LotoGreen: mercados de apostas, recursos e bônus

A Lotogreen é um dos novos sites de apostas esportivas e cassino online do Brasil. Regulamentada para operar no país pelo Ministério da Fazenda, a plataforma de bets conta com uma variedade de recursos para os apostadores, como apostas ao vivo e cash out, incluindo promoções exclusivas.

Dessa forma, neste guia, confira nossa opinião sobre os serviços da casa; entenda como a Lotogreen funciona como um todo e seus diferenciais em relação a outras plataformas.

Assim, saiba o que a LotoGreen Brasil oferece para sua diversão: seus métodos de pagamento, mercados, bônus e recompensas, SAC e mais.

Ir para a Lotogreen➡️

Além disso, confira nosso ranking das melhores casas de apostas do Brasil.

Nosso review da LotoGreen

Antes de começar a ler em detalhes tudo o que avaliamos sobre a LotoGreen, você pode querer dar uma olhada num resumo.

Abaixo compilamos aquelas que são, na nossa opinião, as principais vantagens e desvantagens da casa .

Note, porém, que essa é uma lista subjetiva, que considera a interpretação da nossa equipe editorial.

Isso quer dizer que, na sua experiência individual, a opinião pode ser bem diferente, e igualmente válida.

Vantagens:

Vamos começar pelos prós. Na nossa visão, as principais vantagens de apostar na LotoGreen incluem:

Sistema de streaming ao vivo;

Plataforma legalizada regulamentada no Brasil;

Bônus de indicação de amigo com prêmios em dinheiro;

Desvantagens:

Naturalmente que você não verá apenas elogios no nosso review da LotoGreen Brasil. Como pontos negativos, destacamos os seguintes aspectos:

Não tem app;

Saque mínimo elevado

Chat ao vivo difícil de acessar.

LotoGreen é confiável?

O primeiro aspecto que vamos avaliar na casa de apostas da LotoGreen é sua confiabilidade – afinal, é a pedra fundamental. Já adiantamos: fique tranquilo, pois a LotoGreen é confiável, de fato.

Para começar, avaliamos a segurança do site em si, e efetivamente a plataforma opera de forma segura, com protocolos de criptografia e proteção de dados. Ninguém de fora pode acessar suas informações nem, é claro, seu dinheiro.

Além do mais, como veremos no momento oportuno, as contas na LotoGreen são validadas, isto é, os usuários devem verificar seus perfis de aposta. Isso demonstra seriedade na operação e é algo que previne o mau uso da casa para, por exemplo, fins de lavagem de dinheiro.

LotoGreen é legal?

Além de oferecer serviços confiáveis em termos gerais, a LotoGreen também garante uma operação legal, ou seja, em conformidade com as leis brasileiras.

Vale lembrar que tivemos mudanças importantes nas leis de bet em 2025, mas felizmente a LotoGreen está atualizada nesse sentido.

A plataforma abriu Razão Social e CNPJ no Brasil, ou seja, atua como empresa regulamentada por aqui. Se quiser consultar, os dados são, respectivamente, Sabiá Administração LTDA - 04.426.418/0001-16.

Além do mais, a casa de apostas LotoGreen opera regularmente perante os órgãos fiscalizadores de aposta no Brasil, como SIGAP e SPA/MF. As inscrições são, respectivamente, 0066/2024 e 399/2025, caso queira consultar.

Ir para a Lotogreen

O site da Lotogreen conta com boa cobertura esportiva, além de odds competitivas | Crédito: Lotogreen / Reprodução

Promoções na LotoGreen

Agora que vimos que a casa opera de forma regular no Brasil, podemos falar sobre algo mais interessante: as promoções e bônus na LotoGreen. Há diversas opções, as quais vale a pena conhecer individualmente, e é o que faremos mais adiante.

Antes, porém, vale uma informação importante: você não vai precisar de um código promocional da LotoGreen específico para acessar as ofertas.

Até é possível, de fato, ativar um código promocional da LotoGreen, mas hoje ele serve fins de marketing, e não como liberador de ofertas.

