e Tomb Raider."

8. Gonzo's Quest Megaways

O game da Net Ent já pode ser considerado um clássico moderno entre os Megaways, e faz parte da nossa lista pelo visual imersivo e a interação de Gonzo ao lado dos rolos tornam a experiência ainda mais envolvente, com um prêmio máximo de 20.972x.

O jogo é movido pela mecânica Avalanche (cascata), em que os blocos vencedores explodem e dão lugar a novos, com um detalhe: a cada avalanche consecutiva, um multiplicador progressivo é acionado que pode chegar a 15x em rodadas bônus.

RTP: 96%; Linhas de pagamento: 117.649 Prêmio máximo: 20.972x Destaque: símbolos expansivos que podem surgir a qualquer momento.

Nossa avaliação do jogo foi feita na EstrelaBet, uma casa que recomendamos pela disponibilidade de modo demo, além da roleta de prêmios. Ela é gratuita e pode ser ativada ao subir de nível no programa de recompensas da plataforma.

Opinião do Autor Lukas Kenji "A animação do protagonista ao lado da tela e a dinâmica das rochas sendo quebradas tornam Gonzo's Quest um dos jogos com os melhores gráficos do mercado."

9. Big Bass Bonanza Megaways

Um dos slots mais populares do momento ganhou uma versão Megaway. O jogo tem RTP de 96,70%, sendo que o objetivo principal é conseguir 3 ou mais símbolos de pescador (Wild/Scatter) para ativar a rodada de bônus.

Durante os giros grátis, os peixes que aparecem nos rolos exibem valores em dinheiro, que são coletados pelo pescador sempre que ele surge na tela. Destacamos ainda a trilha sonora relaxante, além dos gráficos animados, que ilustram o fundo do mar.

RTP: 96,70%; Linhas de pagamento: 46.656 Prêmio máximo: 4.000x Destaque: coleta de valores dos peixes pelo pescador durante os giros grátis.

Fizemos nossa análise do game na Br4Bet, e recomendamos a casa porque ela permite jogar no modo demo mesmo sem estar logado. Torneios e Missões com prêmios em giros grátis em slots variados são outros diferenciais da plataforma.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Julgamos que a versão Megaways é uma das melhores da franquia por conta de recursos especiais, como Dynamite, que adiciona peixes aleatórios aos rolos, e Bazooka, que explode todos os símbolos."

10. Age of the Gods: King of Olympus Megaways

Jogos inspirados na mitologia grega fazem sucesso no Brasil e não poderiam faltar em nossa lista. Embora tenha o menor RTP entre os games listados, Age of the Gods tem jackpots progressivos que podem ser acionados aleatoriamente a qualquer momento.

Os jackpots (Power, Extra Power, Super Power e Ultimate Power) acumulam uma fração de todas as apostas na rede e podem transformar uma rodada comum em uma vitória cheia de explosões.

RTP : 94,95%;

: 94,95%; Linhas de pagamento : 117.649

: 117.649 Prêmio máximo : 5.000x

: 5.000x Destaque: 4 jackpots progressivos ativados aleatoriamente.

Avaliamos Age of the Gods Megaways na Galerabet, que rodou o jogo sem travamentos, mesmo em sessões com mais de 100 giros. A plataforma também é recomendada porque tem promoções com bônus em giros grátis nos canais de WhatsApp e Telegram.

Opinião do Autor Lukas Kenji "Se você curte Gates of Olympus, certamente vai gostar de Age of the Gods, principalmente na versão Megaways, que se diferencia pelas mais de 100.000 linhas de pagamentos."

O que são slots Megaways?

Slots Megaways são caça-níqueis online com uma mecânica na qual o número de símbolos por coluna muda a cada giro, criando milhares de combinações possíveis. Veja abaixo a diferença na distribuição de símbolos por cilindro entre duas rodadas:

Diferentemente dos slots tradicionais, que operam com linhas de pagamento fixas, os Megaways calculam vitórias com base em "ways to win" (formas de ganhar). Basta que símbolos iguais apareçam em colunas adjacentes, da esquerda para a direita.

A mecânica foi patenteada pela Big Time Gaming em 2016, e licenciada para outras provedoras, como Pragmatic Play, NetEnt, Red Tiger e Playtech, que passaram a desenvolver seus próprios títulos Megaways.

Onde jogar Megaways no Brasil com segurança?

