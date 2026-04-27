A Superbet dá giros grátis toda semana para quem acessa a casa às quartas e domingos, entre 12h e 16h. O benefício também é concedido por meio de promoções como SuperSpin, SuperCoins, MeteBrasa e Missões.

Quer saber como receber os prêmios? Neste artigo, mostramos detalhes sobre cada oferta e quais jogos são elegíveis. Trazemos ainda um passo a passo para usar os giros grátis e como sacar eventuais ganhos.

Como ganhar giros grátis na Superbet?

Para ganhar giros grátis na Superbet é preciso ter cadastro na plataforma e seguir as condições previstas pela promoção. Na tabela abaixo, apresentamos um resumo das principais ofertas com freespins, além do código de bônus Superbet atualizado em 2026:

Promoção Como funciona Código Giros Grátis Toda Semana Bônus liberado às quartas e domingos LNMAX SuperSpin Roleta diária com prêmios variados LNMAX SuperCoins Moedas que podem ser trocadas por prêmios LNMAX MeteBrasa Prêmios ao acertar palpites em esportes LNMAX Missões Desafios em cassino e apostas esportivas LNMAX Programa de Criadores Bônus ao compartilhar cupons de apostas LNMAX

Giros Grátis Toda Semana

Consideramos que essa é a promoção com requisitos mais simples para receber giros grátis na Superbet porque basta fazer login na plataforma às quartas e domingos, entre 12h e 16h, para receber o bônus.

Acessamos o site às 12h42 de uma quarta-feira e recebemos uma oferta de 20 giros grátis no Macaco Sortudo. Após o aceite, fomos direcionados para a tela da promoção e selecionamos o botão participar. O bônus foi adicionado ao saldo com validade de 2 dias.

SuperSpin

A SuperSpin é um dos principais motivos que fazem a Superbet ser considerada um dos melhores cassinos online. A roleta de prêmios tem participação gratuita, pode ser girada todos os dias, e libera apostas e giros grátis, além do jackpot, um bônus de R$10.000.

Durante nossa análise, ficamos sem prêmios 3 vezes, mas também ganhamos 50 SuperCoins, além de 10 giros grátis para serem usados no jogo Sweet Bonanza em até 72 horas.

SuperCoins

As moedas da Superbet são chamadas de SuperCoins, que podem ser trocadas por freespins em diversos slots populares. Por exemplo, ao acumular 300 moedas, você pode trocar por 10 giros grátis no Touro Sortudo, Ratinho Sortudo, entre outros jogos.

Os SuperCoins podem ser ganhos ao concluir missões ou pela SuperSpin, sendo que a quantia do prêmio pode ser variada. Em nossos testes, o mais comum foi ganharmos 50 moedas, mas já recebemos 300 de uma só vez.

MeteBrasa

Responda a perguntas diariamente para acumular pontos e subir no ranking do MeteBrasa, uma promoção que concede até R$300.000 giros grátis e R$50.000 em apostas grátis para os primeiros colocados.

Ao acessarmos a promoção, a tarefa era acertar se haveria gol contra na partida entre San Lorenzo x Vélez Sarsfield. Os usuários que acertam 10 palpites em sequência têm direito ainda ao Super Jackpot, que divide R$100.000 em prêmios para quem alcançar a proeza.

Missões

Outra maneira de receber giros grátis na Superbet é cumprir com missões em apostas esportivas e cassino. Assim, você recebe SuperCoins, a moeda que pode ser trocada por prêmios na Superbet.

Nos deparamos duas missões diferentes, sendo que na primeira, é preciso acumular R$500 em apostas esportivas para receber 100 moedas. O outro desafio é chegar a R$200 em apostas em cassino a fim de ganhar 20 SuperCoins.

Programa de Criadores

Essa promoção exclusiva da Superbet tem giros grátis e apostas grátis como prêmios para apostadores que compartilham recomendações de palpites no Supersocial, a rede social da plataforma.

Para desbloquear os ganhos é preciso acumular 50 bilhetes copiados por pelo menos 10 usuários diferentes, sendo que o bônus é creditado até 5 dias úteis após o fim de cada mês.

Como usar os giros grátis na Superbet?

