Apostar bet: mercados de apostas, jogos e bônus

A Apostar Bet Brasil é uma nova operadora criada exclusivamente para o mercado nacional e que começou a funcionar no início do ano. Adaptada às exigências da Secretaria de Prêmios e Apostas, o foco do site é permitir uma experiência online segura para os fãs de esportes e jogos.

Por outro lado, se você prefere suas apostas em plataformas já reconhecidas no Brasil, opte pela bet365, pela Betano e pela Superbet.

Abaixo, preparamos uma análise detalhada sobre a empresa. Continue lendo para saber como começar a apostar na empresa e quais são os seus diferenciais.

➡️ Por fim, confira nossa seleção das melhores bets com dicas para começar suas apostas com os melhores recursos - seja no computador ou no seu dispositivo móvel.

Nossa análise da Apostar Bet

Com meses de lançamento, a Apostar Bet Brasil já possui uma ampla variedade de opções para os apostadores nacionais. De mercados ao vivo e pré-jogo em dezenas de modalidades e centenas de títulos de cassino, o catálogo da empresa já pode atender diferentes perfis de jogadores.

Claro, o catálogo da empresa ainda é limitado na cobertura para e-sports, modalidades virtuais e variedade de ofertas. Porém, a operadora ainda representa uma opção sólida para iniciantes em busca de um site intuitivo e otimizado.

Vantagens

Ampla cobertura para futebol na Apostar Bet Brasil; Depósitos a partir de R$1,99; Cadastro em menos de 1 minuto.

Desvantagens

Pouca variedade de bônus da Apostar Bet;

Não existe um app da Apostar Bet;

Não existem opções de apostas para e-sports e modalidades virtuais.

A Apostar Bet é confiável?

Por ainda não ser uma marca consolidada no mercado, muitos brasileiros podem ficar receosos em fazer apostas na Apostar Bet. Afinal, entre tantas casas conhecidas, quais são os indicativos de segurança que a operadora apresenta?

Para começar a responder essa pergunta, podemos abordar sobre os recursos para proteção dos jogadores presentes no site oficial. Desde o primeiro acesso, ao analisar a barra de navegação, é possível perceber que o site possui o cadeado HTTPS.

Sua conexão é criptografada para que dados bancários, documentos e outras informações permaneçam privadas. Além disso, o site é autêntico e possui certificação digital reconhecida pelo Google, o que reforça a reputação da plataforma.

Vale mencionar que a operadora também é transparente com às suas políticas de jogo responsável, KYC e demais regulamentos. Portanto, mesmo não contando ainda com um histórico sólido de avaliações no Reclame Aqui ou em sites semelhantes, a casa apresenta indícios de comprometimento com a integridade de seus usuários.

A Apostar Bet é legal?

Fora os recursos de segurança, a Apostar Bet cumpre todos os requisitos do Governo Federal para operar no mercado brasileiro. Assim, a presença da marca na lista de empresas autorizadas pelo SIGAP do Ministério da Fazenda indica que:

A plataforma está sujeita a fiscalizações e auditorias da justiça nacional; O site conta com opções de suportes em português; Comprometimento com políticas de jogo responsável e proteção a menores de idade; Os métodos de pagamento utilizados pela casa são regulamentados e aprovados pelo governo; Transparência nas odds e resultados.

Todos esses pontos reforçam que, mesmo sendo uma marca nova no mercado, a Apostar Bet possui planos de longo prazo no Brasil. Assim, você pode utilizar a plataforma sem se preocupar com o site ser bloqueado pela Anatel.

Promoções da Apostar Bet

Lançada após a aprovação das novas diretrizes para as apostas online no Brasil, os bônus da Apostar Bet estão adaptados à regulamentação. Desde a proibição de ofertas de boas-vindas para o primeiro depósito e do código promocional da Apostar Bet, o site foca agora em ofertas temporárias para esportes e cassino.

Você pode conferir todas as ofertas da casa na seção de bônus, disponível no menu do seu perfil, ou diretamente na página de promoções da operadora. A seguir, apresentamos em mais detalhes os principais tipos de ofertas que podem ser disponibilizadas pela empresa.

Giros extras

Um dos destaques da plataforma são as ofertas temporárias, que podem incluir rodadas adicionais em jogos específicos do cassino. Com elas, você pode conseguir giros extras ao cumprir os requisitos de apostas estabelecidos pela casa, permitindo jogar sem utilizar seus fundos reais. Aplicam-se os T&C.