Para jogar Megaways no Brasil com segurança, selecionamos 5 cassinos licenciados pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) que oferecem mais de 50 slots Megaways, sendo vários disponíveis em versão demo, além de ofertas como rodadas grátis sem rollover.

Reforçamos que o Lance! recomenda apenas cassinos que operam em conformidade com a Lei das Bets (14.790/2023). Isso garante que as marcas ofereçam mecanismos de proteção aos dados do usuário e meios de pagamentos seguros, como o Pix. Veja a lista:

Cassino Licença Nº de jogos Megaways Demo disponível Ofertas Superbet 2/2024 101 Sim Missões que valem SuperCoins Sportingbet 4/2024 108 Sim Cashback de 10% Novibet 17/2024 143 Sim Torneios com R$42.000 em prêmios Rivalo 105/2024 90 Sim Programa de recompensas Betsson 8/2024 56 Sim Torneios em slots Megaways

1. Superbet: missões em slots Megaways valem SuperCoins

A Superbet ocupa o topo da nossa lista porque oferece uma missão que concede 20 SuperCoins para quem acumula R$200 em apostas em slots, incluindo Megaways. As moedas podem ser trocadas por giros grátis em jogos como Macaco Sortudo e Gates of Olympus.

Verificamos que os desafios estão disponíveis para todos os usuários cadastrados, inclusive quem ativa o código de bônus Superbet no registro. Cashback em slots, aplicativo exclusivo para cassino e torneios recorrentes são outras vantagens da plataforma.

2. Sportingbet: cashback de 10% em saldo real todos os dias

A Sportingbet é um dos poucos cassinos que retornam dinheiro real em vez de bônus de apostas. O reembolso de 10% é ilimitado e vale todos os dias. Caso acumule, R$50 em apostas sem sucesso em um sábado, por exemplo, no domingo você recebe R$5 de volta.

Em nossa análise da casa com o código bônus Sportingbet ativado, vimos que o benefício envolve jogos elegíveis de crash games, table games, vídeo bingo e slots, incluindo Megaways.

3. Novibet: R$ 42.000 em prêmios ao participar de torneios

A Novibet está no pódio do nosso ranking porque tem como diferencial torneios que distribuem R$42.000 em prêmios para os 160 melhores colocados. Verificamos que os desafios são atualizados semanalmente e podem envolver slots Megaways.

Confirmamos ainda que os torneios são acessíveis a todos os usuários, inclusive os que ativam o código promocional Novibet. A casa também se destaca pela oferta de giros grátis todas as semanas para slots variados. Acesse a aba de "Promoções" para checar a oferta.

4. Rivalo: giros e apostas grátis no Clube Rivalo

Além de ter um catálogo com 90 slots Megaways, a Rivalo se destaca pelo programa de recompensas que traz prêmios como giros e apostas grátis. Checamos que o Clube Rivalo tem inscrição gratuita e automática após o registro.

Também constatamos que o uso de um código de bônus Rivalo é opcional para essa e outras promoções, como o cashback semanal de até 25% e a Hora da Sorte, uma roleta diária de prêmios com giros gratuitos.

5. Betsson: R$150.000 em dinheiro real no torneio de caça-níqueis

A Betsson fecha nosso top 5 porque distribui R$150.000 em dinheiro real para os 100 melhores colocados do Torneio de Caça-Níqueis da Games Global, que tem aposta mínima de R$1,20. A cada R$0,60 de ganho líquido, o participante ganha um ponto no ranking.

Entre os 234 jogos elegíveis, checamos que há 5 Megaways, com destaque para o Cash'N Rishes Megaways. Verificamos também que os torneios com bônus Betsson são atualizados regularmente e podem envolver crash games e jogos de cassino ao vivo.

Guia: como funcionam os Megaways?

Os slots Megaways funcionam com rolos dinâmicos que mostram uma quantidade diferente de linhas e símbolos em cada coluna a cada giro. Isso permite que milhares de combinações sejam possíveis. Confira mais detalhes:

Cada coluna pode exibir de 2 a 7 símbolos por giro, de forma aleatória; O total de combinações multiplica a quantidade de símbolos em cada coluna; Em um jogo com 6 colunas e 7 símbolos, há 117.649 formas de ganhar; Alguns jogos ultrapassam 200.000 combinações, como White Rabbit e Buffalo King; Para ganhar, é preciso alinhar símbolos iguais em colunas adjacentes.

Quais são os símbolos das Megaways e o que significam?

