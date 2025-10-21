Odds da bet365 apontam o Flamengo como favorito ao título da Libertadores
A Libertadores 2025 chega às semifinais com duelos de tirar o fôlego
A Libertadores 2025 chega às semifinais com duelos de tirar o fôlego: Flamengo e Racing-ARG se enfrentam quarta-feira (22) no Maracanã, enquanto LDU-EQU e Palmeiras medem forças quinta-feira (23), em Quito (EQU).
As odds da bet365 mostram o favoritismo brasileiro, sobretudo do Flamengo, que é apontado como o principal candidato tanto a vencer sua semifinal quanto a conquistar o título continental.
Flamengo um pouco à frente do Palmeiras
A disputa pelo troféu mostra uma tendência praticamente nacional, com Flamengo e Palmeiras disparando nas cotações:
- Flamengo: 2.25 na bet365
- Palmeiras: 2.50 na bet365
- Racing Club: 7.00 na bet365
- LDU Quito: 9.00 na bet365
No mercado, o Flamengo lidera a preferência do público: 47% dos apostadores apostam na equipe rubro-negra como futura campeã, contra 19% que escolhem o Palmeiras. Racing (8%) e LDU (1%) aparecem bem atrás nas apostas.
Odds dos jogos de ida das semifinais
O Flamengo é amplo favorito no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara um desafio mais equilibrado contra a LDU na altitude de Quito. Veja como o mercado vê os confrontos de ida:
Flamengo x Racing Club
O time carioca chega como favorito absoluto, com odd de 1.38, refletindo a expectativa de uma vantagem já no primeiro jogo. O Racing aparece como azarão, com cotação de 8.50, em função do desempenho irregular e da pressão de atuar fora de casa.
- Flamengo: 1.38 na bet365
- Empate: 4.75 na bet365
- Racing: 8.50 na bet365
LDU Quito x Palmeiras
Neste duelo, a disputa é mais parelha. Apesar de jogar fora, o Palmeiras é visto levemente favorito, com odd de 2.55.
A LDU, forte em seu estádio, tem cotação de 3.10, enquanto o empate também é considerado uma possibilidade relevante.
- LDU Quito: 3.10 na bet365
- Empate: 3.00 na bet365
- Palmeiras: 2.55 na bet365
Disputa pela artilharia tem Flaco Lopez como favorito
A corrida pela chuteira de ouro também movimenta as apostas:
- Flaco Lopez (Palmeiras): 1.72 na bet365
- Adrian Martinez (Racing): 2.10 na bet365
- Vitor Roque (Palmeiras): 16.00 na bet365
- Lisandro Alzugaray (LDU): 46.00 na bet365
- Pedro (Flamengo): 67.00 na bet365
Flaco Lopez e Adrian Martinez lideram a artilharia com 7 gols cada. Mesmo assim, Martinez é o mais apostado pelos usuários da bet365 (36%) como artilheiro da Libertadores, seguido de Lopez (32%).
Pedro, apesar de ter apenas 2 gols, aparece com 17% das apostas, mostrando a confiança de torcedores e apostadores em uma arrancada decisiva nas semifinais.
As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 21/10/2025 às 13h