Visite o site da Apostar Bet para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Apostar Bet / Reprodução

Como fazer uma aposta na Apostar Bet?

Com cobertura para milhares de opções de apostas na Apostar Bet, os fãs de esportes podem criar palpites nas principais competições nacionais e internacionais da temporada. Ao todo, mais de 20 modalidades estão disponíveis na operadora, entre as principais podemos mencionar:

Futebol; Basquete; Tênis de Mesa; Hóquei no Gelo; Tênis; Voleibol, entre outros.

O foco da empresa está voltado para as modalidades tradicionais, com centenas de mercados disponíveis nas maiores modalidades. Embora existam algumas opções alternativas, como sinuca, dardos e hóquei em campo, a casa não possui mercados para e-sports ou modalidades virtuais.

Mesmo sem ofertas específicas para turbinar os seus palpites, a empresa ainda conta com mercados especiais e uma ferramenta para combinar palpites. Dessa forma, é possível montar palpites simples, múltiplos ou em diferentes sistemas, conforme o estilo de cada apostador.

Mercados de aposta da Apostar Bet

Seja no futebol ou em outras das modalidades mais procuradas do Brasil, você conta com vários tipos de apostas na Apostar Bet. Para atender a todos os perfis de apostadores, a empresa conta as principais categorias de mercados no pré-jogo.

Cada modalidade e evento pode contar com diferentes tipos de mercados, que na operadora atingem a quantidade máxima de opções até 24 horas antes do início das competições. Alguns dos mercados mais interessantes que encontramos na empresa, incluem:

Vencedor da partida

Se você procura uma opção intuitiva para apostar no resultado das competições, o mercado de vencedor da partida pode ser útil. Em resumo, essa opção permite que você aposte em uma das possíveis conclusões da partida, sendo elas:

1 - Vitória da equipe mandante;

X - Empate;

2 - Vitória da equipe visitante.

Total de gols

Os jogadores que não se importam com o resultado das partidas podem recorrer ao mercado de total de gols para apostar no desempenho do placar. Nesse tipo de aposta, o foco está em prever se a quantidade final de gols será maior ou menor que a média estabelecida pela casa, como:

Mais/Menos de 1.5;

Mais/Menos de 2.5;

Mais/Menos de 3.5;

Mais/Menos de 4.5;

Mais/Menos de 5.5.

Handicap

O mercado de handicap na Apostar Bet é uma opção que permite apostar na equipe que vai levar a melhor em um confronto, equilibrando as odds por meio de condições especulativas. Ao adicionar pontos a mais ou a menos, você ajusta a vantagem ou desvantagem de cada lado, tornando a aposta competitiva.

Placar correto

Caso apostar na margem aproximada de pontos não seja suficiente, o mercado de placar correto permite montar palpites em resultados exatos. Assim, os jogadores que conseguirem antecipar a quantidade de pontos marcados por ambas as equipes podem alcançar maiores potenciais de retorno.

Empate anula aposta

Derivada da categoria de vencedor da partida, a opção empate anula aposta é uma alternativa sólida para confrontos equilibrados. Nela, basta selecionar o time que você acredita que vencerá e, como o nome indica, caso a partida termine empatada, o valor apostado é reembolsado.

Ganhar sem sofrer gols

Um dos mercados especiais da Apostar Bet, o ganhar sem sofrer gols é uma categoria interessante para apostar em favoritos. Aqui, o objetivo é antecipar se uma equipe leva a melhor no jogo sem que a rival consiga marcar um gol de honra.

Apostas em futebol na Apostar Bet

Desde os grandes campeonatos europeus até as principais competições nacionais e torneios regionais, o futebol é o esporte com maior cobertura na Apostar Bet. Pelo painel esquerdo do site, você pode filtrar torneios em dezenas de ligas e seleções ao redor do mundo, tais como:

Brasileirão Séries A, B, C e D;

Copa do Brasil;

Premier League;

La Liga;

Eliminatórias da Copa do Mundo;

Liga dos Campeões, entre outros.

Cada competição de futebol na operadora conta com os principais mercados para categorias como totais, gols, metades e outras opções. Isso, somado à ampla cobertura da plataforma, permite que você crie palpites personalizados na maior paixão nacional durante todo o ano.