Para usar os giros grátis na Superbet é preciso acessar a aba de cassino ou o aplicativo de cassino da Superbet, disponível na Google Play Store. Em seguida, siga os passos abaixo:

1 . Selecione o jogo para o qual você ganhou os bônus; 2 . Confira se seu saldo promocional aparece na tela; 3 . Use os giros grátis da Superbet.

A plataforma emite um aviso quando você termina de usar o bônus e pergunta se quer continuar a apostar com saldo em dinheiro real. Você pode prosseguir no jogo ou encerrar a sessão.

Em quais jogos posso usar os giros grátis?

Os jogos elegíveis para giros grátis na Superbet variam de acordo com a promoção. Os games da oferta "Giros Grátis Toda Semana" e SuperSpin costumam ser atualizados semanalmente, enquanto os títulos elegíveis para trocar via SuperCoins são esses:

Touro Sortudo;

Ratinho Sortudo;

Macaco Sortudo;

Tigre Sortudo;

Fênix Sortuda;

Gates of Olympus;

Gates of Olympus 1000;

Gates of Olympus Super Scatter;

Gates of Superbet 1000;

Sweet Bonanza;

Sweet Bonanza 1000;

Sweet Rush Bonanza;

Sweet Bonanza Super Scatter;

Fortune Mouse;

Fortune Ox;

Fortune Rabbit.

A lista é passível de alterações por parte da casa de apostas. Por isso, recomendamos que verifique a página da promoção a fim de saber quais são os games selecionáveis no momento em que você for jogar.

Lembramos ainda que giros grátis são bônus válidos apenas para slots. Portanto, ele não se aplica a quem deseja jogar Aviator na Superbet ou qualquer outro crash game.

Como sacar os ganhos dos giros grátis?

Os ganhos dos giros grátis na Superbet são adicionados automaticamente à sua conta e podem ser sacados normalmente, geralmente podem ser usados sem rollover. Consulte os Termos e Condições da promoção na qual você participou para confirmar a informação.

Veja agora o tutorial completo fazer fazer o saque:

1 . Toque ou clique no ícone do seu perfil na página inicial; 2 . Selecione o botão "Retirada"; 3 . Insira o valor desejado, sendo que o saque mínimo é de R$1; 4 . Faça uma selfie para verificar sua identidade; 5 . O valor deve ser compensado em instantes.

Segundo a casa, o prazo para liberação de saques é de uma hora, mas em nossos testes, o valor sempre foi adicionado à conta bancária em poucos minutos.

Os giros grátis da Superbet valem a pena?

Sim, os giros grátis na Superbet valem apenas pois o benefício pode ser utilizado em jogos populares, como títulos das séries Sortudo e Gates of Olympus. Além disso, eventuais ganhos podem ser sacados geralmente sem rollover.

Outro diferencial da Superbet perante cassinos com rodadas grátis, é que bônus está disponível em diversos tipos de promoções, como roletas e missões, além de ofertas exclusivas como "Giros Grátis Toda Semana" e "Programa de Criadores".

Perguntas frequentes sobre os giros grátis na Superbet

Caso ainda tenha dúvidas sobre o tema, confira algumas das perguntas mais pesquisadas, acompanhadas de respostas diretas:

Como ganhar giros grátis na Superbet?

Você pode ganhar giros grátis na Superbet participando de promoções como SuperSpin, SuperCoins, MeteBrasa e Missões, além das ofertas exclusivas "Giros Grátis Toda Semana" e "Programa de Criadores".

Os giros grátis da Superbet têm rollover?

A maioria das promoções não têm rollover, mas recomendamos que verifique os Termos e Condições da oferta para confirmar a informação.

Posso sacar os ganhos dos giros grátis na Superbet?

Sim, os ganhos podem ser sacados normalmente, assim como qualquer outro valor que esteja no seu saldo.

Quando a Superbet libera rodadas grátis?

Todos os dias é possível girar a roleta SuperSpin, que dá giros grátis. Outra maneira de conseguir o bônus é fazendo login às quartas e domingos, entre 12h e 16h.

Em quais jogos posso usar os giros grátis da Superbet?

Depende da promoção, mas no momento é possível usar os giros em jogos famosos como Gates of Olympus, Sweet Bonanza e Touro Sortudo.