Note, ainda, que a LotoGreen não oferece bônus de boas-vindas, já que esse tipo de oferta não é mais válido no Brasil, para nenhuma casa. Isto posto, vamos conhecer as principais ofertas e bônus da LotoGreen.

Torneios LotoGreen

Os torneios da LotoGreen não são exatamente bônus, e sim concursos sazonais, via de regra envolvendo os jogos de cassino da casa.

Obviamente que cada torneio terá seu conjunto de regras, mas a lógica é quase sempre a mesma.

A plataforma abre um bônus para um game na LotoGreen em específico. Cabe ao jogador, então, entrar no torneio e cumprir as regras, que normalmente envolvem apostar quantia X, ou entrar em certo número de jogos.

Ao fazer isso, o jogador acumula pontos; no final do torneio, quem tiver mais pontos recebe um prêmio. Pode ser saldo bônus, prêmio sacável, rodadas grátis, etc. Leia os Termos & Condições na íntegra antes de participar.

Mercado Antecipado

Como é comum em muitas casas de aposta, a LotoGreen também tem uma ferramenta de pagamento antecipado. Claro que há regras detalhadas, mas o funcionamento é bem simples de entender.

Basicamente, ao apostar no mercado Resultado Final em esportes como basquete e futebol, o jogador pode vencer a bet antes do jogo ser encerrado.

Para isso, é preciso que o time no qual ele apostou abra certa vantagem – 2 gols no futebol, por exemplo. Aplicam-se Termos & Condições.

Múltipla Turbinada

Um bônus importante da LotoGreen é o de Múltiplas Turbinadas na casa. Como o nome já indica, é um bônus voltado para mercados de apostas múltiplas, ou seja, bilhetes com duas ou mais seleções.

Quanto mais seleções, maior o bônus. Há, porém, algumas regras a observar. As mais importantes:

O bilhete deve ter entre 2 e 30 seleções;

Cada mercado deve ter odds de 1.25 ou mais;

O limite máximo de bônus na oferta é de R$ 2 mil.

Bônus por indicação

Além das ofertas citadas, existe um bônus por indicação na LotoGreen. Aqui, sim, é onde você vai usar seu código promocional da LotoGreen, pois ele serve como link de referência para novos usuários.

Para cada novo jogador que se cadastrar com o seu código, a LotoGreen paga R$ 5 em saldo real – ou seja, dinheiro que você pode sacar. Note, porém, que há regras – os Termos & Condições. Os mais importantes:

Seu amigo deve se cadastrar usando seu link;

O amigo deve fazer um depósito de pelo menos R$ 20;

É preciso cumprir as regras do bônus integralmente.

Ir para a Lotogreen

Como fazer uma aposta na LotoGreen

Agora que você já se familiarizou com os bônus da LotoGreen, podemos falar sobre como efetivamente apostar na casa.

Fazer apostas na LotoGreen envolve, primeiramente, criar uma conta na casa e fazer um depósito, mas veremos isso mais adiante.

Antes dos detalhes técnicos, queremos explicar quais são os tipos de bet disponíveis, bem como os esportes, mercados e categorias.

Começando com os esportes, temos, entre outras modalidades, as seguintes opções:

Futebol; Tênis; Basquete; Vôlei; eSports; Hóquei; Outros.

Dentro de cada um desses esportes haverá uma série de torneios e campeonatos, e dentro de cada um, eventos para se apostar. Note que há opções de aposta para jogos prestes a começar, eventos no longo prazo e eventos que já estão acontecendo.

Enquanto jogador, cabe a você selecionar mercados, isto é, opções de aposta em um evento, como Time A para vencer o Time B, por exemplo. Isso dará início à criação do seu bilhete de apostas.

Na LotoGreen é possível fazer apostas simples, ou seja, com um só mercado, ou múltiplas, com dois ou mais mercados. Note que, nas múltiplas, todas as seleções têm que ser vitoriosas para que você ganhe a bet.

Repare, ainda, que muitos eventos de aposta terão mercados turbinados, ou seja, seleções especiais com odds melhoradas.