Apostas ao vivo

Além das opções no pré-jogo, diariamente a Apostar Bet Brasil disponibiliza mercados em tempo real para as maiores competições da temporada. A variedade de modalidades cobertas ao vivo depende do calendário e do horário das partidas, podendo incluir opções como:

Futebol; Basquete; Tênis de mesa; Beisebol; Badminton, entre outros.

As odds das competições ao vivo no site são precisas, o que pode levar a sua imersão a outro nível. Porém, como cada lance das partidas influência nas condições dos mercados, é importante estar atento ao desenvolvimento da partida para tentar identificar os momentos chave da disputa.

Em conjunto aos placares em tempo real, a plataforma também pode disponibilizar contagem de cartões, escanteios e até as opções de cash out e streaming nos seus eventos ao vivo. Tudo isso, permite uma experiência mais interativa, enquanto auxilia na análise e planejamento das apostas.

Cash out

Um dos diferenciais das apostas ao vivo é a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento dos eventos para saber exatamente como ele vai terminar. Porém, se as coisas não estiverem saindo como o esperado, as funções de cash out permitem maior controle desses palpites.

Também conhecido como saque antecipado, o cash out é um recurso disponível em eventos em andamento selecionados pela operadora. Quando habilitado, ele aparece identificado por um símbolo no boletim da aposta e, ao ser ativado, permite resgatar o valor da aposta inicial multiplicado pelas condições do palpite no momento do saque.

A Apostar Bet conta com uma mercado de apostas esportivas amplo, como foco no futebol, mas também jogos de cassino online

Jogos de cassino na Apostar Bet

Se você é um entusiasta em cassinos online, saiba que é possível acessar centenas de games na Apostar Bet pelo site oficial da empresa. Desde lançamentos até títulos clássicos das categorias de slots e crash games, a plataforma reúne alguns dos games mais procurados de 2025, incluindo:

Fortune Rabbit

Com multiplicadores máximos de até 5000x, o Fortune Rabbit é um dos principais slots da Apostar Bet. No jogo do coelho, você pode ter a experiência completa dos caça-níqueis em um título com temática asiática e recursos exclusivos.

O seu objetivo ao apostar neste título é ativar uma das 10 linhas de pagamento. Durante as rodadas, o jogo pode acionar aleatoriamente a fase bônus que disponibiliza 8 giros extra numa grade com símbolos especiais. Ao combinar 5 ou mais desses símbolos, você consegue potenciais retornos.

Gates of Olympus

No jogo do velho do raio, os fãs de slots podem ter uma experiência única num título inspirado na mitologia grega que não apresenta linhas de pagamento fixas. Para conseguir possíveis retornos no Gates of Olympus, é necessário combinar 8 ou mais símbolos iguais no painel.

Outro destaque do caça-níquel é a mecânica de cascata, ativada sempre que se formam combinações, substituindo os símbolos por novos. Dessa forma, é possível alcançar mais potenciais retornos numa única rodada, o que, somado a multiplicadores de até 5000x e fases bônus, torna o título uma opção diferenciada.

Big Bass Bonanza

O Big Bass Bonanza é um dos slots de pesca mais procurados no Brasil e deu origem a toda uma franquia de jogos da Pragmatic Play. No título original, você pode ter uma experiência de aposta completa enquanto aposta e tenta fisgar combinações com símbolos que remetem à pescaria, como peixes, iscas, vara de pesca, boias, entre outros.

No máximo, é possível multiplicar a sua aposta inicial em até 2.100x no jogo do pescador. Entretanto, o título também conta com fases bônus com giros extras ativadas ao conseguir 3 ou mais símbolos scatters durante uma mesma rodada para personalizar a sua experiência.

Aviator

Também conhecido como jogo do aviãozinho, esse é um dos principais crash games progressivos da Apostar Bet. Nele, você pode participar de rodadas onde é possível multiplicar a sua aposta inicial em centenas ou milhares de vezes.

No início das rodadas do Aviator, o avião começa a decolar carregando o multiplicador até que ele voe para longe em um momento aleatório. Assim, o seu principal objetivo é ativar o saque antes que a rodada seja encerrada.

Spaceman

Caso você procure um título alternativo ao Aviator, o Spaceman é outro crash game progressivo, mas com uma temática espacial. Nessa opção, dependendo da rodada é possível conseguir multiplicadores de até 5.000x.

