Aposte na Seleção Brasileira e ganhe até R$25 em aposta grátis 

A KTO traz uma promoção especial para os próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A oferta entrega uma segunda chance aos apostadores. Se você vencer sua aposta, comemora normalmente. Porém, se perder, recebe uma aposta grátis de até R$25 para usar em outra oportunidade.

Assim, você pode apostar com mais tranquilidade nos duelos contra Chile e Bolívia. Vale ressaltar que a promoção é válida somente para quem já possui cadastro na casa de apostas.

Portanto, use o cupom KTO para se registrar e aproveitar a oferta.

Como funciona a Chance Extra da KTO

A mecânica desta promoção é bastante direta e favorece os apostadores que gostam de palpites mais elaborados. Para participar, você precisa criar uma aposta com pelo menos três seleções e odds totais acima de 3.0 em um dos jogos da Seleção Brasileira.

Dessa forma, é necessário usar a função Criar Aposta disponível na plataforma e ativar a Chance Extra no bilhete antes de confirmar.

Então, o benefício principal está na segurança adicional que esta promoção proporciona.

Assim, caso sua aposta seja vencedora, você recebe seus ganhos normalmente. No entanto, se o palpite não for bem-sucedido, a KTO creditará uma aposta grátis de até R$25 em sua conta.

Por fim, lembre-se que você poderá ativar a Chance Extra em apenas uma das partidas da Seleção.

Termos e condições importantes da promoção

Antes de participar de qualquer promoção, é fundamental entender as regras que a regem. A Chance Extra da KTO possui condições específicas que determinam como o benefício será aplicado e quais apostas são elegíveis.

Os cinco pontos mais importantes dos termos e condições são:

Período da promoção: de 01 de setembro às 12h até 09 de setembro às 21h30 (horário de Brasília);

É necessário clicar em Aceito Participar para ativar a promoção antes de fazer sua aposta;

para ativar a promoção antes de fazer sua aposta; Somente apostas perdedoras receberão a Aposta Grátis da Chance Extra;

O valor máximo da Chance Extra é de R$25, mesmo que a aposta original seja maior;

Apostas com cashout realizado não são elegíveis para esta promoção.

Recomendamos que os apostadores leiam os termos e condições completos no site oficial da KTO para entender todos os detalhes da oferta.

Panorama dos jogos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira enfrentará dois compromissos importantes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O primeiro desafio será contra o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Estádio do Maracanã. Este será o último jogo do Brasil como mandante nesta competição, escolhido estrategicamente para atender a um pedido do técnico Carlo Ancelotti.

Na sequência, o Brasil viaja para enfrentar a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30, no Estádio Municipal de Villa Ingenio. Esta partida apresenta o desafio adicional da altitude, fator que historicamente complica o desempenho das equipes visitantes. Ambos os jogos servirão como testes importantes para a comissão técnica avaliar o elenco.

Vale destacar que o Brasil já está classificado para o Mundial de 2026, o que pode influenciar nas escolhas táticas e na escalação da equipe. Estes fatores tornam as partidas interessantes para apostas, já que podem ocorrer resultados menos previsíveis.

Como fazer uma aposta nos jogos da Seleção?

Apostar nos jogos da Seleção Brasileira na plataforma KTO é um processo simples e intuitivo. Para aproveitar a promoção Chance Extra, siga este passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da KTO e clique em Aceito Participar na página da promoção para ativá-la;

2 - Navegue até a seção de esportes e encontre os jogos Brasil x Chile ou Bolívia x Brasil nas Eliminatórias.;

3 - Selecione a opção Criar Aposta e escolha pelo menos três seleções diferentes para o mesmo jogo, garantindo que as odds totais sejam maiores que 3.0;

4 - Ative a opção Chance Extra que aparecerá no seu bilhete de apostas antes de confirmar;

5 - Defina o valor da sua aposta (lembrando que o benefício máximo é de R$25) e confirme o palpite.

É sempre importante lembrar que apostas devem ser feitas com responsabilidade. Estabeleça um orçamento específico para suas apostas e não ultrapasse esse limite, independentemente das promoções disponíveis.