O lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, segundo informação do portal "GE", terá de passar por uma cirurgia no local. Com isso, o jogador de 26 anos, convocado pelo técnico Fernando Diniz, será cortado da Seleção Brasileira. Portanto, a pergunta que fica é: quem pode ser convocado para a lateral-esquerda da Seleção após o corte de Caio Henrique?