Você pode explorar esse tipo de possibilidade, e ainda usar o botão Criar Aposta para misturar os mercados que quiser em um evento, criando um bilhete customizado.

Mercados de aposta na LotoGreen

Como dito, dentro de cada esporte, torneio e evento, você vai encontrar opções de aposta individuais. Por exemplo, determinado piloto para vencer a corrida, lutador para vencer a luta, time para fazer 2 gols no jogo, etc. A isso damos o nome de mercados de aposta.

Como é fácil deduzir, cada esporte terá seu próprio conjunto de mercados. Nada impede o jogador de misturar mercados de vários jogos e até esportes diferentes, mas é importante entender mais sobre eles.

Para exemplificar os mercados da LotoGreen Brasil, selecionamos um jogo de futebol de alto nível – uma partida do Brasileirão. Num jogo desse porte, as opções de mercado incluem, entre outras coisas:

Vencedor do Encontro (Resultado Final); Total de gols; Primeiro gol; Chance dupla; Handicap; Ambas Equipes Marcam; Empate Devolva Aposta; Outros.

Apostas em futebol na LotoGreen

O futebol é, naturalmente, o carro-chefe de apostas na LotoGreen, considerando que o mercado-alvo da casa é o Brasil.

Dessa forma, vale a pena conhecer um pouco mais sobre essa modalidade tão popular na plataforma. Para começar, vejamos os campeonatos mais buscados presentes na LotoGreen:

Brasileirão;

Libertadores;

Copa Sul-Americana;

Premier League;

Champions League

Bundesliga;

Outros.

Note, ainda, que há muitos outros torneios, incluindo futebol feminino, divisões inferiores, campeonatos de países de menor tradição, etc.

Além disso, há opções para se apostar logo antes dos jogos, no longo prazo e ao vivo — sobre esse último tópico falaremos separadamente, em detalhes.

Ir para a Lotogreen

Para além do futebol, a cobertura esportiva da Lotogreen é ampla

Apostas ao vivo

As apostas ao vivo são, como o nome já indica, apostas feitas enquanto um evento está acontecendo. Esse tipo de bet, feito em tempo real, tem suas nuances próprias, e por isso é importante se atentar aos detalhes.

No que diz respeito a live betting, há duas ferramentas principais que as casas de aposta costumam oferecer aos usuários: cashout e streaming ao vivo. Vejamos mais sobre ambos os recursos:

Cashout: esse é o nome dado à possibilidade de retirar seu dinheiro antecipadamente de uma bet, ou seja, antes de o evento se encerrar. É um recurso útil para quando queremos sacar algum ganho, mitigar uma possível perda, etc.

Se o cash out estiver disponível, ele vai aparecer na forma de um botão clicável no seu bilhete de apostas, com o valor disponível para retirada.

Streaming: a transmissão ao vivo é, de fato, um dos pontos fortes da LotoGreen, que trabalha com streaming em parceria com a Twitch. Note, porém, que nem todos os esportes e jogos têm cobertura; o mais comum é o tênis de mesa.

Felizmente, você pode filtrar pelos eventos com transmissão disponível ativando a chave Streaming, no menu de apostas ao vivo.

Lembre-se, ainda, que as apostas ao vivo são diferentes daquelas feitas no pré-jogo ou visando o longo prazo no que diz respeito a odds. É normal que haja uma variação muito grande de cotações em poucos minutos.

Além disso, também é esperado que os mercados abram e fechem repentinamente, por isso atenção e agilidade são essenciais aqui.

Jogos de cassino na LotoGreen

Os esportes compõem uma grande parte da apostas na LotoGreen, mas não são exclusividades. Há, ainda, todo o cassino da casa, que contém milhares de opções de diferentes games e opções.

Sendo jogos aos milhares, não temos como falar sobre tudo, é claro. Para ilustrar os games da LotoGreen no seu setor de cassino, compilamos uma breve lista para você consultar. As opções incluem:

Slots (caça-níqueis); Crash Games; Roleta; Cassino ao vivo; Outros.

