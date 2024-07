Pixbet ou bet365: qual casa de apostas escolher?

.







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 23:51 • São Paulo (SP)

Tem dúvidas sobre escolher Pixbet ou bet365 para entrar no mundo das apostas? Não deixe de ler o nosso artigo antes mesmo de abrir sua conta.



Aqui, falaremos sobre os principais pontos positivos e outros nem tão bons assim das duas operadoras. Mas é sempre importante ter em mente que a avaliação e decisão final serão sempre feitas por você. Não deixe de visitar as plataformas antes de se registrar.



Pixbet

A Pixbet é uma das mais promissoras casas de apostas que chegou ao mercado brasileiro. Aliás, a operadora chegou com tudo para disputar com grandes empresas.



Mas, se você não conhece a plataforma, é interessante saber as principais características da casa:



⭐️ A operadora tem como slogan “De brasileiros para brasileiros". Portanto, é uma plataforma tipicamente brasileira;

⭐️Aceita Pix como método de pagamento;

⭐️ É patrocinadora de grandes clubes brasileiros;

⭐️Tem excelente avaliação no Reclame Aqui;

⭐️ Oferece promoções como bolão.

⭐️A empresa oferece um site fácil de ser usado, até mesmo por apostadores sem experiência.





bet365

Está estabelecida como uma das maiores casas de apostas do mundo. Afinal, são mais de duas décadas de experiência com apostas esportivas e ofertas de produtos e serviços para jogadores do mundo todo.



No entanto, se você ainda não está no universo das apostas esportivas há tanto tempo, precisa saber que a bet365:



⭐️ Oferece uma plataforma completa em termos de variedade de esportes, mercados de apostas e funcionalidades;

⭐️ Conta com mais de 20 anos de atuação no mercado de apostas esportivas;

⭐️ É uma das operadoras mais completas;

⭐️ Tem um aplicativo para cada necessidade do usuário: para esporte, cassino, poker e muito mais;

⭐️ Tem um bom atendimento ao cliente.

⭐️ Oferece um código bônus bet365 e novos clientes ganham créditos de apostas





Bônus de boas-vindas: bet365



A bet365 oferece um bônus, com regras que até mesmo apostadores sem experiência poderão compreender. Aliás, recomendamos a leitura completa dos Termos e Condições (T&C) da promoção disponíveis no site. Assim, saberá como ativar o bônus.



Por outro lado, a Pixbet não oferece uma oferta especial para clientes recém-registrados. No entanto, é sempre interessante ficar de olho na plataforma regularmente para ver se há alguma atualização em termos de promoções no site.



Entre Pixbet ou bet365, a bet365 leva a melhor neste critério.



Saiba mais sobre os bônus de boas-vindas de cada operadora em nossa página dedicada ao código de bônus bet365 e o código promocional Pixbet.



Mercados de apostas e esportes disponíveis: bet365



Em nossa opinião, o catálogo esportivo da bet365 pode facilmente ser considerado um dos mais completos do mercado. Além da grande variedade de modalidades esportivas, que vão do mais popular ao menos tradicional, não faltam tipos de apostas possíveis de serem feitas.



É claro que, como em qualquer plataforma, os mercados podem se alterar conforme a modalidade ou mesmo o momento da aposta. Por exemplo, é comum a oferta de mercados de apostas ser menor em palpites ao vivo. Mas mesmo assim, a variedade ainda é grande.



Do outro lado, temos a Pixbet, que também oferece um catálogo interessante de esportes. Mas não tem como levar em consideração que a quantidade de modalidades esportivas e, consequentemente, eventos, é menor que a da bet365.



Já em termos de mercados de apostas, é inegável que a Pixbet também ofereça boas opções aos seus clientes. Os principais e mais queridos tipos de apostas estão disponíveis para os apostadores darem seus palpites.



Quantidade de mercados: bet365



Escolher Pixbet ou bet365 não será um problema, pois ambas oferecem uma grande variedade de mercados de apostas e isso é inquestionável. Mas também é notável que a bet365 tem um diferencial, inclusive, na forma que os apostadores podem dar seus palpites.



É possível fazer apostas múltiplas combinando mercados variados, de acordo com o desejo do apostador. Por isso, entre Pixbet ou bet365, a última tem certa vantagem no comparativo.



Odds: bet365



As odds são responsáveis por calcular não só a probabilidade de um evento acontecer, como os ganhos de um apostador. E, neste critério, por mais que ambas ofereçam cotações competitivas, a disputa acirrada é vencida pela bet365.



Mas é importante ressaltar que selecionamos competições de modalidades esportivas diferentes e fizemos a comparação. Como as odds sofrem com as flutuações de mercado, é sempre interessante consultar mais de uma operadora antes de apostar.



App mobile: bet365 (por pouco)



Entramos em outro critério com disputa apertada, já que ambas oferecem bons aplicativos para seus clientes. Aliás, a única limitação existente nas duas é que há apenas app disponível para sistema operacional Android, fato comum em muitas plataformas.



Neste caso, os usuários de iOS da bet365 ou Pixbet poderão apostar normalmente acessando as plataformas pelo navegador do celular. Dessa maneira, será possível usar todos os recursos e funcionalidades do site tradicional, mas perfeitamente adaptados às pequenas telas.



A bet365 teve destaque neste critério pelo fato de permitir que seus usuários baixem os aplicativos das áreas que desejarem. Além disso, a casa tem um app responsivo, que normalmente não tem problemas com travamentos e completo.



Certamente, escolher entre Pixbet ou bet365 não foi tarefa fácil neste critério. Mas ficamos com a bet365 no comparativo para este artigo pela variedade qualidade dos aplicativos.



Streaming e opções ao vivo: bet365



As apostas ao vivo são uma boa alternativa para quem deseja fazer uma análise mais apurada de uma partida equilibrada, por exemplo. Então, neste caso, os apostadores darão palpites no momento em que o evento está acontecendo.



Tanto a bet365, quanto a Pixbet oferecem apostas ao vivo, com certa variedade de esportes e eventos. Mas é perceptível que na bet365, o catálogo é mais vasto, consequentemente, com mais partidas para apostas ao vivo. E esse é um dos motivos pelos quais ela se destaca neste critério.



Quanto ao live streaming (ou transmissão ao vivo), a Pixbet oferece para eSports (esportes eletrônicos). No entanto, no momento da redação deste artigo, não havia a transmissão de partidas de outras modalidades.



Já na bet365, foram muitos os eventos que oferecem condições de os apostadores assistirem a partida em vídeo. Mas é importante ressaltar que o recurso (live streaming) está sujeito a limitações técnicas e geográficas. Portanto, nem sempre ele estará disponível. Os jogadores devem ter uma conta com fundos ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.



Além disso, há regras de uso na Pixbet ou bet365. Dessa forma, é recomendável que os apostadores visitem os sites e conheçam os termos de uso do live streaming.



Escolher entre Pixbet ou bet365 não foi muito difícil neste caso. Afinal, a bet365 se mostrou mais completa na cobertura da transmissão ao vivo, de acordo com a nossa opinião.



Nossa avaliação final: Pixbet ou bet365, qual é a melhor?



Decidir entre Pixbet ou bet365 qual operadora é melhor, foi uma experiência agradável para nossa equipe editorial. Pois, estamos falando de duas empresas confiáveis, de boa qualidade e com bons produtos e serviços de apostas esportivas.



No entanto, acreditamos que o grande tempo no mercado de apostas que a bet365 tem, a coloca em vantagem em diversos aspectos. Ainda que ambas sejam boas operadoras, a bet365 tem maior variedade de modalidades esportivas, eventos, recursos e funcionalidades.



