.







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 11:13 • São Paulo (SP)

A bola já está rolando na Copa América, e se você quer apostar nos jogos, vale consultar os mercados disponíveis na bet365. A Copa América bet365 é uma grande oportunidade para os apostadores.

Isso porque o torneio representa a maior competição de futebol sul-americana da atualidade, enquanto a empresa é uma das principais operadoras presentes no Brasil.

Apostar agora com a bet365 >>

Nela, diversos mercados para eventos esportivos – que incluem a Copa América – podem estar disponíveis na plataforma, um dos melhores sites de apostas Copa América. Se você ainda não tem uma conta na bet365, cadastre-se com o código bônus bet365.

Existem promoções da bet365 para a Copa América?

As ofertas apostar na Copa América podem ser verificados no site da bet365.

Entre elas, há Oferta de Pagamento Antecipado. Tenha suas apostas simples pagas antecipadamente se seu time tiver 2 gols de vantagem - para apostas múltiplas, a seleção será marcada como vencedora com a bet365.

Aplica-se a apostas pré-partida simples e múltiplas no mercado Resultado Final standard para competições aplicáveis. Disponível apenas para clientes novos e elegíveis. São aplicadas restrições de aposta e T&Cs.

Principais mercados de aposta na Copa América

As apostas Copa América são algumas categorias de palpites disponíveis nas principais casas de apostas online da atualidade. Por conta do papel da competição, vários mercados para opções de palpites ao vivo e pré-jogo podem ser disponibilizados nas operadoras.

<strong>Confira as opções de palpites diretamente na casa de apostas </strong>| Crédito: Parceiros Lance

Diante disso, para auxiliar os novatos que procuram apostar na Copa América, é possível apresentar algumas das opções de apostas disponíveis para a competição. Veja, abaixo, os principais mercados esportivos possíveis para a Copa América na bet365 e um resumo de como eles funcionam (confira o site oficial para o catálogo completo).

Visite a bet365 >>

Resultado Final

O mercado de Resultado Final é uma opção de aposta relacionada à conclusão de uma partida selecionada. Por aqui, os clientes podem palpitar pela vitória do time da casa, vitória do time visitante ou empate na competição.

Dupla Hipótese

Resumidamente, Dupla Hipótese é um mercado baseado no Resultado Final que também está ligado à conclusão de um jogo. A principal diferença aqui é que os clientes têm a possibilidade de selecionar 2 dos 3 resultados possíveis da competição.

Gols Mais/Menos

Na opção de Gols Mais/Menos, é possível palpitar em uma margem de gols que os clientes acreditam que sairá durante as partidas. Nesse sentido, é considerada a possível quantidade de pontos marcados por ambas as equipes a qualquer momento do jogo.

Resultado Correto

As apostas no Resultado Correto são outras opções de mercado que consideram o total de gols marcados pelos dois times. Todavia, diferente do Gols Mais/Menos, aqui é preciso apontar o número exato de pontos marcados pelas equipes.

Empate Anula Aposta

O Empate Anula Aposta é um mercado no qual os clientes podem apostar na vitória do time da casa ou na vitória do time visitante. E, caso ocorra um empate, todos os valores utilizados nos palpites são devolvidos aos jogadores.

Copa América na bet365: dicas para fazer apostas

Uma vez apresentado alguns mercados de apostas Copa América, já é possível para os clientes começarem a montar seus palpites. Dito isso, separamos, a seguir, algumas dicas que podem auxiliar os jogadores que procuram apostar na Copa América através da bet365. Vale lembrar que não é possível garantir possíveis retornos de forma alguma.

Conheça as regras do mercado

Cada mercado de aposta presentes nas plataformas online apresenta mecânicas e funcionamento próprios. Assim, antes de utilizar novas opções de palpite, é aconselhável pesquisar as regras específicas aplicadas a cada tipo de mercado.

Todas as regras e outras informações têm a possibilidade de serem conferidas pelos métodos de suporte das operadoras. Esses últimos geralmente podem ser encontrados pelas áreas de ajuda presentes nos sites das plataformas. Verifique o site oficial da bet365.

Não aposte apenas com o lado emocional

Diversos tipos de apostadores, ao começar em uma plataforma de apostas online, montam palpites baseados na emoção apenas. Entretanto, estabelecer objetivos e empregar estratégias baseadas na lógica e no embasamento em informações reais são práticas empregadas pelos jogadores profissionais que também podem auxiliar diferentes tipos de clientes.

Procure por informações adicionais

Os jogadores podem analisar diferentes tipos de informações para desenvolver suas estratégias de aposta. Algumas das práticas mais utilizadas nesse sentido são acompanhar o desenvolvimento das partidas e analisar as estatísticas dessas disputas.

Todavia, é possível procurar dados em fontes externas nas plataformas sobre os bastidores da competição. Afinal, lesões, escalações e outras questões são fatores que acontecem fora de campo e representam dados úteis para a montagem de palpites.

Estabeleça um orçamento

No momento em que os apostadores começam em uma operadora, já existe a possibilidade de estabelecer limites de aposta. Essas limitações são definidas individualmente pelos clientes após uma avaliação das suas condições financeiras e de tempo. Jogue sempre com responsabilidade.

Verifique as condições das ofertas

Algumas plataformas podem disponibilizar ofertas para eventos da Copa América. Essas opções representam recursos úteis que podem auxiliar vários tipos de jogadores.

No entanto, os jogadores devem conferir as páginas de Promoções das empresas para verificar a disponibilidade das ofertas e seus respectivos T&Cs. Ou seja, caso encontrem bônus válidos, é possível verificar os seus requisitos para resgatá-los posteriormente.

Como se cadastrar na bet365?

Antes de montar apostas Copa América pela bet365, os jogadores precisam possuir contas ativas na plataforma. Esse processo tem a possibilidade de ser realizado pelo site oficial ao preencher seu formulário de registro.