Vale citar que o cassino ao vivo é um mundo por si só; ali é possível encontrar títulos de todos os tipos, jogados em tempo real.

São salas virtuais, com outros jogadores e dealers de verdade, conectados por câmera. Os participantes apostam, torcem e conhecem os resultados na hora. Os games da LotoGreen mais comuns para cassino ao vivo incluem:

Blackjack; Pôquer; Bacará; Roleta; Outros.

Ir para a Lotogreen

Como abrir uma conta na LotoGreen – Passo a passo

Agora que você já sabe quais esportes e jogos de cassino existem para criar suas apostas na LotoGreen, podemos partir para um aspecto prático da experiência: ver como criar sua conta.

Felizmente, é algo bem simples de fazer, como explicado no passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site da Lotogreen;

2 - No canto superior direito, escolha a opção Cadastre-se;

3 - Insira seu CPF e complete os campos subsequentes;

4 - Faça a validação obrigatória da conta.

A parte de validação é algo que veremos logo a seguir, pois é obrigatória. Uma vez feito isso, porém, você fica livre para fazer seu depósito, acessar os bônus da LotoGreen e, claro, começar a jogar.

Termos & Condições para abrir uma conta na LotoGreen

Como é comum e esperado, o jogador deve se qualificar numa série de aspectos para poder jogar na LotoGreen – os Termos & Condições (T&Cs) de uso. Não se preocupe, visto que é tudo básico e simples. Para abrir uma conta na casa, o interessado deve:

Ser maior de 18 anos; Apresentar documentos brasileiros válidos; Estar ciente e concordar com os Termos & Condições (T&Cs) gerais da casa; Fazer sua validação de conta conforme solicitado.

Sem delongas, aliás, vejamos como fazer a validação da conta. Assim que tiver feito seu cadastro e antes de fazer login na LotoGreen, a casa envia um link de validação. Funciona da seguinte maneira:

1 - Clique no link enviado pela plataforma Lotogreen;

2 - Se estiver no computador, use o celular para ler o QR Code e migrar o processo para o mobile;

3 - Separe um documento válido para fazer upload;

4 - Tire uma selfie de segurança para fazer a verificação facial.

No momento em que os arquivos enviados forem processados, sua conta será liberada e ficará completa. A partir de então, você tem acesso a todos os recursos-padrão da plataforma, como saques, bônus, ofertas, etc.

O site da Lotogreen oferece uma interface móvel adaptável para smartphones e tablets

Qual é o app da LotoGreen?

Muitas casas de apostas trabalham com apps mobile para seus serviços, já que a maioria dos usuários hoje acessa a internet pelo celular – caso do Brasil (segundo o IBGE). Todavia, a LotoGreen não tem app, e isso é um defeito.

Dessa forma, embora a crítica, temos que olhar para potenciais alternativas para entender como usar a casa pelo celular. É o que faremos a seguir, segregando por sistema operacional.

LotoGreen no Android

O Android é o sistema predominante no Brasil, e muitas casas de apostas têm apps exclusivos para esse sistema. Como vimos, infelizmente, não há um app da LotoGreen para nenhum meio, mas é possível contornar isso instalando um atalho. Funciona assim:

1 - Use seu navegador mobile (Chrome ou outro) para acessar o site oficial da Lotogreen;

2 - Selecione o ícone de compartilhamento;

3 - Clique na opção Adicionar à Tela Inicial;

4 - Modifique o nome do atalho, se assim desejar.

Esse atalho aparece na forma de ícone na tela de início do seu Android, como se fosse um app da LotoGreen mesmo. Não é o equivalente ao aplicativo, claro, mas serve para economizar tempo.

LotoGreen no iOS

Aplicativos de aposta para iOS, o sistema operacional da Apple, são relativamente raros. Como vimos, a ausência de um app da LotoGreen mostra que a casa não é exceção nesse aspecto, infelizmente.

