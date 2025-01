A aposta personalizada na Betano pode ser uma ferramenta útil para quem deseja criar palpites escolhendo mercados e odds específicas. Todavia, nem todos os jogadores, especialmente iniciantes, sabem como este recurso funciona.

Pensando nisso, explicamos neste guia todos os detalhes para ajudá-lo a customizar apostas, de acordo com o seu perfil. Então, para se registrar, use o código de indicação Betano.

Portanto, confira o que é, como funciona, quais as principais regras e estratégias da aposta personalizada.

O que é a opção de criar apostas na Betano?

Assim como em outras operadoras, os usuários podem encontrar diferentes tipos de apostas na Betano. Isto é, além de fazer um palpite simples, os jogadores podem montar previsões combinadas.

No primeiro caso, os jogadores devem selecionar um único evento e mercado ao realizar uma previsão. Já no caso das apostas múltiplas, como o próprio nome sugere, os jogadores devem combinar diferentes eventos e mercados.

No caso da Betano, os jogadores podem contar ainda com uma funcionalidade exclusiva. Ao ativar a função Criar Aposta, eles têm a chance de criar uma aposta personalizada, de acordo com suas preferências. A principal diferença é que, neste caso, é possível combinar diferentes mercados, mas no mesmo evento esportivo.

Por exemplo, em uma partida entre Fluminense e Botafogo, o jogador pode apostar que o Botafogo irá vencer e marcar mais de 1.5 gols. Além disso, também é possível incluir no cupom de apostas que a partida terá menos de 6.5 cartões e mais de 9.5 escanteios.

Portanto, a opção de criar aposta é um recurso que traz ainda mais possibilidades para os apostadores. O melhor é que, neste caso, o ganho potencial geralmente é elevado pela combinação de mercados na mesma aposta. Todavia, o uso da ferramenta de criar aposta está sujeita a uma série de requisitos. Abaixo, vamos explicar os principais.



Visite o site da Betano para fazer apostas personalizadas em seus palpites | Crédito: Reprodução / Betano Brasil

Regras das apostas personalizadas na Betano

Como adiantamos, para customizar os seus palpites, os jogadores devem conhecer as regras desta funcionalidade. Nesse sentido, para evitar problemas na hora de fazer uma aposta personalizada, é essencial observar alguns pontos, tais como:

O recurso só está disponível para apostas dentro do mesmo evento esportivo;

São permitidas no máximo 10 seleções para uma aposta personalizada na Betano;

para uma aposta personalizada na Betano; Algumas modalidades esportivas não são elegíveis para a ferramenta de criar aposta;

Caso os palpites entrem em conflito, os usuários não poderão combinar tais mercados;

O bônus da Betano pode ser utilizado nesse tipo de palpite.

Como criar uma aposta personalizada na Betano?

A Betano é, sem dúvidas, uma das principais operadoras do mercado nacional. Em geral, isso se deve a diversidade de opções que os jogadores podem ter acesso. No entanto, isso também está relacionado ao design intuitivo da plataforma.

Afinal, mesmo quem tem pouca experiência pode fazer suas apostas de forma rápida e prática. No entanto, importa mencionar que apenas usuários com uma conta ativa na plataforma podem apostar. Para tanto, é necessário ainda ter fundos disponíveis. Isto posto, veja a seguir o passo a passo para utilizar a ferramenta de criar aposta:

1 - Inicialmente, entre no site oficial da Betano e faça login com suas credenciais;

2 - Depois disso, clique em Apostas Esportivas, no menu superior e selecione uma modalidade;

3 - Na tela seguinte, escolha um torneio e evento de sua preferência, então, ative a função Criar Aposta;

4 - Feito isso, personalize o seu cupom de apostas com os mercados que deseja apostar;

5 - Por fim, inclua o valor do palpite, confirme o potencial retorno e confirme, clicando em Aposte Já.

Depois de confirmada a sua aposta, o próximo passo é aguardar a finalização do evento. Assim, você poderá acompanhar a sua aposta e, se desejar, realizar o cash out da Betano, se a função for oferecida.

Como se cadastrar na Betano?

Apenas usuários registrados podem efetuar uma aposta personalizada na Betano. Portanto, vale a pena entender como se registrar na empresa. Assim, informamos que este processo pode ser tão simples quanto montar um palpite customizado. Apesar disso, explicamos passo a passo como usuários maiores de 18 anos podem abrir uma conta na Betano:

1 - No seu celular ou computador, acesse o app ou site oficial da Betano;

2 - Depois, clique em Registrar, localizado no canto superior direito da tela;

3 - Em seguida, selecione o melhor meio para se registrar na empresa e adicione as informações solicitadas;

4 - Então, leia todos os Termos e Condições de uso da plataforma e dê o seu aceite às regras do site;

5 - Para concluir o cadastro, basta clicar no botão Registrar.