Ao utilizar o jogo do astronauta, você pode tanto acompanhar as rodadas para fazer saques manuais como utilizar às funções de saque automático. Dessa forma, é possível programar previamente quando encerrar a aposta para ter mais controle durante o jogo ou mesmo fazer apostas em segundo plano.

Cassino ao vivo na Apostar Bet

Mais do que slots e crash games, o cassino da Apostar Bet também possui uma sessão dedicada para títulos ao vivo. Nela, você pode encontrar dezenas de opções para apostar em roletas, blackjack, baccarat, poker e game shows, tais como:

Roleta Brasileira; VIP Blackjack; Speed Baccarat; Futebol Studio; Monopoly Live; Video Poker Live, entre outros.

O foco dessa categoria de games da Apostar Bet está na experiência imersiva, simulando programas de auditório ou mesas de cassinos físicos. Não à toa, você pode interagir diretamente com dealers ou mesmo outros jogadores em tempo real, dependendo do título.

Como abrir uma conta na Apostar Bet: passo a passo

Para começar a acessar os jogos, promoções e mercados esportivos de uma operadora é necessário criar uma conta. Na Apostar Bet, o cadastro pode ser concluído em menos de um minuto, bastando completar o passo a passo abaixo:

1 - Acesse o site oficial da Apostar Bet e aperte em REGISTRE-SE no canto superior direito da tela;

2 - Preencha o formulário de cadastro com nome de usuário, CPF, e-mail, senha, número de telefone;

3 - Adicione o código da operadora e aceite os termos e condições confirmando possuir mais de 18 anos;

4 - Complete o reCAPTCHA, selecione a opção REGISTRE-SE para criar completar o cadastro e confira as condições das ofertas da empresa;

5 - Por fim, com a conta criada e conhecendo os bônus da casa, você pode resgatar as ofertas assim que cumprir os requisitos promocionais.

Lembre-se, mesmo sem bônus de boas-vindas da Apostar Bet, os jogadores iniciantes ainda podem resgatar outras ofertas após o cadastro. Isso, desde que a plataforma esteja com a 6ª premiada ou outras ofertas habilitadas. Consulte o site para verificar todos os bônus disponíveis.

Com verificar a conta na Apostar Bet?

Apesar do cadastro permitir que você acesse os depósitos e apostas da operadora, para liberar todos os recursos da empresa é preciso completar o processo de KYC. A verificação de identidade é uma exigência do Governo Federal que pode ser feita na casa pelos seguintes passos:

1 - Faça login na Apostar Bet apertando na opção ENTRAR para informar o seu e-mail e senha de acesso;

2 - A partir daqui, é necessário utilizar um smartphone ou outro dispositivo com câmera e ir até a opção verificação;

3 - Permita que o site tenha acesso a câmera do seu aparelho;

4 - Agora, posicione o seu rosto no centro da tela;

5 - Aguarde até que a verificação facial seja concluída automaticamente ou aperte em Tirar Foto.

Se você estiver em um local bem iluminado e sem óculos, boné ou outros acessórios que cubram o rosto, o processo de verificação pode ser concluído em menos de 3 minutos. Porém, novas confirmações de identidade podem ser solicitadas a qualquer momento pela casa.

Termos e Condições para abrir uma conta na Apostar Bet

Ao começar em uma operadora, muitos jogadores acabam criando contas sem ler os termos e condições durante o cadastro. Por isso, alguns apostadores têm suas contas banidas ou enfrentam outros problemas que poderiam ter sido evitados com a leitura atenta das políticas da plataforma.

Na Apostar Bet, os T&C da operadora podem ser conferidos a qualquer momento pelas opções nas seções de Ajuda e Informações, localizadas no rodapé da página. Dito isso, separamos os principais pontos para você ficar atento antes de começar a utilizar a operadora, sendo eles:

É preciso estar no território brasileiro para utilizar o site, permitindo que a empresa acesse à sua localização para comprovar a sua presença;

As informações utilizadas durante o registo devem pertencer ao titular da conta e, além disso, ser autênticas, atualizadas e livres de erros de digitação;

Cabe aos jogadores manter a proteção dos seus dados de login, por isso é importante evitar compartilhar o e-mail e a senha de acesso com terceiros;

Não é permitido criar mais de uma conta por apostador, mesmo que use e-mails diferentes;

A casa pode suspender ou encerrar contas de jogadores que apresentarem atividades suspeitas ou manipulação de apostas;

Os termos e condições podem ser alterados a qualquer momento pela operadora.

