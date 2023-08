A 143ª edição do US Open, um dos mais tradicionais torneios e o quarto Grand Slam no calendário anual, começou dia 28 de agosto e vai se estender até 10/09, quando vão ocorrer as finais.



Dessa forma, dada a importância do evento, a Lance Betting colocou em suas promoções uma oportunidade de ouro para quem acompanha o esporte. Além disso, também faz as suas apostas de tempos em tempos, uma aposta grátis de R$5 para quem apostar no US Open.