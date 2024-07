Casas de apostas já aceitam PicPay como método de pagamento







Publicada em 08/07/2024 - 05:59

Muitos apostadores procuram uma casa de apostas que aceite PicPay. Mas, no Brasil, nem sempre é fácil achar uma opção confiável de casa de apostas com PicPay entre os seus métodos de pagamento, disponibilizados a usuários brasileiros para fazer pagamentos, depósitos e até ganhar bônus.



Por esse motivo, preparamos um artigo rápido com dicas de operadoras para fazer aposta online que têm o PicPay em seus sistemas para pagamentos. Então, se você gosta deste método de pagamento chamado PicPay e quer fazer uma aposta, de forma simples, como se usando um cartão de crédito, siga conosco. Veja cada casa de aposta que aceita PicPay no Brasil:



Betmotion: muitas promoções e mercados

1xBet: odds competitivas e muitos métodos

Rivalo: bônus para apostas combinadas

LeoVegas: muitos jogos de cassino

Sportingbet: casa de apostas completa



Vantagens e desvantagens do PicPay



Sem dúvida, assim como o cartão de crédito, o PicPay é um meio de pagamento já muito utilizado no Brasil para apostas múltiplas. Contudo, o que muitos não sabem é que existem casas de apostas que aceitam PicPay de seus usuários. Ou seja, a partir do seu e-mail, é possível se tornar um apostador e pagar por sua aposta usando o PicPay.



Apesar disso, nas plataformas de apostas desportivas, não é fácil para o apostador encontrar PicPay para fazer pagamentos. Mas, se você deseja fazer apostas com PicPay, saiba que isto é totalmente possível.



Algumas casas de apostas que operam no Brasil já oferecem o PicPay como meio para transferência. Porém, nem tudo são flores quando falamos em PicPay em sites de apostas. Por isso, resolvemos listar algumas vantagens e desvantagens do PicPay nas apostas desportivas.



A seguir, veja um pouco da nossa opinião de prós e contras neste texto sobre casas de apostas que aceitam pagamentos pelo PicPay de seus usuários...



Vantagens



A seguir, listamos algumas vantagens para quem deseja utilizar o PicPay em sites de apostas online:



· O PicPay é um método de pagamento seguro e fácil de utilizar;

· Além disso, o PicPay é interessante para quem não tem uma conta bancária em um banco tradicional;

· O depósito via PicPay em sites de apostas e casinos online é rápido e muito prático;

· Normalmente, não há taxas atreladas à utilização do PicPay nas casas de apostas que aceitam PicPay.



Desvantagens



Igualmente, há alguns pontos não tão positivos de usar o PicPay em casas de apostas:



· Mesmo atualmente, muitos sites de apostas que operam no mercado brasileiro, como bet365 PicPay, não aceitam o PicPay;

· Para vários usuários, pode ser bem mais prático utilizar o Pix ou uma carteira eletrônica para fazer apostas.



Passo a passo para usar o PicPay em casas de apostas



Depois que apresentamos algumas casas de apostas que aceitam PicPay, vamos falar mais sobre o PicPay. Em outras palavras, mostrar um pouco sobre como utilizar o método PicPay nas apostas online.



Assim, poderemos lhe dar um auxílio no momento de usar o PicPay nas plataformas de apostas desportivas. Então, confira o nosso guia para fazer transferências nas casas de apostas que aceitam PicPay.



Como fazer um depósito usando o PicPay



Em primeiro lugar, você precisa saber como utilizar o PicPay nos sites de apostas. Por isso, resolvemos trazer um guia rápido para fazer um depósito utilizando este método.



Basicamente, apesar de ser uma conta bancária, o PicPay funciona como uma espécie de carteira eletrônica para fazer pagamentos. Em outras palavras, fazer transações utilizando o sistema é bem prático, rápido e seguro.