O site da Apostar Bet conta com uma versão móvel que se adapta a dispositivos móveis

Qual é o app da Apostar Bet?

Por ter sido lançada recentemente, o app da Apostar Bet ainda não está disponível. Porém, o site oficial da empresa é otimizado para dispositivos móveis, permitindo que você acesse a plataforma diretamente pelo navegador no seu aparelho Android ou iOS.

Com o site mobile, os jogos, ofertas e mercados esportivos da empresa podem ser acessados 24 horas, em qualquer lugar. Tudo isso de forma intuitiva, numa interface pensada para iniciantes e com atalhos para as principais áreas da casa, que se ajusta automaticamente ao formato da sua tela.

Apostar Bet no Android

Os usuários de aparelhos com sistema Android podem ter a Apostar Bet nos seus dispositivos ao adicionar o aplicativo PWA da empresa. Com ele, você pode ter a experiência de uma app nativo diretamente pelo navegador do seu celular ou tablet. Veja agora com adicionar esse recurso:

1 - Primeiramente, acesse o site oficial da Apostar Bet no seu aparelho móvel;

2 - Em seguida, aperte nos três pontinhos do navegador e selecione a opção Adicionar à tela inicial;

3 - O próximo passo é escolher a opção Instar;

4 - Confirme a instalação e aguarde até que o recurso seja adicionado;

5 - Pronto, com o app PWA instalado, você pode acessar a operadora diretamente pela tela inicial do seu dispositivo.

Apostar Bet no iOS

Os usuários de iPhone e outros aparelhos da Apple também podem ter a Apostar Bet na tela inicial dos seus dispositivos. Para isso, basta criar um atalho de acesso ao site oficial seguindo a lista de etapas abaixo:

1 - Inicialmente, utilize o Safari para entrar no site da Apostar Bet;

2 - Na sequência, aperte nos três pontinhos do seu navegador;

3 - Pelo menu de compartilhamento, escolha a alternativa Adicionar à tela inicial;

4 - Agora, selecione a opção Criar atalho;

5 - Para confirmar a instalação, aperte em Adicionar.

Métodos de pagamento na Apostar Bet

Desde que foi lançada no Brasil, o Pix é o único método de pagamento aceito pela Apostar Bet. Com ele, você pode realizar depósitos a partir de R$1,99 e saques a partir de R$50, utilizando as instituições de pagamento Paybrokers e ZRO Bank.

Em geral, não há taxas operacionais para as transferências na operadora, mas o tempo de processamento depende do tipo de transação. Os depósitos são processados instantaneamente, enquanto os saques podem levar até 24 horas.

Atendimento ao cliente na Apostar Bet

Antes mesmo de fazer o primeiro login na Apostar Bet, os apostadores nacionais podem contar com suporte humano em português. No momento, existem 3 linhas de contato direto com a empresa que acontecem via:

E-mail;

Telefone;

Chat ao vivo 24h.

Durante nossos testes, ao questionarmos sobre o código promocional da Apostar Bet, o atendimento por telefone e chat se destacou, respondendo em menos de 10 minutos. Já o e-mail forneceu respostas detalhadas, embora tenha levado algumas horas.

Perguntas frequentes sobre a Apostar Bet

Chegou até aqui, mas ainda possui dúvidas sobre a Apostar Bet Brasil? Para finalizar o nosso artigo, preparamos uma seção de perguntas e respostas sobre a casa.

O que é o cupom da Apostar Bet?

Já que o código promocional da Apostar Bet foi proibido pelo governo, a empresa disponibiliza cupons de indicação. Esses cupons são usados para fins de marketing e rastreamento, permitindo que a empresa saiba de onde você veio, mas não podem ser vinculados a bônus de boas-vindas.

Os games na Apostar Bet são confiáveis?

Sim, os jogos da casa são fornecidos por estúdios reconhecidos e auditados por laboratórios internacionais. Dessa forma, eles utilizam algoritmos de RNG e outras tecnologias testadas para garantir que os resultados sejam totalmente aleatórios.

Posso recuperar minha senha se esquecer os dados de login na Apostar Bet?

Sim, basta acessar o formulário de login, selecionar a opção Esqueceu a senha? e informar seu telefone, e-mail ou login para receber o código de redefinição.