Após finalizar as etapas listadas acima, o jogador deve realizar a verificação da sua conta. Dessa forma, será possível realizar saques de forma mais simples. Isso, sem contar que os jogadores poderão utilizar os serviços de apostas da empresa com mais segurança.

Também destacamos que usuários recém-cadastrados podem obter o bônus da Betano para apostar em esportes ou cassino. Porém, antes de resgatar qualquer promoção, recomendamos que verifique os seus requisitos. Dessa forma, será mais fácil verificar os requisitos de utilização dos créditos extras em apostas personalizadas, por exemplo.

Como fazer um depósito na Betano?

Após finalizar o cadastro na Betano, os jogadores devem ainda enviar fundos para sua conta. Afinal, sem saldo disponível na carteira não será possível começar a apostar. O lado bom é que os jogadores podem fazer um depósito inicial de no mínimo R$20. Sem contar que há diferentes opções para realizar a transferência. Dito isso, veja o tutorial abaixo:

1 - Entre no site oficial da Betano Brasil;

2 - Então, faça login com suas credenciais de acesso;

3 - Depois, toque no botão verde Depósito;

4 - Na nova janela, selecione um método de pagamento adequado ao seu perfil;

5 - Por fim, informe o valor da transferência e toque em Depósito.

Concluindo essas etapas, os jogadores devem aguardar a atualização do valor depositado em sua carteira. Note, porém, que o período de depósito pode variar de acordo com o método de pagamento selecionado. Na maioria deles, o depósito é processado em poucos minutos, mas vale saber que, em alguns casos, pode levar até dois dias úteis.

Como fazer uma aposta personalizada na Betano pelo celular?

Fazer apostas via dispositivos móveis tem se tornado uma prática muito popular no mercado atual. Aliás, isso é um reflexo da facilidade que esse tipo de ferramenta oferece. Afinal, independentemente da hora ou lugar, os jogadores só precisam de um acesso à internet para montar prognósticos.

Justamente por isso, hoje em dia é fácil encontrar sites de apostas responsivos ou operadoras com um aplicativo nativo. Inclusive, este é o caso da Betano, já que usuários do Android podem fazer apostas pelo aplicativo exclusivo da empresa.

Em contrapartida, usuários do iOS podem utilizar a versão mobile. Como o site se adapta a telas menores, todos os recursos e funcionalidades estão presentes em ambos os formatos. Inclusive, dá para apostar e reivindicar os bônus da Betano pelo smartphone, tablet ou iPad.



O serviço de aposta personalizada também está disponível em dispositivos móveis

App da Betano do Android

Se você tem um celular ou tablet baseado no sistema Android, é possível baixar um app nativo. Para tanto, é só acessar o site oficial da Betano utilizando o seu navegador móvel. Abaixo, explicamos o passo a passo detalhado para baixar o app da empresa:

1 - Acesse o site da Betano pelo seu navegador mobile;

2 - Então, clique no banner escrito Download our Android App;

3 - Depois de baixar o arquivo, permita a instalação de apps por fontes desconhecidas;

4 - Em seguida, abra o apk e toque em Instalar;

5 - Por fim, é só abrir o aplicativo, fazer login ou se registrar na empresa.

Versão mobile da Betano no iOS

No caso dos dispositivos iOS, os jogadores não contam com um aplicativo nativo. Porém, informamos que existe a possibilidade de instalar um atalho da Betano na tela inicial do iPhone ou iPad. Para tanto, basta realizar as etapas destacadas no tutorial a seguir:

1 - Inicialmente, abra o navegador Safari e acesse o site da Betano;

2 - Na parte inferior da tela, toque no ícone de compartilhamento;

3 - Então, escolha a opção Adicionar à tela de início;

4 - Feito isso, escolha um nome para o ícone e clique em Adicionar;

5 - Por fim, basta abrir o atalho e começar as suas apostas personalizadas.

Embora funcione de forma semelhante a um app exclusivo, este ícone é apenas um atalho para o site da empresa.

A vantagem é que, sempre que quiser apostas, os jogadores não precisam entrar no site através do navegador. Isso significa que qualquer aparelho, mesmo aqueles com sistema operacional desatualizado, podem ser utilizados.

