A Betano está oferecendo uma nova promoção para os fãs de futebol que acompanham as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Por meio das Missões Betano, os apostadores podem ganhar R$25 em apostas grátis ao realizarem uma aposta de pelo menos R$50 nos mercados das Qualificações Sul-Americanas.

Esta oportunidade permite que os usuários aproveitem os jogos decisivos do continente com bônus extra. Todavia, a promoção é válida exclusivamente para usuários já cadastrados na plataforma.

➡️Portanto, use o código de indicação Betano para participar da oferta na casa de apostas.

Como funciona a promoção?

A promoção Missões Betano para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo é bastante direta. Ou seja, os apostadores precisam fazer uma aposta mínima de R$50 em qualquer mercado das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

As apostas devem ter odds mínimas de 2.00 e podem ser simples, múltiplas ou do tipo Criar Aposta. Após a liquidação do cupom de apostas, o usuário receberá R$25 em apostas grátis automaticamente em sua conta, podendo utilizar este bônus por até 72 horas após o recebimento.

Quais são os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo?

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 já estão nas rodadas finais. A última rodada, a 18ª, está marcada para a próxima terça-feira, 9 de setembro de 2025.

Confira os jogos da última rodada, com horário de Brasília:

Equador x Argentina - 20h Peru x Paraguai - 20h30 Venezuela x Colômbia - 20h30 Bolívia x Brasil - 20h30 Chile x Uruguai - 21h30

Termos e Condições relevantes da oferta

Antes de participar desta promoção, é fundamental conhecer os principais termos e condições que regem a oferta.

Assim, a Betano estabelece regras claras para garantir que a promoção seja justa e transparente para todos os participantes.

Para participar, o usuário deve clicar no botão Eu Quero participar na janela de informações da Missão.

na janela de informações da Missão. As apostas devem ser feitas em mercados que ocorrerão entre 07/09 00:00 e 09/09 23:59, com disponibilidade para participação até 09/09 às 22:00.

Se o Cash Out for utilizado em qualquer aposta associada à Missão, ela falhará automaticamente.

O bônus de R$25 deve ser usado em apostas com odd mínima de 2,00 e permanecerá disponível por 72 horas.

Apostas em resultados conflitantes, apostas de sistema (yankee, trixie, etc.) e apostas em mercados com seleções "Odds" e/ou "Par" não contam para a missão.

Recomendamos que os apostadores leiam os Termos e Condições completos no site oficial da Betano antes de participarem da promoção.

Como fazer uma aposta nas Eliminatórias?

Fazer uma aposta para participar da promoção Missões Betano é um processo simples que qualquer usuário registrado pode realizar. Confira o passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da Betano e clique na guia Missões para visualizar as promoções disponíveis;

2 - Clique no botão Eu Quero participar na missão relacionada às Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo;

3 - Navegue até a seção de Futebol e selecione os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas que deseja apostar;

4 - Escolha um ou mais mercados com odds mínimas de 2.00 e adicione ao seu cupom de apostas;

5 - Insira um valor de pelo menos R$50 no cupom e confirme sua aposta para completar a missão.

Não perca a chance de participar desta missão e torcer pela sua seleção favorita rumo à Copa do Mundo.

Por fim, lembre-se de verificar todos os termos e condições antes de participar e apostar com responsabilidade.