Assim como acontece com o Android, porém, o usuário do iOS também pode instalar um atalho da LotoGreen no seu aparelho. Para fazer isso no iPhone ou iPad, o processo é o seguinte:

1 - Acesse o site da Lotogreen pelo Safari ou outro navegador móvel;

2 - Selecione o botão de compartilhamento da página;

3 - Toque na opção Adicionar à Tela de Início;

4 - Modifique o nome do atalho conforme desejar.

Para testar se o app funcionou, é só clicar nele na sua tela de início. Ele pode ser arrastado pela page da forma como você desejar, como se fosse um app da LotoGreen mesmo.

Opções de pagamento na LotoGreen

O setor de pagamentos na LotoGreen é bem direto e simples de entender. Isso porque a casa só trabalha com um método: o Pix. É assim por conta das leis de bet no Brasil, que proibiram o uso de métodos como cartão de crédito, criptomoedas e carteiras virtuais, entre outros.

O mais importante sobre os pagamentos na LotoGreen é se atentar às regras. Como vimos, o Pix é o único método disponível, o que quer dizer, antes de mais nada, que toda movimentação financeira é instantânea.

Além disso, é preciso estar atento aos limites. Os valores mínimo e máximo com os quais a LotoGreen são os seguintes:

Depósito mínimo: R$10;

Depósito máximo: R$200 mil;

Saque mínimo: R$30;

Saque máximo: R$50 mil.

Um último aspecto a se preocupar é vincular seu CPF à conta de apostas, porque a chave-Pix usada nas transações deve ser, justamente, seu CPF.

Assim, use a sua conta bancária cuja chave de transferência for o seu cadastro de pessoa física para evitar dores de cabeça e burocracia desnecessárias.

Atendimento ao cliente LotoGreen

É claro que não queremos depender do SAC de nenhum serviço, e uma casa de apostas como a LotoGreen não é exceção.

Todavia, é importante entender como funciona o atendimento ao cliente da plataforma, caso seja necessário.

O jogador pode falar diretamente com a LotoGreen através de:

Chat ao vivo;

Telefone;

E-mail;

Redes sociais.

Após a nossa análise e testes, entendemos que a melhor forma de contatar a casa é o chat ao vivo. Ele pode ser um pouco chato de encontrar – nem todos os links funcionam.

A dica é usar o menu drop, à esquerda, na opção Suporte Ao Vivo, disponível ali.

Ir para a Lotogreen

FAQ – Perguntas Frequentes sobre a LotoGreen

Esperamos que nosso review sobre a LotoGreen Brasil tenha sido útil. Antes de encerrarmos, porém, temos um último setor de auxílio e informações a oferecer: uma seção FAQ – Perguntas Frequentes.

Confira abaixo, então, algumas dúvidas comuns sobre a LotoGreen e seus serviços.

Posso baixar o app da LotoGreen na loja de apps do meu celular?

Não, porque a LotoGreen não tem app disponível atualmente. Alternativamente, o jogador pode instalar atalhos do site da casa no seu aparelho móvel, seja ele Android ou iOS.

Qual é o código promocional da LotoGreen?

Você pode usar seu código promocional da LotoGreen para indicar outros jogadores e receber R$ 5 de bônus (aplicam-se T&Cs). Seu código pode ser encontrado na sua página pessoal, clicando no botão Ganhe R$ 5 grátis. Ao fazer isso, a casa gera um código promocional da LotoGreen na forma de link. É só copiar o link e enviar o código-bônus da LotoGreen para quem for se cadastrar.

Posso pagar com cartão de crédito na LotoGreen?

Não, isso não é possível. Nenhuma casa de apostas legalizada pode aceitar pagamentos, seja depósito, seja saque, por cartão de crédito. O mesmo vale para criptomoedas, carteiras virtuais e outros métodos. Atualmente, a única forma de fazer transações financeiras de e para LotoGreen é o Pix.

Posso apostar em segurança na Lotogreen?

Sim, você estará 100% seguro apostando na LotoGreen Brasil. Isso porque a casa segue todas as regras de bet na lei brasileira, e opera de forma regulamentada no país. Você pode consultar tanto a Razão Social quanto o CNPJ da LotoGreen Brasil nos órgãos competentes.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.