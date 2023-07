Betfair outras promoções



Além da promoção de boas-vindas para Esportes, a Betfair Brasil oferece outras promoções. Ou seja, a empresa é comprometida em agradar tanto clientes novos quanto seus usuários mais antigos.



Então, nada melhor do que apresentar algumas outras oportunidades que a operadora disponibiliza. Assim, confira os próximos tópicos e confira outros tipos de promoção para quem gosta do universo da aposta esportiva.



Betfair bônus Exchange



Para quem não sabe, o Betfair Exchange é uma bolsa de apostas esportivas. Em outras palavras, funciona como a bolsa de valores, mas no lugar de ‘ações’ há as odds (cotações) de apostas esportivas.



Se você quer conhecer as vantagens e desvantagens da bolsa de apostas, confira nosso artigo sobre como apostar no Betfair exchange.



Assim, os usuários não apostam contra a casa e, sim, contra outros utilizadores da plataforma. E a dinâmica funciona na ‘compra’ e ‘venda’ de cotações, explicando de maneira mais simplificada. Este é o trading esportivo.



A Betfair é dona do maior Exchange do planeta. E, assim, ela também oferece uma promoção de boas-vindas para essa seção. Dessa maneira, o novo usuário também pode aproveitar um código bônus. Assim, poderá entrar no Betfair Exchange como se tivesse um desconto Betfair.



E, para esta seção, a operadora oferece uma promoção diferente. Nesta, o novo cliente usa o respectivo código promocional Betfair, faz o primeiro depósito e efetua uma primeira aposta mínima de R$10 dentro do Exchange.

É importante notar que é necessário respeitar este valor mínimo da aposta e não se pode encerrá-la com Cash Out. Então, há 30 dias de prazo para resolução da aposta, que deve ter uma odd mínima de 1.50.



Então, se perder essa primeira aposta, a Betfair dará um cashback no valor de bônus de aposta grátis no mesmo valor da aposta. Mas o limite para essa bonificação de boas-vindas é de R$200.



Além disso, o cliente ainda leva 20 rodadas grátis, no valor de R$20, no Betfair Cassino. Para isso, basta efetuar o primeiro depósito na conta e, após o crédito, aceitar as 20 rodadas gratuitas.



A fim de conferir todas as regras, leia os Termos e Condições (T&C) do bônus do Betfair Exchange.