Então, confira um passo a passo para depositar em plataformas de apostas com PicPay:



1. Primeiramente, faça o cadastro ou acesse a sua conta na sua casa de apostas preferida;

2. Em seguida, na parte de métodos de pagamento, selecione o PicPay como a forma de pagamento desejada;

3. Posteriormente, escolha o valor que deseja depositar via PicPay em sua conta de apostas esportivas;

4. Clique em “DEPOSITAR” para seguir com a transação;

5. Complete o seu depósito usando a sua conta PicPay;

6. Por fim, aguarde até a transação ser concluída, algo que geralmente é bem rápido usando o PicPay.



Não se esqueça de que, ao fazer seu primeiro depósito após o registro, é possível obter um bônus. Aliás, esta é uma das opções de oferta que uma boa casa de apostas pode oferecer aos apostadores em e sports.



A fim de conhecer os melhores sites de apostas que disponibilizam esse tipo de bônus, siga neste artigo. Vamos mostrar quais casas de aposta oferecem bônus para brasileiros.



Como fazer um saque



Além de depositar via PicPay, algumas casas de apostas podem oferecer o uso do PicPay para saque. Dessa maneira, no Brasil, os apostadores conseguem retirar dinheiro de suas contas sem problemas.



Mas, se não houver especificamente o PicPay como método de saque, normalmente é possível fazer retiradas via transferência bancária.



Dessa maneira, veja nosso guia para fazer saques em sites de apostas com PicPay:



1. Em primeiro lugar, acesse a sua conta de apostas na sua plataforma e vá no painel de usuário. Clique em “Saque” ou “Sacar”;

2. Então, escolha um dos métodos disponíveis para retirar saldo, seja PicPay ou transferência bancária;

3. Posteriormente, coloque o valor que deseja saber de sua conta de apostas esportivas;

4. Em seguida, preencha os dados solicitados para concluir o saque na plataforma de apostas online;

5. Para finalizar, conclua a transação e, depois do tempo de processamento, o dinheiro irá para sua conta PicPay.



Em caso de dúvidas sobre saque em sua plataforma de apostas esportivas, contate a empresa. Dessa maneira, você poderá falar com um membro da equipe de atendimento e perguntar como sacar via PicPay.



Contudo, normalmente é bem tranquilo utilizar o PicPay nos sites de apostas online que oferecem este método para seus usuários em transações financeiras. Então, não há muito com o que se preocupar, já que dificilmente você terá dores de cabeça ao fazer apostas com PicPay.





Casas de aposta aceitam depósito com PicPay

Melhores casas de apostas que aceitam PicPay



Neste tópico, vamos apresentar algumas das melhores casas de apostas que aceitam PicPay. Desse modo, ficará mais simples você escolher uma operadora que lhe agrade.



Primeiramente, precisamos deixar claro que todas as casas de apostas que selecionamos são confiáveis. Em outras palavras, são empresas que possuem licença para operar e oferecem plataformas seguras.



Além disso, no Brasil, todas oferecem métodos de pagamento confiáveis para fazer depósitos e saques. Entre eles o PicPay.



Lembrando apenas que é preciso verificar em cada site se o PicPay está mesmo disponível no momento. Afinal, as empresas podem atualizar seu catálogo de formas de pagamento a qualquer momento.



Então, vamos à nossa seleção de melhores casas de apostas esportivas:





Lembre-se que a tabela acima é apenas uma seleção de ofertas que nossa equipe editorial separou. Portanto, nossa recomendação é que visite o site e veja as ofertas vigentes.



Além disso, não se esqueça de ler os Termos e Condições (T&C) completos de cada bônus e outras ofertas. Dessa forma, poderá aproveitar as promoções sem dores de cabeça ao conhecer suas regras.



Dúvidas sobre apostar com PicPay



Chegando na reta final deste artigo sobre casas de apostas que oferecem PicPay, você segue com algumas dúvidas? Se a resposta for “sim”, vamos à nossa seção de perguntas e respostas para responder aos questionamentos frequentes.



