Apostar na Liga Europa: Melhores sites, odds e dicas

A Liga Europa é uma competição popular que atrai muitos apostadores brasileiros







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2023 - 01:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 27/06/2024 - 16:16

A competição continental Liga Europa é uma das mais tradicionais e acompanhadas do futebol. Mais do que isso, em casas de apostas, essa liga é bastante procurada e inspira palpites. No entanto, não são todas as plataformas que oferecem opções de apostas nela. Para ajudar ao jogador interessado, falaremos de algumas neste guia.

Melhores sites para apostar na Liga Europa

Muitos usuários que buscam realizar palpites em casas de apostas têm certa dificuldade em selecionar e escolher uma plataforma. Por isso, neste artigo, avaliamos e elencamos alguns dos melhores sites para quem busca apostar na Liga Europa.

Para indicar os operadores, realizamos uma pesquisa criteriosa de cada plataforma. Entre os requisitos observados, verificamos se possuem licença de apostas, métodos de pagamentos seguros, jogo responsável, política de privacidade e outros aspectos.

Claro, para isso, também verificamos a disponibilidade da cobertura dos eventos relacionados à Liga Europa. Veja abaixo uma lista completa com algumas casas seguras que possuem esse torneio no catálogo e seus destaques.

- bet365 – Plataforma de apostas de longa tradição;

- Betano – Casa de apostas tradicional com boas opções de mercado;

- Betfair – Site de aposta com bolsa de apostas (Betfair Exchange);

- KTO – Primeira aposta sem risco (free bet);

- Betmotion – Oferta nos dois primeiros depósitos;

- Novibet – Recursos úteis de apostas;

- LeoVegas – Apostas esportivas e cassino online;

- Rivalo – Site de apostas com odds competitivas;

- F12.bet - Bônus de boas-vindas atrativo;

- Sportsbet.io - Apostas grátis, Bolão e outras promoções;

- 1xbet - Plataforma com odds altas.



Por meio da lista de casas de apostas acima, os usuários podem escolher, se for do interesse, uma plataforma para jogar. Destacamos que recomendamos esses operadores para quem busca apostar na Liga Europa com segurança e aproveitar a variedade de recursos disponíveis.

Melhores sites de apostas Liga Europa

Ao selecionar os sites para apostar na Liga Euroa, levamos em consideração as promoções oferecidas. Dessa forma, apresentamos agora as ofertas de boas-vindas de cada plataforma de apostas esportivas online.

As bonificações de boas-vindas são entendidas como benefícios destinados aos novos usuários que se cadastram em plataformas de apostas. Portanto, ao efetuar o registro e cumprir os requisitos da promoção, os apostadores têm a oportunidade de obter o bônus mencionado.

Abaixo, você encontrará uma lista com os respectivos bônus.

Como escolhemos os melhores sites de apostas

Esse procedimento é criterioso, afinal, as plataformas recomendadas devem ser seguras e confiáveis. Como foi introduzido no tópico anterior, avaliamos diversos pontos importantes para recomendar um serviço de apostas.

Um deles é a autorização para funcionar oferecendo opções de apostas esportivas e jogos. Em outras palavras, as casas indicadas neste artigo são licenciadas por um órgão regulador de credibilidade no ramo. Esses certificados implicam que o operador passa por verificações frequentes.

Essas verificações são feitas pelo órgão que a regulou e avaliam diversos aspectos importantes para os usuários. Tais como a presença de opções que permitam o jogo responsável, a proteção de menores, meios de pagamentos confiáveis e outros.

Além disso, a escolha dos sites recomendados acontece, também, baseada nos mecanismos para a política de privacidade. Portanto, os melhores sites de apostas para a Liga Europa possuem um regulamento para a privacidade dos dados dos usuários.

Adicionalmente, também avaliamos a presença de ferramentas de criptografia, como SSL/TLS, HTTPS e outras. Afinal, elas permitem o funcionamento da criptografia dos dados enviados e armazenados pelo site.

Ademais, salientamos que os sites foram escolhidos baseados em uma análise subjetiva. Você pode verificar a plataforma escolhida e fazer sua própria avaliação baseada em alguns destes critérios.

Dicas de apostas

Muitos jogadores que realizam apostas esportivas buscam por dicas e estratégias que para serem adotadas em seus palpites. Esse fato é compreensível, já que, no futebol e em outros esportes, existem dados estatísticos para fazer prognósticos embasados.

Dessa forma, neste tópico, você pode conhecer como funcionam algumas dicas e estratégias utilizadas por outros jogadores. Claro, destacamos que elas não geram necessariamente palpites corretos, mas, podem ajudar ao fazer um prognóstico mais apurado.

