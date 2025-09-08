menu hamburguer
Aposte nas Eliminatórias da Copa do Mundo e ganhe R$25 em apostas grátis

Acompanhe as Eliminatórias da Copa com R$25 extras em apostas ao participar da promoção Betano

imagem camera Missão especial da Betano oferece bônus para apostadores nas Qualificações para a Copa do Mundo
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
15:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Betano está oferecendo uma nova promoção para os fãs de futebol que acompanham as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Por meio das Missões Betano, os apostadores podem ganhar R$25 em apostas grátis ao realizarem uma aposta de pelo menos R$50 nos mercados das Qualificações Sul-Americanas. 

Ir para a Betano

Esta oportunidade permite que os usuários aproveitem os jogos decisivos do continente com bônus extra. Todavia, a promoção é válida exclusivamente para usuários já cadastrados na plataforma.

➡️Portanto, use o código de indicação Betano para participar da oferta na casa de apostas. 

Como funciona a promoção?

A promoção Missões Betano para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo é bastante direta. Ou seja, os apostadores precisam fazer uma aposta mínima de R$50 em qualquer mercado das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. 

As apostas devem ter odds mínimas de 2.00 e podem ser simples, múltiplas ou do tipo Criar Aposta. Após a liquidação do cupom de apostas, o usuário receberá R$25 em apostas grátis automaticamente em sua conta, podendo utilizar este bônus por até 72 horas após o recebimento.

Quais são os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo?

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já estão nas rodadas finais. A última rodada, a 18ª, está marcada para a próxima terça-feira, 9 de setembro de 2025.

Confira os jogos da última rodada, com horário de Brasília:

  1. Equador x Argentina - 20h
  2. Peru x Paraguai - 20h30
  3. Venezuela x Colômbia - 20h30
  4. Bolívia x Brasil - 20h30
  5. Chile x Uruguai - 21h30

Ir para a Betano

Termos e Condições relevantes da oferta

Antes de participar desta promoção, é fundamental conhecer os principais termos e condições que regem a oferta. 

Assim, a Betano estabelece regras claras para garantir que a promoção seja justa e transparente para todos os participantes.

  • Para participar, o usuário deve clicar no botão Eu Quero participar na janela de informações da Missão.
  • As apostas devem ser feitas em mercados que ocorrerão entre 07/09 00:00 e 09/09 23:59, com disponibilidade para participação até 09/09 às 22:00.
  • Se o Cash Out for utilizado em qualquer aposta associada à Missão, ela falhará automaticamente.
  • O bônus de R$25 deve ser usado em apostas com odd mínima de 2,00 e permanecerá disponível por 72 horas.
  • Apostas em resultados conflitantes, apostas de sistema (yankee, trixie, etc.) e apostas em mercados com seleções "Odds" e/ou "Par" não contam para a missão.

Recomendamos que os apostadores leiam os Termos e Condições completos no site oficial da Betano antes de participarem da promoção.

Ir para a Betano

Como fazer uma aposta nas Eliminatórias?

Fazer uma aposta para participar da promoção Missões Betano é um processo simples que qualquer usuário registrado pode realizar. Confira o passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da Betano e clique na guia Missões para visualizar as promoções disponíveis;

2 - Clique no botão Eu Quero participar na missão relacionada às Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo;

3 - Navegue até a seção de Futebol e selecione os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas que deseja apostar;

4 - Escolha um ou mais mercados com odds mínimas de 2.00 e adicione ao seu cupom de apostas;

5 - Insira um valor de pelo menos R$50 no cupom e confirme sua aposta para completar a missão.

Não perca a chance de participar desta missão e torcer pela sua seleção favorita rumo à Copa do Mundo.

Por fim, lembre-se de verificar todos os termos e condições antes de participar e apostar com responsabilidade. 