Como funciona o PicPay?



O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros, como afirma a própria empresa. Ou seja, ele funciona como uma conta bancária, oferecendo serviços como cartão de crédito, pagamentos e mais.



Dessa maneira, o usuário faz um cadastro na plataforma e pode usar o aplicativo para fazer suas transações.



Quais são as taxas de transferência? Há alguma?



O aplicativo PicPay tem taxas para alguns serviços, mas para fazer depósitos em casas de apostas e fazer transações normalmente não há taxas. Desse modo, ao depositar em um site de apostas, você provavelmente não terá que arcar com taxas do aplicativo.



Entretanto, em alguns casos pode haver taxas eventuais. A fim de se informar sobre isso, contate a empresa PicPay em caso de dúvidas.



Como o processo de ‘prova de identidade’ funciona?



O Processo de Verificação de Identidade é um mecanismo padrão em sites de apostas para garantir que o usuário é o titular da conta. Isso significa que o cliente pode ter que enviar documentos de identidade para comprovar que é ele mesmo.



Isso é de suma importância para evitar fraudes e lavagem de dinheiro, por exemplo. Dessa maneira, as operadoras podem realizar esse processo antes de um saque.



Qual é o depósito/saque mínimo?



Os valores mínimos de depósito e saque via PicPay em sites de apostas online pode variar. Portanto, nossa indicação é que confira a sua plataforma de apostas para saber as quantias.



Qual é o tempo de transferência para ambos?



Igualmente, o tempo de transferência tanto para depósito quanto para saque varia de método para método. No caso do PicPay, normalmente os pagamentos caem de maneira instantânea, levando poucos minutos no máximo.



Entretanto, se o seu pagamento estiver demorando mais do que o normal, contate o suporte da casa de apostas. Assim, a equipe conseguirá verificar o que pode estar acontecendo.



Como cancelar um saque?



Caso o seu saque ainda não tenha sido processado, alguns sites de apostas permitem o cancelamento. Para isso, você pode ir no painel da conta e ver se há uma área para gerenciar saques. Ou então contatar o serviço de atendimento ao cliente para conversar com um atendente sobre a possibilidade de cancelamento de saque.



Entretanto, se a retirada já estiver em processo, pode não ser possível cancelar o saque.



Quais moedas estão disponíveis no site?



O PicPay trabalha com o Real Brasileiro (BRL). Já as casas de apostas online normalmente oferecem mais de uma opção de moeda aos seus usuários. Por exemplo, Real Brasileiro, Dólar Americano (USD) e Euro (EUR), entre outras.



A fim de conferir as moedas disponíveis em cada site de apostas, acesse a plataforma. Contudo, sempre recomendamos que, aqui no Brasil, você utilize o Real como a moeda de sua conta de apostas esportivas. Assim, após escolher sua moeda, selecione PicPay.



Quais são os métodos de pagamento disponíveis nas operadoras?



Nos dias atuais, os sites de apostas esportivas estão oferecendo cada vez mais métodos de pagamento. Afinal, eles querem que seus clientes tenham mais facilidade e segurança na hora de depositar e sacar.



Assim, não é difícil encontrar operadoras que oferecem formas de pagamento variadas.



Aliás, entre os métodos de pagamento mais comuns nas plataformas de apostas online, temos:



· Pix;

· Transferência bancária;

· Boleto bancário;

· Carteiras eletrônicas (Skrill, Neteller, Pay4Fun, entre outros);

· PicPay;

· Cartão pré-pago (AstroPay Card);

· Criptomoedas;

· Entre outros...



Então, com a finalidade de verificar as formas de pagamento disponíveis em seu site de apostas, visite a plataforma. Assim, também poderá ver os tempos de processamento de cada método. E, é claro, os valores mínimo e máximo por transação.



De qualquer modo, todas as casas que indicamos são confiáveis e oferecem formas de pagamento seguras em suas plataformas.



Apostar com a Betmotion >>