Esportes e mercados disponíveis para apostas personalizadas na Betano

Como já citamos anteriormente, esta funcionalidade não está presente em todos os esportes. Sendo assim, vale a pena conhecer quais as principais modalidades onde a ferramenta de criar aposta pode ser utilizada. Dessa forma, os jogadores poderão construir uma estratégia mais adequada às suas preferências.

Assim, informamos que os principais esportes do catálogo da Betano oferecem o recurso de personalização de apostas. Alguns exemplos disso incluem o futebol e o basquete. Dito isso, confira abaixo detalhes de onde você pode fazer uma aposta personalizada na Betano.

Futebol

O futebol é uma das principais paixões nacionais. Não por acaso, o site da Betano reúne as principais competições nacionais e internacionais. Isso, sem mencionar que também é possível encontrar uma ampla gama de mercados para apostar. Além de torneios como o Brasileirão Série A, é possível apostar na Premier League, La Liga, Série A e muito mais.

No caso da ferramenta de criar aposta, ela permite que os jogadores incluam, no mesmo palpite e evento, mercados distintos. Para citar algumas das possibilidades, os jogadores podem combinar os seguintes tipos de palpites:

Resultado final; Total de gols; Ambos marcam; Handicap; Próximo gol e muito mais.

Em comparação aos mercados convencionais, a diversidade de opções para mesclar é bem mais restrita. Porém, com esta funcionalidade, os jogadores podem estabelecer estratégias sólidas para buscar odds melhores. Dependendo do jogo, também pode ser que a disponibilidades de mercados seja menor. Por isso, vale a pena conferir antes de apostar.

Basquete

Seguido do futebol, o basquete é outra modalidade muito popular. Isso porque, na Betano, os jogadores podem encontrar uma cobertura extensa, com as principais competições do mundo.

Outro detalhe é que os jogadores podem utilizar a ferramenta de criar aposta para personalizar os seus palpites neste esporte. Dentre as principais competições da modalidade, é possível apostar em ligas como:

NBA; WNBA; Euroliga; Supercopa Endesa; NBB; CBA Preseason, entre outras

Notamos que, dependendo do evento escolhido, a funcionalidade de personalização de apostas pode restringir as opções de mercado. No entanto, os jogadores ainda podem escolher diferentes aspectos do jogo para montar os seus palpites. Por exemplo, é possível selecionar o vencedor do jogo, além de colocar mercados de pontos e handicap.

Tênis

Diferentemente do futebol e do basquete, no tênis, os apostadores não contam com a possibilidade de fazer uma aposta personalizada na Betano. No entanto, destacamos que esta modalidade é igualmente popular no site da operadora. Sendo assim, ela apresenta uma cobertura interessante de eventos e mercados.

Assim, embora não seja possível fazer apostas personalizadas para buscar odds melhores, há outras estratégias úteis.

Por exemplo, os jogadores podem fazer apostas múltiplas, selecionando no mesmo cupom, diferentes eventos deste esporte. Assim, a única diferença é que não dá para combinar apostas no mesmo jogo.

Portanto, os fãs desta ou de outras modalidades em que a ferramenta de criar aposta está indisponível, podem recorrer a esta alternativa.

Nesse caso, as cotações são multiplicadas entre si, o que faz com que as odds sejam maiores. Porém, é preciso acertar todos os palpites para ganhar a aposta, o que eleva também o risco de perder a bet.

Estratégias e dicas para criar apostas na Betano

Para quem está começando nesse mercado, a ferramenta de criar aposta pode apresentar características pouco comuns. Isso, pois esse tipo de palpite envolve uma dinâmica diferente das apostas convencionais. Assim, requerendo dos jogadores maior atenção.

Cada mercado apresenta uma característica distinta, o que pode fazer a diferença na hora de montar novas combinações. Portanto, embora não seja possível garantir resultados, seguir algumas estratégias pode aumentar as possibilidades com este recurso. Nesse sentido, veja abaixo dicas que vale a pena colocar em prática.

Mantenha-se atualizado sobre os times e competições

Embora não seja comum, os jogadores devem buscar se manter atualizados sobre os times e competições em que pretendem apostar. Afinal, informações como mudanças de treinadores, lesões e a venda de jogadores, são relevantes para montar estratégias de apostas.

Isso se dá, pois esses fatores podem impactar o desempenho dos times. Com isso, ao personalizar as apostas, é válido levar em conta o histórico recente, a formação técnica e tática atual das equipes, entre outros detalhes. Dessa forma, ao se manter atualizado, o apostador pode fundamentar suas decisões de maneira mais estratégica.

Domine os principais mercados

Cada mercado possui características próprias e regras distintas. Com isso, é essencial que os jogadores estudem os diferentes mercados, a fim de estabelecer estratégias mais eficazes.