Os slots Megaways utilizam geralmente 3 símbolos especiais que aparecem durante o jogo e alteram a dinâmica das rodadas: o Wild funciona como um coringa, o Scatter ativa bônus, enquanto o Multiplicador aumenta o valor de rodadas com ganhos. Veja um resumo:

Wild: substitui outros símbolos para formar combinações vencedoras; Scatter: aparece em qualquer posição e ativa giros extras ou outros bônus; Multiplicador: aumenta o valor do prêmio de uma combinação vencedora.

O que são reels em cascata?

Reels em cascata são um recurso em que os símbolos vencedores desaparecem, enquanto novos caem no lugar, podendo gerar mais combinações na mesma rodada sem custo adicional.

Também conhecido como avalanche, esse ciclo se repete até que não haja mais combinações vencedoras. Em alguns jogos, como Gonzo's Quest Megaways, um multiplicador progressivo aumenta a cada cascata consecutiva.

O que é RTP e por que é alto nos Megaways?

O RTP (Return to Player) é o retorno teórico que um slot devolve ao jogador no longo prazo, exibido em porcentagem do total apostado.

Os Megaways costumam ter RTP entre 96% e 98%, de acordo com a média dos slots tradicionais. Mas o índice não garante ganhos, sendo apenas um cálculo matemático baseado em milhões de giros, que não influencia o resultado de uma única sessão.

O RTP também pode variar de acordo com cada cassino. Verifique essa informação na casa de apostas antes de jogar.

O que é Max Megaways?

Max Megaways é uma série de slots da Big Time Gaming com temática de espionagem, lançada em 2022. O nome "Max Megaways" se refere ao título do jogo, e não a uma variação da mecânica.

O slot original e suas sequências (Max Megaways 2 e 3) têm até 117.649 linhas de pagamento e trazem recursos como Maximum Megaways, um modificador que ocorre quando todos os 6 rolos mostram 7 símbolos simultaneamente.

Qual a diferença entre Megaways e Max Megaways?

Megaways é a mecânica de rolos dinâmicos criada pela Big Time Gaming, enquanto Max Megaways é o nome comercial de uma série de slots com temática de agente secreto que usa essa mesma mecânica.

Não há diferença técnica entre eles: ambos operam com o mesmo motor de jogo. A confusão é comum porque "Max Megaways" pode soar como uma versão aprimorada, mas trata-se apenas de um título específico dentro do catálogo da BTG.

Outra confusão possível é com o termo Max Win, que é a definição em inglês para o prêmio máximo de um slot.

Qual a diferença entre Megaways e slots tradicionais?

A principal diferença é que nos slots tradicionais o número de linhas de pagamento é fixo, enquanto nos Megaways esse número muda a cada giro, podendo chegar a centenas de milhares de combinações possíveis.

Em um slot tradicional, você aposta em linhas pré-definidas (10, 20, 50 linhas) e os símbolos precisam se alinhar exatamente nas trilhas para formar uma vitória. Já nos Megaways, qualquer símbolo igual em colunas adjacentes conta, não importa a posição exata.

Outra diferença está na imprevisibilidade: como a quantidade de símbolos por coluna varia a cada giro, o número de combinações possíveis também muda constantemente nos Megaways, criando uma experiência mais dinâmica.

⚠️ Tanto slots tradicionais, quanto os Megaways operam por meio do RNG, um gerador de números aleatórios, que garante resultados diferentes a cada rodada, impedindo manipulações no jogo.

Como ativar os giros extras nos slots Megaways?

Os giros extras nos slots Megaways são ativados quando 3 ou mais símbolos Scatter aparecem em qualquer posição dos rolos. Alguns jogos também permitem comprar esse recurso diretamente, com um custo adicional sobre o valor da aposta.

Posso jogar Megaways no celular?

Sim, todos os jogos citados neste artigo funcionam em dispositivos móveis, sem necessidade de download.

Basta acessar o cassino pelo navegador do celular ou pelo aplicativo da plataforma, quando disponível. A Superbet, por exemplo, tem um app específico para apostas em cassino na Google Play Store, que funciona sem travamentos.

Os slots Megaways são regulamentados no Brasil?

Sim, desde que o cassino tenha licença ativa conforme a Lei nº 14.790/2023. Verifique se o domínio do site termina em "bet.br" e se a portaria de autorização da SPA/MF é informada no rodapé da página. Também é possível confirmar a informação no portal da secretaria.

As plataformas licenciadas são obrigadas a oferecer jogos auditados por laboratórios independentes que certificam o funcionamento correto do RNG e a precisão do RTP informado.