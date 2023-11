Assim como contra a Colômbia, Rodrygo volta a vestir a camisa 10 do Brasil diante da Argentina, com a chance de brilhar seu futebol no maior clássico entre Seleções do mundo, com o Messi do lado adversário. Futebol ele tem, habilidade e categoria, também. Maturidade? Já demonstrou. Agora, é tirar um pouco a pressão generalizada por resultados e fazer o que sabe. Deixa o menino jogar! Brilha, Raio!