Por exemplo, em partidas onde os times apresentam características mais defensivas, é possível que haja poucos gols e mais faltas. Porém, quando ambos os times possuem um perfil mais ofensivo, escolher mercados relacionados à gols podem ser mais eficaz. Logo, as características dos jogos e mercados podem influenciar a personalização do palpite.

Aposte com responsabilidade

Mesmo seguindo à risca as orientações acima, é possível que muitas das apostas dos jogadores não se concretizem. Afinal, os resultados dos eventos esportivos são imprevisíveis, sem contar que zebras podem acontecer. É justamente por isso que se recomenda apostar como forma de entretenimento.

Diante disso, os jogadores devem montar suas apostas personalizadas de forma responsável. Isso inclui, por exemplo, seguir à risca um orçamento para evitar endividamento. Por sua vez, esta prática também inclui não depositar mais do que pode, eventualmente, arriscar perder.

Além de fazer uma boa gestão de banca, a Betano também traz em seu site uma série de orientações de Jogo Responsável. Estas incluem a limitação do tempo conectado à plataforma e até mesmo de valores depositados na empresa. Assim, para saber mais, recomendamos que verifique o documento na íntegra, disponível no rodapé do site.

Vale a pena criar uma aposta personalizada na Betano?

Agora você já conhece os principais detalhes sobre o funcionamento da ferramenta de criar aposta. Se está se perguntando se vale a pena fazer uma aposta personalizada, podemos dizer que esta é uma decisão subjetiva. Afinal, ela depende das preferências e estratégias, assim como do perfil de cada jogador.

Porém, em nossa avaliação, esse tipo de palpite pode valer a pena. Isso, pois ela apresenta diferentes vantagens. Por exemplo, a aposta personalizada flexibiliza muito mais os palpites dos jogadores. Além disso, com a combinação de mercados, as odds aumentam e, consequentemente, o potencial de retorno também é maior.

Também vale mencionar que o catálogo da Betano é bastante diversificado. Isso significa que não faltam opções para que os jogadores possam montar os seus palpites customizados. Apesar disso, nem tudo são flores, uma vez que a aposta personalizada também pode exigir alguns cuidados extras.

Primeiramente, é indispensável que os jogadores dominem os mercados, aprofundando o seu conhecimento sobre o funcionamento de cada um deles. Sem contar que, para que a aposta seja paga, é crucial acertar todas as seleções incluídas no mesmo palpite. Por sua vez, isso pode tornar esse tipo de aposta ainda mais desafiadora.

Ademais, nem todas as modalidades esportivas contam com esta funcionalidade disponível. Portanto, tais aspectos devem ser levados em conta na hora de definir se esse tipo de palpite se enquadra no seu perfil ou estratégia. Mesmo assim, o recurso pode valer a pena, sobretudo para quem está acostumado a fazer apostas múltiplas.

Perguntas frequentes sobre apostas personalizadas na Betano

Ainda tem dúvidas sobre como fazer suas apostas personalizadas? Então, veja as respostas que nossos editores selecionaram abaixo sobre este assunto.

Como funciona criar aposta na Betano?

Basicamente, esta ferramenta traz a possibilidade para que os jogadores combinem mercados, segundo suas preferências. O detalhe é que elas permitem a adição de dois ou mais mercados dentro do mesmo evento, semelhante as apostas múltiplas. Com isso, os jogadores podem obter odds maiores, se comparadas aos palpites simples.

Como faço para criar uma aposta personalizada na Betano?

Para montar uma aposta personalizada na Betano, primeiramente é preciso ter uma conta ativa e fundos disponíveis. Então, é só selecionar um esporte, dentro os disponíveis no site e verificar se a função Criar Aposta pode ser ativada. Em caso positivo, basta escolher os mercados que deseja incluir no mesmo palpite e registrar sua aposta.

Posso fazer apostas múltiplas na mesma partida na Betano?

Via de regra, as apostas múltiplas são feitas ao adicionar mercados de eventos distintos. Portanto, a única possibilidade para criar apostas múltiplas na mesma partida é por meio da ferramenta de criar aposta.

Como funcionam as odds de uma aposta personalizada na Betano?

Ao fazer qualquer aposta personalizada na Betano, as odds se tornam mais competitivas. Isso porque, ao incluir mais de um mercado no mesmo palpite, elas podem ser multiplicadas entre si, elevando o retorno potencial. Porém, vale destacar que o risco também aumenta, já que é necessário acertar todas as seleções para vencer a aposta.