Gestão de banca

Uma das principais dicas para jogadores iniciantes ou experientes é adotar um controle dos valores utilizados nas apostas. Com isso, os apostadores podem estabelecer um limite de apostas diário para parar de apostar naquele momento e manter a banca.

Notamos que usuários experientes buscam um controle de banca e estratégias para apostas a longo prazo. Isso significa verificar se o modo de aposta utilizado até então tem permitido obter retornos ou reveses. Assim, dependendo do resultado, os jogadores podem alterar a estratégia de apostas.

Além disso, vale ressaltar que apoiamos e indicamos o jogo responsável.

Estudo de caso

As equipes que jogam na Liga Europa são bastante conhecidas, além de possuírem qualidade técnica elevada. Dessa forma, é importante que os apostadores avaliem as equipes do confronto e a modalidade de jogo de cada uma.

Mais do que isso, todas equipes possuem históricos e uma modalidade de jogo específica. Assim, é recomendável que os apostadores verifiquem os confrontos anteriores que envolveram as equipes do evento. Dessa forma, é possível realizar uma aposta baseada em dados concretos.

Aliás, outra estratégia que envolve o estudo de caso é verificar a escalação do time para o evento. Afinal, sabemos que em todas as equipes possuem jogadores decisivos e que alteram o modo de jogo da equipe. Ou seja, vale verificar se os craques do time estarão ou não em campo.

Odds Liga Europa

Confira a seguir as odds para as próximas partidas da Liga Europa.

Tipos de apostas

Os mercados de apostas para a Liga Europa envolvem várias opções, que variam dependendo do site escolhido. Entre elas, os apostadores podem encontrar tipos de apostas para um curto prazo, que se resolve no fim do jogo. Como também existem os que funcionam para a temporada inteira. Veja algumas delas.

Existem muitos mercados de apostas disponíveis para a Liga Europa nas melhores casas de apostas

Handicap Asiático

O Handicap Asiático está disponível para quem busca jogar na Liga Europa. Embora esse mercado pareça complexo, ele é popular entre alguns jogadores que já entenderam o seu funcionamento. No futebol, existem equipes caracterizadas como favoritas e outras como zebras.

Isso ocorre devido a alguns times serem tecnicamente superiores, se tornando os favoritos para um jogo. No handicap, cada equipe recebe pontuações fictícias positivas ou negativas, com o intuito de equilibrar a força entre os times.

Por exemplo, considere um handicap asiático +1/-1. Ao apostar na equipe da primeira linha, o palpite só estará errado se a equipe perder por 2 gols ou mais. Já para as apostas em -1, o palpite estará correto se o time ganhar com 2 ou mais gols na frente.

Resultado Final

Este é um dos mercados mais tradicionais de curto prazo para as apostas esportivas. Ele está disponível na Liga Europa e permite apostas em três opções diferentes: empate, vitória ou derrota. Esse tipo de aposta também é conhecido como 1x2, entenda o porquê.

Neste mercado, o “1” representa a vitória da equipe que joga em casa. A aposta no “2” indica um palpite na vitória da equipe de fora. E, por fim, no “X”, o usuário estará fazendo um palpite que o fim do jogo terminará em empate.

Ambos os Times Marcam

Nas plataformas recomendadas para apostar na Liga Europa, esse mercado também está disponível. Aliás, ele também é conhecido somente como Ambos Marcam. Conforme sugere o nome, os jogadores realizam palpites sobre se haverá gols das duas equipes do jogo.

Dessa maneira, para essa modalidade de aposta, os jogadores possuem duas opções: “sim” ou “não”. Ao escolher a afirmação, o palpite afirma que as duas equipes irão marcar gols. Com isso, as apostas podem ser vencedoras em resultados como 1x1, 1x2 e outros.

Com o “não”, o princípio é semelhante, porém, a aposta considera que somente uma equipe fará gols na partida. Assim, uma aposta vencedora será a que apenas uma equipe marcar gols, como 1x0, 0x1, 2x0, 0x3 e outros.

Dupla Hipótese

Nesse tipo de aposta, os jogadores podem escolher duas opções que podem resultar em uma aposta correta. Veja alguns exemplos: vitória ou empate da equipe 1, vitória ou empate da equipe 2 e empate entre os times.

Com base nisso, os jogadores podem obter retornos em uma das duas opções escolhidas para o bilhete.

Longo Prazo

Esse tipo de aposta reúne algumas opções de palpites que permitem apostas para o fim da temporada da Liga da Europa. Ou seja, elas só serão resolvidas após o fim de todo o torneio. Entre esses mercados, encontramos vencedor da Liga, artilheiro, equipe rebaixada na edição e outros.

Destacamos que alguns desses mercados podem estar disponíveis somente em algumas casas. Por isso, recomendamos a visita ao site selecionado e a consulta dos mercados de longo prazo oferecidos.